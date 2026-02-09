مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي
ترجم فيديوهاتك بدقة. ارفع أي فيديو وقم تلقائياً بدبلجته إلى أكثر من 175 لغة ولهجة باستخدام استنساخ صوت متقدّم، ومزامنة شفاه دقيقة، وترجمة نصية تلقائية للفيديو.
لماذا تُعد HeyGen رائدة في ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي
مدعومًا بتقنيات متقدّمة في الترجمة بالذكاء الاصطناعي واستنساخ الصوت، يقدّم HeyGen أدق مترجم فيديو متاح اليوم. يقوم حلّنا بتحويل الكلام بسلاسة ومزامنة حركات الشفاه في الوقت الفعلي، لمساعدة صُنّاع المحتوى والشركات على تجاوز حواجز اللغة والتواصل مع جماهير عالمية.
لماذا يجب أن تستخدممترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي
ترجمة الفيديو التقليدية يمكن أن تكون بطيئة ومكلفة. مترجم الفيديو عبر الإنترنت منّا يجعل العملية سهلة تمامًا. ما عليك سوى رفع الملف أو لصق رابط YouTube، وستتمكّن من ترجمة الفيديو فورًا بضغطة واحدة فقط. لا حاجة لإعادة التصوير بتكلفة عالية أو الدبلجة اليدوية. الحل سريع، مناسب للميزانية، وسهل الاستخدام للمبدعين والشركات من أي حجم.
سواء كنت منشئ محتوى فرديًا أو مؤسسة، فإن ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي تساعدك على فتح أسواق جديدة. بفضل فهم الفروق الثقافية، ودقة الصوت، ومزامنة الشفاه المتقنة، تصل رسائلك عبر الفيديو إلى جمهور عالمي بطريقة لا يمكن أن تحققها الترجمة النصية وحدها. وصول أوسع يعني تفاعلًا أكبر ونموًا مستمرًا.
مترجم الفيديو لدينا يتجاوز بكثير مجرد استبدال الكلمات. باستخدام تقنيات متقدّمة من الذكاء الاصطناعي واستنساخ الصوت، نحافظ على نبرة صوتك وأسلوبك الفريد عبر أكثر من 175 لغة ولهجة. حتى عندما تترجم الفيديو إلى الإنجليزية أو أي لغة أخرى، سيظل يبدو وكأنه صوتك الحقيقي والمتّسق.
أضف ترجمات نصية، وصقّل النبرة، واضبط الإعدادات لتتوافق مع أسلوب علامتك التجارية. مع وصول بنقرة واحدة إلى أكثر من 175 لغة ولهجة. تحصل الفيديوهات داخل المجموعة أيضًا على مشغّل متعدد اللغات يمكن تضمينه بسهولة في أي صفحة أو نظام إدارة تعلّم (LMS) لعرض سلس بعدة لغات.
انسَ مشكلة عدم تطابق التوقيت. تتجاوز HeyGen حدود الدبلجة بالذكاء الاصطناعي من خلال مزامنة الشفاه التي تجعل الكلام المترجم متوافقًا تمامًا مع حركات الوجه. هذا يجعل محتواك المترجم يبدو أصليًا ويحافظ على تفاعل الجمهور.
قاموس العلامة التجارية المحسّن لدينا يدعم الآن الترجمات الإلزامية، والمصطلحات المحمية، والنطق الصحيح. يمكنك إنشاء المجموعات وإدارتها، إضافة ترجمات جديدة بسهولة، وتعديل الترجمات لإنشاء عدة ترجمات من فيديو واحد.
ليست فيديوهاتك فقط — أفاتاراتك تتحدث أكثر من 175 لغة أيضًا
طريقتان للوصول إلى جمهور عالمي. ترجم فيديوهاتك الحالية أو روابط YouTube إلى أكثر من 175 لغة مع دقة عالية في استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. أو أنشئ فيديوهات أفاتار بعدة لغات من اليوم الأول باستخدام نص واحد لوصول غير محدود. بفضل تقنية متقدمة لتحريك ملامح الوجه ومزامنة الصوت، يبدو كل فيديو حقيقيًا وطبيعيًا.
هل لديك لقطات فيديو جاهزة تعجبك بالفعل؟ ارفع أي فيديو أو الصق رابط YouTube، وسيقوم HeyGen بترجمته إلى أكثر من 175 لغة مع الحفاظ على صوت المتحدث الأصلي وحركة شفتيه وتعابير وجهه. لا حاجة لإعادة التصوير.
أنشئ محتوى متعدد اللغات من الصفر. اكتب نصًا واحدًا، واختر الأفاتار، وأنتج فيديوهات بعدة لغات في الوقت نفسه، مما يجعله مثاليًا للتوسّع في الأسواق العالمية دون تسجيل لقطة واحدة.
اختر من مجموعة واسعة من الشخصيات الجاهزة أو خصّص شخصيتك الخاصة. مع Voice Director وVoice Mirroring، يقدّم كل أفاتار نبرة طبيعية ومشاعر وإيقاعاً سلساً، بحيث لا تبدو فيديوهاتك آلية أبداً.
كيفية ترجمة فيديو باستخدام HeyGen
حمّل فيديوك من جهازك أو الصق رابط YouTube. اختر محرّك الترجمة وحدّد ما يصل إلى 10 لغات للترجمة في الوقت نفسه.
اضغط على «ترجمة» ودَع HeyGen يقوم بالباقي. سيتم ترجمة الفيديو الحالي مع مطابقة الصوت، ومزامنة الشفاه، وتعابير الوجه — ليكون جاهزًا للنشر.
تريد تحكّمًا أكبر؟ انقر على "تعديل ومراجعة" لمراجعة نصك المترجَم قبل الإنهاء والتأكد من أن كل كلمة في مكانها الصحيح
مترجم الفيديو هو أداة تقوم بتحويل الصوت أو التعليق الصوتي أو الترجمات في الفيديو إلى لغة أخرى، مما يساعد المحتوى على الوصول إلى جمهور أوسع. يتيح هذا الأسلوب لصنّاع المحتوى والشركات والمؤسسات توسيع نطاق انتشارهم عالميًا من خلال تجاوز حواجز اللغة.
هناك أنواع مختلفة من أدوات ترجمة الفيديو. تشمل هذه الأنواع الترجمة النصية (Subtitling)، الدبلجة، التعليق الصوتي (Voice-over)، وSDH (الترجمة النصية لضعاف السمع). وتشمل أنواع أخرى النسخ الحي (Live Captioning)، ترجمة لغة الإشارة، الوصف الصوتي، وأدوات الترجمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
نعم، يمكن لـ HeyGen ترجمة الفيديوهات تلقائياً إلى أكثر من 175 لغة ولهجة. يحتفظ بصوتك من خلال استنساخ الصوت ويُزامن حركات الشفاه، مما يجعل الترجمات تبدو طبيعية وأصيلة للجمهور العالمي.
نعم، تقدّم HeyGen خطة مجانية تتيح لك ترجمة ما يصل إلى 3 فيديوهات شهريًا، مدة كل منها حتى 3 دقائق. تتضمن هذه الخطة ميزات مثل الترجمات النصية بالذكاء الاصطناعي، والتعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي، ومزامنة الشفاه بأكثر من 175 لغة ولهجة.
لمن يبحثون عن دقة أعلى، وخيارات لغات أكثر، وميزات محسّنة، توفّر باقاتنا المدفوعة تخصيصاً متقدّماً وجودة فائقة في توليد الأصوات.
مترجم الفيديو من HeyGen يتميّز بدقة عالية، حيث يقدّم مزامنة شفاه طبيعية واستنساخ صوت واضح للصوتيات الواضحة واللغات الشائعة، مع إتاحة خدمة المراجعة اللغوية للمؤسسات لضمان أعلى مستوى من الدقة.
HeyGen تُعدّ على نطاق واسع واحدة من أفضل أدوات ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي. فهي تدعم تعريب الفيديو، واستنساخ الصوت، ووظائف ترجمة الفيديو بأكثر من 175 لغة ولهجة.
ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي تختلف عن الترجمة النصية (Subtitles)، لأنها تتجاوز مجرد عرض نص مترجم على الشاشة. فهي تترجم صوتك إلى لغة أخرى، وتعيد إنتاجه باستخدام استنساخ الصوت، وتزامنه بسلاسة مع الفيديو.
والنتيجة هي تجربة غامرة بالكامل تجعل جمهورك يشعر وكأنك تتحدث لغتهم الأم بطبيعية.
تُنشئ الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي نسخة رقمية منك تعكس حركاتك وتعبيرات وجهك وأنماط حديثك. سواء كنت تقدّم عرضًا، أو تروي قصة، أو تدرّس، يجعل الأفاتار الخاص بك المحتوى متعدّد اللغات شخصيًا وجذّابًا دون الحاجة إلى تسجيلات إضافية أو تعليق صوتي أو الدبلجة.
