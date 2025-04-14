حوّل بياناتك ومخططاتك ومحتواك البصري إلى فيديوهات إنفوجرافيك احترافية في دقائق. مع أداة إنشاء فيديوهات الإنفوجرافيك هذه، تبدأ من معلوماتك لتحصل على فيديو كامل السرد والحركة، بدون كاميرات أو برامج تصميم أو خبرة في المونتاج. اجعل الأفكار المعقدة واضحة وسهلة المشاركة ومناسبة لكل الشاشات.
لماذا تختار العلامات التجارية أداة إنشاء الفيديوهات الإنفوجرافية من HeyGen
حرّك أي بيانات أو مخطط تلقائياً
توقّف عن إرسال شرائح ثابتة لا يقرأها أحد. الصق بياناتك، أو ارفع مخططًا بيانيًا، أو صف الفكرة التي تريدها وشاهدها تتحوّل إلى فيديو إنفوجرافيك متحرك مشهدًا بعد مشهد، مع موشن جرافيك، وانتقالات سلسة، وتعليق صوتي مضبوط التوقيت. ستحصل على نتيجة احترافية دون أن تلمس خط الزمن. سواء كنت تعرض أبحاث سوق، أو مؤشرات منتج، أو خطوات شرح «كيف تفعل ذلك»، فإن مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي يتولى الجزء الصعب بحيث يصل محتواك بالطريقة التي يستحقها.
ابدأ من قالب فيديو إنفوجرافيك قابل للتخصيص
لا تحتاج إلى البدء من صفحة فارغة. اختر من مكتبة واسعة من قوالب فيديو الإنفوجرافيك المصمَّمة باحتراف، وكل منها مهيأ لإبراز بياناتك من خلال رسوم متحركة، ولوحات ألوان متوافقة مع هوية علامتك التجارية، وتخطيطات يمكنك ضبطها لتناسب علامتك في دقائق. ارفع ملف PDF أو PowerPoint أو أدخل رابط URL أو نص السيناريو مكتوبًا، وسيحوّل لك النظام المنصّة إلى فيديو إنفوجرافيك منظم تلقائيًا. الفرق التي تعمل انطلاقًا من مستندات جاهزة تستخدم PDF to video وPPT To video لتجاوز إعادة البناء اليدوية والانتقال مباشرة إلى نتيجة نهائية جاهزة للمشاركة خلال دقائق.
خصّص العناصر البصرية والعلامة التجارية والتخطيط
يجب أن يبدو فيديو الإنفوجرافيك الخاص بك معبّرًا عن هويتك التجارية، لا كأنه قالب جاهز. عدّل لوحات الألوان، وأنماط الخطوط، وتصميم الأيقونات، وسمات الخلفية مباشرة داخل المحرر السهل الاستخدام. حمّل شعارك، غيّر ترتيب المشاهد، واضبط التوقيت بدقة دون كتابة سطر واحد من الكود. كل عنصر قابل للتخصيص حتى يظل الناتج متوافقًا مع هوية علامتك في كل حملة وكل قناة. يوفّر لك محرر الفيديو تحكمًا إبداعيًا كاملًا في أي مرحلة، ويتم تطبيق التغييرات فورًا بحيث تصبح عملية التكرار سريعة وسلسة.
ترجمة وتعريب إلى أكثر من 175 لغة
يتحوّل فيديو إنفوجرافيك واحد إلى أصل عالمي في اللحظة التي تحتاج إليه فيها. مرّر أي فيديو مكتمل عبر محرّك الترجمة في المنصّة لتحصل على نسخة بمزامنة شفاه ورواية طبيعية بأي من أكثر من 175 لغة، من دون إعادة بناء المشاهد أو إعادة تسجيل الصوت. العلامات التجارية والفرق التي توزّع المحتوى عبر مناطق مختلفة تستخدم مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإجراء التوطين في فترة بعد الظهر بدلاً من الانتظار لعدة أشهر.
اسرد بصوت تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي طبيعي النبرة
كل فيديو إنفوجرافيك ينبض بالحياة من خلال تعليق صوتي واضح واحترافي يتم إنشاؤه من النص خلال ثوانٍ. اختر من بين مئات أنماط الأصوات، واضبط السرعة، ووافق النبرة مع جمهورك. لا حاجة لاستوديو تسجيل، ولا ميكروفون، ولا إعادة تصوير. إذا كان جمهورك عالميًا، فاستخدم استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على ثبات صوتك في كل نسخة محلّية تنتجها.
حالات استخدام صانع الفيديو الإنفوجرافيكي
Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.
Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.
Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.
Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.
Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.
Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.
كيفية إنشاء فيديوهات إنفوجرافيك باستخدام الذكاء الاصطناعي
انتقل من بيانات خام أو نص مكتوب إلى فيديو إنفوجرافيك جاهز في أربع خطوات بسيطة، دون الحاجة إلى أدوات تصميم أو خبرة في المونتاج.
ارفع ملف PDF، أو الصق نصاً، أو أضف رابط URL، أو اكتب موضوعاً. يقرأ النظام الأساسي المحتوى الذي أدخلته ويحوّله تلقائياً إلى هيكل فيديو إنفوجرافيك مشهدًا تلو الآخر.
اختر قالبًا بصريًا، وعدّل الألوان والتخطيطات، وأضف هوية علامتك التجارية، واضبط صوت التعليق الصوتي. يمكنك تعديل كل عنصر قبل عملية الإخراج النهائي للفيديو.
تقوم المنصّة بإنشاء فيديو الإنفوجرافيك الكامل الخاص بك مع سرد متزامن، ورسوم متحركة، وانتقالات سلسة. يمكنك معاينة كل مشهد قبل الإنهاء.
حمّل الفيديو بالتنسيق الذي تحتاجه أو صدّره مباشرة إلى قناتك. أضف ترجمات، وخصّصه لأسواق ولغات إضافية، أو أرسله إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) في خطوة واحدة.
أداة إنشاء فيديوهات الإنفوجرافيك هي أداة تحوّل البيانات والمخططات وتدفّقات العمليات والمحتوى المكتوب إلى فيديوهات متحركة مع تعليق صوتي بشكل تلقائي. أنت تزوّد المنصّة بالمادة المصدرية، سواء كانت سكربت، ملف PDF، ملخص جدول بيانات، أو وصف لموضوع معيّن، وتقوم المنصّة بترتيبها في مشاهد بصرية مع تعليق صوتي متزامن ورسوم متحركة. النتيجة هي فيديو جاهز للنشر على منصات التواصل، أو منصات التدريب، أو المواقع الإلكترونية، أو العروض التقديمية، بدون أي تعديل يدوي أو عمل تصميمي.
نعم. يمكنك رفع المخططات والرسومات ومواد الهوية البصرية الخاصة بعلامتك التجارية وتطبيقها على كل مشهد. يتيح لك المحرّر ضبط لوحة الألوان والخطوط والشعار بحيث يطابق الفيديو النهائي إرشادات علامتك التجارية من دون الحاجة إلى مصمّم في كل مرة. إذا كنت تبدأ من ملف عرض تقديمي، تقوم ميزة PPT To video بسحب العناصر البصرية من الشرائح الحالية وإعادة بنائها تلقائياً كمشاهد فيديو متحركة.
معظم فيديوهات الإنفوجرافيك تكون جاهزة خلال بضع دقائق من إرسال المواد المصدرية الخاصة بك. المنصّة تتولى في الوقت نفسه بناء المشاهد، ومزامنة التعليق الصوتي، والموشن جرافيك، بحيث لا تنتظر في طابور إنتاج يدوي. الفيديوهات الأطول التي تحتوي على عدد كبير من مشاهد البيانات قد تستغرق وقتًا أطول قليلًا، لكن سير العمل من الإدخال حتى التصدير يُقاس بالدقائق، وليس بالأيام.
لا تحتاج إلى أي خبرة. العملية بالكامل سهلة الاستخدام من أول مرة. تكتب أو تلصق المحتوى الذي تريده، تختار أسلوب العرض البصري، والمنصّة تتولى إنتاج الفيديو. الفرق التي لا تمتلك خلفية في التصميم تستخدمه لإنتاج محتوى يبدو احترافياً من المحاولة الأولى. محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعييتولى تلقائياً ضبط المحاذاة، والمسافات، وتوقيت الحركة.
نعم. بعد إنشاء الفيديو، يمكنك ترجمته إلى أي من أكثر من 175 لغة مع الحفاظ على مزامنة الشفاه بدقة وسرد صوتي طبيعي. لن تحتاج إلى إعادة بناء المشاهد أو إعادة تسجيل أي صوت.مترجم الفيديويتولى مرحلة الترجمة والتوطين كخطوة إضافية واحدة فقط، مما يجعل من العملي تقديم نفس محتوى الإنفوجرافيك للفرق أو الأسواق أو الجماهير الدولية دون الحاجة إلى ميزانية إنتاج منفصلة.
أدوات التصميم تتطلّب تحريكاً يدوياً، وتحريراً على الخط الزمني، وتسجيل تعليق صوتي، وضبط إعدادات التصدير، وكل خطوة من هذه الخطوات تضيف ساعات إلى كل مشروع. هذا المنصّة تستبدل سير العمل بالكامل بإدخال نصّي ينتج عنه فيديو جاهز بشكل تلقائي. الفرق التي تستخدم الأدوات التقليدية تقول إنها تقضي أياماً في مهام ينجزها هذا صانع الإنفوجرافيك المتحرك في دقائق.سير عمل «فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي»مصمَّم خصيصاً لنوع المحتوى المنظَّم المعتمد على البيانات، وهو النوع الذي يستغرق أطول وقت في الإنتاج اليدوي.
نعم. يمكنك تعديل النص، أو استبدال أي بيانات، أو تغيير النمط البصري، أو إعادة ترتيب المشاهد من خلال محرر يعتمد على النص، ثم إعادة تصيير الفيديو. سيكون الفيديو المحدَّث جاهزًا خلال دقائق من دون إعادة البناء من الصفر. هذا يجعل إنشاء فيديو إنفوجرافيك عمليًا للمحتوى الذي يتغيّر بانتظام، مثل مؤشرات الأداء ربع السنوية، وتسلسلات تحديثات المنتج، أو برامج التدريب على الامتثال التي تحتاج إلى عكس السياسات الحالية، وهو ما يكون غير عملي في الإنتاج المصوَّر التقليدي.
نعم. يمكنك التصدير بنسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة لكل منصة، بما في ذلك 16:9 لـ YouTube والعروض التقديمية، و9:16 لتنسيقات السوشيال العمودية، و1:1 لمنشورات الفيد. أضف الترجمات تلقائياً باستخدام مولّد الترجمات حتى يحقق المحتوى أداءً جيداً في وضع التشغيل التلقائي الصامت. لمحتوى السوشيال القصير، تتيح لك أدوات مولّد الريلز وYouTube Shorts تقطيع محتوى الإنفوجرافيك إلى تنسيقات أصلية لكل منصة في خطوة واحدة.
تتوفر خطة مجانية بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، تتيح لك إنشاء فيديوهات واستكشاف الأدوات الأساسية قبل الالتزام.الخططتبدأ من $49 شهريًا، مع وصول كامل إلى القوالب وخيارات تصدير متقدمة. تتضمن خطط المؤسسات وصولًا إلى API، وتكاملات مخصصة، وميزات تعاون بين أعضاء الفريق للمؤسسات التي تدير سير عمل إنتاجي عالي الحجم.
نعم. يمكنك استخدام نفس المستند أو النص الأصلي لإنتاج عدة نسخ بأساليب بصرية مختلفة، أو بنبرات تعليق صوتي متنوعة، أو بمسارات لغوية متعددة. الفرق التي تعمل انطلاقاً من تقرير بيانات واحد غالباً ما تنشئ نسخاً منفصلة للاجتماعات الداخلية، والتوزيع على شبكات التواصل الاجتماعي، ومحتوى التدريب في الوقت نفسه. تدفقات عمل تحويل النص إلى فيديو وفيديو بدون ظهور الوجه تجعل من السهل تفريع مدخل واحد إلى عدة مخرجات مختلفة من دون تكرار العمل الإنتاجي.
تتضمن المنصّة مكتبة واسعة من قوالب الإنفوجرافيك التي تغطي الجداول الزمنية، ومخططات سير العمليات، ومخططات المقارنة، وتحليلات البيانات، وتسلسلات الخطوات خطوة بخطوة. كل قالب مصمَّم باحتراف وقابل للتخصيص بالكامل، بحيث يمكنك تحسين التخطيط، وضبط نظام الألوان، وتطبيق هوية علامتك التجارية دون المساس بالبنية الأساسية. تصفّح حسب القطاع، أو التنسيق، أو نوع المحتوى للعثور على نقطة البداية المثالية لفيديو الإنفوجرافيك الخاص بك، ثم استبدل المحتوى التجريبي ببياناتك أنت خلال دقائق.
إنه تنسيق ديناميكي صُمّم خصيصًا لهذا الغرض. التقارير الثابتة وعروض الشرائح توصل المعلومات، لكن فيديوهات الإنفوجرافيك تأسر جمهورك من خلال الجمع بين الحركة، والتعليق الصوتي، والرسوم التوضيحية بطريقة جذابة وسهلة المتابعة في الوقت نفسه. الفيديوهات التي تجعل البيانات مرئية وتبقيها في حركة مستمرة تكون أكثر قابلية للمشاهدة حتى النهاية، والمشاركة بين الفرق، وتذكّرها لاحقًا. إذا كنت تريد مشاركة نتائج معقدة مع مجموعة من أصحاب المصلحة أو الجمع بين الترفيه وتقديم المعلومات في آن واحد، فإن فيديو الإنفوجرافيك هو التنسيق الذي يترك انطباعًا دائمًا دون أن يتطلب خبرة في الإنتاج.
