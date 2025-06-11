حوّل كل فيديو إلى تجربة مشاهدة حتى النهاية باستخدام ترجمات بالذكاء الاصطناعي تتزامن بدقة مع الصوت. تقوم HeyGen تلقائياً بتفريغ الكلام وتوقيته وتصميم شكل الترجمة، حتى يتمكن عدد أكبر من المشاهدين من المتابعة، حتى مع إيقاف الصوت. بدون كتابة يدوية، وبدون أدوات معقدة، فقط ترجمات واضحة وجذابة ومتناسقة مع هوية علامتك التجارية.
Turn fast-paced clips into thumb-stopping content with large, animated captions tuned for mobile. Highlight key phrases so your message lands even when the sound is off.
Auto-generate subtitles for long-form content and cut it into captioned clips in one flow. Boost retention, watch time, and searchability with clear, searchable on-screen text.
Make internal videos easier to follow for global teams and noisy environments. Add subtitles in multiple languages so everyone can learn at their own pace and in their preferred language.
Pair powerful visuals with high-impact kinetic captions for your TikTok videos. Use bold fonts, color blocks, and animated word-by-word reveals to emphasize hooks, offers, and calls to action.
Upload recordings and generate subtitles in a few clicks. Export captioned versions or download subtitle files to embed on your website, LMS, or video platform.
Turn lessons and explainer videos into highly digestible, captioned learning experiences. Subtitles help students stay focused, take notes, and revisit key concepts quickly.
لماذا تختار مولّد الترجمات النصية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen
اجعل كل ثانية في فيديوهاتك ذات قيمة مع ترجمات نصية دقيقة، متوافقة مع هوية علامتك التجارية، وجاهزة لأي قناة. تتولى HeyGen عملية التفريغ النصي، وضبط التوقيت، والترجمة، والتنسيق في سير عمل واحد بسيط.
سواء كنت تعيد استخدام محتوى موجود أو تنشئ فيديوهات جديدة في HeyGen، يتم إنشاء الترجمات النصية وضبط توقيتها بنقرة واحدة فقط. خصّص وقتك للقصة والاستراتيجية بدلًا من التعديلات إطارًا بإطار، مع مولّد الترجمات النصية المجاني بالذكاء الاصطناعي لدينا.
ارفع فيديوك أو أنشئه، اضغط على «إنشاء»، ودَع الذكاء الاصطناعي ينشئ النص والتوقيت تلقائياً. راجع بسرعة وعدّل أي سطر في محرّر واضح وبسيط حتى تحافظ على تحكّم كامل في النتيجة النهائية.
طبّق تسميات توضيحية جريئة مخصّصة للسوشيال ميديا، أو ترجمات فرعية احترافية بأسلوب الشركات، أو تمييز كلمات على طريقة الكاريوكي في ثوانٍ. احفظ إعداداتك المفضّلة للترجمة الفرعية بحيث يبدو كل فيديو متناسقًا في الشكل والإحساس عبر كل محتوى الفيديو الخاص بك.
أنشئ ترجمات نصية وترجمات بلغات متعددة في مساحة عمل واحدة باستخدام مولّد الترجمات النصية التلقائي لدينا. اجعل محتواك متاحًا للمشاهدين الصم وضعاف السمع، وغير الناطقين باللغة الأصلية، وأي شخص يشاهد الفيديو بدون صوت.
ترجمة تلقائية للنصوص على الشاشة بنقرة واحدة
اكتشف الكلام، وانسخ الصوت إلى نص، وقم بمزامنة الترجمات تلقائياً مع كل مشهد. لا حاجة لضبط التوقيت يدوياً أو النسخ واللصق من أدوات تفريغ منفصلة.
تنسيق ورسوم متحركة متقدّمة
اختر بين ترجمات سفلية بسيطة، أو تسميات توضيحية جريئة بأسلوب السوشيال ميديا، أو تنسيقات «المتحدّث أمام الكاميرا»، أو إبراز الكلمات بأسلوب الكاريوكي. عدّل الخطوط والأحجام والألوان والخلفيات والتوقيت ببضع نقرات فقط.
ترجمة متعددة اللغات
أنشئ ترجمات نصية بلغتك الأساسية باستخدام أداة إنشاء الترجمات التلقائية لدينا، ثم ترجمها فورًا إلى أكثر من 50 لغة. مثالي للعلامات التجارية العالمية، والفرق الدولية، وصنّاع المحتوى الذين يوطّنون المحتوى على نطاق واسع.
خيارات تصدير مرنة
ادمج الترجمات النصية مباشرة في الفيديو الخاص بك لمنصات التواصل الاجتماعي أو حمّل ملفات الترجمة (مثل SRT) لرفعها أينما تستضيف الفيديو. أنشئ نسخًا بلغات مختلفة بدون إعادة تحرير الفيديو.
كيفية استخدام مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي
لا تحتاج أن تكون مهندس صوت أو متخصصاً محترفاً في إعداد الترجمات للحصول على ترجمات عالية الجودة. HeyGen تتولى الجزء الصعب تلقائياً، مع إتاحة عناصر تحكم بسيطة لك لضبط التفاصيل بدقة.
ابدأ بأي فيديو: سجّل في HeyGen، أو ارفع ملفاً موجوداً، أو استورد فيديو أنشأته من قبل. يقوم محرّكنا باكتشاف الكلام وتجهيز المسار لإضافة الترجمات.
افتح لوحة Subtitles واضغط لإنشاء الترجمة تلقائياً. تقوم HeyGen بكتابة الصوت كنص، وتقسيم الجمل المنطوقة إلى مقاطع سهلة القراءة، ومزامنة الكابشن مع المخطط الزمني للفيديو.
راجع النص المكتوب، وعدّل أي صياغة تحتاج إلى تحسين، واختر نمط الترجمة النصية الذي تفضّله. يمكنك ضبط الخطوط والألوان والتأثيرات، أو تطبيق إعداد محفوظ مسبقًا حتى تتماشى الترجمة النصية مع هوية علامتك التجارية.
أضف مسارات ترجمة نصية إلى الفيديو إذا لزم الأمر، ثم صدّر الفيديو مع ترجمة مدمجة أو حمّل ملفات الترجمة النصية. انشره على منصاتك المفضلة وحافظ على تفاعل جمهورك أينما يشاهدون.
مولّد الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي يقوم تلقائياً بتحويل الصوت في الفيديو إلى نص مكتوب، وتحويله إلى ترجمات قابلة للقراءة، ومزامنة النص مع التوقيتات الصحيحة. بدلاً من كتابة كل سطر يدوياً، يمكنك إنشاء مسار ترجمة نصية كامل تلقائياً خلال دقائق.
تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة للتعرّف على الكلام لإنتاج نصوص دقيقة للغاية لمجموعة واسعة من إعدادات التسجيل. يمكنك بسرعة تصفّح أي سطر داخل محرّر الترجمة النصية وتعديله، بحيث تتوافق الترجمة النهائية مع أسلوب علامتك التجارية والمصطلحات التي تستخدمها.
نعم، يمكنك تخصيص نمط الترجمة النصية بالكامل. اختر الخطوط، والأحجام، والألوان، والخلفيات، والحركات، ثم احفظ تركيباتك المفضلة كقوالب جاهزة لإعادة استخدامها في كل محتوى الفيديو الخاص بك للحصول على مظهر متناسق.
يمكن للمولّد العمل مع العديد من اللغات الرئيسية لكلٍّ من التفريغ النصي والترجمة من خلال مترجم الفيديو. يمكنك إنشاء ترجمات بلغة واحدة، ثم ترجمتها إلى عدّة لغات أخرى حتى يصل محتواك إلى جماهير في جميع أنحاء العالم.
يمكنك حرق الترجمات مباشرة داخل الفيديو أو تصديرها كملفات ترجمة مثل SRT، وذلك حسب طريقة النشر التي تخطط لها. يتيح لك هذا مرونة استخدام نفس الترجمات عبر المنصات التي تدعم الترجمات المغلقة.
تزيد الترجمات النصية عادةً من مدة المشاهدة ومعدلات إكمال الفيديو، خاصة على الموبايل حيث يشاهد كثير من المستخدمين بدون صوت. تجعل التسميات التوضيحية الواضحة وسهلة القراءة من الأسهل على الأشخاص متابعة المحتوى، مما يساعد على تحسين التفاعل والأداء العام للمحتوى.
نعم، أداة إنشاء الترجمة النصية بالذكاء الاصطناعي مثالية للمحتوى الطويل مثل الويبينار، جلسات التدريب، والعروض التقديمية. يمكنك إضافة ترجمة نصية تلقائياً لجلسات كاملة، ثم إعادة توظيف اللحظات المهمة في مقاطع أقصر مع ترجمة نصية كاملة باستخدام صيغ vtt أو txt.
لا تحتاج إلى أي خبرة في المونتاج. تم تصميم أدوات العناوين الفرعية للمستخدمين غير التقنيين، مع واجهة بسيطة ومحرر نصوص سهل الاستخدام لإنشاء محتوى فيديو بسهولة. إذا كنت تستطيع تعديل مستند، فيمكنك إنشاء العناوين الفرعية في HeyGen وتحسينها.
يمكنك ضبط توقيت كل ترجمة فرعية بدقة مباشرة من لوحة العناوين الفرعية. انقل السطور أو دمجها أو تقسيمها بحيث تظهر في اللحظة التي تريدها بالضبط، من دون الحاجة إلى التعامل مع واجهات معقّدة لأكواد التوقيت.
مولّد الترجمات النصية هو جزء من تجربة إنشاء الفيديو في HeyGen، بحيث يمكنك الانتقال من كتابة النص وتسجيله إلى تصدير الفيديو مع الترجمات في مكان واحد. تحقّق من تفاصيل خطتك لمعرفة خيارات الترجمات النصية والترجمة المتاحة لحسابك.
