تحرّك بسرعة تناسب وتيرة عملك
حدّث أو أنشئ فيديوهات جديدة في دقائق بدلًا من شهور. بدون إعادة تصوير أو تأخيرات من الوكالات. فقط إنتاج فوري على نطاق واسع. ستحصل أيضًا على أولوية في المعالجة ضمن خطة المؤسسات.
الأسعار والحلول
امنح مؤسستك قوة إنتاج فيديو بالذكاء الاصطناعي بسلاسة وأمان وقابلية عالية للتوسّع، مصمَّم خصيصًا للتسويق والتدريب والاتصال العالمي والمزيد.
عملك لا يتباطأ، وكذلك يجب ألا يتباطأ محتواك المرئي.
حدّث أو أنشئ فيديوهات جديدة في دقائق بدلًا من شهور. بدون إعادة تصوير أو تأخيرات من الوكالات. فقط إنتاج فوري على نطاق واسع. ستحصل أيضًا على أولوية في المعالجة ضمن خطة المؤسسات.
ترجم محتوى التدريب أو التسويق أو المبيعات أو الاتصالات الداخلية إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه تمنح إحساسًا بشريًا حقيقيًا.
بياناتك وفرق عملك وعلامتك التجارية تظل محمية بأمان وامتثال على مستوى المؤسسات، بما في ذلك SOC 2 Type II وGDPR وCCPA.
مجموعات العلامة التجارية المركزية، وصلاحيات الوصول حسب الدور، والتحكم في الإصدارات تحافظ على اتساق المحتوى عبر كل قسم ومنطقة وحملة.
HeyGen يتكامل مع الأنظمة التي تعتمد عليها فرقك بالفعل (مثل منصات LMS، وأنظمة إدارة علاقات العملاء CRM، وأدوات أتمتة التسويق)، أو يمكنك توسيعه أكثر من خلال واجهة البرمجة القوية API الخاصة بنا.
من اليوم الأول، سيكون لديك مدراء نجاح مخصصون، ودعم متوفر على مدار الساعة، وتجربة تهيئة مصممة خصيصًا لعملك. أنت تضيف شريكًا، لا تشتري مجرد برنامج.
إنشاء الفيديو على مستوى المؤسسة بالكامل
HeyGen Enterprise مصمَّم للمؤسسات التي تحتاج إلى إنتاج الفيديو على نطاق واسع. أنشئ محتوى، وخصّصه، ووطّنه لكل قسم في شركتك مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والامتثال. بفضل إنشاء عدد غير محدود من الفيديوهات، وأدوات التعاون المتقدّمة، والتكاملات القوية، والدعم المخصّص، يمكن لفرق عملك إنجاز المهام بسرعة أكبر، والحفاظ على هوية العلامة التجارية، والوصول إلى الجمهور في كل مكان — وكل ذلك من خلال منصة واحدة.
اكتشف تميّز HeyGen
بدءاً من منصات التعلّم وصولاً إلى أدوات المبيعات، يتكامل HeyGen بسلاسة مع منظومة التقنيات لديك ويمتدّ أبعد من ذلك من خلال واجهة البرمجة API الخاصة بنا.
HeyGen Enterprise هي منصة فيديو متكاملة بالذكاء الاصطناعي ونظام تشغيل إبداعي مخصّص للفرق الكبيرة. تتضمن:
خطة Enterprise مُصمَّمة بما يتوافق مع احتياجاتك في الإطلاق والحَوْكمة. قيمة الاستثمار تختلف حسب عدد المقاعد، وحجم الاستخدام، ومتطلبات الامتثال، ومستوى الدعم، وشروط العقد. تواصل مع فريقنا للحصول على عرض مُخصَّص.
تشمل العوامل الرئيسية حجم الفريق، حجم الاستخدام، احتياجات الترجمة والتوطين، نطاق متطلبات الأمان والامتثال، مستوى تعقيد الـ API والتكاملات، التدريب والتمكين، اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، ومدة العقد.
المؤسسات تقيس القيمة الكلية بناءً على جودة المخرجات، ودقة الترجمة المحلية، وسرعة النشر، وميزات الحوكمة، وجهد التكامل. توفر HeyGen باقات مرنة تتوافق مع حجم أعمالك وسير العمل لديك. اطلب تقييماً مقارناً جنباً إلى جنب بناءً على متطلباتك.
نعم. تم تصميم HeyGen للمؤسسات العالمية التي تحتاج إلى التحكم في العلامة التجارية، وسير الموافقات، وإدارة الهوية، وقابلية التدقيق التفصيلية، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs). من الجهات التي تعتمد عليه عادةً فرق التسويق، والتعلّم والتطوير (L&D)، والتمكين (Enablement)، والاتصال المؤسسي (Corporate Comms).
نعم. تشمل الخيارات حزم تسعير مرتبطة بالاستخدام، واتفاقيات سنوية أو لعدة سنوات، وخصومات على الاستخدام الملتزم به، وتنفيذًا مرحليًا أو مشاريع تجريبية لإثبات القيمة قبل التوسّع في النشر.
تلتزم HeyGen بأفضل ممارسات الأمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك التشفير للبيانات أثناء التخزين وأثناء النقل، وتسجيل الدخول الأحادي عبر SAML، وإدارة حسابات المستخدمين عبر SCIM، والتحكم في صلاحيات الوصول (RBAC)، وسجلات التدقيق، ومبدأ أقل قدر من الامتيازات، وضوابط حوكمة البيانات. ندعم متطلبات GDPR وCCPA ويمكننا توفير مستندات الأمان وتفاصيل SOC 2 بموجب اتفاقية عدم إفصاح (NDA).
نعم! HeyGen توفّر مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي مجاناً يتيح لك إنشاء فيديوهات بميزات أساسية دون أي تكلفة. وللحصول على تخصيص متقدّم، وجودة تصدير أعلى، وأدوات ذكاء اصطناعي إضافية، يمكن للمستخدمين الترقية إلى خطة مدفوعة.
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أحدث حلول الفيديو بالذكاء الاصطناعي.