هناك ثلاث طرق لإنشاء مساحة عمل للفيديو على HeyGen

الخيار 1: من البداية. حرّك مؤشر الماوس فوق زر "+Create Video" في الزاوية العلوية اليمنى من تطبيق الويب. سترى مجموعة من الفيديوهات الرأسية والأفقية.

الخيار 2: من قالب جاهز. تصفّح مكتبة قوالب الفيديو لدينا، وابحث عن القالب الذي يناسب احتياجاتك، ثم انقر على زر "+ Use this Template".

الخيار 3: من خلال أفاتار. تصفّح قائمة الأفاتار لدينا واختر الأفاتار بالذكاء الاصطناعي الذي تفضّله. ستفتح الصفحة نافذة تطلب منك إنشاء فيديو.