غيّر حجم فيديوهاتك بسرعة مع الحفاظ على وضوحها ونقائها وجاهزيتها لأي منصة. تساعدك HeyGen على ضبط الأبعاد في دقائق، سواء كنت تحتاج إلى تنسيق عمودي لـ TikTok، أو مربع لـ Instagram، أو شاشة عريضة لـ YouTube. مع المقاس المناسب، يظهر الفيديو بشكل صحيح، ويتجنب القص غير المرغوب فيه، ويقدّم تجربة مشاهدة أكثر سلاسة.
تحتاج أن تكون فيديوهاتك مناسبة تمامًا لأي منصة؟
لكل منصة متطلبات مختلفة للفيديو، واختيار مقاس غير مناسب يمكن أن يؤدي إلى قصّات مزعجة، أو إطارات مشوّهة، أو فقدان بعض التفاصيل. عندما يتم تغيير حجم الفيديو بشكل صحيح، فإنه يتناسب مع الشاشة بشكل طبيعي، ويحافظ على جودته، ويساعد رسالتك على الوصول بوضوح دون أي تشتيت.
تدعم معظم برامج التحرير الحديثة خصائص تغيير حجم الفيديو، بدءًا من تعديلات بسيطة في نسبة العرض إلى الارتفاع وصولًا إلى أدوات متقدّمة تساعدك على إصلاح اللقطات الممدودة أو المشوّهة. مع HeyGen، يمكنك تغيير حجم الفيديو بطريقة تحافظ على بساطة سير العمل لديك، مع ضمان أن يظهر محتواك بمظهر احترافي على كل جهاز.
أفضل الممارسات لتغيير حجم الفيديوهات
• خيارات نسبة العرض إلى الارتفاع: بدّل بين التنسيقات الرأسية أو المربعة أو الأفقية حتى يناسب الفيديو تمامًا المنصّة التي تنشر عليها.
• تغيير الحجم بدون فقدان الوضوح: يضمن التحجيم الذكي بقاء الفيديو واضحًا وسلسًا حتى عند تعديل الأبعاد.
• إعدادات عرض وارتفاع مخصّصة: مثالية للمبدعين الذين يحتاجون إلى تحكّم أكبر في المقاسات والتخطيطات الدقيقة.
• إصلاح المقاطع المتمدّدة أو المشوّهة: صحّح اللقطات التي تم تسجيلها بنسبة أبعاد غير مناسبة لتبدو طبيعية مرة أخرى.
• إعدادات جاهزة للمنصّات الاجتماعية: استخدم المقاسات المدمجة لـ TikTok وInstagram Reels وYouTube Shorts وغيرها لتوفير الوقت.
• تغيير حجم الفيديوهات في المتصفّح: عدّل حجم الفيديو أونلاين بدون تنزيل سوفت وير أو إعداد أدوات معقّدة.
• يعمل مع جميع أنواع الفيديو: سواء كان محتوى لمنصّات التواصل، عروض منتجات، فيديوهات تدريبية أو مشاريع طويلة، يساعد تغيير الحجم في أن يبدو الفيديو أنيقًا ومقصودًا.
توسيع نطاق الوصول باستخدام فيديوهات مُعاد تحجيمها
تغيير حجم الفيديوهات يجعل محتواك أكثر مرونة وملاءمة لمختلف المنصات، مما يزيد من فرص الظهور والتفاعل. ومع اختيار الحجم والصيغة المناسبين، يمكن لفيديوهاتك الوصول إلى جمهور أوسع وأن تبدو احترافية أينما تمّت مشاركتها.
أداة تغيير حجم الفيديو من HeyGen تجعل عملية تغيير الحجم بسيطة مع الحفاظ على جودة الفيديو. من خلال تكييف المحتوى ليتناسب مع تنسيقات كل منصة، تزيد من مرونة المحتوى ومستوى التفاعل. مع منصتنا السهلة الاستخدام، يمكنك تكييف فيديوهاتك لتناسب أي منصة أو غرض بسرعة وسهولة.
قصّ، غيّر الحجم وأعد توظيف فيديوهاتك في 4 خطوات سهلة
استخدم ميزة Instant Highlight المدعومة بالذكاء الاصطناعي للعثور بسرعة على أفضل أجزاء محتواك ومشاركتها.
اختر الملف الذي تريد تغيير حجمه من جهازك.
اختر قالباً جاهزاً أو أدخل أبعاداً مخصّصة تتوافق مع منصتك.
أجرِ تعديلات بسيطة للحفاظ على بقاء العنصر الرئيسي في المنتصف عند تبديل الصيغ.
تحقّق من الوضوح، ومحاذاة الحركة، أو أي قص غير مرغوب فيه.
استخدم أداة تحجيم ذكية تضبط الأبعاد بدون تمديد أو تشويه للّقطات الخاصة بك. تحافظ HeyGen على الوضوح أثناء تغيير الحجم حتى يظل الفيديو حاداً حتى عند التبديل بين الصيغ. لقص الفيديو قبل تغيير الحجم، جرّب أداةقص الفيديو أونلاين
مقاطع TikTok وReels وShorts تعمل بأفضل شكل مع تنسيق الفيديو العمودي 9:16، بينما تدعم منشورات إنستجرام في الخلاصة المقاس المربّع (1:1) ومقاس 4:5. فيديوهات YouTube وفيديوهات التدريب تناسبها الشاشة العريضة (16:9). اختيار المقاس الصحيح يضمن عرض المحتوى بشكل سليم على مختلف المنصات.
نعم. يتيح لك HeyGen تغيير حجم الفيديوهات بالكامل من خلال المتصفح، بدون تطبيقات أو تنزيلات أو إعدادات تقنية. فقط ارفع ملفك، واختر المقاس، ثم صدّر فيديو جاهز للنشر على المنصات خلال دقائق. استمتع بميزات الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّمة مع الخطط التي تبدأ من $49 شهريًا.
تغيير الحجم يضبط الأبعاد الكلية للفيديو، بينما القص يزيل أجزاء من الإطار. كثير من صُنّاع المحتوى يبدؤون بتغيير الحجم أولًا ليتوافق مع المنصّة، ثم يقومون بالقص للحصول على تأطير وتكوين مثاليين.
نعم. تتيح لك HeyGen ضبط الأبعاد والدقة معًا في خطوة واحدة، مما يساعدك على تهيئة الفيديو الخاص بك لـ TikTok وInstagram وYouTube وغيرها بدون أي تشويه.خطة Creatorتبدأ من $29
استخدم تصحيح نسبة الأبعاد لاستعادة النِّسَب الطبيعية. تقوم HeyGen تلقائياً بضبط التخطيط بحيث يظهر الأشخاص متوازنين وفي المنتصف بدلاً من أن يكونوا ممدودين عبر الإطار. أنشئ محتوى فيديو بالذكاء الاصطناعي عالي الجودة مع 135,807,118 فيديو تم إنشاؤه.
بالتأكيد. صيغة MP4 مدعومة عالميًا ويمكن تغيير حجمها، وإعادة تأطيرها، وتصديرها بدون أي مشكلات في التوافق. بعد تغيير الحجم، يمكنك أيضًا إعادة تنسيق المقطع الخاص بك باستخدام أداة إعادة توظيف الفيديو
يمكن أن يحدث ذلك إذا تم الأمر بطريقة غير صحيحة، لكن HeyGen يستخدم تقنيات تحجيم محسّنة للحفاظ على حدة الصورة والألوان. يضمن لك معاينة الفيديو قبل التصدير أن يظل الفيديو المُعاد تحجيمه واضحًا واحترافيًا على مختلف الأجهزة والمنصات.
