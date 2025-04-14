حوّل أي فكرة أو نص أو رسالة إلى فيديو احترافي جاهز بدون الحاجة إلى كاميرا أو برامج مونتاج أو مهارات إنتاج.
طوّر إنتاج الفيديو الاحترافي مع تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
حوّل النص إلى محتوى فيديو جذّاب بسرعة. ما عليك سوى إدخال النص، واختيار أفاتار واقعي (أو التوأم الرقمي الخاص بك)، وإنشاء تعليقات صوتية بالذكاء الاصطناعي بجودة الاستوديو وبالعديد من اللغات.
تخلّص من عناء التصوير، والممثلين، وإعادة التصوير المكلفة. سواء استخدمته كأداة متكاملة لتحويل النص إلى فيديو، أو لإنشاء لقطات A-roll لمحررك المفضل.
أنشئ فيديوهات كاملة من برومبت واحد. لا تحتاج إلى أي خبرة في مونتاج الفيديو. فقط الصق فكرتك أو موضوعك، اكتب موجّهك، وسيعمل Video Agent كمخرجك الشخصي، فيكتب النص، ويضع لوحة القصة، ويحوّلها إلى فيديو متكامل خلال دقائق.
أتمتة إنشاء المشاهد ولقطات الـ B-Roll. حوّل مقالات المدوّنة أو ملفات PDF أو الروابط إلى سرد فيديو جذّاب من النص فورًا. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل النص إلى مشاهد، واختيار لقطات B-Roll والتصميمات المناسبة، ومزامنة الأفاتار، ليقرّبك بنسبة 80% من منتج نهائي بنقرة واحدة.
مرئيات منسّقة بالذكاء الاصطناعي وسرد قصصي ديناميكي. انتقل إلى ما هو أبعد من قوالب الفيديو الثابتة. يختار وكيل الفيديو لقطات أرشيفية مناسبة بذكاء، وينشئ صورًا بالذكاء الاصطناعي، ويصمم إنفوجرافيكس مخصّصة لنصّك المحدد، ليضمن أن يبدو كل مقطع قصير فريدًا ومرتبطًا بصريًا برسالتك.
مساعد الإنتاج الدائم الخاص بك. أنشئ كميات كبيرة من مقاطع السوشيال القصيرة، وأصول التسويق، وفيديوهات التدريب بجزء بسيط من التكلفة. وسّع إنتاجك من فيديو واحد في الأسبوع إلى نشر يومي بدون توظيف فريق إنتاج أو إضاعة ساعات في برامج المونتاج.
كيفية الحصول على أفضل النتائج مع تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
لتحصل على أقصى استفادة من HeyGen، اجمع بين سرعة Video Agent ودقة AI Studio. استخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء «المسودة الأولى» (المشاهد، ولقطات الـ B-roll، والنص)، ثم حسّن النتيجة لتحصل على فيديو بمستوى احترافي.
تخطَّ صفحة البداية الفارغة. استخدم Video Agent لتحويل موجّه بسيط أو رابط URL فورًا إلى مسودة فيديو متكاملة مع نص مكتوب يتم إنشاؤه تلقائيًا ولقطات B-roll، لتنجز نحو 80% من العمل في لحظات.
اختر أفاتار جاهز من المكتبة أو استخدم الـ Digital Twin الخاص بك لبناء المصداقية. أضف إليه صوتًا واقعيًا من المكتبة، أو ارفع ملفك الصوتي الخاص لتحصل على تجربة تقديم حقيقية بالكامل.
افتح المسودة في AI Studio لتحكم دقيق في كل التفاصيل. استبدل لقطات الـB-roll العامة بأصول علامتك التجارية الخاصة، واضبط إيقاع النص، وصقّل التصميم حتى يتطابق تمامًا مع رؤيتك.
وسّع نطاق وصولك فوراً مع ترجمة الفيديو. قم تلقائياً بدبلجة الفيديو النهائي إلى أكثر من 175 لغة مع الحفاظ التام على نبرة صوت الأفاتار الأصلية ومزامنة الشفاه بدقة.
حوّل النصوص إلى فيديوهات احترافية باستخدام تحويل النص إلى فيديو
HeyGen لمولد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من النص يعمل على أتمتة عملية الإنتاج، حيث يحوّل النص الذي تكتبه إلى فيديوهات عالية الجودة بأفاتارات ثابتة، وتعليقات صوتية، ومرئيات متناسقة. لا تحتاج إلى كاميرا أو فريق تصوير.
صوت بالذكاء الاصطناعي فائق الواقعية وترجمة متقدّمة
أنشئ تعليقات صوتية تنقل أدق التفاصيل العاطفية، أو استنسخ صوتك الخاص للحصول على سرد أصيل. ترجم محتواك تلقائياً ودبْلجه إلى أكثر من 175 لغة للوصول إلى أسواق عالمية دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.
محتوى متّسق على نطاق واسع
حافظ على اتساق علامتك التجارية عبر مئات الفيديوهات. احفظ الأفاتارات المخصّصة والقوالب الجاهزة لإنشاء محتوى يومي لوسائل التواصل الاجتماعي، أو وحدات تدريبية، أو رسائل تواصل مخصّصة في دقائق بدلًا من أيام.
أنشئ لقطات B-Roll ومواد بصرية
توقّف عن البحث عن لقطات جاهزة. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل النص الخاص بك لإنشاء أو اختيار لقطات B-roll وصور ورسوم متحركة ذات صلة بشكل تلقائي تتوافق مع السرد الذي تقدّمه، مما يسرّع سير عملك.
تصدير متعدد المنصات (4K)
صدّر الفيديوهات بصيغة MP4 حتى دقة 4K. أعد تنسيق المحتوى بسهولة ليكون عموديًا (TikTok/Reels) أو أفقيًا (YouTube/LMS) لزيادة الوصول عبر جميع القنوات.
استخدامات حقيقية لفيديو النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصات تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي ابتكارًا.
Create viral short clips for YouTube, TikTok, and Instagram campaigns. Turn product descriptions into video ads and generate dozens of personalized variations from a single script. The free text to video ai tool built for modern marketers.
Paste your script or internal guide, choose a professional avatar, and create training videos with consistent tone across every module. Localize content into multiple languages for global teams and edit updates without reshooting.
Convert text to video for tutorials, explainers, and social media content. Export in the right format for every platform, use voice cloning to keep your signature sound, and animate scenes with AI-generated visuals.
Transform static product descriptions into dynamic video shorts. Generate video from text listings, showcase features with AI avatars, and export clips optimized for Instagram Reels and TikTok Shop. No video editing experience needed.
Build engaging tutorial and lecture videos from existing lesson plans. Select an avatar, create polished explainer content for any LMS platform, and scale creating videos without ever stepping in front of a camera. This text-to-video ai tool is built for educators.
Clone your voice and avatar, input your script with prospect details, and generate high-quality outreach clips at scale. A single prompt can produce dozens of customizable videos, helping sales teams streamline prospecting and close deals faster.
كيفية تحويل النص إلى فيديو
استخدم كلماتك لإضفاء الحيوية على النص، ودَع مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل محتواك إلى نتيجة احترافية لافتة.
ابدأ بإدخال النص الخاص بك أو برفع مستند. يقوم الذكاء الاصطناعي بتنظيم أفكارك في مشاهد.
اختر من بين مجموعة متنوعة من الأفاتارات الواقعية أو أنشئ التوأم الرقمي الخاص بك. اختر صوت ذكاء اصطناعي يناسب أسلوبك وهويتك التجارية، أو استنسخ صوتك باستخدام استنساخ الصوت لتقديم محتوى أصيل.
أضف صوراً، قوالب، ترجمات، أو موسيقى خلفية. حرّك العناصر التراكبية، وعدّل كل مشهد، واستخدم الواجهة القابلة للتخصيص لضبط الشكل والإحساس دون الحاجة إلى أي مهارات تقنية.
صدّر ملف mp4 وشاركه فوراً على موقعك الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي أو أنظمة التعلّم لديك. اختر الفيديو العمودي لـ TikTok أو Instagram Reels، أو العرضي لـ YouTube.
مولّد نص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل النصوص المكتوبة إلى فيديوهات احترافية تضم أفاتارات بالذكاء الاصطناعي تبدو حقيقية، وتعليقات صوتية طبيعية، وترجمات، وعناصر بصرية. لن تحتاج إلى كاميرات أو استوديوهات أو برامج مونتاج. مع HeyGen، يمكنك لصق النص، والاختيار من بين أكثر من 700 أفاتار واقعي (أو إنشاء نسخة رقمية منك)، واختيار صوت بأكثر من 175 لغة، ثم إنشاء فيديو بجودة الاستوديو خلال دقائق.
نعم. يمكنك رفع صوتك لاستخدامه في استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي أو إنشاء أفاتار مخصص لتمثيل علامتك التجارية أو حضورك الشخصي. منصتنا أنشأت بالفعل 110,336,635 من الأفاتارات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي للمبدعين والشركات.
معظم الفيديوهات تكون جاهزة خلال بضع دقائق، حسب طول الفيديو ومستوى التخصيص.
HeyGen هو أفضل مولّد مجاني لفيديوهات النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي لأنه يحوّل أي نص مكتوب إلى فيديو احترافي خلال دقائق، والمنصّة تتولّى الصوت والصورة والمونتاج تلقائياً. ستحصل على نتائج عالية الجودة بدون الحاجة إلى كاميرات أو مهارات تحرير فيديو.
الصق النص الذي تريد استخدامه (أو اكتب برومبت يصف ما تريده)، ثم اختر أفاتار و صوت بالذكاء الاصطناعي، واضغط على «إنشاء». يقوم HeyGen بتحويل النص إلى فيديو كامل بالصوت مع مزامنة الشفاه يمكنك معاينته وتعديله وتصديره. إذا لم يكن لديك نص جاهز، يمكنك إعطاء HeyGen موضوعًا وسيقوم بكتابة النص لك.
نعم. يمكنك إنشاء محتوى بأكثر من 175 لغة وترجمة الفيديوهات الحالية فوراً.
نعم. يمكنك إعادة كتابة أي جزء من النص، وستقوم HeyGen بإعادة إنشاء هذا الجزء فقط؛ حيث يتم تحديث صوت الأفاتار ومزامنة الشفاه والتوقيت تلقائياً. يمكنك أيضاً تبديل الأفاتارات، وتغيير الأصوات، وضبط الخلفيات، وإضافة ترجمات، أو تعديل المشاهد الفردية دون الحاجة إلى البدء من جديد.
نعم. HeyGen يقدّم خطة مجانية تتيح لك إنشاء مقاطع نص إلى فيديو بدون دفع. ستحصل على إمكانية استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وأصوات، وميزات التحرير الأساسية، مع توفّر خطط مدفوعة عندما تحتاج إلى فيديوهات أطول، أو عدد أكبر من التصديرات، أو أفاتارات مميزة. للأفراد وصنّاع المحتوى، تبدأ خطة Creator من $29
نعم. يمكنك استخدام فيديوهاتك للتسويق، والتدريب، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات، ومشاريع العملاء. لاحتياجات الإنشاء المتقدّمة،خطة Proتبدأ من $49
نعم. تتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات احترافية بالذكاء الاصطناعي مباشرة من النص. سواء كنت تُعد مواد تدريبية أو محتوى تسويقيًا أو فيديوهات توضيحية، يضمن لك الذكاء الاصطناعي في HeyGen سير عمل سلسًا ونتائج مصقولة في كل مرة.
بالتأكيد. HeyGen يجعل إنشاء فيديوهات التدريب والمحتوى المرئي عملية سهلة تمامًا. كل ما عليك هو وصف فكرتك في برومبت، اختيار الأفاتار، وترك الذكاء الاصطناعي يتولى الباقي.
نعم. خيارات التصدير تشمل دقة HD (1080p) و4K، مما يضمن أن تكون فيديوهاتك مناسبة للاستخدام المهني والعام عبر مختلف المنصات.
نعم! تتيح HeyGen للمستخدمين تحويل الصوت إلى فيديو من خلال دمج تسجيلات الصوت مع أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وترجمات، ومرئيات ديناميكية. ما عليك سوى رفع ملف الصوت، اختيار نمط الفيديو، وترك الذكاء الاصطناعي ينشئ فيديو احترافياً خلال دقائق.
يمكنك تصدير ملف MP4 بجودة HD أو 4K واختيار تنسيق رأسي أو مربع أو أفقي.
HeyGen تُعطي أولوية لـالأمان، وتضمن أن الأفاتارات والمحتوى المُنشأ يلتزمان بالإرشادات الأخلاقية. الشفافية، وموافقة المستخدم، والتطوير المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي هي عوامل أساسية للحفاظ على إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي.
