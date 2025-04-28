الأسئلة الشائعة (FAQs)
استكشف كل ما تحتاج معرفته عن مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، ومُنشئ الأفاتار بالذكاء الاصطناعي، وأدوات الترجمة والتوطين بالذكاء الاصطناعي. تعمّق لاكتشاف كيفية تعظيم الاستفادة من HeyGen، أفضل مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي.
نبذة عن HeyGen
HeyGen هي أداة فيديو عبر الإنترنت مزوّدة بأفاتارات ناطقة بالذكاء الاصطناعي، تطلق العنان لإبداع الأشخاص من خلال إزالة الحواجز المكلفة المرتبطة بالتصوير التقليدي للفيديو وتحريره.
اختر أفاتار، اكتب النص الذي تريده، ثم اضغط على "إرسال" لإنشاء فيديو متحدث مثالي في دقائق!
ستحصل على تجربة أفضل مع HeyGen على جهاز الكمبيوتر، لكننا أنشأنا صفحة خاصة لمستخدمي الموبايل لإنشاء فيديو تجريبي.
الأسعار
تقدّم HeyGen ثلاث باقات أساسية للأفراد: باقة مجانية بسعر $0 شهرياً (3 فيديوهات، دقة 720p)، وباقة Creator بسعر $29 شهرياً (فيديوهات غير محدودة، دقة 1080p)، وباقة Pro بسعر $99 شهرياً (تصدير بدقة 4K، استخدام مميز أعلى بمقدار 10 مرات). للفرق، تبدأ باقة Business من $149 شهرياً + $20 لكل مقعد إضافي.
خطة Creator بسعر 29$/شهرياً وتشمل عدد غير محدود من الفيديوهات، تصدير بدقة 1080p، وأكثر من 175 لغة، واستنساخ الصوت. خطة Pro بسعر 99$/شهرياً، وتضيف تصدير بدقة 4K، معالجة أسرع، وحد استخدام مميز أعلى بمقدار 10 مرات. يركّز الترقية على التوسّع وتحسين جودة المخرجات بحوالي 300% في الدقة (من 1080p إلى 4K).
عادةً ما يبدأ الأفراد بخطة Free (0$/شهريًا) أو Creator (29$/شهريًا) لإنشاء الفيديوهات من المستوى الأساسي حتى المتقدّم. أما الشركات فتتوسّع باستخدام خطة Business بسعر 149$/شهريًا + 20$/للمستخدم، والتي تضيف إمكانات التعاون، والفوترة المركزية، وسير عمل متعدد المستخدمين. وتقدّم خطة Enterprise تسعيرًا مخصصًا مع عدد غير محدود من الفيديوهات وبدون حدود لمدة الفيديو، لتلبية احتياجات العمليات واسعة النطاق.
أسعار واجهة برمجة التطبيقات (API)
يمكنك البدء بمبلغ 5$ (دفع حسب الاستخدام بنسبة 100%). لا يوجد أي التزام شهري. تتناسب التكلفة مباشرة مع حجم الاستخدام، مما يقلّل المخاطر المسبقة على الأفراد والفرق الصغيرة.
خطة الدفع حسب الاستخدام تبدأ من 5$ (بدون أي تكلفة ثابتة) وتشمل واجهات برمجة التطبيقات الأساسية مثل إنشاء الفيديو وميزة تحويل النص إلى كلام (TTS). خطة المؤسسات تضيف تسعيراً مخصصاً (بنسب خصم متغيّرة)، ودعماً مخصصاً، وواجهات برمجة تطبيقات متقدّمة. هذا يعزّز قابلية التوسّع ويقلّل تكلفة الوحدة عند ارتفاع حجم الاستخدام.
الأمان والامتثال
متوافق مع SOC 2 Type II وGDPR. يضمن حماية بيانات بمستوى المؤسسات والالتزام باللوائح التنظيمية في الأسواق العالمية.
بنية تحتية مشفّرة مع ضوابط وصول قائمة على الأدوار. يبقى 100% من البيانات خاصًا ولا يُستخدم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مما يقلّل مخاطر تعرّض البيانات إلى 0%.
تلتزم HeyGen بإرشادات صارمة بشأن الموافقة، واستخدام الأفاتار، وإنشاء المحتوى. لا يُستخدم 100% من بيانات المستخدمين في تدريب النماذج، وتساعد آليات الحماية المدمجة على منع إساءة الاستخدام مثل استغلال الشبه دون إذن أو إنشاء محتوى خادع. يضمن ذلك إنتاج فيديو بالذكاء الاصطناعي يكون مسؤولاً وشفافاً ومتوافقاً مع اللوائح على نطاق واسع.
منشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي
هناك ثلاث طرق لإنشاء مساحة عمل للفيديو على HeyGen
الخيار 1: من البداية. حرّك مؤشر الماوس فوق زر "+Create Video" في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق الويب. سترى مجموعة من الفيديوهات الرأسية والأفقية.
الخيار 2: من قالب جاهز. تصفّح مكتبة قوالب الفيديو لدينا، وابحث عن القالب الذي يناسب احتياجاتك، ثم انقر على زر "+ Use this Template".
الخيار 3: من خلال أفاتار. تصفّح قائمة الأفاتار لدينا واختر الأفاتار بالذكاء الاصطناعي الذي تفضّله. ستفتح الصفحة نافذة تطلب منك إنشاء فيديو.
كل مشهد يسمح بشخصية واحدة. يمكنك إضافة عدة أفاتارات من خلال استخدام أفاتارات مختلفة في مشاهد مختلفة.
سيظهر تأثير الانتقال فقط عند نقطة التقاء مشهدين. انقر زر "..." في الزاوية العلوية اليمنى من المشهد، ويمكنك ضبط التأثيرات من هناك.
سيقوم HeyGen بحفظ مسودة الفيديو تلقائياً، ويمكنك العثور عليها في قسم "المسودات" ضمن تبويب "الفيديو".
انقر على زر 'إرسال' في الزاوية العلوية اليمنى، وسيتم إرسال الفيديو للإنشاء. يمكنك متابعة تقدّم المعالجة في تبويب "الفيديو".
بمجرد إنشاء الفيديو، يمكنك تصدير الفيديو عن طريق النقر على زر "تنزيل" في تبويب "فيديوهاتي"
إذا لم تكن قد قدّمت فيديوك بعد، ستجد سهم إعادة في أعلى شاشة التحرير. انقر عليه للتراجع عن الإجراء السابق. بعد إرسال الفيديو بنجاح، ستحتاج إلى إنشاء نسخة مستنسخة لتتمكّن من تعديله. من تبويب "My Video"، اختر زر "..." على الفيديو المطلوب، ثم انقر على "Duplicate".
يعتمد ذلك على عدد الفيديوهات التي يتم معالجتها. عندما يكون هناك عدد كبير من المستخدمين يرسلون فيديوهات في الوقت نفسه، قد يستغرق الأمر وقتًا أطول قليلًا من المعتاد. يتمتع المستخدمون على الخطط المدفوعة بأولوية في وقت المعالجة. إذا استغرق الأمر وقتًا أطول من المعتاد بشكل غير طبيعي أو حدث خطأ، يُرجى التواصل معنا عبر زر "المساعدة".
مولّد أفاتار بالذكاء الاصطناعي
يتم إنشاء الأفاتارات المخصّصة تلقائياً ولا تستغرق سوى بضع دقائق! أما أفاتار الاستوديو، الذي يتم إعداده بشكل احترافي بواسطة فريقنا، فيمكن أن يستغرق ما يصل إلى 7 أيام من البداية حتى النهاية.
تحريك الأفاتار لقراءة النص الخاص بك يتطلّب من الذكاء الاصطناعي معالجة وإنشاء الفيديو. يمكنك معاينة الصوت، ولكن لرؤية المخرجات مثل مزامنة شفاه الأفاتار والإيماءات، ستحتاج أولاً إلى إرسال الفيديو الخاص بك للمعالجة.
المؤسسات
يدعم أكثر من 175 لغة، ويتيح زيادة بمقدار 10 أضعاف في سرعة الإنتاج و100% في القدرة الاستيعابية للفيديو. يتحقق هذا التوسّع من خلال الترجمة المحلية الآلية، والقوالب القابلة لإعادة الاستخدام، وإدارة مساحة العمل من مكان مركزي واحد.