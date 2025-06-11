مولّد ترجمات فيديو بالذكاء الاصطناعي، أونلاين ومجاني

أنشئ ترجمات نصية دقيقة وسهلة القراءة تلقائياً باستخدام مولّد الترجمات النصية بالفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. حوّل الصوت المنطوق إلى ترجمات وعناوين فرعية متزامنة بدقة تعزّز سهولة الوصول والتفاعل والانتشار. لا نسخ يدوي، ولا جداول زمنية معقّدة للتحرير، فقط نتائج سريعة مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً
Many viewers watch without sound. Automatically generate captions for Reels, Shorts, and TikTok to improve watch time and engagement.
Manual captioning slows campaigns. Use an AI video caption generator to publish accessible, searchable marketing videos faster.
Captions improve comprehension and accessibility. Generate clear subtitles for lessons, onboarding, and tutorials without manual transcription using an AI-powered subtitle generator.
Ensure company updates are understood by all employees through clear video content and captions. Captions make internal videos inclusive and easy to follow across environments.
Reaching global audiences often requires subtitles. Generate and translate captions quickly while keeping timing consistent with accurate captions.
Captions support accessibility standards and inclusive viewing. AI captioning helps teams meet requirements for video content without added production costs.
لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد ترجمات فيديو بالذكاء الاصطناعي؟
HeyGen تجمع بين إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي والترجمة النصية الذكية لمساعدة الفرق على إنتاج فيديوهات ميسّرة وعالية الأداء على نطاق واسع. من مقاطع السوشيال إلى محتوى التدريب، يتم إنشاء الترجمات بسرعة وتظل متزامنة عبر كل الصيغ.
يحوّل الذكاء الاصطناعي الكلام إلى ترجمات نصية بدقة عالية، حتى مع اختلاف اللهجات وأنماط التحدّث. خصّص وقتًا أقل لتصحيح النص ووقتًا أكبر لنشر المحتوى.
أنشئ الترجمات النصية وترجمها إلى لغات متعددة باستخدام إمكانات مترجم الفيديو المدمج ومولّد الترجمات النصية المدعوم بالذكاء الاصطناعي. وسّع نطاق وصولك إلى جماهير دولية من دون تكرار العمل عبر إضافة ترجمات نصية بعدة لغات.
يتم إنشاء الترجمات كجزء من سير عمل مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مما يحافظ على توافق مثالي بين الصورة والصوت والنص بدون الحاجة إلى أدوات إضافية.
إنشاء ترجمات تلقائياً باستخدام الذكاء الاصطناعي
ارفع فيديو أو أنشئ واحداً بالذكاء الاصطناعي ليتم إنشاء الترجمات النصية فوراً. مولّد ترجمات الفيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل الكلام إلى نص، ويضبط توقيت الترجمات بدقة، ويجهّزها للاستخدام الفوري.
ترجمات نصية قابلة للتعديل مع تحكم كامل
راجع الترجمات النصية وعدّلها بسهولة. اضبط الصياغة أو التوقيت أو التنسيق لتتوافق مع أسلوب علامتك التجارية مع الحفاظ على تزامن الترجمات مع الفيديو.
ترجمة وترجمة فورية متعددة اللغات
ترجم الترجمات إلى عدة لغات في ثوانٍ. حافظ على الوضوح وتوافق التوقيت عبر مختلف المناطق دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الفيديوهات أو الترجمات يدويًا.
تصدير وتكامل سلسان
صدّر الفيديوهات مع ترجمة مدمجة أو حمّل ملفات الترجمة لمنصات مختلفة. تظل الترجمات متوافقة مع سير عمل الفيديو على السوشيال، والويب، والاستخدامات الداخلية.
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
كيفية استخدام مولّد ترجمات الفيديو بالذكاء الاصطناعي
أنشئ ترجمات فيديو دقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في أربع خطوات بسيطة.
ابدأ بفيديو موجود بالفعل أو أنشئ واحدًا باستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.
الذكاء الاصطناعي يحلل الكلام ويُنتج ترجمات نصية متزامنة بدقة مع الفيديو بدون أي تفريغ يدوي.
راجع النص، واضبط التوقيت، أو ترجم الترجمات إلى لغات أخرى حسب الحاجة.
حمّل فيديوك مع الترجمة أو ملفات الترجمة النصية، وانشر محتوى الفيديو الخاص بك على مختلف المنصات فورًا.
مولّد ترجمات الفيديو بالذكاء الاصطناعي يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل الصوت المنطوق إلى ترجمات متزامنة مع الفيديو بشكل تلقائي. فهو يلغي الحاجة إلى النسخ اليدوي ومزامنة الترجمة.
تكون الدقة عالية عندما يكون الصوت واضحًا. تم تصميم الذكاء الاصطناعي في HeyGen للتعرّف على اللهجات وأنماط الكلام الطبيعية، مما يقلّل من وقت التصحيح.
نعم. يمكن تعديل الترجمات بالكامل بحيث تستطيع ضبط الصياغة أو التوقيت أو التنسيق قبل تصدير محتوى الفيديو الخاص بك.
نعم. يمكنك إنشاء ترجمات بلغة واحدة وترجمتها إلى لغات أخرى باستخدام ميزات مترجم الفيديو المدمجة للحصول على ترجمات دقيقة.
نعم. تساعد الترجمات في زيادة وقت المشاهدة، وتحسين إمكانية الوصول، ورفع مستوى الفهم، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي التي يتم فيها تشغيل الفيديوهات تلقائياً بدون صوت. اطّلع على خياراتالأسعارالسنوية الميسورة التي تبدأ من $24 سنوياً.
نعم. يمكنك تصدير الفيديوهات مع تضمين الترجمة على الشاشة أو تنزيل ملفات الترجمة النصية لاستخدامها على منصات مختلفة مثل YouTube أو Vimeo.
نعم. يتم دمج الترجمات النصية بسلاسة مع سير عمل إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي في HeyGen، بما في ذلك من نص إلى فيديو ومن صورة إلى فيديو.
تساعد الترجمات النصية في جعل الفيديوهات متاحة للمشاهدين الصم أو ضعاف السمع أو الذين يشاهدون بدون صوت، مما يدعم ممارسات محتوى شاملة للجميع.
نعم. تحتفظ بكامل الحقوق لجميع الترجمات النصية والفيديوهات التي يتم إنشاؤها باستخدام مولّد ترجمات الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.