أداة المتحدّث بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء فيديوهات عالية الجودة بسرعة وبدون الحاجة إلى تصوير أو مونتاج. سواء كنت تنشئ محتوى للتسويق بالفيديو، أو التدريب، أو وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك الحصول على متحدّث واقعي بالذكاء الاصطناعي جاهز في دقائق قليلة فقط. بدون تصوير، بدون مونتاج، فقط نتائج فعّالة.
كيف تنشئ فيديوهات متحدث بالذكاء الاصطناعي؟
المتحدّث بالذكاء الاصطناعي هو أفاتار رقمي يلقي النص الذي تكتبه بصوت متزامن تمامًا مع حركات الشفاه. يمكنك استخدام هذه التقنية لإنشاء فيديوهات احترافية دون الحاجة إلى ممثلين أو معدات تصوير باهظة التكلفة.
ما عليك سوى كتابة النص أو لصقه داخل المنصّة. سواء كان رسالة ترويجية، أو وحدة تعليمية، أو منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فالنظام جاهز للتعامل مع أي نوع من المحتوى.
اختر أفاتار من الخيارات المتاحة أو أنشئ أفاتار مخصص يعكس هوية علامتك التجارية. خصّص مظهر الأفاتار ليتناسب مع أسلوب الفيديو الخاص بك.
يقوم الذكاء الاصطناعي بمزامنة كلامك مع حركات فم الأفاتار، مما يضمن أن يبدو كل شيء طبيعيًا.
بمجرد أن يصبح الفيديو جاهزًا، يمكنك تنزيله أو الحصول على رابط قابل للمشاركة. استخدمه على موقعك الإلكتروني أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو في رسائل البريد الإلكتروني.
مزايا المتحدّث بالذكاء الاصطناعي
لقد صممنا أداة المتحدّث بالذكاء الاصطناعي لتكون سهلة الاستخدام وغنية بالميزات في الوقت نفسه، لتلبّي جميع احتياجاتك في إنشاء الفيديو. إليك لماذا تُعد أداتنا الخيار المثالي لإنشاء فيديوهات احترافية:
مزامنة شفاه واقعية
يعمل الذكاء الاصطناعي لدينا على مزامنة الصوت بدقة مع حركات شفاه الأفاتار. كل كلمة تتوافق بسلاسة، لتبدو فيديوهاتك طبيعية واحترافية.
تضمن هذه التقنية أن يقدّم المتحدّث باسمك الرسائل بمشاعر حقيقية ودقة واقعية تجذب انتباه المشاهدين
دعم متعدد اللغات
وصل إلى جمهور عالمي من خلال إنشاء فيديوهات بأكثر من 70 لغة. يضمن لك هذا الأداة أن تُسمَع رسالتك وتُفهَم عبر مختلف المناطق والثقافات. يمكنك بسهولة تكييف رسالة علامتك التجارية لتتواصل مع الجماهير الدولية وتوسّع حضورك في الأسواق العالمية.
أفاتارات قابلة للتخصيص
يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأفاتارات الجاهزة أو إنشاء أفاتار يناسب علامتك التجارية. تتيح لك خيارات التخصيص ضبط مظهر الأفاتار وشخصيته ليتوافق مع أسلوب الفيديو الخاص بك.
يمكن لكل أفاتار أن يعكس هوية علامتك التجارية، مما يساعدك على الحفاظ على الاتساق والاحترافية في كل محتواك.
لا حاجة إلى كاميرات أو استوديوهات
انسَ معدات التصوير الباهظة أو الأيام الطويلة في الاستوديو. ارفع النص الذي تريد استخدامه، واختر الأفاتار، ودَع النظام يتولى الباقي. العملية سريعة وسهلة وفعّالة، وتمكّنك من إنتاج فيديوهات متحدث رسمي عالية الجودة في أي وقت ومن أي مكان، مثالية للتسويق والتدريب والاتصال المؤسسي.
فيديو المتحدّث بالذكاء الاصطناعي يستخدم أفاتار رقمي يتحدّث بالنص الذي تكتبه مع مزامنة شفاه واقعية وتعابير طبيعية. يتيح لك إنشاء فيديوهات احترافية بدون توظيف ممثلين أو إعداد معدات تصوير.
كل ما عليك هو رفع أو كتابة النص، اختيار أفاتار، وسيقوم الذكاء الاصطناعي تلقائياً بمزامنة الصوت مع حركات شفاه واقعية. يتم إنشاء فيديو المتحدث باسمك خلال دقائق، جاهزاً للتنزيل أو المشاركة.
نعم. يمكنك الاختيار من بين أفاتارات جاهزة أو تصميم أفاتار مخصص يعكس هوية علامتك التجارية من حيث المظهر والشخصية. للحصول على أفاتارات مخصّصة بالكامل، اطّلع علىمولّد الرأس المتحدث بالذكاء الاصطناعي.
يمكنك كتابة النص الخاص بك أو إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في صياغة الحوار، جرّب مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي للحصول على نصوص سريعة واحترافية.
العملية سريعة. بمجرد أن تزوّدنا بالنص وتختار أفاتار، يقوم النظام بإنشاء فيديو احترافي في غضون دقائق قليلة فقط، حتى للمحتوى الأطول أو لعدّة نسخ مختلفة.
نعم. إنها مثالية للدروس التعليمية، وإعداد المستخدمين الجدد، وعروض المنتجات، والتحديثات المؤسسية، وغيرها. تساعد الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي في توصيل المعلومات بوضوح مع تقليل وقت وتكلفة الإنتاج.
كل ما عليك هو إنشاء الفيديو في HeyGen وربطه بأدوات مثل Zapier لأتمتة إنشاء الفيديو لمتابعة العملاء المحتملين، أو الإعداد الأولي (onboarding)، أو منشورات السوشيال. بمجرد أن تصبح الفيديوهات جاهزة، يمكنك مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أو موقعك الإلكتروني، ومتابعة أدائها.
المتحدّثون بالذكاء الاصطناعي يخفضون التكاليف عبر الاستغناء عن الممثلين والاستوديوهات والسفر وإعادة التصوير. يمكن لأفاتار واحد إنشاء عدد غير محدود من الفيديوهات، مما يجعل الإنتاج عالي الجودة في متناول أي فريق.
نعم. يمكنك تجربة الأداة مجاناً واستكشاف مزاياها قبل الترقية. لبدء الاستخدام فوراً، تفضّل بزيارة HeyGen Signup.
