أنشئ مواضع منتجات طبيعية وواقعية بالذكاء الاصطناعي داخل الفيديوهات باستخدام HeyGen. أضف المنتجات إلى المشاهد بطريقة مدروسة وواعية بالسياق، من دون إعادة تصوير اللقطات أو تعديل الإطارات يدويًا، مع الحفاظ على سرد قصصي أصيل وصورة علامة تجارية آمنة.
جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً
Creators integrate sponsor products naturally into videos without interrupting storytelling or viewer experience.
Teams showcase products in realistic environments that match campaign messaging without organizing new shoots.
Brands demonstrate products in use, context, or lifestyle settings that help viewers imagine ownership.
Creators deliver consistent product placement across multiple videos while maintaining creative control and authenticity.
Companies place tools or products into instructional videos without re-recording every update.
Reuse the same base video and adjust product placement for different markets or regions digitally, changing product visibility as needed.
لماذا تُعد HeyGen أفضل أداة لإنشاء فيديوهات عرض المنتجات بالذكاء الاصطناعي
HeyGen تنقل وضع المنتجات إلى عصر إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، حيث تُحدِث تحولًا في الأساليب التقليدية عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. بدلاً من الطبقات القسرية أو الإدخالات الواضحة، تضع المنتجات بطريقة تتماشى مع سياق المشهد، وانتباه المشاهد، وتسلسل السرد، مما يعزّز تكامل المنتج في المحتوى.
توظيف المنتجات بالذكاء الاصطناعي ينجح فقط عندما يبدو طبيعيًا. تركز HeyGen على وضع المنتجات بشكل مقنع حتى تندمج بسلاسة في المشاهد دون أن تفسد إحساس المشاهدة والانغماس.
تجاوز المفاوضات وإعادة التصوير والتحرير اليدوي. يتولى الذكاء الاصطناعي عملية الإدراج رقميًا، ليقلّل وقت الإنتاج من أسابيع إلى دقائق.
من المقاطع القصيرة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى الفيديوهات الطويلة ذات الهوية التجارية، تتكيّف مواضع العناصر تلقائياً مع التنسيق والإطار والإيقاع.
إدراج منتجات واعٍ بالسياق
تحلل HeyGen بيئة المشهد، وزاوية الكاميرا، وتدفّق الصورة قبل وضع المنتج، لضمان أفضل تكامل ممكن. وبهذا يظهر المنتج في المكان المنطقي الذي ينتمي إليه بدلًا من أن يبدو وكأنه عائم بشكل غير طبيعي. النتيجة إحساس بتكامل طبيعي، وليس إعلانًا مباشرًا.
اتساق بصري متوافق مع هوية العلامة التجارية
يتم وضع المنتجات مع ضبط دقيق للحجم والإضاءة والتموضع بحيث تتوافق مع المشهد المحيط، بشكل يشبه صور المنتجات الاحترافية. هذا يحمي صورة العلامة التجارية مع تجنّب العناصر المبالغ فيها أو المشتّتة للانتباه. كل موضع يتم اختياره يدعم المصداقية وثقة المشاهد، وهو ما يعد عاملًا حاسمًا لنجاح صور المنتجات.
وضع يعتمد على النص والمشهد
يمكن توجيه وضع المنتج وفقًا للسيناريو أو هدف المشهد، بما يضمن دمج صور المنتج بسلاسة. سواء كان الهدف إبراز المنتج بشكل واضح، أو ظهوره بشكل جانبي، أو الإشارة إليه بشكل خفيف، يقوم الذكاء الاصطناعي بضبط درجة بروزه وفقًا لذلك، مما يحسّن جودة تصوير المنتج. وبهذا تظل الرسائل التسويقية متوافقة مع أهداف الحملة.
إعادة استخدام مرنة عبر الحملات
بمجرد وضع المنتج، يمكن إعادة استخدام المشاهد عبر عدة فيديوهات أو نسخ مختلفة. يتيح ذلك للفرق توسيع نطاق الحملات دون تكرار عمل وضع المنتجات أو إعدادات الإنتاج، بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي.
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
كيفية استخدام أداة إنشاء فيديوهات عرض المنتجات بالذكاء الاصطناعي
أنشئ فيديوهات لعرض المنتجات بالذكاء الاصطناعي من خلال سير عمل مبسّط مصمم للسرعة والتحكم.
ابدأ بفيديو موجود بالفعل أو أنشئ واحدًا باستخدام أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.
حدّد المنتج، وهدف الظهور، ومستوى البروز الذي تريده داخل المشهد.
تقوم HeyGen بإدراج المنتج في المشهد مع مراعاة السياق والإضاءة والمنظور لتحقيق واقعية عالية.
عاين موضع الأفاتار في الفيديو، عدّل الإعدادات إذا لزم الأمر، ثم صدّر الفيديو النهائي.
تم تصميم مواضع العناصر بحيث تتوافق مع إضاءة المشهد والحجم والمنظور، لتبدو جزءًا طبيعيًا من البيئة، تمامًا كما يحدث في تصوير المنتجات الاحترافي.
نعم. يمكنك توجيه ما إذا كان المنتج يظهر بشكل خفيف، أو كعنصر ثانوي، أو كعنصر بارز وواضح داخل المشهد باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
تضمين المنتجات بالذكاء الاصطناعي يعمل عبر مختلف الصيغ، بما في ذلك المقاطع الاجتماعية، والإعلانات، وفيديوهات الشرح، والمحتوى الإعلاني الطويل للعلامات التجارية.
نعم. يمكن تغيير المنتجات أو الرسائل التسويقية رقميًا دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الفيديو.
نعم. العديد من الفرق تستخدم وضع المنتجات بالذكاء الاصطناعي في الرعايات الإعلانية عندما تكون الأصالة وثقة المشاهد مهمة، مع الاستفادة من صور المنتجات بالذكاء الاصطناعي.
لا. العملية مُوجَّهة ولا تتطلّب تركيبًا يدويًا أو أدوات تحرير متقدّمة.
العلامات التجارية والمبدعون والوكالات والمسوقون الذين يحتاجون إلى إبراز منتجاتهم بشكل واقعي وقابل للتوسّع، من دون تعقيدات الإنتاج التقليدي، هم الأكثر استفادة.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.