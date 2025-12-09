الأسعار والحلول

امنح مؤسستك قوة إنتاج فيديو بالذكاء الاصطناعي بسلاسة وأمان وقابلية عالية للتوسّع، مصمَّم خصيصًا للتسويق والتدريب والاتصال العالمي والمزيد.

G24.8أكثر من 1,000 مراجعة
خاص وآمن | ضوابط حوكمة الذكاء الاصطناعي | SOC 2 | اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) | CCPA | إطار خصوصية البيانات | معايير قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act)
أكبر الشركات في العالم تثق في HeyGen
شعار NVIDIA
شعار Wondershare
شعار Atlassian
شعار Sequoia
شعار Miro
شعار Salesforce
شعار Hypebeast
شعار Loom
شعار HP
شعار Duolingo
شعار Zoom
لماذا تختار المؤسسات HeyGen

عملك لا يتباطأ، وكذلك يجب ألا يتباطأ محتواك المرئي.

تحرّك بسرعة تناسب وتيرة عملك

حدّث أو أنشئ فيديوهات جديدة في دقائق بدلًا من شهور. بدون إعادة تصوير أو تأخيرات من الوكالات. فقط إنتاج فوري على نطاق واسع. ستحصل أيضًا على أولوية في المعالجة ضمن خطة المؤسسات.

تواصل مع أي جمهور

ترجم محتوى التدريب أو التسويق أو المبيعات أو الاتصالات الداخلية إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، مع استنساخ صوت طبيعي ومزامنة شفاه تمنح إحساسًا بشريًا حقيقيًا.

امتثال يواكب وتيرة عملك

بياناتك وفرق عملك وعلامتك التجارية تظل محمية بأمان وامتثال على مستوى المؤسسات، بما في ذلك SOC 2 Type II وGDPR وCCPA.

حافظ على التزام الجميع بالهوية العلامية

مجموعات العلامة التجارية المركزية، وصلاحيات الوصول حسب الدور، والتحكم في الإصدارات تحافظ على اتساق المحتوى عبر كل قسم ومنطقة وحملة.

يعمل حيثما تعمل

HeyGen يتكامل مع الأنظمة التي تعتمد عليها فرقك بالفعل (مثل منصات LMS، وأنظمة إدارة علاقات العملاء CRM، وأدوات أتمتة التسويق)، أو يمكنك توسيعه أكثر من خلال واجهة البرمجة القوية API الخاصة بنا.

شريك حقيقي وليس مجرد منصة

من اليوم الأول، سيكون لديك مدراء نجاح مخصصون، ودعم متوفر على مدار الساعة، وتجربة تهيئة مصممة خصيصًا لعملك. أنت تضيف شريكًا، لا تشتري مجرد برنامج.

إنشاء الفيديو على مستوى المؤسسة بالكامل

تعلّم وتطوير بالذكاء الاصطناعي على مستوى عالمي

HeyGen Enterprise مصمَّم للمؤسسات التي تحتاج إلى إنتاج الفيديو على نطاق واسع. أنشئ محتوى، وخصّصه، ووطّنه لكل قسم في شركتك مع الالتزام بأعلى معايير الأمان والامتثال. بفضل إنشاء عدد غير محدود من الفيديوهات، وأدوات التعاون المتقدّمة، والتكاملات القوية، والدعم المخصّص، يمكن لفرق عملك إنجاز المهام بسرعة أكبر، والحفاظ على هوية العلامة التجارية، والوصول إلى الجمهور في كل مكان — وكل ذلك من خلال منصة واحدة.

الإنتاج بطيء. مشاريع الفيديو التقليدية تستغرق أسابيع أو شهورًا، مما يجعل من المستحيل مواكبة تغيّرات الأعمال.
الموارد الإبداعية محدودة. فرق الفيديو الداخلية تعمل بأقصى طاقتها، مما يجبر وحدات الأعمال على التنافس على الوقت والأولوية.
التكاليف ترتفع بسرعة. الوكالات والممثلون والاستوديوهات وإعادة التصوير تدفع الميزانيات إلى مستويات عالية جدًا، مما يحد من كمية المحتوى الذي يمكنك فعليًا إنتاجه.
المحتوى يصبح قديماً بسرعة. بحلول الوقت الذي يكتمل فيه الفيديو، قد تكون السياسات أو المنتجات أو الإجراءات قد تغيّرت بالفعل.
التوطين يمثل عنق زجاجة. ترجمة الفيديوهات وإعادة تسجيلها بلغات متعددة تضيف أسابيع من التأخير وتستنزف الميزانيات.
الجودة غير متسقة. الفرق والمورّدون المختلفون ينتجون فيديوهات بأساليب ونبرات ومعايير متباينة، مما يضعف هوية العلامة التجارية.

أنشئ وخصّص وحدّث الفيديوهات في ساعات بدلًا من شهور، حتى لا يتأخر التدريب أو التسويق أو الاتصالات عن المواكبة.
امنح وحدات الأعمال القدرة على إنتاج محتواها الاحترافي بنفسها، مع إبقاء فريقك الإبداعي مركّزًا على المشاريع عالية القيمة.
تخلّص من الحاجة إلى الوكالات والاستوديوهات وإعادة التصوير باستخدام أفاتارات وأصوات مُنشأة بالذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على ميزانيات يمكن التنبؤ بها.
حافظ على حداثة المحتوى دائمًا. عدّل سطرًا واحدًا من النص أو ترجم فورًا بدون إعادة التسجيل، حتى تظل الفيديوهات دقيقة وذات صلة مع تغيّر الأمور.
أنجز التوطين دون تأخير. ترجم الفيديوهات إلى أكثر من 175 لغة ولهجة مع مزامنة شفاه طبيعية واستنساخ صوت يوفر أسابيع من العمل وتكاليف كبيرة.
مجموعات العلامة التجارية المركزية، وصلاحيات الوصول حسب الدور، والأفاتارات الموحّدة تمنح كل قسم الأدوات اللازمة لإنشاء محتوى يبدو ويُسمع دائمًا متوافقًا مع هوية علامتك التجارية.
مصمَّم ليتكامل مع بنية مؤسستك التقنية

بدءاً من منصات التعلّم وصولاً إلى أدوات المبيعات، يتكامل HeyGen بسلاسة مع منظومة التقنيات لديك ويمتدّ أبعد من ذلك من خلال واجهة البرمجة API الخاصة بنا.

قصص العملاء

لماذا تثق فرق التدريب والتسويق والتعريب في HeyGen

90٪

معدل إكمال الفيديو

25٪

زيادة في معدلات الإكمال

10 أضعاف

زيادة في سرعة إنتاج الفيديو

10-15

اللغات لكل فيديو

80٪

خفض في تكاليف الترجمة

1,000€

تم توفيره لكل دقيقة فيديو

عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات

ما الذي يتضمّنه باقة HeyGen AI المخصّصة للمؤسسات؟

HeyGen Enterprise هي منصة فيديو متكاملة بالذكاء الاصطناعي ونظام تشغيل إبداعي مخصّص للفرق الكبيرة. تتضمن:

  • حوكمة المؤسسات: SAML SSO، SCIM، صلاحيات وصول قائمة على الأدوار، سجلات تدقيق
  • عناصر تحكم المشرف: مساحات العمل، الموافقات، قوالب الهوية البصرية، الاحتفاظ بالمحتوى
  • الأداء وقابلية التوسّع: معالجة ذات أولوية، معدل إنتاجية أعلى، وصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)
  • الأمان والخصوصية: تشفير أثناء النقل وفي حالة السكون، دعم اتفاقية معالجة البيانات (DPA)
  • إنشاء متقدّم: أفاتارات خاصة أو مُتحكَّم بها، ترجمة الفيديو، تخصيص المحتوى
  • إعداد ودعم مخصّص بالكامل: إرشاد مخصّص لبدء الاستخدام، وتدريب، وموارد لنجاحك

كم تبلغ تكلفة خطة المؤسسات بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالخطط القياسية؟

خطة Enterprise مُصمَّمة بما يتوافق مع احتياجاتك في الإطلاق والحَوْكمة. قيمة الاستثمار تختلف حسب عدد المقاعد، وحجم الاستخدام، ومتطلبات الامتثال، ومستوى الدعم، وشروط العقد. تواصل مع فريقنا للحصول على عرض مُخصَّص.

ما العوامل التي تؤثر في تكلفة تطبيق الذكاء الاصطناعي في إنتاج الفيديو للأعمال؟

تشمل العوامل الرئيسية حجم الفريق، حجم الاستخدام، احتياجات الترجمة والتوطين، نطاق متطلبات الأمان والامتثال، مستوى تعقيد الـ API والتكاملات، التدريب والتمكين، اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، ومدة العقد.

كيف تقارن أسعار الذكاء الاصطناعي المخصّصة للمؤسسات في HeyGen بالمنصات الأخرى؟

المؤسسات تقيس القيمة الكلية بناءً على جودة المخرجات، ودقة الترجمة المحلية، وسرعة النشر، وميزات الحوكمة، وجهد التكامل. توفر HeyGen باقات مرنة تتوافق مع حجم أعمالك وسير العمل لديك. اطلب تقييماً مقارناً جنباً إلى جنب بناءً على متطلباتك.

هل خطة HeyGen المخصّصة للمؤسسات مناسبة لمنظمات B2B الكبيرة؟

نعم. تم تصميم HeyGen للمؤسسات العالمية التي تحتاج إلى التحكم في العلامة التجارية، وسير الموافقات، وإدارة الهوية، وقابلية التدقيق التفصيلية، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs). من الجهات التي تعتمد عليه عادةً فرق التسويق، والتعلّم والتطوير (L&D)، والتمكين (Enablement)، والاتصال المؤسسي (Corporate Comms).

هل توفر HeyGen خيارات تسعير مرنة لحلول الذكاء الاصطناعي المخصّصة للمؤسسات؟

نعم. تشمل الخيارات حزم تسعير مرتبطة بالاستخدام، واتفاقيات سنوية أو لعدة سنوات، وخصومات على الاستخدام الملتزم به، وتنفيذًا مرحليًا أو مشاريع تجريبية لإثبات القيمة قبل التوسّع في النشر.

كيف تضمن HeyGen الأمان والامتثال (SOC 2, GDPR, CCPA) للمؤسسات؟

تلتزم HeyGen بأفضل ممارسات الأمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك التشفير للبيانات أثناء التخزين وأثناء النقل، وتسجيل الدخول الأحادي عبر SAML، وإدارة حسابات المستخدمين عبر SCIM، والتحكم في صلاحيات الوصول (RBAC)، وسجلات التدقيق، ومبدأ أقل قدر من الامتيازات، وضوابط حوكمة البيانات. ندعم متطلبات GDPR وCCPA ويمكننا توفير مستندات الأمان وتفاصيل SOC 2 بموجب اتفاقية عدم إفصاح (NDA).

ما فوائد الذكاء الاصطناعي التوليدي للمؤسسات التي تستخدم HeyGen؟

نعم! HeyGen توفّر مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي مجاناً يتيح لك إنشاء فيديوهات بميزات أساسية دون أي تكلفة. وللحصول على تخصيص متقدّم، وجودة تصدير أعلى، وأدوات ذكاء اصطناعي إضافية، يمكن للمستخدمين الترقية إلى خطة مدفوعة.

