تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

انتقال محرر الفيديو

أنشئ انتقالات سلسة ومتزامنة بدقة لتحسين تدفق فيديوهاتك دون إضافة خطوات إضافية إلى عملية المونتاج. تساعدك HeyGen على تطبيق نمط الانتقال المناسب خلال دقائق، سواء كنت تفضّل تلاشيًا بسيطًا، أو تكبيرًا نظيفًا، أو حركة سريعة، أو تأثيرًا بصريًا أكثر إبداعًا. مع الانتقالات المناسبة، تصبح فيديوهاتك أكثر احترافية وجاذبية وأسهل على المشاهدين في المتابعة.

Video Editor Transition
١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي

لماذا تُعد انتقالات الفيديو مهمة في كل عملية مونتاج؟

الانتقالات تُوجّه المشاهدين من لحظة إلى أخرى وتساعد على أن يبدو الفيديو مقصودًا وسهل المتابعة. عند استخدامها بعناية، فإنها تحسّن إيقاع الفيديو، وتبرز المشاهد المهمة، وتجعل قصتك أوضح.

معظم برامج المونتاج الآن تتضمّن انتقالات مدمجة تتراوح بين التلاشي البسيط والخيارات الأكثر ديناميكية مثل التكبير، والدوران، أو تأثيرات الـ glitch. مع HeyGen، يمكنك التعامل مع الانتقالات بطريقة تحافظ على بساطة سير العمل لديك، وفي الوقت نفسه تمنح فيديوهاتك مظهراً نظيفاً واحترافياً.

إذا كانت المقاطع تحتاج إلى قص قبل إضافة الانتقالات، يمكنك تعديلها بسرعة باستخدام أداة قص الفيديو أونلاين.

ابدأ مجانًا →
an advertisement for heygen the future of storytelling
إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي

أفضل الممارسات لاستخدام الانتقالات في الفيديوهات

✓ استخدم الانتقالات بهدف واضح: اختر الانتقالات التي تدعم رسالتك. التلاشي البسيط يناسب المحتوى الهادئ، بينما التكبير والانتقالات السريعة تناسب المونتاج الحيوي.
✓ طابِق الانتقالات مع الحركة أو الصوت: ضع الانتقالات في لحظات الحركة أو على الإيقاع لخلق تدفق سلس وطبيعي.
✓ التزم بأسلوب متّسق: استخدام عدد كبير من أنماط الانتقال المختلفة يمكن أن يجعل المونتاج يبدو مشتتًا. اختر نمطًا أو اثنين يتناسبان مع نبرة مشروعك.
✓ استخدم المؤثرات الجريئة باعتدال: الانتقالات الإبداعية مثل الـ glitch أو الدوران تكون أكثر فعالية عندما تُستخدم في اللحظات الأساسية فقط.
✓ عاين على عدة أجهزة: تحقّق من الانتقالات على الموبايل والكمبيوتر المكتبي للتأكد من أنها تظهر بسلاسة في كل مكان.

ابدأ مجانًا →
a screen that says shift shift fade fade wow
إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي

زيادة التفاعل من خلال انتقالات محرّر الفيديو

✓ تلاشي سلس: مثالي للمقابلات، الشروحات ورواية القصص الهادئة.
✓ انتقالات بالتقريب (Zoom): رائعة للمحتوى الحيوي، فيديوهات السفر والمونتاج السريع الإيقاع.
✓ انتقالات Whip & Spin: أضِف حركة وطاقة لتغييرات اللقطات السريعة.
✓ مؤثرات Glitch: مثالية لفيديوهات التقنية، الألعاب أو المونتاجات العصرية ذات التأثير القوي.
✓ انتقالات إبداعية: مسحات سائلة، كشف بالبكسل وتقليب الصفحات تضيف أسلوباً مميزاً.
✓ أدوات عبر المتصفح: برامج التحرير أونلاين تتيح لك سحب وإفلات الانتقالات بدون تثبيت أي سوفت وير.
✓ تعمل مع أي نوع من الفيديو: حسّن عروض المنتجات، فيديوهات التدريب، محتوى السوشيال أو رواية القصص الطويلة مع الحفاظ على تفاعل المشاهدين.

إذا كنت بحاجة إلى تعديل تنسيق الفيديو أو تخطيطه بعد إضافة الانتقالات، جرّب أداة إعادة توظيف الفيديو.

ابدأ مجانًا →
a blue background with the words boost engagement on it
كيف يعمل؟

حسّن فيديوك بانتقالات سلسة في 4 خطوات سهلة

أنشئ فيديوهات احترافية ومتقنة مع انتقالات سلسة بين المشاهد ورسوم متحركة مخصصة وفريدة.

الخطوة 1

اختر نمط الانتقال

اختر انتقالاً يتوافق مع إيقاع الفيديو ونبرته.

الخطوة 2

اسحب وأسقط بين المقاطع

ضع الانتقال على المخطط الزمني بين المشهدين اللذين تريد ربطهما.

الخطوة 3

راجع وحسّن

شاهد المقطع عدة مرات واضبط التوقيت أو الموضع حتى يبدو طبيعيًا وسلسًا.

الخطوة 4

أنشئ وشارك فيديوك

دع HeyGen ينشئ لك فيديو بالذكاء الاصطناعي في دقائق. حمّل الفيديو أو انشره فورًا على أي منصة، مع استخدام انتقالات متقدّمة لتحرير الفيديو لضمان أعلى جودة.

الأسئلة الشائعة حول انتقالات محرر الفيديو

كم عدد الانتقالات التي يجب أن أستخدمها في الفيديو؟

استخدم عدداً قليلاً فقط. الانتقالات الموضوعة بعناية تحسّن الإيقاع والسرد، لكن الإفراط فيها يمكن أن يشتّت المشاهدين ويكسر تسلسل المونتاج.

ما هي أسهل طريقة لإضافة انتقالات أونلاين؟

معظم برامج التحرير التي تعمل في المتصفح تتيح لك سحب العناصر وإفلاتها بسهولة على المخطط الزمني. إذا كان مقطع الفيديو يحتاج إلى قص أولًا، جرّب أداةقص الفيديو أونلاين

ما أفضل الانتقالات التي تناسب فيديوهات السوشيال ميديا؟

حركات الزوم، والانتقالات السريعة مثل الـ whip cuts، والانتقالات بالحركة السريعة تعمل بشكل ممتاز مع مونتاجات TikTok وYouTube الحيوية. أما التلاشي الناعم فيُعد مثاليًا للمحتوى الهادئ مثل الشروحات أو المقاطع التعليمية.



هل ستؤدي الانتقالات إلى تقليل جودة الفيديو الخاصة بي؟

لا. تطبيق الانتقالات يدمج المقاطع بصريًا لكنه لا يؤثر على دقة الفيديو أو وضوحه عند التصدير بشكل صحيح. استمتع بميزات فيديو بالذكاء الاصطناعي متقدّمة مع الخطط التي تبدأ من $49 شهريًا.

هل يمكنني إضافة مؤثرات صوتية إلى الانتقالات؟

نعم، لكن استخدمها باعتدال. يمكن أن يضيف صوت خفيف مثل «ووش» أو تأثير بسيط إحساسًا بالحركة، لكن المؤثرات الصوتية العالية أو المتكررة قد تُربك المشاهد وتشتته.


ما أسلوب الانتقال الذي يجب أن أختاره لمشروعي؟

اختر نوع الانتقال بما يناسب أسلوبك: تلاشي للمحتوى الهادئ والسرد القصصي، تكبير/تصغير لمحتوى السفر أو المحتوى الحيوي، انتقالات سريعة للإيقاع السريع، وتأثيرات «جليتش» للثيمات التقنية أو محتوى الألعاب.


كيف يمكنني إصلاح الانتقالات غير السلسة أو المتقطعة؟

اضبط التوقيت والسرعة وقصّ المقاطع حتى تصبح الانتقالة طبيعية. إذا كان تنسيق الفيديو يحتاج إلى ضبط بعد التعديلات، استخدم أداة Repurpose Video Tool


Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا →
CTA background