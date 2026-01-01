تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً
Tools

أدوات فيديو بالذكاء الاصطناعي لكل صانع محتوى

مكتبة HeyGen الكاملة من أدوات فيديو الذكاء الاصطناعي المجانية، كلها في مكان واحد. أنشئ أفاتارات، واستنسخ الأصوات، واكتب الترجمات، وترجم الفيديوهات، وعدّل المقاطع، وحوّل النصوص أو الصور أو الصوت إلى فيديو احترافي في دقائق. بدون محرّر، بدون وكالة، بدون منحنى تعلّم.

امرأة محترفة تقف بجانب صورة مصغّرة لفيديو تظهر فيه وهي تتحدث في مكتب.

تحويل الصورة إلى فيديو

فيديو
صورة

حوّل الصور إلى فيديوهات مبهرة بالذكاء الاصطناعي. أضف الحركة والنص والموسيقى في ثوانٍ؛ مثالية للمنشورات على السوشيال ميديا، والإعلانات، وسرد القصص.

Try it now
فقاعة نصية: "فيديو تعريفي لبرنامجنا الجديد لإدارة المشاريع" مع عدة صور مصغّرة لفيديوهات لأشخاص متنوعين.

فيديو تبديل الوجوه

فيديو
أفاتار

أنشئ تبديل وجوه عالي الجودة بالذكاء الاصطناعي في دقائق. ارفع الوسائط، اختر الوجه، واحصل على نتائج واقعية بإضاءة طبيعية وتعابير وجه طبيعية. لا تحتاج إلى أي مهارات تحرير.

Try it now
ثلاث شاشات فيديو مستديرة تعرض امرأة ذات شعر أحمر، وامرأة بضفائر، ورجلًا يرتدي سماعات رأس.

منشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي

فيديو

اكتب فكرتك، واضغط على «إنشاء»، لتحصل على فيديو جاهز للمشاركة من النص أسرع مما تتوقع. لا تحتاج إلى كاميرا أو برنامج مونتاج فيديو أو مهارات إنتاج. حمّله أو عدّل عليه أو شاركه فورًا.

Try it now
عدة صور مصغّرة لفيديوهات تحيط بفقاعة نصية مكتوب فيها: "فيديو تعريفي لبرنامجنا الجديد لإدارة المشاريع."

الذكاء الاصطناعي لتحويل النص إلى فيديو

فيديو
نص

حوّل أي فكرة أو نص أو رسالة إلى فيديو احترافي جاهز بدون الحاجة إلى كاميرا أو برامج مونتاج أو مهارات إنتاج.

Try it now
امرأة مبتسمة مع فقاعة رسالة بنفسجية تعرض عبارة "Hello, this is how I sound." وأيقونة تشغيل لصوت مخصص.

أنشئ فيديوهات مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي

فيديو

أضف الحيوية إلى فيديوهاتك مع مزامنة مثالية لحركة الشفاه والأصوات. أداة مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تحوّل النص أو الصوت إلى فيديوهات أفاتار تتحدث بشكل واقعي في دقائق. ارفع لقطاتك أو اختر أفاتارًا، أضف النص الذي تريده، ودع الذكاء الاصطناعي من HeyGen يتولى الباقي. لا تحتاج إلى أي خبرة في المونتاج. مثالية للمبدعين والمسوقين والمعلمين الذين يريدون فيديوهات احترافية بسرعة.

Try it now
امرأة تتحدث على اليسار بجانب لوحة رقمية بعنوان "Cloned Voices" تعرض أصواتًا بشرية تتحول إلى أصوات بالذكاء الاصطناعي بـ175 لغة.

استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي (V2)

نص
فيديو

استنسخ أي صوت بدقة مدعومة بالذكاء الاصطناعي لإنشاء تعليقات صوتية طبيعية وشخصية تطابق نبرة صوتك وأسلوبك على أي منصة.

Try it now
يد كرتونية زرقاء تسحب صورة لامرأة مبتسمة نحو منطقة رفع الملفات.

صانع فيديو تهنئة عيد ميلاد بالذكاء الاصطناعي للمعايدات السريعة

فيديو
صورة

حوّل الأفكار البسيطة إلى فيديوهات عيد ميلاد شخصية وذات معنى تشعر بأنها قريبة ومميّزة. أداة HeyGen لصناعة فيديوهات أعياد الميلاد بالذكاء الاصطناعي تساعدك على إنشاء رسائل مؤثرة مع صور وموسيقى وتعليق صوتي، وكل ذلك يتم إنشاؤه خلال دقائق بدون أي خبرة في المونتاج.

Try it now
منشئ صور GIF بالذكاء الاصطناعي لإنشاء صور GIF ممتعة فوراً عبر الإنترنت

منشئ صور GIF بالذكاء الاصطناعي لإنشاء صور GIF ممتعة فوراً عبر الإنترنت

فيديو
صورة

أنشئ صور GIF متحركة من النص باستخدام مُنشئ GIF بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حوّل الأوصاف القصيرة إلى صور GIF معبّرة ومتكررة تنقل المشاعر والسياق والأفكار بشكل أسرع من الصور الثابتة، دون الحاجة إلى برامج تحريك أو مهارات تصميم.

Try it now
إطار فيديو يظهر رجلاً مبتسماً يحمل ميكروفوناً، مع شريط تحكم في مستوى الصوت مضبوط على 50%، ورسوم موجة صوتية على خلفية خضراء.

محوّل الصوت إلى فيديو

فيديو

حوّل ملفاتك الصوتية إلى محتوى فيديو جذّاب مع HeyGen. حوّل البودكاست، التعليقات الصوتية، أو أي ملف صوتي إلى فيديوهات تضم أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وترجمات، ورسوم متحركة. لا تحتاج إلى أي خبرة في المونتاج. فقط ارفع الملف وابدأ بالمشاركة.

Try it now
امرأة أنيقة ترتدي نظارة شمسية رمادية فاتحة تحمل كلبًا أبيض كثيف الفراء داخل مصعد، مع أشكال ملوّنة شفافة تطفو حولهما.

مولّد فيديو موسيقي بالذكاء الاصطناعي لمرئيات تفاعلية

نص
فيديو

أنشئ فيديوهات موسيقية بجودة الاستوديو معتمدة بالكامل على الذكاء الاصطناعي. مولّد فيديوهات الموسيقى المجاني بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل المقاطع الموسيقية أو الكلمات أو الموجّهات الإبداعية إلى مشاهد غامرة تتفاعل مع الصوت وتتماشى بدقة مع الإيقاع والمشاعر والسرعة. لا حاجة إلى كاميرات مع هذا الأسلوب المعتمد على الذكاء الاصطناعي. ولا يتطلّب أي عملية مونتاج عند استخدام هذه الأداة بالذكاء الاصطناعي. فقط إنشاء فوري لفيديوهات مدفوعة بالموسيقى.

Try it now
من رابط إلى فيديو: حوّل أي لينك إلى فيديو

من رابط إلى فيديو: حوّل أي لينك إلى فيديو

نص
فيديو

حوّل أي صفحة ويب إلى فيديو احترافي مع تعليق صوتي خلال دقائق باستخدام أداة تحويل الروابط إلى فيديو من HeyGen. الصق الرابط، اختر النمط البصري، واحصل على فيديو متكامل مع ترجمات، وتعليق صوتي، ورسوم متحركة.

Try it now
امرأة مبتسمة ترتدي بليزر وردي تقف بجانب فيديو متحرك لها، وكلاهما أمام خلفية أفق مدينة.

مولّد فيديو فن جيبلي لفن فوري

فيديو
صورة

مولّد فيديوهات فن Ghibli يساعدك على إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي غنية بالمشاعر بأسلوب الرسوم اليدوية المستوحاة من جمالية الرسوم المتحركة الكلاسيكية. مع HeyGen، يمكنك تحويل الأفكار البسيطة أو النصوص أو العناصر البصرية إلى فيديوهات فنية سينمائية بأسلوب Ghibli دون الحاجة إلى مهارات في التحريك.

Try it now
حوّل الصور إلى فيديو حي: حرّك أي صورة بالذكاء الاصطناعي

حوّل الصور إلى فيديو حي: حرّك أي صورة بالذكاء الاصطناعي

فيديو
صورة

ارفع صورة أو الصق رابط صورة لتحصل فورًا على فيديو غنائي مصقول. HeyGen تحرّك الوجوه، وتزامن حركة الشفاه مع الصوت، وتضيف تعابير طبيعية، وترجمات، وملفات جاهزة للنشر على المنصات، بحيث تنشئ مقاطع قابلة للمشاركة بدون كاميرات أو تحريك يدوي.

Try it now
مولّد ريلز بالذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو القصيرة الفيرالية

مولّد ريلز بالذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو القصيرة الفيرالية

نص
فيديو
صورة

حوّل الأفكار، السكربتات، الروابط أو المقاطع الصوتية إلى ريلز سوشيال احترافية باستخدام مولّد الريلز بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. أنشئ تعديلات متفاعلة مع الصوت، وترجمات، وقوالب جاهزة للمنصات، ونسخًا محلية بلغات مختلفة تلقائيًا، بدون كاميرات، وبدون محرّرين، فقط فيديو قصير جاهز للنشر.

Try it now
امرأة سمراء مبتسمة ترتدي بدلة رسمية في استوديو تلفزيوني حديث.

مولّد أخبار بالذكاء الاصطناعي لفيديوهات جاهزة للبث

فيديو
صورة

حوّل النصوص والمواد المكتوبة أو التحديثات المباشرة إلى فيديوهات أخبار احترافية باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّم من HeyGen. يقوم مولّد الأخبار بالذكاء الاصطناعي لدينا بأتمتة التعليق الصوتي، وتجميع المشاهد، وضبط التوقيت، وإضافة الترجمات حتى تتمكّن من نشر محتوى إخباري في الوقت المناسب بدون استوديوهات أو فرق تصوير. أنشئ نشرات إخبارية متسقة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية وقابلة للتوسّع.

Try it now
رجل يتحدث في فيديو مع طبقة رسومية تعرض أيقونة CC وكلمة "Captions".

مولّد ترجمات نصية بالذكاء الاصطناعي

فيديو

أنشئ ترجمات نصية دقيقة لأي فيديو في ثوانٍ. مولّد الترجمات النصية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل الصوت المنطوق إلى ترجمات نظيفة جاهزة للاستخدام تعزّز سهولة الوصول، وترفع التفاعل، وتساعد محتواك على تحقيق أداء أفضل عبر كل المنصات. ارفع الفيديو الخاص بك، وأنشئ الترجمات فورًا، ثم عدّلها بأدوات بسيطة تحافظ على سير عملك سريعًا وخاليًا من التوتر.

Try it now
تحويل السكربت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو بسرعة

تحويل السكربت إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو بسرعة

نص
فيديو

حوّل النص المكتوب إلى فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي مع مشاهد سينمائية، وسرد صوتي طبيعي، وتصميم حركي، وتوقيت دقيق على مستوى الإطار. أداة تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تُغنيك عن الكاميرات والاستوديوهات والمحررين وتأخيرات الإنتاج، بحيث يستطيع فريقك إنشاء فيديوهات عالية الجودة على نطاق واسع.

Try it now
تحويل الفيديو الطويل إلى فيديو قصير بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي

تحويل الفيديو الطويل إلى فيديو قصير بسهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي

فيديو
صورة

حوّل الفيديوهات الطويلة إلى فيديوهات قصيرة تلقائياً باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ مقاطع جاهزة للانتشار مع ترجمة نصية على الشاشة، وإعادة تأطير ذكية، وتصدير سريع.

Try it now
Tool featured image

فيديو متكرر

فيديو
نص

إنشاء فيديو حلقي يجب أن يكون بسيطًا، سريعًا وموثوقًا. مع HeyGen يمكنك تحويل أي مقطع إلى حلقة سلسة ومتواصلة في ثوانٍ، بدون تحميل أي برنامج أو تعلّم أدوات مونتاج معقّدة. سواء كنت تنشئ محتوى لوسائل التواصل الاجتماعي، أو العروض التقديمية، أو الشاشات الرقمية، يوفّر لك HeyGen طريقة سهلة لتكرار الفيديوهات، والتحكم في التوقيت، وتصدير نتائج عالية الجودة تبدو واضحة على كل منصة. تم تصميمه لصنّاع المحتوى، والمسوّقين، وكل من يحتاج إلى فيديو حلقي احترافي بدون خطوات إضافية.

Try it now
امرأة شابة آسيوية محاطة بأعلام فرنسا واليابان والولايات المتحدة وإسبانيا.

مولّد الصوت بالذكاء الاصطناعي

فيديو
نص

أنشئ دبلجة صوتية متعددة اللغات بصوت طبيعي مع مزامنة شفاه دقيقة، بدون إعادة تصوير أو تعديلات يدوية. ادعم عدة أصوات ذكاء اصطناعي شبيهة بالبشر في فيديو واحد باستخدام تقنية تحويل النص إلى كلام المتقدّمة.

Try it now
جهاز تابلت يعرض فيديو لرجل أسود مبتسم يرتدي نظارة، بينما يظهر فوقه هاتف ذكي يعرض فيديو لامرأة شقراء تتحدث.

منشئ فيديو يوتيوب بالذكاء الاصطناعي

فيديو

تخطَّ التصوير والمونتاج الطويل. تتيح لك HeyGen تحويل أي نص إلى فيديو YouTube عالي الجودة باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وأصوات طبيعية، وقوالب جاهزة. يمكنك إنشاء فيديوهات كاملة أو Shorts في دقائق، بدون كاميرا أو برامج مونتاج. التجربة سريعة وبسيطة، ومصمَّمة لتساعدك على نشر محتوى أكثر بمجهود أقل

Try it now
امرأة مبتسمة ذات شعر رمادي ونظارة تمسك بعلبة كريم تجميلي.

منشئ إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أنشئ إعلانات فيديو عالية الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي. مولّد إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل بيانات منتجك أو نص الإعلان أو السكربت إلى فيديوهات جاهزة للنشر في دقائق. لا تحتاج إلى كاميرا أو ممثلين أو مهارات مونتاج. فقط إعلانات فيديو سريعة وفعّالة تحقق النتائج.

Try it now
Tool featured image

تحويل PPT إلى فيديو

فيديو

حوّل شرائح PowerPoint إلى فيديوهات احترافية باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي بصوت طبيعي. استورد عرضك التقديمي بسهولة لتحويل كل شريحة تلقائياً إلى مشهد، وتحويل العروض الثابتة إلى فيديوهات جذابة لأي جمهور.

Try it now
واجهة تحرير فيديو تعرض مؤشر الخط الزمني عند 00:11 من 00:30، بجوار مقطع فيديو يحمل تسمية "Intro Title".

صانع مقدمات فيديو بالذكاء الاصطناعي لافتتاحيات العلامة التجارية

فيديو
صورة

أنشئ مقدمات فيديو تحمل هوية علامتك التجارية بالذكاء الاصطناعي في دقائق. أضف الشعارات، والموشن جرافيك، والموسيقى لمقاطع YouTube والبودكاست والإعلانات. تجربة مجانية، ولا تحتاج إلى مهارات تصميم.

Try it now
امرأة مبتسمة بجانب وحدات تدريب الامتثال للتعلّم الإلكتروني.

محوّل PDF إلى فيديو لإنشاء فيديوهات بصوت راوي

فيديو
صورة
نص

حوّل عروض الشرائح، والأوراق البيضاء، والكتيّبات، والتقارير إلى فيديوهات احترافية في دقائق باستخدام أداة تحويل pdf إلى فيديو من HeyGen. ارفع ملف PDF، واختر الصوت والأسلوب، واحصل على ملف MP4 جاهز مع تعليق صوتي، ومرئيات، وترجمة نصية، وتصدير جاهز للمنصات، بدون الحاجة إلى أي مهارات في المونتاج.

Try it now
امرأة ترتدي جاكيت تقف أمام شارع مدينة مبلل ومموّه ليلاً، مع أيقونة تطبيق سحابي زرقاء في الزاوية العلوية اليمنى.

مولّد فيديو Sora 2

فيديو
صورة

تكامل HeyGen مع Sora 2 يمنح صُنّاع المحتوى، والمعلّمين، وروّاد الأعمال، والشركات القدرة على إنشاء لقطات B-roll سينمائية، ومشاهد، ومرئيات مباشرة داخل سير العمل الخاص بهم. هذا التكامل يجعل سرد القصص أسرع، وأكثر إبداعًا، وأكثر تأثيرًا دون إضافة خطوات إضافية.

Try it now
صورتا بورتريه لرجل وامرأة متصلتين بعلامة زائد زرقاء.

دمج مقطعي فيديو

فيديو

اجمع مقاطعك في فيديو واحد سلس خلال ثوانٍ وبخطوات بسيطة. ارفع ملفاتك، رتّبها كما تريد، ثم حمّل ملف MP4 نظيف بدون علامات مائية أو تسجيل حساب. كل شيء يعمل مباشرة من المتصفح بسرعة وأمان. مثالي لمنشورات السوشيال، مقاطع الموبايل، مشروعات المدرسة أو التعديلات السريعة. حافظ على البساطة، دمج فيديوهاتك، واحصل على ملف جاهز للاستخدام في ثوانٍ.

Try it now
منشئ دعوات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء دعوات فورية

منشئ دعوات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء دعوات فورية

فيديو
صورة
نص

أنشئ دعوات فيديو جميلة وجاهزة للمشاركة من النصوص أو الصور أو روابط الفعاليات باستخدام أداة HeyGen المجانية لإنشاء الدعوات بالذكاء الاصطناعي. الصق نص الفعالية، واختر أسلوباً بصرياً، وأنشئ فوراً دعوات مصقولة بمشاهد متحركة، وتعليق صوتي، وترجمة نصية، وصيغ جاهزة للتصدير، دون الحاجة إلى كاميرات أو تحرير.

Try it now
أداة AI Yourself لإنشاء أفاتارات واقعية بالذكاء الاصطناعي

أداة AI Yourself لإنشاء أفاتارات واقعية بالذكاء الاصطناعي

فيديو
صورة

ميزة AI yourself تتيح لك إنشاء شخصية رقمية واقعية لك باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع HeyGen، يمكنك إنشاء محتوى AI yourself يبدو ويتحدث ويقدّم مثلك تمامًا، من دون الحاجة إلى تصوير مستمر أو جلسات تصوير أو أعمال إنتاج.

Try it now
وجه امرأة داخل مربع أزرق، وبجواره صور شخصية أصغر لوجوه أخرى.

مولّد فيديوهات بدون ظهور الوجه لصنّاع المحتوى

فيديو
صورة

أنشئ قنوات فيديو قوية دون أن تظهر أمام الكاميرا. HeyGen يحوّل الموجّهات البسيطة إلى فيديوهات مكتملة الإنتاج بدون إظهار الوجه، مع صور وصوت تعليق ومظهر متوافق مع هوية علامتك التجارية. يمكنك إنشاء فيديوهات بجودة الاستوديو تبدو شخصية واحترافية مع الحفاظ على خصوصية هويتك.

Try it now
Tool featured image

مولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعي مجاناً

فيديو

أنشئ محتوى جاهزاً لـ TikTok في دقائق. استخدم أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وأصواتاً وقوالب جاهزة لإنتاج فيديوهات عالية الأداء تبرز في مجالك.

Try it now
رجل ذو شعر داكن مجعد ولحية ونظارة مستديرة، يرتدي قميصاً داكناً وحمالات، ينظر إلى الأمام.

مولّد فيديوهات رأس متحدث بالذكاء الاصطناعي

أسهل طريقة لإنشاء فيديوهات بورتريه واقعية وجذابة لمتحدثين أمام الكاميرا، بدون الحاجة إلى كاميرات أو ميكروفونات أو برامج مونتاج معقدة. سواء كنت تنشئ عروض تقديمية أو إعلانات أو محتوى تدريبي، منصتنا تتيح لك إنشاء فيديوهات بورتريه احترافية في دقائق قليلة فقط، مجاناً بالكامل.

Try it now
امرأة تظهر في إطار فيديو كبير مع خيارات متعددة قابلة للتحديد أسفله، مع أربع أمثلة لها وهي تقدّم في بيئات فيديو مهنية مختلفة.

أنشئ أفاتارك الخاص

أفاتار

حوّل صورتك أو فيديو قصير إلى نسخة رقمية واقعية منك. مع HeyGen، يمكنك إنشاء أفاتار بالذكاء الاصطناعي يتحدث ويتحرك ويتفاعل بأكثر من 175 لغة. سريع، واقعي، ومثالي لمقاطع الفيديو، والتدريب، أو وسائل التواصل الاجتماعي.

Try it now
أداة ذكاء اصطناعي لتحريك الوجوه وإنشاء فيديوهات واقعية

أداة ذكاء اصطناعي لتحريك الوجوه وإنشاء فيديوهات واقعية

فيديو
صورة

Face talking يحوّل الصورة الثابتة إلى فيديو واقعي يتحدث باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات Face talking تبدو طبيعية ومعبرة وقريبة من الإنسان، بدون كاميرات أو تصوير أو سير عمل إنتاجي معقد.

Try it now
Tool featured image

مسجّل الشاشة

فيديو

التقط شاشة جهازك وكاميرا الويب والصوت باستخدام مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. سجّل بتزامن مثالي، ونقِّ ضوضاء الخلفية، وأنشئ ترجمات تلقائياً. أنشئ فيديوهات عالية الجودة قابلة للمشاركة في دقائق، بدون تنزيلات أو برامج مونتاج.

Try it now
واجهة مستخدم تعرض شبكة من خيارات أنماط النص، بما في ذلك "None" و"Subtle Gray"، مع تمييزها بمؤشر أخضر.

مولّد العناوين الفرعية

فيديو

أنشئ ترجمات نصية دقيقة لأي فيديو في ثوانٍ. مولّد الترجمات النصية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل الصوت المنطوق إلى ترجمات نظيفة وجاهزة للاستخدام تساعد على تحسين إمكانية الوصول، وزيادة التفاعل، ورفع أداء محتواك على كل المنصات. ارفع الفيديو الخاص بك، وأنشئ الترجمات فورًا، ثم عدّلها بأدوات بسيطة تحافظ على سير عملك سريعًا وخاليًا من التوتر.

Try it now
ثلاث لقطات لامرأة ترتدي قميصًا أزرق، تُظهر تعابير محايدة ومبتسمة ومتفكرة.

مولّد مقاطع فيديو سريعة بالذكاء الاصطناعي

فيديو
صورة

مولّد مقاطع مميزة لفيديوهات بالذكاء الاصطناعي يساعدك على استخراج أهم اللحظات فورًا من الفيديوهات الطويلة. مع HeyGen، يمكنك تلقائيًا تحويل اللقطات الخام إلى مقاطع مميزة جاهزة للمشاركة، دون الحاجة إلى تعديل يدوي أو التنقل في شريط الزمن.

Try it now
ثلاث صور لامرأة ترتدي فستانًا ورديًا، مقصوصة بنسب أبعاد 16:9 و9:16 و1:1.

تغيير حجم الفيديو

فيديو

غيّر حجم فيديوهاتك بسرعة مع الحفاظ على وضوحها ونقائها وجاهزيتها لأي منصة. تساعدك HeyGen على ضبط الأبعاد في دقائق، سواء كنت تحتاج إلى تنسيق عمودي لـ TikTok، أو مربع لـ Instagram، أو شاشة عريضة لـ YouTube. مع المقاس المناسب، يظهر الفيديو بشكل صحيح، ويتجنب القص غير المرغوب فيه، ويقدّم تجربة مشاهدة أكثر سلاسة.

Try it now
امرأة حامل مبتسمة ترتدي سويتر أخضر تمسك بطنها، محاطة بالأشجار.

صانع فيديو إعلان المولود: شارك الخبر مجانًا

نص
فيديو

حوّل أهم أخبارك إلى فيديو إعلان مولود جديد يجذب الانتباه ويُحرّك المشاعر. ارفع صورة، اكتب رسالة، وأنشئ فيديو جاهز للمشاركة في دقائق، بدون كاميرات أو برامج مونتاج أو أي خبرة في الإنتاج.

Try it now
امرأة مبتسمة تظهر في إطار فيديو كبير في الهواء الطلق مع خلفية مدينة، وإطار صغير مضمَّن في الداخل؛ أيقونة خضراء تشير من الإطار الصغير إلى الإطار الكبير.

إضافة صورة إلى فيديو

فيديو
صورة

أضف أي صورة أو ملف PNG أو شعار أو رسم إلى فيديوهاتك بسرعة. ارفع الفيديو، وضع الصور بالضبط في المكان الذي تريده، وخصّص كل التفاصيل في محرّر إلكتروني بسيط يعمل على أي جهاز.

Try it now
Video Editor Transition

انتقال محرر الفيديو

فيديو

أنشئ انتقالات سلسة ومتزامنة بدقة لتحسين تدفق فيديوهاتك دون إضافة خطوات إضافية إلى عملية المونتاج. تساعدك HeyGen على تطبيق نمط الانتقال المناسب خلال دقائق، سواء كنت تفضّل تلاشيًا بسيطًا، أو تكبيرًا نظيفًا، أو حركة سريعة، أو تأثيرًا بصريًا أكثر إبداعًا. مع الانتقالات المناسبة، تصبح فيديوهاتك أكثر احترافية وجاذبية وأسهل على المشاهدين في المتابعة.

Try it now
Tool featured image

زيادة حجم الفيديو

فيديو

اجعل فيديوهاتك أعلى صوتًا وأكثر وضوحًا في ثوانٍ مع أداة زيادة مستوى الصوت أونلاين من HeyGen. ارفع ملف الفيديو، زِد مستوى الصوت، وصحّح الصوت المنخفض أو الهادئ فورًا. لا تحتاج إلى أي برنامج مونتاج أو خبرة مسبقة.

Try it now
رجل يبتسم أمام أفق مدينة ضبابي، مع قائمة رقمية فوقية تعرض خيارات تشمل "Media" و"Elements" و"Captions" و"Background"، مع أيقونة مؤشر خضراء تحوم فوق خيار "Captions".

محرر فيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات جاهزة للنشر

فيديو
صورة

حوّل المقاطع الخام إلى فيديوهات مصقولة باستخدام محرّر يبدو بسيطًا وذكيًا. محرّر الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يساعدك على قصّ الفيديوهات، وتصحيحها، وتحسينها باستخدام عناصر تحكّم على مستوى النص، حتى تقضي وقتًا أقل في التعامل مع المخططات الزمنية ووقتًا أكثر في صناعة قصص تجذب النقرات باستخدام أفضل أدوات الذكاء الاصطناعي.

Try it now
شبكة من تسع صور متنوّعة، تشمل بورتريهات ودمى وأنماط فنية مختلفة.

منشئ فيديوهات ترويجية بالذكاء الاصطناعي لإعلانات فورية

فيديو
صورة

أنشئ محتوى فيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي بمظهر احترافي وأداء قوي، من دون كاميرات أو مونتاج معقّد. حوّل روابط المنتجات، والنصوص القصيرة، والأفكار البسيطة إلى فيديوهات ترويجية متوافقة مع هويتك التجارية في دقائق. HeyGen تساعد الفرق على الإطلاق بإبداع أكبر، واختبار زوايا أكثر، والعمل بسرعة أعلى مقارنة بالإنتاج التقليدي.

Try it now
ثلاثة أشخاص مبتسمين داخل إطارات فيديو مع أزرار تشغيل.

مولّد فيديوهات يوتيوب شورتس بالذكاء الاصطناعي لمقاطع منتشرة

فيديو
صورة
نص

أنشئ مقاطع YouTube Shorts لافتة للانتباه في دقائق باستخدام مولّد YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. من كتابة النص إلى فيديو عمودي جاهز للنشر، يقوم الذكاء الاصطناعي لدينا بكتابة الجمل الجاذبة، وإنشاء العناصر البصرية، ومزامنة الصوت، وإضافة الترجمات حتى يتمكن صُنّاع المحتوى والعلامات التجارية من توسيع إنتاج المحتوى القصير من دون كاميرات أو عمليات مونتاج طويلة.

Try it now
مولّد ممثلين بالذكاء الاصطناعي: أنشئ ممثلين واقعيين بالذكاء الاصطناعي

مولّد ممثلين بالذكاء الاصطناعي: أنشئ ممثلين واقعيين بالذكاء الاصطناعي

فيديو
صورة
نص

أنشئ فيديوهات يقدمها ممثلون، وإعلانات بأسلوب UGC، ومقاطع تدريبية باستخدام ممثلين واقعيين بالذكاء الاصطناعي، بدون كاميرا أو استوديو أو اختيار ممثلين. اختر ممثلاً جاهزاً من المكتبة، أو استنسخ صوتك، أو أنشئ ممثلاً خاصاً بعلامتك التجارية، وانشر فيديوهات جاهزة للمنصات في دقائق.

Try it now
امرأة شابة ترتدي بليزر تنظر إلى المشاهد، وبجوارها نص عرض تقديمي عن أحذية المشي المقاومة للماء.

صانع عروض فيديو لشرائح فورية

فيديو
صورة

حوّل الشرائح الثابتة والمستندات الطويلة إلى عروض فيديو واضحة يقدّمها «مقدّم» في دقائق. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات شَرْح، وتدريب، وتحديثات تبدو بشرية وجذّابة، من دون أن تسجّل نفسك أو تحجز وقتًا في الاستوديو.

Try it now
رجل يرتدي بدلة ويتحدث، مع فقاعة تفكير مضمّنة تُظهره يعمل على لابتوب في مقهى.

متحدث بالذكاء الاصطناعي

فيديو
أفاتار
صورة

أداة المتحدّث بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء فيديوهات عالية الجودة بسرعة وبدون الحاجة إلى تصوير أو مونتاج. سواء كنت تنشئ محتوى للتسويق بالفيديو، أو التدريب، أو وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك الحصول على متحدّث واقعي بالذكاء الاصطناعي جاهز في دقائق قليلة فقط. بدون تصوير، بدون مونتاج، فقط نتائج فعّالة.

Try it now
رجل أسمر مبتسم بلحية ونظارة يشير بيديه.

صانع فيديوهات شرح بالذكاء الاصطناعي مجاناً للعلامات التجارية

فيديو
صورة

حوّل النصوص الثابتة والمواضيع المعقّدة إلى فيديوهات شرح قصيرة يفهمها الناس فعلاً. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات شرح يقدمها مُقدِّم تجمع بين الصوت، والصورة، وبنية واضحة، وكل ذلك بدون كاميرات أو جداول مونتاج. قم بتثقيف العملاء والفرق والمتعلمين بشكل أسرع من خلال إنشاء فيديوهات تحافظ على هوية علامتك التجارية ويسهل تحديثها.

Try it now
صانع فيديو تعليمي لدروس أكثر تفاعلاً

صانع فيديو تعليمي لدروس أكثر تفاعلاً

فيديو
صورة

أنشئ فيديوهات تعليمية جذابة باستخدام أداة إنشاء الفيديوهات التعليمية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. أنشئ دروسًا، وفيديوهات شرح، وتدريب من أفكار أو نصوص أو صور أو مواد موجودة مسبقًا، مع صور مرئية وصوت وترجمة ووتيرة عرض مؤتمتة. بدون تصوير، أو جداول مونتاج، أو أعباء إنتاج.

Try it now
Tool featured image

فيديو GPT

فيديو
نص

ميزة Video GPT من HeyGen تحوّل الموجّهات البسيطة إلى فيديوهات كاملة بالذكاء الاصطناعي بدون الحاجة لأي مهارات مونتاج. سواء كنت تنشئ محتوى للتسويق أو التعليم أو وسائل التواصل الاجتماعي، لم يكن إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي بهذه السهولة من قبل. دع الذكاء الاصطناعي يحوّل أفكارك إلى واقع في بضع نقرات فقط.

Try it now
شبكة من صور مصغّرة متنوعة لفيديوهات الأعمال والتدريب.

قالب فيديو

فيديو

أنشئ فيديوهات مبهرة في دقائق باستخدام مكتبة HeyGen التي تضم أكثر من 700 قالب فيديو بالذكاء الاصطناعي. يوفّر لك كل قالب طريقة سريعة لإنتاج محتوى عالي الجودة يجذب الانتباه أثناء التمرير، دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج. أكثر من 85,000 منشئ محتوى وفريق يثقون بالفعل في HeyGen لتبسيط وتسريع عملية إنشاء الفيديوهات لديهم.

Try it now
امرأة تشير إلى الأمام على خلفية خضراء، وبجوارها زر «صمّم صوتاً» يتم النقر عليه بواسطة مؤشر على شكل فقاعة حوار وردية.

راوي بالذكاء الاصطناعي للقصص والسيناريوهات

فيديو
صورة

حوّل النص المكتوب إلى فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي مع مشاهد سينمائية، وسرد صوتي طبيعي، وتصميم حركي، وتوقيت دقيق لكل إطار. أداة تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تُغنيك عن الكاميرات والاستوديوهات والمحررين وتأخيرات الإنتاج، بحيث يستطيع فريقك إنشاء فيديوهات عالية الجودة على نطاق واسع.

Try it now
مجموعة صور لامرأة شقراء ترتدي قميصًا أصفر وتُظهر تعابير وجه ووضعيات مختلفة.

مولّد مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي للتعديلات السريعة

فيديو
صورة

حوّل الفيديوهات الطويلة إلى مقاطع قصيرة سهلة المشاركة باستخدام مولّد مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. ارفع التسجيل الكامل وأنشئ عدة مقاطع قوية التأثير ومهيّأة لمنصات التواصل الاجتماعي، بدون البحث اليدوي في شريط الزمن أو تعديل اللقطات يدويًا.

Try it now
Video Sharing Tool

مشاركة الفيديو

فيديو

شارك فيديوهاتك بسرعة وسهولة باستخدام أداة مشاركة الفيديو من HeyGen. ارفع، حسّن، وقدّم فيديوهات HD أو 4K بدون عناء حدود حجم الملفات أو مشكلات التنسيق أو فقدان الجودة. مثالية للمسوقين، والمعلمين، وصنّاع المحتوى، والفرق التي تريد تشغيلًا سلسًا ونتائج بمظهر احترافي على أي جهاز.

Try it now
صانع فيديو دعوة زفاف: قوالب مجانية والمزيد

صانع فيديو دعوة زفاف: قوالب مجانية والمزيد

نص
فيديو

حوّل أي صفحة ويب إلى فيديو احترافي مع تعليق صوتي في دقائق باستخدام أداة تحويل الرابط إلى فيديو من HeyGen. الصق الرابط، اختر النمط البصري، واحصل على فيديو متكامل مع ترجمات، وتعليق صوتي، ورسوم متحركة.

Try it now
أداة إنشاء فيديو «احفظ التاريخ»: أنشئ فيديوك في دقائق

أداة إنشاء فيديو «احفظ التاريخ»: أنشئ فيديوك في دقائق

نص
فيديو

أنشئ فيديو أنيقًا لإعلان موعد الفعالية بالاعتماد على نص مكتوب، أو صورة، أو حتى فكرة بسيطة. لا تحتاج إلى كاميرا أو فريق تصوير أو خبرة في المونتاج. اختر الأسلوب، أضف رسالتك، وHeyGen يحوّل فيديوك إلى مقطع جاهز للمشاركة خلال دقائق.

Try it now
امرأة تبتسم وهي تمسك بزجاجة زيت شعر من Gisou، مع صور أصغر لها وللمنتج على اليسار.

أداة وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي في الفيديوهات الدعائية للعلامات التجارية

فيديو
صورة

أنشئ مواضع منتجات طبيعية وواقعية بالذكاء الاصطناعي داخل الفيديوهات باستخدام HeyGen. أضف المنتجات إلى المشاهد بطريقة مدروسة وواعية بالسياق، من دون إعادة تصوير اللقطات أو تعديل الإطارات يدويًا، مع الحفاظ على سرد قصصي أصيل وصورة علامة تجارية آمنة.

Try it now
مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي: أنشئ ترجمات فورية للفيديو

مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي: أنشئ ترجمات فورية للفيديو

فيديو
صورة

حوّل كل فيديو إلى تجربة مشاهدة حتى النهاية باستخدام ترجمات بالذكاء الاصطناعي تتزامن بدقة مع الصوت. تقوم HeyGen تلقائياً بتفريغ الكلام وتوقيته وتصميم شكل الترجمة، حتى يتمكن عدد أكبر من المشاهدين من المتابعة، حتى مع إيقاف الصوت. بدون كتابة يدوية، وبدون أدوات معقدة، فقط ترجمات واضحة وجذابة ومتناسقة مع هوية علامتك التجارية.

Try it now
صانع مقدمات فيديو لافتة للانتباه

صانع مقدمات فيديو لافتة للانتباه

فيديو
صورة

أنشئ مقدمات فيديو احترافية تعزّز التعرّف على علامتك وتضبط نبرة كل فيديو. جمهورك يتذكّر ما يراه أولًا، لذا اجعل لحظاتك الافتتاحية ذات قيمة مع جودة استوديو مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى جانبك. أطلق مقدمات مصقولة تُظهر فورًا من أنت، وماذا تفعل، ولماذا يهمّ محتواك. حوّل المشاهدين إلى مشتركين من خلال هوية بصرية قوية منذ اللحظة الأولى.

Try it now
رجل يرتدي نظارة يتحدث أمام لابتوب، وتظهر بجانبه خيارات لغات للإنجليزية والإسبانية والبرتغالية.

أضف ترجمات إلى الفيديو على نطاق واسع باستخدام الذكاء الاصطناعي

فيديو
صورة

ارفع فيديو أو الصق رابطاً واحصل على ترجمات نصية دقيقة وقابلة للتعديل خلال دقائق. HeyGen تنسخ الصوت، وتضبط التوقيت، وتصدّر ملفات SRT أو ترجمات مدمجة داخل الفيديو، بحيث يصبح محتواك متاحاً وسهل المشاهدة ومهيأً للمنصات المختلفة بدون الحاجة إلى إضافة الترجمات يدوياً.

Try it now
مشغّل فيديو يعرض امرأة، مع زر تشغيل وشريط تقدّم بنسبة 50%.

أداة ضغط حجم الفيديو

فيديو

اضغط حجم الفيديو أونلاين في ثوانٍ مع الحفاظ على وضوح الصورة. ارفع أي ملف MP4 أو MOV أو MKV أو AVI وأنشئ نسخة أصغر تُحمَّل بشكل أسرع ويسهل مشاركتها. HeyGen تجعل تقليل حجم ملفات الفيديو الكبيرة أمرًا بسيطًا وآمنًا وسريعًا، بدون تثبيت أي سوفت وير أو فقدان للجودة.

Try it now
شرائح عرض تقديمي متداخلة عن التسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تظهر رجلاً مبتسماً وموضوعات مثل استراتيجية المحتوى.

صانع عروض تقديمية متحركة لإنشاء فيديوهات فورية

فيديو
صورة

أنشئ عرضاً تقديمياً متحركاً من النص باستخدام منصة HeyGen لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي. حوّل الأفكار المكتوبة إلى عروض تقديمية جذابة مع الحركة والصوت والعناصر البصرية والإيقاع، دون الحاجة لتصميم الشرائح أو التصوير أو المونتاج اليدوي.

Try it now
رجل من شرق آسيا يبتسم جالس على أريكة في غرفة المعيشة ويشير بيديه.

مولّد ترجمات فيديو بالذكاء الاصطناعي، أونلاين ومجاني

فيديو
صورة

أنشئ ترجمات نصية دقيقة وسهلة القراءة تلقائياً باستخدام مولّد الترجمات النصية بالفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حوّل الصوت المنطوق إلى ترجمات وعناوين فرعية متزامنة بدقة تعزّز سهولة الوصول والتفاعل والانتشار. لا نسخ يدوي، ولا جداول زمنية معقّدة للتحرير، فقط نتائج سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

Try it now
Tool featured image

مؤدّي صوت بالذكاء الاصطناعي

فيديو
أفاتارز
نص

حوّل المحتوى المكتوب إلى تعليق صوتي واقعي وحيوي خلال دقائق مع أداة التمثيل الصوتي بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. سواء كنت تحتاج إلى تعليقات صوتية للفيديوهات، أو التعليم الإلكتروني، أو البودكاست، أو المساعدين الافتراضيين، تساعدك أداتنا على إنشاء تعليقات صوتية بجودة احترافية بسرعة وسهولة. لا حاجة لممثلين صوتيين أو استوديوهات تسجيل، فقط تقنية ذكاء اصطناعي متقدّمة تقدّم لك نتائج سريعة وموفّرة للتكلفة.

Try it now
صورة شخصية لامرأة بجانب مربع نص أبيض بعنوان "What's new at HeyGen".

أداة تحويل المقالات إلى فيديو لإنشاء فيديوهات فورية

فيديو
صورة

حوّل أفضل المحتوى المكتوب لديك إلى فيديوهات يشاهدها الناس حتى النهاية. مع HeyGen يمكنك تحويل المقالات، والمدونات، والمواد الطويلة إلى فيديوهات جاهزة للتقديم تزيد من الوصول، والتفاعل، ومدة بقاء الزائر على الصفحة، وكل ذلك من دون محررين أو كاميرات.

Try it now
رجل مبتسم يشير بجانبه إلى بطاقة عائمة بعنوان "أفضل ممارسات وسائل التواصل الاجتماعي".

فيديوهات مقدّم بالذكاء الاصطناعي بـ175 لغة

مقدّم HeyGen بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء فيديوهات احترافية بدون كاميرات أو استوديوهات أو مقدّمي محتوى على الشاشة. بدلاً من تسجيل نفسك، اكتب النص، واختر المقدّم، ودَع HeyGen ينشئ فيديو يقدّم رسالتك بوضوح وثبات.

Try it now
شعار Slack

مولّد رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي لنتائج فورية

فيديو
صورة

حوّل النصوص العادية أو السكربتات أو المخططات إلى فيديوهات متحركة باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي، بدون الحاجة إلى إعداد لوحات القصة أو ضبط الإطارات المفتاحية. مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ينشئ لك المشاهد والحركة والتعليق الصوتي، حتى تركّز على الرسالة نفسها بدلًا من العمل اليدوي.

Try it now
صبي كرتوني مبتهج يرتدي نظارة يرفع ذراعيه بحماس.

تحويل المدوّنة إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى سريع

فيديو
صورة

حوّل مقالات مدونتك إلى فيديوهات قصيرة يشاهدها الناس فعلاً. مع HeyGen يمكنك تحويل المقالات والأدلة والنشرات البريدية إلى فيديوهات يقدّمها أفاتار على الشاشة، تجمع بين النصوص المرئية والرسوم والصوت، وكل ذلك من دون فتح أي برنامج مونتاج. أعد توظيف أفضل محتوى مكتوب لديك في مقاطع جاهزة للتمرير لكل قناة.

Try it now
امرأة مبتسمة تنظر إلى أعلى أمام خلفية صفراء وخضراء زاهية مع أشكال تجريدية.

صانع بشر رقميين لإنشاء فيديوهات واقعية بالذكاء الاصطناعي

فيديو
صورة

أنشئ بشراً رقميين يقدّمون تواصلاً بالفيديو واضحاً وقريباً من الأسلوب البشري باستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حوّل النص أو الصورة إلى فيديوهات احترافية لبشر رقميين بصوت طبيعي، وتعبيرات واقعية، وتقديم بعدة لغات، من دون الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو أعباء إنتاجية.

Try it now
واجهة تحرير فيديو تعرض معاينة لفيديو لاثنين من المحترفين يحملان أوراقًا، مع زر تشغيل وخيار «Trim» مميز.

أداة قص الفيديو أونلاين

فيديو

قصّ، قصّر، وصقّل فيديوهاتك باستخدام أداة قص الفيديو المجانية عبر الإنترنت. هذه الأداة السريعة التي تعمل من المتصفح تجعل عملية المونتاج بسيطة ودقيقة. احذف الأجزاء غير المرغوبة، وحسّن مقاطعك، واحصل على نتائج بجودة احترافية، وكل ذلك بدون تحميل أي برنامج. سواء كان الفيديو لوسائل التواصل الاجتماعي، أو عروض المنتجات، أو الشروحات التعليمية، يمكنك إنشاء فيديوهات نظيفة وجذابة في دقائق قليلة فقط.

Try it now
محوّل المستندات إلى فيديو لإنشاء فيديوهات فورية بالذكاء الاصطناعي

محوّل المستندات إلى فيديو لإنشاء فيديوهات فورية بالذكاء الاصطناعي

فيديو
صورة

حوّل المستندات إلى فيديوهات احترافية باستخدام أداة تحويل المستند إلى فيديو المصممة للسرعة والوضوح وقابلية التوسّع. ابدأ من ملفات مكتوبة، نظّم رسالتك تلقائياً، وأنشئ محتوى فيديو احترافياً بدون كاميرات أو جداول زمنية أو تعديل يدوي.

Try it now
منشئ دورات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء دورات أونلاين فورية

منشئ دورات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء دورات أونلاين فورية

فيديو
صورة

ابدأ من نصوص، شرائح، ملفات PDF، أو موجز قصير واحصل على وحدات تدريبية مصقولة دون الحاجة إلى كاميرات أو مونتاج. تقوم HeyGen بتحويل المواد الأصلية الخاصة بك إلى دروس فيديو بصوت راوي، واختبارات قصيرة، وترجمات، وملفات جاهزة للتصدير، حتى تتمكن الفرق وصنّاع المحتوى من إطلاق برامج التدريب بشكل أسرع.

Try it now
Tool featured image

منصة فيديو مخصّصة

فيديو
أفاتار

منصة HeyGen لفيديوهات مخصّصة بالذكاء الاصطناعي تمكّنك من إنشاء فيديوهات مخصّصة بسهولة، مع دمج الأسماء والتفضيلات أو العروض داخل كل فيديو. وصّل رسالتك إلى جمهورك بمحتوى مصمَّم خصيصًا لهم، لزيادة التفاعل ورفع معدلات التحويل. سواء كنت تستهدف أفرادًا أو حملات واسعة النطاق،

Try it now
صانع فيديوهات ذكرى سنوية مجاني

صانع فيديوهات ذكرى سنوية مجاني

نص
فيديو

حوّل كلماتك إلى فيديو ذكرى سنوية احترافي في دقائق مع صانع فيديوهات للذكرى السنوية يتولى تلقائياً كل خطوة من خطوات الإنتاج. اكتب رسالتك، واختر الأسلوب البصري، واحصل على فيديو جاهز للمشاركة بدون كاميرات، وبدون برامج مونتاج، وبدون أي خبرة سابقة في الإنتاج.

Try it now
Tool featured image

مولّد مظهر الأفاتار

حوّل أي صورة إلى أفاتار بالذكاء الاصطناعي نابض بالحياة، معبّر أو متحرك. أنشئ فيديوهات قصيرة، وابنِ التوأم الرقمي الخاص بك، أو صمّم مظهراً مخصصاً يعكس شخصيتك أو هوية علامتك التجارية. ارفع صورتك، أضف النص أو ملف الصوت، ودَع الذكاء الاصطناعي يبعث الحياة في الأفاتار الخاص بك. لن يستغرق الأمر سوى بضع دقائق.

Try it now
أنشئ فيديو تعليمي بالذكاء الاصطناعي من نص مكتوب في دقائق

أنشئ فيديو تعليمي بالذكاء الاصطناعي من نص مكتوب في دقائق

فيديو
صورة
نص

ابدأ من نص مكتوب، أو عرض شرائح، أو تسجيل شاشة، وأنشئ فيديوهات تعليمية مصقولة باستخدام HeyGen. أنشئ تلقائياً التعليق الصوتي، والترجمة النصية، وترتيب المشاهد، وملفات التصدير الجاهزة للمنصات، حتى تتمكّن الفرق من نشر فيديوهات التدريب والعروض التوضيحية وفيديوهات الشرح بشكل أسرع، من دون الحاجة إلى كاميرات أو تحرير على خط الزمن.

Try it now
صانع فيديوهات الانتخابات: أنشئ فيديوهات حملتك الانتخابية بسرعة

صانع فيديوهات الانتخابات: أنشئ فيديوهات حملتك الانتخابية بسرعة

نص
فيديو

أنشئ فيديوهات احترافية لحملتك الانتخابية انطلاقًا من نص مكتوب خلال دقائق. سواء كنت تخوض انتخابات محلية أو تنسّق حملة على مستوى وطني، يتيح لك صانع الفيديو الانتخابي إنتاج فيديوهات مصقولة ومتّسقة مع رسالتك من دون الحاجة إلى كاميرات أو فرق تصوير أو خبرة في المونتاج. اكتب رسالتك، واختر أسلوبك، واحصل تلقائيًا على فيديو جاهز للبث.

Try it now
صانع أفلام بالذكاء الاصطناعي لسرد قصصي سينمائي

صانع أفلام بالذكاء الاصطناعي لسرد قصصي سينمائي

فيديو
صورة

حوّل النصوص والأفكار البسيطة إلى أفلام سينمائية باستخدام الذكاء الاصطناعي. HeyGen يوفّر لك الأدوات لإنشاء الشخصيات، والمشاهد، والتعليق الصوتي، والحركة في مكان واحد. بدون كاميرات، وبدون خط زمني للمونتاج، فقط صناعة أفلام مع صانع أفلام بالذكاء الاصطناعي يبقي خيالك هو المتحكّم.

Try it now
منشئ فيديو إنفوجرافيك

منشئ فيديو إنفوجرافيك

نص
فيديو

حوّل بياناتك ومخططاتك ومحتواك البصري إلى فيديوهات إنفوجرافيك احترافية في دقائق. مع أداة إنشاء فيديوهات الإنفوجرافيك هذه، تبدأ من معلوماتك لتحصل على فيديو كامل السرد والحركة، بدون كاميرات أو برامج تصميم أو خبرة في المونتاج. اجعل الأفكار المعقدة واضحة وسهلة المشاركة ومناسبة لكل الشاشات.

Try it now
صانع فيديو سانتا بالذكاء الاصطناعي

صانع فيديو سانتا بالذكاء الاصطناعي

نص
فيديو

أنشئ فيديو سانتا بالذكاء الاصطناعي مخصصًا لأي مناسبة وأي جمهور في دقائق. اكتب رسالتك، واختر أسلوبًا احتفاليًا، واحصل على فيديو تهنئة من سانتا بجودة احترافية دون الاستعانة بممثلين أو حجز استوديوهات أو امتلاك أي كاميرا.

Try it now

ابدأ في إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا
CTA background