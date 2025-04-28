مسرد مصطلحات الذكاء الاصطناعي
يوفّر هذا القاموس لفيديوهات الذكاء الاصطناعي تعريفات واضحة ومختصرة لأهم المصطلحات المرتبطة بالفيديو المُنشأ بالذكاء الاصطناعي، والترجمة، وتقنيات الأفاتار، وحالات الاستخدام المختلفة. تم تصميمه لمساعدتك على فهم الأدوات والمفاهيم التي تشكّل مستقبل إنشاء الفيديو وتعريبه بسرعة.
س
لقطة A-roll هي اللقطة الأساسية في الفيديو، وتعرض عادةً الموضوع الرئيسي مثل المقدم، أو الشخص الذي تتم مقابلته، أو السرد الأساسي. تشكّل جوهر القصة، وغالبًا ما تدعمها لقطات B-roll لإضافة تنوّع بصري وسياق أوضح.
الإعلانات هي مقاطع فيديو ترويجية تُنشأ لإقناع المشاهدين بشراء منتج أو خدمة. تكون عادة قصيرة، موجّهة بدقة، ومهيّأة لتحقيق أفضل أداء عبر المنصات الرقمية.
أفاتار بالذكاء الاصطناعي هو شخصية رقمية يتم إنشاؤها بواسطة الكمبيوتر تحاكي مظهر الإنسان وسلوكه. يُستخدم عادةً في الفيديوهات والمساعدين الافتراضيين وتطبيقات خدمة العملاء.
مولّد الأفاتار بالذكاء الاصطناعي ينشئ شخصيات رقمية واقعية باستخدام الذكاء الاصطناعي. يمكن للمستخدمين تخصيص المظهر والصوت وتعبيرات الوجه بما يتناسب مع هويتهم التجارية أو رسالتهم.
تجمع هذه الأداة بين الأفاتارات الرقمية وتقنية تحويل النص إلى كلام ومعالجة الفيديو لإنشاء فيديوهات بدون تصوير أشخاص حقيقيين. وهي مثالية لإنشاء محتوى قابل للتوسّع وشخصي بسرعة.
الفيديو المُنشأ بالذكاء الاصطناعي هو فيديو يتم إنشاؤه باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على أتمتة عناصر مثل كتابة النص، والتعليق الصوتي، والرسوم المتحركة، أو المونتاج. تساعد هذه الفيديوهات في توفير الوقت والموارد في إنتاج المحتوى.
يستخدم مولّد بالذكاء الاصطناعي خوارزميات لإنتاج محتوى مثل الصور أو النصوص أو الفيديوهات استنادًا إلى إدخال المستخدم أو أنماط البيانات. فهو يسهّل سير العمل الإبداعي من خلال أتمتة المهام المتكررة.
ممثل مبيعات بالذكاء الاصطناعي (AI SDR) على موقع الويب هو وكيل رقمي يرحّب بالزوار، ويؤهّل العملاء المحتملين، ويجيب عن الأسئلة الأساسية. يعمل كنقطة الاتصال الأولى في مسار المبيعات.
يشير هذا إلى استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لتحويل اللغة المنطوقة أو المكتوبة في الفيديو إلى لغة أخرى. يشمل ذلك عادةً التفريغ النصي، والترجمة، وإنشاء التعليق الصوتي.
مترجم بالذكاء الاصطناعي يحوّل النص أو الكلام تلقائياً من لغة إلى أخرى باستخدام تعلّم الآلة ومعالجة اللغة الطبيعية. يُستخدم عادةً في الترجمات النصية للفيديوهات، والمحادثات الفورية، ودعم العملاء.
شروحات الذكاء الاصطناعي (AI) هي فيديوهات تعليمية تشرح كيفية استخدام أدوات وتقنيات الذكاء الاصطناعي. تستهدف المبتدئين والمحترفين الذين يتعلمون عن الذكاء الاصطناعي.
مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو أداة تنشئ فيديوهات من النصوص أو الصور أو الصوت باستخدام الذكاء الاصطناعي. يقوم بأتمتة عملية الإنتاج، وغالبًا ما يلغي الحاجة إلى الكاميرات أو الممثلين أو الاستوديوهات.
ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعيتستخدم أدوات مؤتمتة لترجمة الحوارات والترجمات النصية والتعليقات الصوتية إلى لغات مختلفة، مما يساعد على جعل محتوى الفيديو متاحًا لجمهور عالمي.
مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو أداة تقوم بمعالجة وترجمة محتوى الفيديو بين اللغات المختلفة. عادةً يجمع بين تقنيات التعرف على الكلام، والترجمة الآلية، وتوليد الصوت.
يستخدم Avatar AI تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء وتحريك والتحكم في شخصيات رقمية. يمكن استخدام هذه الأفاتارات في الفيديوهات أو الألعاب أو التطبيقات التفاعلية لتقديم تفاعل يشبه التفاعل البشري.
مولّد الأفاتار هو أداة تنشئ تمثيلاً رقمياً لشخص أو شخصية اعتماداً على الخصائص التي يختارها المستخدم. يُستخدم غالباً في الألعاب، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومحتوى الفيديو للأعمال.
ب
يشير الـ B-roll إلى اللقطات الإضافية التي تعزّز السرد الرئيسي أو العناصر البصرية في الفيديو. يُستخدم غالبًا لتقديم سياق، أو إظهار الحركة، أو تغطية القطع في المقابلات والتعليقات الصوتية.
فيديوهات العلامة التجارية تروي قصة رسالة الشركة وقيمها وشخصيتها. تُستخدم غالبًا لترسيخ الهوية، وبناء الثقة، وخلق ارتباط عاطفي مع الجمهور.
C
تدريب الامتثالتعمل الفيديوهات على توعية الموظفين بالمعايير القانونية والأخلاقية والتنظيمية، وتساعد المؤسسات على تقليل المخاطر وضمان التزام الموظفين بالسياسات المطلوبة.
التدريب المؤسسي عبارة عن فيديوهات تهدف إلى توعية الموظفين بسياسات الشركة والمهارات والعمليات المختلفة، وتساعد على ضمان توحيد تجربة الانضمام الجديدة والتطوير المهني عبر جميع الفرق.
د
الترجمة العميقة تشير إلى الترجمة الآلية العصبية المتقدّمة التي تلتقط السياق والتعابير الاصطلاحية والنبرة بدقة أعلى من الأساليب التقليدية. وهي مفيدة بشكل خاص للمحتوى الطويل ونصوص الفيديو.
هذه مقاطع فيديو طويلة تستكشف أحداثًا أو أشخاصًا أو موضوعات من الواقع من خلال أسلوب سردي. تجمع بين المعلومات الواقعية وتقنيات السرد بهدف جذب الانتباه وتقديم المعرفة.
هـ
تسويق الفعالياتتروّج الفيديوهات للفعاليات مثل المؤتمرات والويبينارات وإطلاق المنتجات أو أي فعاليات مباشرة أخرى. فهي تبني حالة من الترقّب وتشجّع على الحضور من خلال محتوى بصري جذّاب.
س
مشاركة المعرفة الماليةتعمل الفيديوهات على توعية المشاهدين بإدارة الأموال، والاستثمار، والمفاهيم الاقتصادية. فهي تساعد في تبسيط الموضوعات المالية المعقدة وجعلها في متناول جمهور أوسع.
قراءة الطالعتقدّم مقاطع الفيديو تنبؤات أو رؤى روحية استنادًا إلى علم الفلك أو التاروت أو تقاليد أخرى، وغالبًا ما تُستخدم للترفيه أو للتأمل الذاتي.
س
فيديو بالذكاء الاصطناعي التوليدييشير إلى محتوى فيديو يتم إنشاؤه باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي تتعلّم الأنماط من البيانات لتوليد صور وصوت أو نصوص واقعية. هذا الأسلوب يقلّل الجهد اليدوي ويُسرّع عملية الإنتاج.
ح
فيديوهات السرد التاريخيتستعرض أحداثًا أو عصورًا سابقة في قالب قصصي، وتُستخدم لأغراض التعليم أو الترفيه أو الحفاظ على التراث الثقافي.
فيديوهات الشرح العملي (How-to videos)تقدّم إرشادات خطوة بخطوة لإنجاز مهمة أو حل مشكلة. وهي شائعة في دعم العملاء والبيئات التعليمية على حد سواء.
ل
فيديوهات تعلّم اللغاتتُدرّس المفردات والقواعد والنطق والمحادثة في لغة جديدة، وتدعم المتعلمين في جميع مستويات الإتقان من خلال تعليم موجّه.
فيديوهات تحديثات القيادة تشارك الأخبار والأهداف أو التغييرات مباشرة من قيادات الشركة. فهي تعزّز الشفافية وتوحيد الرؤية عبر المؤسسة.
الدورات التعليمية هي برامج تعليمية منظَّمة تستخدم الفيديو لتقديم الدروس والشروحات وتقييمات المعرفة. تُستخدم على نطاق واسع في المدارس والمنصات الإلكترونية وبيئات التدريب في الشركات.
م
فيديوهات مشاركة المعرفة الطبيةتشرح مفاهيم صحية وعلاجات وإجراءات طبية، ويستخدمها المتخصصون والمؤسسات التعليمية لتحسين فهم الجمهور والتدريب.
مقاطع الفيديو التحفيزية مصممة لإلهام المشاهدين ورفع معنوياتهم ومنحهم طاقة إيجابية. غالبًا ما تتناول موضوعات تطوير الذات والمرونة والنمو الشخصي.
فيديوهات مراجعة الأفلام والموسيقىتقدّم نقدًا وتحليلاً للأعمال الترفيهية الجديدة أو الكلاسيكية، وتساعد الجمهور على اتخاذ قرار بشأن ما يشاهدونه أو يستمعون إليه بعد ذلك.
هذه فيديوهات إبداعية تتضمّن موسيقى أصلية أو سردًا قصصيًا يتم إنشاؤه أو تحسينه بالذكاء الاصطناعي. تجمع بين الترفيه والتكنولوجيا المبتكرة.
ن
فيديوهات الأخبار وسرد القصصتشارك الأحداث الجارية والقصص الإنسانية أو السرديات الثقافية، وتُقدّم محتوى جذاباً ومعلوماتياً يثري المشاهدين ويزيد تفاعلهم.
هذه عبارة عن تحديثات منتظمة يتم مشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو الفيديو لإبقاء العملاء أو الموظفين أو المجتمعات على اطلاع. تتضمن إعلانات وإنجازات وأخبارًا أخرى ذات صلة.
س
الويبينارات والبودكاست عند الطلبهي جلسات صوتية أو فيديو مسجّلة مسبقًا متاحة للمشاهدة أو الاستماع في أي وقت. توفّر وصولًا مرنًا إلى رؤى الخبراء، والريادة الفكرية، والنقاشات المتخصصة.
فيديوهات تدريب الإعداد والاندماجتساعد الموظفين الجدد أو المستخدمين على التعرّف بسرعة على أدوات الشركة وثقافتها وتوقعاتها. فهي توفّر بداية متسقة ومرحِّبة للتجربة.
س
مقاطع فيديو التحية أو التعريف الشخصيهي رسائل قصيرة تُستخدم لتقديم نفسك بطريقة ودّية ولا تُنسى. تُستخدم عادةً في بناء العلاقات المهنية، أو عمليات الانضمام الجديدة، أو حملات التواصل.
التواصل البيعي المخصصيتضمّن إرسال رسائل أو فيديوهات مصممة خصيصًا للعملاء المحتملين. يهدف هذا الأسلوب إلى بناء علاقة ثقة، وإظهار مدى ملاءمة الحل لهم، وزيادة معدلات التحويل.
مرحلة ما بعد الإنتاج هي المرحلة الأخيرة في إنشاء الفيديو، حيث يتم فيها تحرير اللقطات الخام، وضبط الألوان، وتحسينها بالصوت والموسيقى والرسومات والمؤثرات. في هذه المرحلة يتخذ الفيديو شكله النهائي ويُجهَّز للنشر أو التوزيع.
مرحلة ما قبل الإنتاج هي مرحلة التخطيط في إنشاء الفيديو، وتشمل كتابة النص، ورسم اللوحات القصصية (Storyboarding)، واختيار الممثلين، واستكشاف مواقع التصوير، ووضع الجدول الزمني. هذه المرحلة تضع الأساس لإنتاج سلس وتساعد على ضمان التوافق الإبداعي والاستعداد اللوجستي.
فيديوهات الإعلان عن المنتجاتتقدّم ميزات أو خدمات جديدة أو إصدارات منتجات للجمهور. تُستخدم لخلق زخم حول المنتج، وإعلام العملاء، وجذب انتباه وسائل الإعلام.
فيديوهات شرح المنتجات هي مقاطع قصيرة ومعلوماتية توضح كيفية عمل المنتج وأهم فوائده. تُستخدم عادةً لتثقيف العملاء، ودعم المبيعات، وتبسيط المزايا المعقدة.
فيديوهات مراجعة المنتجاتتقيّم مزايا وعيوب وخصائص منتج معيّن، وتساعد المشترين المحتملين من خلال تقديم آراء محايدة أو تجارب مستخدمين.
مرحلة الإنتاج، المعروفة أيضًا بمرحلة التصوير، هي المرحلة التي يتم فيها تسجيل كل اللقطات المخطَّط لها باستخدام الكاميرات ومعدات الإضاءة والصوت. تتضمن تنفيذ الرؤية الإبداعية في موقع التصوير أو في المواقع الخارجية، بالاستناد إلى السيناريو ولوحة القصة.
ر
فيديوهات دينيةتشارك تعاليم وصلوات وخطبًا أو رسائل روحية، وتساعد المجتمعات على البقاء على تواصل وتعميق إيمانها.
س
فيديوهات تدريب السلامةتُرشد المشاهدين إلى كيفية تجنّب الحوادث والتعامل مع حالات الطوارئ. وهي ضرورية في الصناعات عالية المخاطر وبيئات العمل المختلفة.
عروض المبيعات هي عروض تقديمية منظّمة تستعرض منتجًا أو خدمة أو مقترحًا. تُستخدم عادةً من قِبل فرق المبيعات لإقناع المشترين أو العملاء المحتملين.
كتابة النص هي عملية إنشاء الحوار والتعليق الصوتي والبنية لفيديو. فهي تشكّل الأساس لسرد القصة وتوجّه عملية الإنتاج.
فيديوهات السوشيال ميدياهي محتوى قصير مخصّص لمنصات مثل Instagram وTikTok وLinkedIn. تساعد العلامات التجارية على جذب الجمهور، وبناء الوعي بالعلامة، ومشاركة التحديثات أو العروض الترويجية في الوقت المناسب.
هذه الفيديوهاتتُبرز التجارب الإيجابية للعملاء أو الشركاء أو الموظفين، وتبني الثقة والمصداقية من خلال النتائج المحققة على أرض الواقع.
ت
مقاطع فيديو تدريبية قائمة على المهارات تُعلِّم قدرات محددة مثل استخدام البرمجيات، وتشغيل الآلات، أو المهارات الشخصية. تُستخدم لتطوير مهارات الموظفين أو الطلاب في مجالات مستهدفة.
أن تترجم فيديو يعني تحويل اللغة المنطوقة أو المكتوبة إلى لغة أخرى. يمكن أن يشمل ذلك إضافة ترجمات نصية، أو الدبلجة، أو إنشاء مسارات صوتية جديدة.
تتضمن هذه العملية تحويل محتوى الفيديو غير الإنجليزي إلى الإنجليزية باستخدام أدوات مثل التفريغ النصي، والترجمة الآلية، والتعليق الصوتي. تُستخدم عادةً للوصول إلى الجماهير الناطقة باللغة الإنجليزية.
V
فيديو بالذكاء الاصطناعي يشير إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل محتوى الفيديو أو تعديله أو تحسينه أو إنشائه. وهو الذي يدعم الأدوات مثل التعرّف على الكائنات، واكتشاف المشاهد، وإنشاء الفيديو بشكل آلي.
مولّد الفيديو هو أداة برمجية تُنشئ فيديوهات من النصوص أو الصور أو القوالب. يمكن أن يعمل بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لأتمتة عملية المونتاج والتعليق الصوتي.
مترجم الفيديو هو أداة تحوّل اللغة في الفيديو إلى لغة أخرى، غالبًا مع إضافة ترجمة نصية أو صوت مدبلج. مترجمو الفيديو بالذكاء الاصطناعي يَقومون بأتمتة هذه العملية بسرعة ودقة.
التعليق الصوتي هو سرد يتم تسجيله بشكل منفصل ثم إضافته إلى الفيديو لشرح المحتوى أو توجيهه أو رواية قصة. يُستخدم عادةً في الشروحات التعليمية، والأفلام الوثائقية، والإعلانات التجارية.