حوّل الفيديوهات الطويلة إلى فيديوهات قصيرة بالذكاء الاصطناعي

حوّل الفيديوهات الطويلة إلى فيديوهات قصيرة تلقائياً باستخدام الذكاء الاصطناعي. أنشئ مقاطع جاهزة للانتشار مع ترجمة نصية على الشاشة، وإعادة تأطير ذكية، وتصدير سريع.
Long podcast recordings are difficult to promote in full. Converting long video to short video clips with a short video converter helps highlight key moments, insights, or reactions that attract new listeners on social platforms.
Webinars often contain valuable moments buried inside long sessions. Short clips make it easy to repurpose insights into shareable content that extends the life of each event on various social media platforms.
Full demos can be overwhelming for new viewers. Short videos extracted from long demos showcase individual features clearly and drive higher engagement across social channels.
Long lessons can lose attention. Short clips help reinforce key concepts, making learning content easier to revisit and share.
Creators often struggle to post daily. Turning one long video into multiple short videos supports consistent output without additional filming.
Long brand videos can be repurposed into multiple short assets using a short video converter. This keeps messaging consistent while adapting it for different platforms and audiences, enhancing the overall video content strategy through the use of a long to short video converter.
لماذا تُعد HeyGen الأداة الرائدة لتحويل الفيديوهات الطويلة إلى فيديوهات قصيرة
HeyGen تساعد صُنّاع المحتوى والفرق على إعادة توظيف المحتوى الطويل إلى فيديوهات قصيرة عالية الأداء بسرعة أكبر وتحكّم أعلى. فهي تجمع بين اكتشاف المقاطع الذكي، وتنسيق بصري أنيق، وجودة إنتاج احترافية للحصول على نتائج ثابتة في المحتوى القصير.
HeyGen يقوم بمسح الفيديوهات الطويلة لاكتشاف اللحظات المناسبة للاقتصاص باستخدام أدوات متقدّمة من الذكاء الاصطناعي من أجل قص فيديوهاتك بكفاءة. يركّز على العبارات الأساسية، وردود الفعل، ونقاط التوقّف الطبيعية بحيث يبدو كل فيديو قصير مقصودًا ومدروسًا، وليس مقطوعًا عشوائيًا، خصوصًا عند تحويل الفيديوهات الطويلة إلى فيديوهات قصيرة.
يتم إنشاء كل فيديو قصير بصيغ مصممة خصيصًا لـ Shorts وReels والخلاصات. يتم ضبط نسب الأبعاد، والإيقاع، والترجمة النصية تلقائيًا، بحيث تكون المقاطع جاهزة للنشر فورًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي.
حوّل فيديو طويل واحد إلى عدة مقاطع قصيرة في مرة واحدة، بالاستفادة من تقنيات القص بالذكاء الاصطناعي لزيادة الكفاءة باستخدام أداة إنشاء المقاطع. هذا يجعل من السهل الحفاظ على وتيرة ثابتة لنشر محتوى قصير دون إعادة تحرير نفس اللقطات مرارًا وتكرارًا.
استخراج المقاطع بالذكاء الاصطناعي
تحلل HeyGen الكلام والإيقاع والبنية لتحويل الفيديوهات الطويلة إلى مقاطع فيديو قصيرة تحافظ على السياق والوضوح. بدلاً من التخمين في أماكن القص، ينشئ النظام مقاطع مركّزة يمكن أن تُعرض بشكل مستقل وتشدّ انتباه المشاهد.
إعادة تأطير ذكية لمقاطع الفيديو القصيرة
يتم إعادة تأطير مقاطع الفيديو الأفقية الطويلة تلقائياً إلى تنسيقات عمودية أو مربعة. يحافظ الذكاء الاصطناعي على المتحدثين والعناصر البصرية الأساسية في المنتصف، مما يلغي القصّات غير المريحة ويجعل المقاطع تبدو طبيعية في خلاصات منصات التواصل الاجتماعي.
ترجمات نصية تزيد من تفاعل المشاهدين
يتضمّن كل فيديو قصير ترجمات فرعية يتم إنشاؤها تلقائياً بتوقيت دقيق. تساعد الترجمات في تحسين إمكانية الوصول والحفاظ على تفاعل المشاهدين، خاصة عند المشاهدة بدون صوت على الأجهزة المحمولة.
تحرير سريع مع التحكم عبر النص
حرّر المقاطع عن طريق ضبط النص والتوقيت بدلاً من قص الإطارات يدوياً باستخدام أداة تحويل الفيديو إلى فيديو قصير بالذكاء الاصطناعي. يتيح لك هذا سير العمل المعتمد على النص تحسين بدايات الفيديو، وضبط الإيقاع، وإعادة إنشاء المقاطع بسرعة باستخدام نفس ملف الفيديو الأصلي.
كيفية استخدام أداة تحويل الفيديو الطويل إلى فيديو قصير
أنشئ مقاطع فيديو قصيرة من تسجيلات طويلة في أربع خطوات بسيطة.
أضف ملف فيديو أو استورد محتوى موجوداً. تقوم HeyGen بتحليل التسجيل بالكامل لفهم البنية والإيقاع والمحتوى المنطوق.
يحدّد النظام أبرز اللحظات ويحوّل الفيديو الطويل تلقائياً إلى مقاطع فيديو قصيرة، مع التركيز على الأجزاء الواضحة والجذابة باستخدام حل مجاني بالذكاء الاصطناعي.
عدّل الترجمة النصية، والتخطيط، وطول المقطع للحصول على أفضل تفاعل على منصات التواصل الاجتماعي. يضمن إعادة التأطير الذكي أن يبدو كل فيديو قصير طبيعيًا في التنسيقات الرأسية أو المربعة، مما يجعله مثاليًا لـ TikTok وغيرها من المنصات.
حمّل مقاطع فيديو قصيرة مُحسّنة لمنصّات التواصل الاجتماعي أو أعد استخدامها عبر الحملات باستخدام فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. يمكنك إجراء التحديثات بسهولة عبر إعادة الإنشاء من نفس المصدر بمساعدة أداة تحويل الفيديو إلى فيديو قصير بالذكاء الاصطناعي.
يشير تحويل الفيديو الطويل إلى فيديو قصير إلى تحويل التسجيلات الكاملة إلى مقاطع أقصر مصمَّمة للمشاهدة على السوشيال ميديا والموبايل. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحديد أبرز اللحظات، وحذف الأجزاء غير الضرورية، وتنسيق المقاطع بحيث تكون سهلة المشاهدة والمشاركة، مما يجعله أداة فعّالة للفيديو بالذكاء الاصطناعي.
تحلل HeyGen أنماط الكلام، والنبرات، وإيقاع الحديث لاكتشاف أبرز اللحظات في المقاطع باستخدام الذكاء الاصطناعي. يتيح هذا الأسلوب إنشاء مقاطع فيديو قصيرة تبدو مكتملة وذات معنى، بدلاً من أن تكون مقطوعة بشكل مفاجئ.
نعم، يمكن لاستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي أن يسهّل سير العمل. يمكنك ضبط مدة المقطع أو إعادة إنشاء نسخ متعددة منه. هذه المرونة تساعدك على تخصيص الفيديوهات القصيرة لمختلف المنصات وتفضيلات الجمهور، خاصة عند استخدام أداة لإنشاء المقاطع.
يتم تنسيق المقاطع القصيرة بنِسَب أبعاد صحيحة، وعناوين فرعية، وإيقاع مناسب للمنصات الشائعة، مما يجعلها مثالية لمحتوى الفيديو على TikTok. هذا يجعل النشر أسرع ويقلّل الحاجة إلى مزيد من عمليات المونتاج.
يتم تحسين التحرير عبر تعديل النص والتوقيت بفضل إمكانات محرر الفيديو، مما يجعل من السهل تحسين الجمل الافتتاحية أو الصياغة بدون الحاجة إلى تعديل معقّد على المخطط الزمني.
تسجيلات الفيديو التي تُظهر المتحدّث، والبودكاست، والويبينار، والعروض التوضيحية، والتسجيلات التعليمية تعمل بشكل ممتاز على منصات التواصل الاجتماعي مثل TikTok. وضوح الكلام والبنية يساعدان الذكاء الاصطناعي على إنشاء مقاطع قصيرة أقوى.
في معظم حالات إعادة توظيف المحتوى، نعم. يتولى الذكاء الاصطناعي مهام القص، وضبط الإطار، وإضافة العناوين الفرعية، بحيث يمكن للفرق التركيز على استراتيجية المحتوى بدلًا من التعديلات اليدوية.
نعم. يمكن لفيديو طويل واحد أن ينشئ عدة فيديوهات قصيرة في سير عمل واحد، مما يجعله مثاليًا للنشر المستمر لمحتوى قصير.
