حوّل النص المكتوب إلى فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي مع مشاهد سينمائية، وسرد صوتي طبيعي، وتصميم حركي، وتوقيت دقيق لكل إطار. أداة تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تُغنيك عن الكاميرات والاستوديوهات والمحررين وتأخيرات الإنتاج، بحيث يستطيع فريقك إنشاء فيديوهات عالية الجودة على نطاق واسع.
Turn written stories into engaging audio that listeners enjoy for hours using text to speech technology. Bring characters and narrative style forward with consistent performance.
Deliver lessons with a narrator that speaks clearly and supports comprehension. Learners will stay more attentive when narration sounds professional and human.
Narration gives product content the attention it deserves. Add a voice that builds trust and explains value quickly across channels.
Produce new episodes faster with high quality voices that match your show’s tone. Keep audio consistent while growing your content library.
Narrators help simplify complex information and increase retention with the help of AI voiceovers. Turn slides, instructions, and reports into easy listening.
لماذا تختار HeyGen لسرد الفيديو بالذكاء الاصطناعي
HeyGen تضفي الحيوية على التعليق الصوتي بأصوات واضحة وواثقة ومؤثرة عاطفيًا. بدلًا من توظيف عدد من مؤدي الأصوات، يمكنك إنشاء التعليق الصوتي بسرعة مع الحفاظ على جودة ثابتة ونبرة متسقة عبر كل المحتوى.
اختر من أساليب رواة تناسب القصة وتحافظ على تفاعل المستمعين. أضف شخصية وإيقاعاً ودفئاً يحوّل الكلمات إلى تجربة حقيقية بمساعدة مولّدات الصوت بالذكاء الاصطناعي.
أنشئ تعليقًا صوتيًا للمحتوى الطويل أو القصير بسرعة، مع الحفاظ على أسلوب صوتي متّسق عبر عدد كبير من المواد لدعم التعلم، وبناء العلامة التجارية، وتحسين سهولة الوصول.
أنشئ تعليقًا صوتيًا بلغات ولهجات متعددة للوصول إلى عدد أكبر من الأشخاص. تظل الأصوات واضحة وطبيعية حتى يتمكن الجميع من الاستمتاع بالرسالة وفهمها.
أصوات ذكاء اصطناعي طبيعية بتعبير عاطفي غني
اختر أصوات رواة تبدو واقعية ودافئة وغامرة. يساعد التنويع العاطفي على تحسين سرد القصص والحفاظ على تفاعل المحتوى، خاصة عند استخدام تعليق صوتي واقعي بالذكاء الاصطناعي.
تحكّم كامل في أسلوب الإلقاء
اضبط الإيقاع، والتوقفات، والنبرة لتتوافق مع النص الذي تكتبه. يضمن الأداء المتّسق أن يظل الراوي متوافقًا مع أهداف العلامة التجارية أو أهداف التعلم.
سرد متعدد اللغات للوصول إلى جمهور عالمي
أنشئ تعليقًا صوتيًا بلغات ولهجات متعددة لدعم الجماهير الدولية، مع الحفاظ على الجودة والوضوح في كل إصدار.
إنشاء سريع وتصدير سهل
أنشئ التعليق الصوتي في دقائق وحمّل ملفات صوتية نقية لأي استخدام. تظل عملية الإنتاج بسيطة حتى عندما تكون النصوص طويلة أو معقدة.
كيفية استخدام الراوي بالذكاء الاصطناعي
HeyGen يبسّط عملية التعليق الصوتي بحيث يصبح المزيد من المحتوى جاهزًا للمشاركة بسرعة، بدون الحاجة إلى إعدادات تسجيل أو أداء صوتي.
الصق نصوص المقالات أو الدروس أو مسودات القصص. HeyGen يجهّز تلقائياً التعليق الصوتي استناداً إلى النص الذي تكتبه.
اختر أسلوباً ونبرة تناسب موضوعك وجمهورك، وامنح رسالتك مزيداً من التأثير بصوت واقعي بالذكاء الاصطناعي. الأصوات تبدو واثقة وجاهزة للاستخدام المهني.
حسّن التوقيت والنبرة العاطفية لرفع مستوى السرد أو توضيح الرسالة بدقة مولّد الصوت بالذكاء الاصطناعي. تظل متحكماً في كل لحظة منطوقة، سواء كنت تستخدم استنساخ الصوت أو الأساليب التقليدية.
صدّر صوتاً نقياً باستخدام مولّد صوت بالذكاء الاصطناعي وأضِفه في أي مكان يستمع فيه جمهورك. استمتع بسرعة في الإنجاز ونتائج ثابتة في كل مرة.
يقوم الراوي بالذكاء الاصطناعي بتحويل النص المكتوب إلى صوت مسموع بأسلوب طبيعي وتعبيري. يساعدك على تحويل الأفكار إلى قصص ودروس يسهل الاستماع إليها والاستمتاع بها، خاصة مع التعليقات الصوتية الجذابة. للمبدعين الأفراد، خطة Creator تبدأ من $29.
نعم، استخدام صوت مجاني بالذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزّز مشاريعك. يمكنك إنشاء تعليق صوتي للكتب الصوتية، ووحدات التدريب، والعروض التقديمية الطويلة، مع الحفاظ على جودة صوت متسقة عبر المشاريع الكبيرة. لاحتياجات الإنشاء المتقدّمة،خطة Proتبدأ من $49
نعم. يمكنك ضبط الإيقاع، والعاطفة، والتأكيد ليتوافق مع تركيز المحتوى الخاص بك. فهذا يحافظ على السرد متوافقًا مع أهداف العلامة التجارية أو القصة، مع الاستفادة من صوت ذكاء اصطناعي واقعي لضمان الاتساق.
نعم. السرد متاح بعدة لغات ولهجات، مما يدعم جماهير عالمية متنوّعة، مع الحفاظ على جودة عالية في كل إصدار.
نعم. أنت تملك حقوق التعليق الصوتي المُصدَّر ويمكنك استخدامه في التسويق والأعمال والنشر. يجب أن تكون للملفات التي يتم رفعها حقوق استخدام قانونية مناسبة.
نعم. يمكنك اختيار أصوات وأسلوب إلقاء يعكسان شخصية علامتك التجارية، بما في ذلك خيارات من مولّد صوت بالذكاء الاصطناعي مجاناً. الحفاظ على الاتساق يساعد جمهورك على التعرّف على رسائلك وبناء الثقة بها.
معظم النصوص تتحول إلى تعليق صوتي خلال دقائق، مما يوفر الوقت ويحسّن الكفاءة. يمكن إجراء التحديثات فورًا بدون إعادة التسجيل.
يمكنك تصدير ملفات صوتية عالية الجودة جاهزة للتحرير أو النشر باستخدام مولّد صوت مجاني بالذكاء الاصطناعي. تعمل هذه الملفات مع برامج تحرير الفيديو ومنصات التعلّم.
نعم. أنت تلغي تأخيرات التسجيل وإعادة اللقطات من خلال إنشاء التعليق الصوتي فورًا. تحصل على مرونة أكبر دون أن تفقد الجودة الاحترافية.
نعم. يمكنك مشاركة النصوص والملفات الصوتية بين الفرق بحيث تظل عملية التعاون بسيطة. يبقى الجميع على توافق من المسودة الأولى حتى النسخة النهائية.
