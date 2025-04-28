تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

فيديوهات متحدّث بالذكاء الاصطناعي

أداة المتحدّث بالذكاء الاصطناعي تتيح لك إنشاء فيديوهات عالية الجودة بسرعة وبدون الحاجة إلى تصوير أو مونتاج. سواء كنت تنشئ محتوى للتسويق بالفيديو، أو التدريب، أو وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك الحصول على متحدّث واقعي بالذكاء الاصطناعي جاهز في دقائق قليلة فقط. بدون تصوير، بدون مونتاج، فقط نتائج فعّالة.

  • ارفع صورة أو اختر أفاتار
  • أضف نصًا أو ملفًا صوتيًا
  • أنشئ فيديو متحدث رسمي احترافي في دقائق
Tool featured image
١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
التقييمات

كيف تنشئ فيديوهات متحدث بالذكاء الاصطناعي؟

المتحدّث بالذكاء الاصطناعي هو أفاتار رقمي يلقي النص الذي تكتبه بصوت متزامن تمامًا مع حركات الشفاه. يمكنك استخدام هذه التقنية لإنشاء فيديوهات احترافية دون الحاجة إلى ممثلين أو معدات تصوير باهظة التكلفة.

ابدأ مجانًا
الخطوة 1

حمّل النص الخاص بك

ما عليك سوى كتابة النص أو لصقه داخل المنصّة. سواء كان رسالة ترويجية، أو وحدة تعليمية، أو منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي، فالنظام جاهز للتعامل مع أي نوع من المحتوى.

الخطوة 2

اختر الأفاتار الخاص بك

اختر أفاتار من الخيارات المتاحة أو أنشئ أفاتار مخصص يعكس هوية علامتك التجارية. خصّص مظهر الأفاتار ليتناسب مع أسلوب الفيديو الخاص بك.

الخطوة 3

زامِن الصوت وحركة الشفاه

يقوم الذكاء الاصطناعي بمزامنة كلامك مع حركات فم الأفاتار، مما يضمن أن يبدو كل شيء طبيعيًا.

الخطوة 4

أنشئ وشارك

بمجرد أن يصبح الفيديو جاهزًا، يمكنك تنزيله أو الحصول على رابط قابل للمشاركة. استخدمه على موقعك الإلكتروني أو في وسائل التواصل الاجتماعي أو في رسائل البريد الإلكتروني.

HeyGen software interface with "From thought to video, faster than ever" heading, showing a URL input for script generation and various video creation tools below.

مزايا المتحدّث بالذكاء الاصطناعي

مزايا قوية للارتقاء بمحتوى الفيديو الخاص بك

لقد صممنا أداة المتحدّث بالذكاء الاصطناعي لتكون سهلة الاستخدام وغنية بالميزات في الوقت نفسه، لتلبّي جميع احتياجاتك في إنشاء الفيديو. إليك لماذا تُعد أداتنا الخيار المثالي لإنشاء فيديوهات احترافية:

ابدأ مجانًا
أفاتار بالذكاء الاصطناعي

مزامنة شفاه واقعية

يعمل الذكاء الاصطناعي لدينا على مزامنة الصوت بدقة مع حركات شفاه الأفاتار. كل كلمة تتوافق بسلاسة، لتبدو فيديوهاتك طبيعية واحترافية.
تضمن هذه التقنية أن يقدّم المتحدّث باسمك الرسائل بمشاعر حقيقية ودقة واقعية تجذب انتباه المشاهدين

ابدأ مجانًا →
A man presenting next to text discussing a new platform and business challenges.
أفاتار بالذكاء الاصطناعي

دعم متعدد اللغات

وصل إلى جمهور عالمي من خلال إنشاء فيديوهات بأكثر من 70 لغة. يضمن لك هذا الأداة أن تُسمَع رسالتك وتُفهَم عبر مختلف المناطق والثقافات. يمكنك بسهولة تكييف رسالة علامتك التجارية لتتواصل مع الجماهير الدولية وتوسّع حضورك في الأسواق العالمية.

ابدأ مجاناً →
A language selection menu with flags lists Spanish, German, French, Chinese, English, Japanese, Italian, and 170+ languages, accompanied by example videos of women speaking in Spanish and Chinese.
أفاتار بالذكاء الاصطناعي

أفاتارات قابلة للتخصيص

يمكنك الاختيار من بين مجموعة متنوعة من الأفاتارات الجاهزة أو إنشاء أفاتار يناسب علامتك التجارية. تتيح لك خيارات التخصيص ضبط مظهر الأفاتار وشخصيته ليتوافق مع أسلوب الفيديو الخاص بك.
يمكن لكل أفاتار أن يعكس هوية علامتك التجارية، مما يساعدك على الحفاظ على الاتساق والاحترافية في كل محتواك.

ابدأ مجانًا →
A woman speaking in a video, with a sidebar displaying diverse digital avatars.
أفاتار بالذكاء الاصطناعي

لا حاجة إلى كاميرات أو استوديوهات

انسَ معدات التصوير الباهظة أو الأيام الطويلة في الاستوديو. ارفع النص الذي تريد استخدامه، واختر الأفاتار، ودَع النظام يتولى الباقي. العملية سريعة وسهلة وفعّالة، وتمكّنك من إنتاج فيديوهات متحدث رسمي عالية الجودة في أي وقت ومن أي مكان، مثالية للتسويق والتدريب والاتصال المؤسسي.

ابدأ مجانًا →
a photo and a video of a woman with curly hair

الأسئلة الشائعة حول المتحدثين بالذكاء الاصطناعي

ما هو فيديو المتحدّث بالذكاء الاصطناعي؟

فيديو المتحدّث بالذكاء الاصطناعي يستخدم أفاتار رقمي يتحدّث بالنص الذي تكتبه مع مزامنة شفاه واقعية وتعابير طبيعية. يتيح لك إنشاء فيديوهات احترافية بدون توظيف ممثلين أو إعداد معدات تصوير.

كيف يعمل أداة المتحدّث بالذكاء الاصطناعي؟

كل ما عليك هو رفع أو كتابة النص، اختيار أفاتار، وسيقوم الذكاء الاصطناعي تلقائياً بمزامنة الصوت مع حركات شفاه واقعية. يتم إنشاء فيديو المتحدث باسمك خلال دقائق، جاهزاً للتنزيل أو المشاركة.

هل يمكنني إنشاء أفاتار مخصص لمتحدّث العلامة التجارية؟

نعم. يمكنك الاختيار من بين أفاتارات جاهزة أو تصميم أفاتار مخصص يعكس هوية علامتك التجارية من حيث المظهر والشخصية. للحصول على أفاتارات مخصّصة بالكامل، اطّلع علىمولّد الرأس المتحدث بالذكاء الاصطناعي.

هل أحتاج إلى نص مكتوب قبل إنشاء فيديو المتحدث باسم الشركة؟

يمكنك كتابة النص الخاص بك أو إنشاؤه باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي. إذا كنت تحتاج إلى مساعدة في صياغة الحوار، جرّب مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي للحصول على نصوص سريعة واحترافية.

كم يستغرق إنشاء فيديو متحدث بالذكاء الاصطناعي؟

العملية سريعة. بمجرد أن تزوّدنا بالنص وتختار أفاتار، يقوم النظام بإنشاء فيديو احترافي في غضون دقائق قليلة فقط، حتى للمحتوى الأطول أو لعدّة نسخ مختلفة.

هل يمكنني استخدام فيديوهات المتحدث بالذكاء الاصطناعي لأغراض التدريب أو الدعم أو التسويق؟

نعم. إنها مثالية للدروس التعليمية، وإعداد المستخدمين الجدد، وعروض المنتجات، والتحديثات المؤسسية، وغيرها. تساعد الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي في توصيل المعلومات بوضوح مع تقليل وقت وتكلفة الإنتاج.

كيف يمكنني استخدام المتحدث بالذكاء الاصطناعي من HeyGen في التسويق؟

كل ما عليك هو إنشاء الفيديو في HeyGen وربطه بأدوات مثل Zapier لأتمتة إنشاء الفيديو لمتابعة العملاء المحتملين، أو الإعداد الأولي (onboarding)، أو منشورات السوشيال. بمجرد أن تصبح الفيديوهات جاهزة، يمكنك مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أو موقعك الإلكتروني، ومتابعة أدائها.

لماذا تُعد المتحدّثون بالذكاء الاصطناعي خيارًا منخفض التكلفة وفعّالًا للشركات؟

المتحدّثون بالذكاء الاصطناعي يخفضون التكاليف عبر الاستغناء عن الممثلين والاستوديوهات والسفر وإعادة التصوير. يمكن لأفاتار واحد إنشاء عدد غير محدود من الفيديوهات، مما يجعل الإنتاج عالي الجودة في متناول أي فريق.

هل أداة المتحدث بالذكاء الاصطناعي متاحة للتجربة مجانًا؟

نعم. يمكنك تجربة الأداة مجاناً واستكشاف مزاياها قبل الترقية. لبدء الاستخدام فوراً، تفضّل بزيارة HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا →
CTA background