أنشئ إعلانات فيديو عالية الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي. مولّد إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل بيانات منتجك أو نص الإعلان أو السكربت إلى فيديوهات جاهزة للنشر في دقائق. لا تحتاج إلى كاميرا أو ممثلين أو مهارات مونتاج. فقط إعلانات فيديو سريعة وفعّالة تحقق النتائج.
كيفية إنشاء إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen؟
HeyGen تنشئ إعلان الفيديو الخاص بك تلقائياً، من النص إلى الفيديو النهائي. يمكنك الانتقال من الفكرة إلى الحملة المنشورة خلال دقائق.
حمّل صورة أو فيديو لمنتجك، مع وصف قصير أو نص الإعلان. يحدّد الذكاء الاصطناعي النقاط الأساسية والنبرة ونيّة الجمهور المستهدف.
HeyGen ينشئ نص إعلان كامل مع العناصر البصرية، والعناوين، والصوت الخلفي. يستخدم هياكل إعلانية مجرّبة ويحافظ على إيقاع الفيديو بشكل محسّن لجذب الانتباه.
اختر تنسيق الإعلان الذي تريده مثل UGC أو أسلوب الحياة أو فيديو تعريفي. يمكنك تعديل الأفاتارات أو النص أو الصوت أو الألوان لتطابق هوية علامتك التجارية في بضع نقرات فقط.
سيكون الفيديو جاهزًا خلال دقائق. يمكنك معاينته وتعديله أو إنشاء نسخ سريعة منه، ثم تصديره بصيغ جاهزة للإعلانات على TikTok وMeta وYouTube وShopify.
مزايا قوية تجعل مُنشئ إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي لدينا مميزًا
منشئ نصوص بالذكاء الاصطناعي
حوّل المدخلات القصيرة مثل روابط المنتجات أو بضعة أسطر من النص إلى نص إعلان متكامل. الذكاء الاصطناعي من HeyGen يحدّد أهم مزاياك ويبني هيكل إعلان يجذب الانتباه ويزيد من النقرات.
يمكنك تعديل النص فورًا أو إنشاء بعض النسخ السريعة لاختبار نقاط الجذب المختلفة والدعوات إلى الإجراء (CTAs).
إنشاء المحتوى البصري والصوتي بالذكاء الاصطناعي
HeyGen تنشئ العناصر البصرية والتعليقات الصوتية والأفاتارات تلقائياً.
الأصوات تبدو حقيقية، والإيقاع يبدو طبيعياً، وكل مشهد مضبوط التوقيت لتحقيق تفاعل قوي من المشاهدين.
يمكنك الاختيار من بين أكثر من 175 لغة ولهجة أو استخدام صوتك المستنسخ للحفاظ على الاتساق.
منشئ نسخ الإعلانات المتعددة
أنشئ عدة نسخ من الإعلان من مدخل واحد. يمكن لـ HeyGen إنشاء العديد من التركيبات الفريدة للعناوين والصور والدعوات لاتخاذ إجراء.
يساعدك هذا على اختبار الأفكار الإبداعية بشكل أسرع واكتشاف ما يحقق أفضل أداء مع جمهورك.
مخرجات متعددة المنصات
يتم تنسيق كل إعلان تلقائياً ليناسب TikTok وYouTube وMeta وغيرها.
يمكنك التصدير بصيغ عمودية أو مربعة أو أفقية من دون القلق بشأن تغيير الحجم أو القص. كل ملف جاهز للرفع أو المشاركة فوراً.
اتساق العلامة التجارية
حمّل شعارك والخطوط والألوان مرة واحدة فقط. HeyGen يطبّقها تلقائياً على كل فيديو، ليحافظ على مظهر علامتك التجارية متسقاً عبر جميع الحملات.
يمكنك أيضًا حفظ قوالب مخصّصة لاستخدامها بشكل متكرر.
وكيل الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحلل منتجك والجمهور والهدف، ثم يكتب النص، ويضيف العناصر البصرية، وينشئ الصوت والحركة لإنتاج إعلان كامل تلقائياً.
يمكنك إنشاء إعلانات بأسلوب محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)، أو أسلوب الحياة، أو الشرح، أو عروض توضيحية للمنتجات. يقوم الذكاء الاصطناعي بمواءمة كل صيغة لتناسب هدف حملتك والمنصة المستهدفة.
نعم. يمكنك استيراد معلومات المنتجات، وسيقوم HeyGen تلقائياً بإنشاء فيديوهات إعلانية لكل منتج، مكتملة بالصور والنص والتعليق الصوتي.
تتيح لك HeyGen تعديل الصوت والنبرة والتصميم والترجمة النصية والعلامة التجارية فورًا لإنشاء نسخ مخصّصة للاختبار أو الاستهداف. للمبدعين الأفراد، خطة Creator تبدأ من $29
تقدّم HeyGen إعلانات فيديو بالذكاء الاصطناعي بأسعار مناسبة تبدأ من حوالي 24$ شهرياً، مع أفاتارات واقعية، وتعليقات صوتية بعدة لغات، وإنتاج سريع، مما يجعلها بديلاً قوياً وموفراً للتكلفة مقارنة بإنتاج الفيديو التقليدي والاستوديوهات.خططتبدأ من $49 شهرياً.
نعم. مولّد إعلانات الفيديو بالذكاء الاصطناعي ينشئ عدة نسخ من كل فيديو مع خطافات مختلفة، وعبارات دعوة لاتخاذ إجراء (CTA)، أو عروض متنوعة، مما يسهّل إجراء الاختبارات لاكتشاف ما يحقق أفضل أداء.
نعم. يتم تصدير الفيديوهات بصيغ مخصّصة لكل منصة مثل TikTok وMeta وYouTube وغيرها، مع تحسينها لمشاهدة الموبايل، ومواضع الترجمة النصية، وحدود مدة الفيديو. منصتنا أنشأت بالفعل 110,336,635 أفاتار بالذكاء الاصطناعي أفاتار لصنّاع المحتوى والشركات.
نعم. ارفع حزمة هوية علامتك التجارية مرة واحدة، وسيقوم HeyGen تلقائياً بتطبيق شعارك وخطوطك وألوانك على كل فيديو للحصول على مظهر متناسق يحمل هوية علامتك التجارية.
يتم إنتاج معظم الإعلانات في أقل من خمس دقائق. العملية مؤتمتة بالكامل، مما يتيح للفرق إنشاء عشرات النُسخ المختلفة من الإعلان في جلسة واحدة.
