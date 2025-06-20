أداة إنشاء مواضع منتجات بالذكاء الاصطناعي لمقاطع الفيديو ذات العلامات التجارية

أنشئ مواضع منتجات طبيعية وواقعية بالذكاء الاصطناعي داخل الفيديوهات باستخدام HeyGen. أضف المنتجات إلى المشاهد بطريقة مدروسة وواعية بالسياق، من دون إعادة تصوير اللقطات أو تعديل الإطارات يدويًا، مع الحفاظ على سرد قصصي أصيل وصورة علامة تجارية آمنة.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨ Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥ Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦ Videos translated
المحتوى المعتمد على العلامة التجارية والرعايات الإعلانية

Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.

فيديوهات التسويق والإعلانات

Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.

سرد قصصي لمنتجات التجارة الإلكترونية

Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.

شراكات المؤثرين وصنّاع المحتوى

Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.

التدريب والعروض التوضيحية الداخلية

Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.

التوطين والحملات العالمية

Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.

لماذا تُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء فيديوهات عرض المنتجات بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تنقل وضع المنتجات إلى عصر إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، حيث تُحدِث تحولًا في الأساليب التقليدية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. بدلاً من الطبقات القسرية أو الإدخالات الواضحة، تضع المنتجات بطريقة تتماشى مع سياق المشهد، وانتباه المشاهد، وتسلسل السرد، مما يعزّز تكامل المنتج في المحتوى.

مصمَّم للواقعية وبناء الثقة

توظيف المنتجات بالذكاء الاصطناعي ينجح فقط عندما يبدو طبيعيًا. تركز HeyGen على وضع المنتجات بشكل مقنع حتى تندمج بسلاسة في المشاهد دون أن تفسد إحساس المشاهدة والانغماس.

أسرع من سير عمل التوظيف التقليدي

تجاوز المفاوضات وإعادة التصوير والتحرير اليدوي. يتولى الذكاء الاصطناعي عملية الإدراج رقميًا، ليقلّل وقت الإنتاج من أسابيع إلى دقائق.

مصمَّم لأساليب المحتوى الحديثة

من المقاطع القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفيديوهات الطويلة ذات الهوية التجارية، تتكيّف مواضع العناصر تلقائياً مع التنسيق والإطار والإيقاع.

إدراج منتجات واعٍ بالسياق

تحلل HeyGen بيئة المشهد، وزاوية الكاميرا، وتدفّق الصورة قبل وضع المنتج، لضمان أفضل تكامل ممكن. وبهذا يظهر المنتج في المكان المنطقي الذي ينتمي إليه بدلًا من أن يبدو وكأنه عائم بشكل غير طبيعي. النتيجة إحساس بتكامل طبيعي، وليس إعلانًا مباشرًا.

اتساق بصري متوافق مع هوية العلامة التجارية

يتم وضع المنتجات مع ضبط دقيق للحجم والإضاءة والتموضع بحيث تتوافق مع المشهد المحيط، بشكل يشبه صور المنتجات الاحترافية. هذا يحمي صورة العلامة التجارية مع تجنّب العناصر المبالغ فيها أو المشتّتة للانتباه. كل موضع يتم اختياره يدعم المصداقية وثقة المشاهد، وهو ما يعد عاملًا حاسمًا لنجاح صور المنتجات.

وضع يعتمد على النص والمشهد

يمكن توجيه وضع المنتج وفقًا للسيناريو أو هدف المشهد، بما يضمن دمج صور المنتج بسلاسة. سواء كان الهدف إبراز المنتج بشكل واضح، أو ظهوره بشكل جانبي، أو الإشارة إليه بشكل خفيف، يقوم الذكاء الاصطناعي بضبط درجة بروزه وفقًا لذلك، مما يحسّن جودة تصوير المنتج. وبهذا تظل الرسائل التسويقية متوافقة مع أهداف الحملة.

إعادة استخدام مرنة عبر الحملات

بمجرد وضع المنتج، يمكن إعادة استخدام المشاهد عبر عدة فيديوهات أو نسخ مختلفة. يتيح ذلك للفرق توسيع نطاق الحملات دون تكرار عمل وضع المنتجات أو إعدادات الإنتاج، بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أنني أستطيع كتابة نص، وإرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسِّس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف تعمل

كيفية استخدام أداة إنشاء فيديوهات عرض المنتجات بالذكاء الاصطناعي

أنشئ فيديوهات لعرض المنتجات بالذكاء الاصطناعي من خلال سير عمل مبسّط مصمم للسرعة والتحكم.

ارفع أو أنشئ فيديو

ابدأ بفيديو موجود بالفعل أو أنشئ واحدًا باستخدام أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.

تحديد المنتج والغرض منه

حدّد المنتج، وهدف الظهور، ومستوى البروز الذي تريده داخل المشهد.

تطبيق وضع الذكاء الاصطناعي

تقوم HeyGen بإدراج المنتج في المشهد مع مراعاة السياق والإضاءة والمنظور لتحقيق واقعية عالية.

مراجعة وتصدير

عاين موضع الأفاتار في الفيديو، عدّل الإعدادات إذا لزم الأمر، ثم صدّر الفيديو النهائي.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو توظيف المنتجات بالذكاء الاصطناعي؟

  1. وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي يدمج المنتجات رقميًا داخل الفيديوهات بطريقة واقعية وواعية بالسياق، بدون الحاجة إلى أدوات تصوير حقيقية أو إعادة التصوير باستخدام منشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

ما مدى واقعية عمليات الإدراج؟

تم تصميم مواضع العناصر بحيث تتوافق مع إضاءة المشهد والحجم والمنظور، لتبدو جزءًا طبيعيًا من البيئة، تمامًا كما يحدث في تصوير المنتجات الاحترافي.

هل يمكنني التحكّم في مدى ظهور المنتج؟

نعم. يمكنك توجيه ما إذا كان المنتج يظهر بشكل خفيف، أو كعنصر ثانوي، أو كعنصر بارز وواضح داخل المشهد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

هل يعمل هذا مع مقاطع الفيديو القصيرة والطويلة؟

تضمين المنتجات بالذكاء الاصطناعي يعمل عبر مختلف الصيغ، بما في ذلك المقاطع الاجتماعية، والإعلانات، وفيديوهات الشرح، والمحتوى الإعلاني الطويل للعلامات التجارية.

هل يمكن تحديث مواضع الإعلانات لاحقًا؟

نعم. يمكن تغيير المنتجات أو الرسائل التسويقية رقميًا دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الفيديو.

هل هذا مناسب للمحتوى الإعلاني المدفوع؟

نعم. العديد من الفرق تستخدم وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي في الرعايات الإعلانية عندما تكون الأصالة وثقة المشاهد مهمة، مع الاستفادة من صور المنتجات بالذكاء الاصطناعي.

هل أحتاج إلى مهارات في مونتاج الفيديو؟

لا. العملية مُوجَّهة ولا تتطلّب تركيبًا يدويًا أو أدوات تحرير متقدّمة.

من الذي ينبغي أن يستخدم وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي؟

العلامات التجارية والمبدعون والوكالات والمسوقون الذين يحتاجون إلى إبراز منتجاتهم بشكل واقعي وقابل للتوسّع، من دون تعقيدات الإنتاج التقليدي، هم الأكثر استفادة.

