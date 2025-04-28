فيديوهات مقدّم بالذكاء الاصطناعي بـ175 لغة

مقدّم HeyGen بالذكاء الاصطناعي يساعدك على إنشاء فيديوهات احترافية بدون كاميرات أو استوديوهات أو مقدّمي محتوى على الشاشة. بدلاً من تسجيل نفسك، اكتب النص، واختر المقدّم، ودَع HeyGen ينشئ فيديو يقدّم رسالتك بوضوح وثبات.
كيفية إنشاء فيديوهات بمقدّمي عروض بالذكاء الاصطناعي؟
حوّل أي فكرة أو مستند أو مادة تدريبية إلى فيديو جذاب يقدّمه مقدّم بالذكاء الاصطناعي يبدو حقيقياً.
HeyGen تجعل إنشاء الفيديو الاحترافي بسيطًا وسريعًا وقابلًا للتوسّع.
سجّل الدخول إلى HeyGen، وافتح مسودة موجودة، أو اختر قالباً جاهزاً، أو ابدأ مشروعاً من الصفر.
اختر من أكثر من 1100 أفاتار مثل «Business Casual Lily» أو أنشئ مقدّمك المخصص باستخدام صورة واحدة أو فيديو واحد.
اكتب أو الصق النص الخاص بك واستخدم مساعد النصوص بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لصقل رسالتك. يمكنك أيضًا رفع ملف الصوت الخاص بك أو اختيار واحدة من أكثر من 600 صوت لتحويل النص إلى كلام.
أنشئ فيديو يقدّمه مُقدِّم خلال دقائق، راجع النتيجة، ثم حمّله أو شاركه فورًا.
مزايا قوية تجعل مقدّم العروض بالذكاء الاصطناعي لدينا مميزًا
مقدّمو عروض بالذكاء الاصطناعي قابلون للتخصيص
اختر من بين أكثر من 1100 مقدّم بالذكاء الاصطناعي أو صمّم واحدًا يعكس علامتك التجارية أو قائد شركتك أو شخصيتك. أضف الشعارات والخلفيات والإيماءات أو الأزياء لتجعل كل عرض تقديمي متوافقًا مع هويتك ومصداقيًا.
مقدّمو عروض بالذكاء الاصطناعي يتحدثون أكثر من 175 لغة ولهجة
قم بمواءمة محتواك مع كل سوق بسهولة. مقدّمو الفيديو بالذكاء الاصطناعي لديك يمكنهم التحدّث بأكثر من 100 لغة ولهجة مع نطق دقيق ومزامنة شفاه طبيعية.
احتفظ بالصوت الأصلي أو استنسخ صوتك لإنشاء فيديوهات متعددة اللغات تبدو حقيقية ومتسقة.
أدوات ذكاء اصطناعي تعزّز الكفاءة
المقدّم بالذكاء الاصطناعي هو مقدّم افتراضي يظهر على الشاشة ليقدّم النص الخاص بك في شكل فيديو. مع HeyGen، يمكنك إنشاء محتوى احترافي يقدّمه مقدّم افتراضي بدون كاميرات أو تصوير، مما يجعل إنشاء الفيديو أسرع وأكثر اتساقًا وأسهل في التوسّع.
سجّل الدخول إلى HeyGen، واختر مقدّمك أو الأفاتار بالذكاء الاصطناعي، وأضف النص أو الصوت، وخصّص الهوية البصرية للعلامة التجارية، ثم أنشئ فيديو احترافي الجودة في بضع دقائق فقط.
نعم. تستخدم العديد من الفرق مقدّمي العروض بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لعمليات الإعداد للموظفين الجدد، والامتثال، والتدريب الداخلي. تساعد الفيديوهات التي يقدّمها مقدّم على تقديم شروحات متسقة ويسهل تحديثها عند تغيّر العمليات أو السياسات
نعم. يمكنك رفع تسجيل صوتك أو استنساخه باستخدام تقنية استنساخ الصوت من HeyGen، مما يتيح للمقدّم بالذكاء الاصطناعي التحدّث بطريقتك نفسها وبنفس لهجتك.
بالتأكيد. تستخدم الفرق مقدّمي العروض بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لعرض المنتجات، والإعلانات، ومحتوى المبيعات التعليمي. عند دمجها مع منصة الفيديو المخصص، يمكنك تخصيص الرسائل لفئات جماهير مختلفة.
نعم. توفر HeyGen مقدّمين وأنماطاً مختلفة لتناسب علامتك التجارية. ولتحكم أكبر في نبرة الصوت وطريقة الإلقاء، تستخدم بعض الفرقمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيإلى جانب فيديوهات المقدّمين.
يمكن إنشاء معظم الفيديوهات خلال دقائق. بمجرد أن يكون النص جاهزًا، يقوم HeyGen بإنشاء فيديو المقدّم بسرعة، وأي تحديثات لاحقة لا تتطلب سوى تعديل النص.
لا. يمكنك إنشاء فيديوهات مقدّم بالذكاء الاصطناعي بجودة احترافية بالكامل عبر الإنترنت. لا تحتاج إلى كاميرات أو ميكروفونات أو استوديوهات أو أدوات مونتاج؛ فقط النص الذي تكتبه وخيالك.
