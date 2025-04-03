مولّد أخبار بالذكاء الاصطناعي لفيديوهات جاهزة للبث

حوّل النصوص والمواد المكتوبة أو التحديثات المباشرة إلى فيديوهات أخبار احترافية باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّم من HeyGen. يقوم مولّد الأخبار بالذكاء الاصطناعي لدينا بأتمتة التعليق الصوتي، وتجميع المشاهد، وضبط التوقيت، وإضافة الترجمات حتى تتمكّن من نشر محتوى إخباري في الوقت المناسب بدون استوديوهات أو فرق تصوير. أنشئ نشرات إخبارية متسقة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية وقابلة للتوسّع.

فقرات الأخبار العاجلة

Turn short bulletins, wire updates, or alerts into formatted video segments, ready for web and social distribution.

ملخصات الأخبار اليومية

Automate daily summaries from scripts or feeds, then publish consistent, branded briefings across channels.

أخبار محلية وتحديثات فائقة المحلية

Produce localized news videos with regional voices and captions to serve community audiences using AI-generated content, without sending crews.

الأخبار المؤسسية والداخلية

Publish company announcements, leadership updates, and policy briefings as narrated videos for employees and stakeholders.

تقارير متخصصة حسب القطاع

Create vertical-specific reports, such as sports recaps, finance updates, or tech briefs, with templates tuned to each beat.

بث متعدد اللغات

Translate and re-render videos for international audiences with matched voice styles and synchronized captions.

لماذا تختار HeyGen لإنتاج الأخبار بالذكاء الاصطناعي

تم تصميم HeyGen لغرف الأخبار والوكالات وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى نشر أخبار دقيقة واحترافية بسرعة. نجمع بين توليد الأصوات الطبيعية، واختيار المشاهد تلقائياً، والتوطين السريع للحفاظ على جمهورك مطّلعاً ومتفاعلاً.

فيديو بجودة الاستوديو بدون الحاجة إلى استوديو

أنشئ مقاطع جاهزة للبث بإيقاع احترافي، ورسومات شريط سفلي، وانتقالات سلسة بين المشاهد باستخدام مولّد فيديو الأخبار بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. يمنح HeyGen محتوى الأخبار لديك مظهرًا مصقولًا، حتى تتمكن من التركيز على تغطية القصة.

أخبار عاجلة سريعة وتحديثات مستمرة

أنشئ المحتوى فورًا باستخدام أداة تحويل النص إلى فيديو، أو من خلال الروابط URLs أو الخلاصات، وانشر التحديثات عبر المنصات في دقائق. HeyGen يتوسّع بسهولة ليتعامل مع سير عمل سريع، حتى لا تفوّت أي نافذة لنشر القصص.

انتشار عالمي مع دعم متعدد اللغات

ترجم النصوص، وأنشئ تعليقات صوتية بصوت طبيعي، وزامن الترجمات لمختلف الأسواق باستخدام ميزة مترجم الفيديو. تساعد HeyGen فرق الأخبار على توسيع نطاق الوصول مع الحفاظ على النبرة والوضوح.

تحويل النص إلى مشاهد تلقائياً

انسخ نص السكربت أو رابط مقال إخباري، وسيقوم HeyGen بتقسيمه إلى مشاهد، واقتراح العناصر البصرية والتوقيت، وإعداد مسودة يمكنك معاينتها فورًا. هذا يقلل من التحرير اليدوي ويُسرّع عملية الإنتاج.

تعليقات صوتية طبيعية ومتعددة اللغات

اختر من بين أصوات ذكاء اصطناعي معبّرة بعدة لغات ولهجات، أو استنسخ صوت العلامة التجارية لضمان أسلوب تقديم متّسق. تم ضبط سرعة الصوت والعاطفة على أسلوب الأخبار للحصول على سرد واضح وموثوق.

قوالب وأشكال إخبارية قابلة للتخصيص

طبّق قوالب جاهزة لغرف الأخبار، وعناوين سفلية، وشريط الأخبار المتحرك، وتراكبات العناوين باستخدام أدوات الأخبار المجانية بالذكاء الاصطناعي لدينا. تحافظ القوالب على اتساق هوية كل قصة مع العلامة التجارية بينما تعدّل الألوان والنصوص بسرعة.

ترجمة وتعريب سريع مع إضافة الترجمات النصية

ترجم النصوص تلقائياً، وأعد تسجيل التعليق الصوتي، وأنشئ ترجمات دقيقة لكل لغة. تحافظ HeyGen على توقيت المشاهد بحيث تظل الإصدارات المترجمة جاهزة للبث.

Miro
"لقد مكّن هذا فريق الكتّاب لدينا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمّم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أنني أستطيع كتابة نص، وإرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض أي مشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد الأخبار بالذكاء الاصطناعي

سير عمل بسيط وقابل للتكرار ينقلك من النص إلى فيديو منشور.

الخطوة 1

أضف النص أو المقال أو الرابط الخاص بك

الصق نصاً، أو ارفع مستنداً، أو أضف رابطاً لمقال إخباري للبدء. HeyGen يحلل النبرة والبنية، ويُنشئ مسودة أولية للفيديو.

الخطوة 2

اختر الصوت والأسلوب والتخطيط

اختر صوت الأخبار، وحدّد قالباً، واضبط نسبة العرض إلى الارتفاع للويب أو الموبايل أو التلفزيون. عدّل رسومات العناوين والعناصر الظاهرة على الشاشة.

الخطوة 3

راجع وحسّن

عاين المسودة التي تم إنشاؤها، واستبدل العناصر البصرية، وعدّل النص، أو غيّر الإيقاع. التعديلات البسيطة تُعاد معالجتها بسرعة حتى تظل ملتزمًا بالمواعيد النهائية.

الخطوة 4

ترجم وصدّر وانشر

أنشئ نسخًا محلية مخصّصة، وصدّر ملفات MP4، أو أنشئ روابط مشاركة وتضمينات للنشر على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية وقنوات البث.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مولّد الأخبار بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد أخبار بالذكاء الاصطناعي يحوّل نصوص الأخبار المكتوبة أو المقالات إلى فيديوهات جاهزة، مع التعليق الصوتي، والعناصر البصرية، والترجمة النصية، ورسومات الأخبار، باستخدام سير عمل آلي بدلاً من إنتاج الاستوديو.

هل يمكن لـ HeyGen إنشاء فيديوهات أخبار عاجلة مباشرة؟

نعم، يمكن لـ HeyGen معالجة النصوص القصيرة أو إدخال المحتوى بسرعة، وإنشاء مسودة، وتصدير فيديو جاهز للنشر خلال دقائق، مما يساعدك على الاستجابة بسرعة للأخبار العاجلة.

ما هي اللغات واللهجات المتاحة؟

تدعم HeyGen العديد من اللغات العالمية واللهجات الإقليمية. اختر الصوت الأنسب لجمهورك، وأنشئ نسخًا محلية تلقائيًا.

هل أحتاج إلى تسجيل تعليق صوتي أو توظيف مقدّمي برامج؟

لا، يمكنك الاعتماد على توليد الصوت الطبيعي في HeyGen أو استنساخ صوت مسموح به لتقديم محتوى متّسق، دون الحاجة إلى استوديو أو مؤدٍ أمام الكاميرا.

هل يمكنني تخصيص قوالب الأخبار لتتوافق مع هوية علامتي الإعلامية؟

نعم، يمكنك رفع الشعارات، وتعيين ألوان وخطوط العلامة التجارية، وحفظ القوالب بحيث يتوافق كل جزء مع هويتك البصرية عبر جميع القصص.

ما مدى دقة الترجمات النصية التلقائية؟

التسميات التوضيحية تكون دقيقة جدًا مع الصوت الواضح، ويمكنك تعديلها قبل التصدير. تدعم HeyGen أنماطًا متعددة للتسميات التوضيحية وخيارات مختلفة لمواضعها.

هل يمكن لـ HeyGen جلب العناصر البصرية تلقائياً؟

تقترح HeyGen لقطات جاهزة ومواد b-roll استنادًا إلى الكلمات المفتاحية في النص، ويمكنك استبدالها أو رفع لقطاتك الخاصة لتناسب احتياجات التقارير.

هل المحتوى الذي يُنشئه مولّد المقالات الإخبارية بالذكاء الاصطناعي متوافق وآمن للنشر؟

أنت مسؤول عن التحقق من الحقائق والحصول على الموافقات القانونية. توفر HeyGen أدوات لإنتاج آمن والتحكم في المحتوى، لكن المراجعة التحريرية تظل ضرورية.

