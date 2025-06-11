تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي: أنشئ ترجمات فورية للفيديو

حوّل كل فيديو إلى تجربة مشاهدة حتى النهاية باستخدام ترجمات بالذكاء الاصطناعي تتزامن بدقة مع الصوت. تقوم HeyGen تلقائياً بتفريغ الكلام وتوقيته وتصميم شكل الترجمة، حتى يتمكن عدد أكبر من المشاهدين من المتابعة، حتى مع إيقاف الصوت. بدون كتابة يدوية، وبدون أدوات معقدة، فقط ترجمات واضحة وجذابة ومتناسقة مع هوية علامتك التجارية.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً

ابدأ مجاناً
اختر أفاتار
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
مقاطع قصيرة لوسائل التواصل وReels

مقاطع قصيرة لوسائل التواصل وReels

Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.

مقاطع فيديو YouTube ولقطات البودكاست

مقاطع فيديو YouTube ولقطات البودكاست

Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.

التدريب والإعداد والتعلّم والتطوير

التدريب والإعداد والتعلّم والتطوير

Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.

التسويق والإعلانات والعروض الترويجية

التسويق والإعلانات والعروض الترويجية

Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.

الويبينارات والفعاليات والعروض التوضيحية للمنتجات

الويبينارات والفعاليات والعروض التوضيحية للمنتجات

Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.

منشئو الدورات التعليمية والمعلّمون

منشئو الدورات التعليمية والمعلّمون

Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.

لماذا تختار مولّد الترجمات النصية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen

اجعل كل ثانية في فيديوهاتك ذات قيمة مع ترجمات نصية دقيقة، متوافقة مع هوية علامتك التجارية، وجاهزة لأي قناة. تتولى HeyGen عملية التفريغ النصي، وضبط التوقيت، والترجمة، والتنسيق في سير عمل واحد بسيط.


سواء كنت تعيد استخدام محتوى موجود أو تنشئ فيديوهات جديدة في HeyGen، يتم إنشاء الترجمات النصية وضبط توقيتها بنقرة واحدة فقط. خصّص وقتك للقصة والاستراتيجية بدلًا من التعديلات إطارًا بإطار، مع مولّد الترجمات النصية المجاني بالذكاء الاصطناعي لدينا.

ابدأ مجانًا
ترجمة فرعية دقيقة في دقائق بدلًا من ساعات

ارفع فيديوك أو أنشئه، اضغط على «إنشاء»، ودَع الذكاء الاصطناعي ينشئ النص والتوقيت تلقائياً. راجع بسرعة وعدّل أي سطر في محرّر واضح وبسيط حتى تحافظ على تحكّم كامل في النتيجة النهائية.

أنماط متوافقة مع هويتك البصرية وتنسجم مع محتواك

طبّق تسميات توضيحية جريئة مخصّصة للسوشيال ميديا، أو ترجمات فرعية احترافية بأسلوب الشركات، أو تمييز كلمات على طريقة الكاريوكي في ثوانٍ. احفظ إعداداتك المفضّلة للترجمة الفرعية بحيث يبدو كل فيديو متناسقًا في الشكل والإحساس عبر كل محتوى الفيديو الخاص بك.

مصمَّم لفيديو عالمي وسهل الوصول للجميع

أنشئ ترجمات نصية وترجمات بلغات متعددة في مساحة عمل واحدة باستخدام مولّد الترجمات النصية التلقائي لدينا. اجعل محتواك متاحًا للمشاهدين الصم وضعاف السمع، وغير الناطقين باللغة الأصلية، وأي شخص يشاهد الفيديو بدون صوت.

ترجمة تلقائية للنصوص على الشاشة بنقرة واحدة

اكتشف الكلام، وانسخ الصوت إلى نص، وقم بمزامنة الترجمات تلقائياً مع كل مشهد. لا حاجة لضبط التوقيت يدوياً أو النسخ واللصق من أدوات تفريغ منفصلة.

ابدأ مجانًا →
AI video creation software interface displaying a slide titled 'New York's Billiard Scene' with a female avatar and a 'Welcome' button.

تنسيق ورسوم متحركة متقدّمة

اختر بين ترجمات سفلية بسيطة، أو تسميات توضيحية جريئة بأسلوب السوشيال ميديا، أو تنسيقات «المتحدّث أمام الكاميرا»، أو إبراز الكلمات بأسلوب الكاريوكي. عدّل الخطوط والأحجام والألوان والخلفيات والتوقيت ببضع نقرات فقط.

ابدأ مجانًا →
Smiling man with glasses on a green background, with an overlay showing "Intro" completed.

ترجمة متعددة اللغات

أنشئ ترجمات نصية بلغتك الأساسية باستخدام أداة إنشاء الترجمات التلقائية لدينا، ثم ترجمها فورًا إلى أكثر من 50 لغة. مثالي للعلامات التجارية العالمية، والفرق الدولية، وصنّاع المحتوى الذين يوطّنون المحتوى على نطاق واسع.

ابدأ مجانًا →
Voice cloning

خيارات تصدير مرنة

ادمج الترجمات النصية مباشرة في الفيديو الخاص بك لمنصات التواصل الاجتماعي أو حمّل ملفات الترجمة (مثل SRT) لرفعها أينما تستضيف الفيديو. أنشئ نسخًا بلغات مختلفة بدون إعادة تحرير الفيديو.

ابدأ مجانًا →
UI showing SCORM export options with SCORM 1.2 selected, and a smiling man in the background.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع الذي أمتلكه أنا في عملية استخدام الوسائط البصرية لسرد القصص."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة سيناريو، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض أي مشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي

لا تحتاج أن تكون مهندس صوت أو متخصصاً محترفاً في إعداد الترجمات للحصول على ترجمات عالية الجودة. HeyGen تتولى الجزء الصعب تلقائياً، مع إتاحة عناصر تحكم بسيطة لك لضبط التفاصيل بدقة.

ابدأ مجانًا
الخطوة 1

ارفع أو أنشئ فيديوك

ابدأ بأي فيديو: سجّل في HeyGen، أو ارفع ملفاً موجوداً، أو استورد فيديو أنشأته من قبل. يقوم محرّكنا باكتشاف الكلام وتجهيز المسار لإضافة الترجمات.

الخطوة 2

أنشئ ترجمات فرعية تلقائياً باستخدام الذكاء الاصطناعي

افتح لوحة Subtitles واضغط لإنشاء الترجمة تلقائياً. تقوم HeyGen بكتابة الصوت كنص، وتقسيم الجمل المنطوقة إلى مقاطع سهلة القراءة، ومزامنة الكابشن مع المخطط الزمني للفيديو.

الخطوة 3

حرّر وعدّل تنسيق الترجمات النصية في الفيديو

راجع النص المكتوب، وعدّل أي صياغة تحتاج إلى تحسين، واختر نمط الترجمة النصية الذي تفضّله. يمكنك ضبط الخطوط والألوان والتأثيرات، أو تطبيق إعداد محفوظ مسبقًا حتى تتماشى الترجمة النصية مع هوية علامتك التجارية.

الخطوة 4

ترجم وصدّر وانشر

أضف مسارات ترجمة نصية إلى الفيديو إذا لزم الأمر، ثم صدّر الفيديو مع ترجمة مدمجة أو حمّل ملفات الترجمة النصية. انشره على منصاتك المفضلة وحافظ على تفاعل جمهورك أينما يشاهدون.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائياً بتحويل الصوت في الفيديو إلى نص مكتوب، وتحويله إلى ترجمات قابلة للقراءة، ومزامنة النص مع التوقيتات الصحيحة. بدلاً من كتابة كل سطر يدوياً، يمكنك إنشاء مسار ترجمة نصية كامل تلقائياً خلال دقائق.

ما مدى دقة ترجمات HeyGen النصية؟

تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة للتعرّف على الكلام لإنتاج نصوص دقيقة للغاية لمجموعة واسعة من إعدادات التسجيل. يمكنك بسرعة تصفّح أي سطر داخل محرّر الترجمة النصية وتعديله، بحيث تتوافق الترجمة النهائية مع أسلوب علامتك التجارية والمصطلحات التي تستخدمها.

هل يمكنني تخصيص مظهر الترجمات النصية الخاصة بي؟

نعم، يمكنك تخصيص نمط الترجمة النصية بالكامل. اختر الخطوط، والأحجام، والألوان، والخلفيات، والحركات، ثم احفظ تركيباتك المفضلة كقوالب جاهزة لإعادة استخدامها في كل محتوى الفيديو الخاص بك للحصول على مظهر متناسق.

هل يدعم مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي عدة لغات؟

يمكن للمولّد العمل مع العديد من اللغات الرئيسية لكلٍّ من التفريغ النصي والترجمة من خلال مترجم الفيديو. يمكنك إنشاء ترجمات بلغة واحدة، ثم ترجمتها إلى عدّة لغات أخرى حتى يصل محتواك إلى جماهير في جميع أنحاء العالم.

هل يمكنني تصدير ملفات الترجمة مثل SRT؟

يمكنك حرق الترجمات مباشرة داخل الفيديو أو تصديرها كملفات ترجمة مثل SRT، وذلك حسب طريقة النشر التي تخطط لها. يتيح لك هذا مرونة استخدام نفس الترجمات عبر المنصات التي تدعم الترجمات المغلقة.

هل ستساعدني الترجمات النصية في تحسين أداء حساباتي على وسائل التواصل الاجتماعي؟

تزيد الترجمات النصية عادةً من مدة المشاهدة ومعدلات إكمال الفيديو، خاصة على الموبايل حيث يشاهد كثير من المستخدمين بدون صوت. تجعل التسميات التوضيحية الواضحة وسهلة القراءة من الأسهل على الأشخاص متابعة المحتوى، مما يساعد على تحسين التفاعل والأداء العام للمحتوى.

هل يمكنني استخدام ترجمات بالذكاء الاصطناعي لمقاطع فيديو طويلة مثل الويبينارات؟

نعم، أداة إنشاء الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي مثالية للمحتوى الطويل مثل الويبينار، جلسات التدريب، والعروض التقديمية. يمكنك إضافة ترجمة نصية تلقائياً لجلسات كاملة، ثم إعادة توظيف اللحظات المهمة في مقاطع أقصر مع ترجمة نصية كاملة باستخدام صيغ vtt أو txt.

هل أحتاج إلى خبرة في المونتاج لاستخدام ترجمات HeyGen؟

لا تحتاج إلى أي خبرة في المونتاج. تم تصميم أدوات العناوين الفرعية للمستخدمين غير التقنيين، مع واجهة بسيطة ومحرر نصوص سهل الاستخدام لإنشاء محتوى فيديو بسهولة. إذا كنت تستطيع تعديل مستند، فيمكنك إنشاء العناوين الفرعية في HeyGen وتحسينها.

هل يمكنني تعديل التوقيت إذا كانت الترجمات النصية تحتاج إلى تعديلات بسيطة؟

يمكنك ضبط توقيت كل ترجمة فرعية بدقة مباشرة من لوحة العناوين الفرعية. انقل السطور أو دمجها أو تقسيمها بحيث تظهر في اللحظة التي تريدها بالضبط، من دون الحاجة إلى التعامل مع واجهات معقّدة لأكواد التوقيت.

هل مُولِّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي مُضمَّن ضمن أدوات الفيديو في HeyGen؟

مولّد الترجمات النصية هو جزء من تجربة إنشاء الفيديو في HeyGen، بحيث يمكنك الانتقال من كتابة النص وتسجيله إلى تصدير الفيديو مع الترجمات في مكان واحد. تحقّق من تفاصيل خطتك لمعرفة خيارات الترجمات النصية والترجمة المتاحة لحسابك.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا →
CTA background