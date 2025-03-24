أداة إنشاء عروض فيديو لشرائح فورية

حوّل الشرائح الثابتة والمستندات الطويلة إلى عروض فيديو واضحة يقدّمها «مقدّم» في دقائق. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات شَرْح، وتدريب، وتحديثات تبدو بشرية وجذّابة، من دون أن تسجّل نفسك أو تحجز وقتًا في الاستوديو.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

اختر أفاتار
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
إعداد الموظفين الجدد وتدريب الموارد البشرية

Welcome new hires with consistent, friendly video walkthroughs of policies, tools, and culture. Update one script and roll out new versions instantly as things change.

عروض توضيحية للمنتج ونبذات عن المزايا

Turn product decks into video presentations that show how features work and why they matter. Use presenter segments, screen visuals, and overlays to make value crystal clear.

عروض المبيعات والمقترحات

Send tailored video presentations that walk prospects through pitches and pricing. Reps can reuse core content while quickly customizing specific sections with the help of an AI generator.

تثقيف العملاء والدروس التعليمية

Teach customers how to get more value from your product with step by step video tutorials. Clear narration and visuals, enhanced by animation, help reduce support tickets and confusion.

تحديثات القيادة واجتماعات جميع الموظفين

Share company news, strategy updates, and goals with clear and repeatable video formats using our AI presentation maker. People can watch on their own time while still hearing directly from leadership.

عروض تقديمية للدورات الأكاديمية والدورات عبر الإنترنت

Convert lesson slides into structured video lectures with clear narration. Learners benefit from visual explanations and consistent teaching quality at scale.

لماذا HeyGen هو أفضل أداة لإنشاء عروض تقديمية بالفيديو بالذكاء الاصطناعي

تجعل HeyGen من السهل تحويل رسالتك إلى عرض فيديو احترافي يشاهده الناس حتى النهاية. ابدأ من نص مكتوب، أو مخطط، أو رابط URL، أو عرض تقديمي موجود، ودَع الذكاء الاصطناعي ينشئ مقاطع المقدم، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي. تظل مركّزًا على القصة بينما تتولى HeyGen عملية الإنتاج في الخلفية.

حوّل الشرائح الجافة إلى فيديوهات مدفوعة بقصص مؤثرة

بدلًا من مشاركة عروض تقديمية معقّدة، حوّل النقاط الأساسية إلى مشاهد تجمع بين مقاطع المقدم، والعناصر البصرية، والترجمة النصية. يحصل الجمهور على سياق أوضح، وفهم أفضل، ولمسة بشرية لا يمكن للشرائح وحدها أن توفرها.

حافظ على اتساق كل عرض تقديمي مع هوية علامتك التجارية

طبّق شعاراتك وخطوطك وألوان علامتك التجارية على جميع العروض التقديمية التي يتم إنشاؤها باستخدام أداة إنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي لدينا، بحيث يبدو كل شيء متسقًا. أعد استخدام التخطيطات والأنماط في الفيديوهات المستقبلية لمساعدة الفرق على العمل بسرعة أكبر دون التضحية بالجودة.

وسّع نطاق العروض التقديمية عبر الفرق والأسواق

أنشئ عدة نسخ من نفس العرض التقديمي لجماهير أو أدوار أو لغات مختلفة. يتيح لك HeyGen تحديث النصوص بسرعة حتى تظل المعلومات حديثة وذات صلة في كل مكان.

إنشاء فيديو من النص والشرائح

ابدأ بنص مكتوب، أو نقاط رئيسية، أو شرائح مستوردة، وأنشئ عرض فيديو متكامل. تقوم HeyGen بترتيب المحتوى في مشاهد تحتوي على مقاطع للمقدّم ونصوص على الشاشة، حتى لا تبدأ أبدًا من صفحة فارغة.

مقدّمو عروض بالذكاء الاصطناعي وتعليق صوتي متعدد اللغات

اختر مقدّمي عروض وأصوات بالذكاء الاصطناعي بواقعية عالية لتوصيل رسالتك بلغات متعددة. يساعدك ذلك على الوصول إلى جماهير عالمية من دون الحاجة إلى معدات تسجيل إضافية أو إعادة تسجيل لقطات لايف عدة مرات.

تصميمات مرئية ووسائط وتعليقات توضيحية

ادمج محتوى الشرائح ولقطات الشاشة والعناصر البصرية المساندة في تنسيقات مرنة لإنشاء عروض تقديمية تشد انتباه جمهورك. أضف تسميات توضيحية تلقائية لتحسين سهولة الوصول والفهم في البيئات التي يكون فيها الصوت مغلقاً.

خيارات تعديل وتصدير سهلة

حدّث النصوص والمشاهد والتوقيت داخل محرر بسيط، ثم صدّر ملفات فيديو عالية الجودة. استخدمها في منصات إدارة التعلّم (LMS)، وأدوات المبيعات، والإنترانت، والقنوات العامة بدون خطوات إضافية.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة سيناريو، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة إنشاء عروض الفيديو بالذكاء الاصطناعي

HeyGen يقدّم لك سير عمل بسيط يتيح لأي شخص إنشاء عروض تقديمية فيديو بالذكاء الاصطناعي، حتى بدون أي خبرة سابقة في المونتاج. أنت تحضّر المحتوى، والمنصّة تحوّله إلى فيديو جذّاب.

الخطوة 1

ابدأ من نص مكتوب أو شرائح عرض أو رابط URL

الصق النص الذي كتبته، أو ارفع عرضاً تقديمياً أنشأته باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي الخاص بنا، أو شارك رابط URL أساسي. تقوم HeyGen بتحليل المحتوى وإعداد هيكل أوّلي لعرض الفيديو التقديمي الخاص بك باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي.

الخطوة 2

اختر المُقدِّم والأسلوب المناسبين

اختر مقدّم فيديو بالذكاء الاصطناعي، وصوتًا، وأسلوبًا بصريًا يتوافق مع علامتك التجارية وجمهورك. حدّد نسبة مساحة الشاشة المخصّصة للمقدّم والشرائح والعناصر البصرية الداعمة.

الخطوة 3

حسّن المشاهد والعناصر البصرية المساندة

راجع كل مشهد واضبط النص والإيقاع والتصميم. أضف صورًا أو مخططات أو تسجيلات شاشة حتى تظل الرسالة واضحة وسهلة التذكّر من البداية حتى النهاية.

الخطوة 4

أنشئ وشارك

أنشئ الفيديو النهائي وصدّره للقناة التي تريدها. شاركه عبر البريد الإلكتروني، أو نظام إدارة التعلّم (LMS)، أو البوابات الداخلية، أو دعوات الاجتماعات حتى يتمكن الجميع من مشاهدته في الوقت المناسب لهم.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مُنشئ عروض الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

أداة إنشاء عروض تقديمية بالفيديو بالذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل النصوص أو الشرائح أو الأفكار إلى عروض فيديو تلقائياً. فهي تجمع بين مقدّمي عروض بالذكاء الاصطناعي، وتعليق صوتي، ومواد بصرية، بحيث لا تحتاج إلى كاميرات أو استوديوهات أو أدوات مونتاج معقّدة.

هل أحتاج إلى مهارات في التصميم أو الفيديو لاستخدام HeyGen؟

لا. تم تصميم HeyGen لمستخدمي الأعمال والمعلمين والمسوقين. تساعدك القوالب وسير العمل الموجّه على إنشاء عروض تقديمية احترافية دون الحاجة إلى خبرة سابقة في إنتاج الفيديو. بالنسبة للمبدعين الأفراد، خطة Creator تبدأ من $29.

هل يمكنني استخدام الشرائح الموجودة لدي داخل HeyGen؟

نعم، يمكنك أيضًا إنشاء محتوى فيديو. يمكنك استيراد الشرائح أو إعادة إنشاء النقاط الرئيسية داخل HeyGen. بعد ذلك تضيف مقدّمًا، وسردًا صوتيًا، وعناصر بصرية مساندة لتحويل العرض إلى فيديو متكامل.خطة Proتبدأ من $49

هل يدعم HeyGen عدة لغات للعروض التقديمية؟

نعم. يمكنك إنشاء تعليقات صوتية ومقاطع مقدّم العرض بعدة لغات ولهجات باستخدام أداة مجانية لإنشاء العروض التقديمية بالذكاء الاصطناعي. هذا يجعل من السهل إعادة استخدام نفس هيكل العرض التقديمي لمناطق وجماهير مختلفة.

كم يستغرق إنشاء عرض تقديمي بالفيديو؟

يمكن إنشاء معظم العروض التقديمية ذات الطول القياسي في غضون دقائق بمجرد أن يكون المحتوى جاهزًا. يمكنك إجراء التعديلات وإعادة إنشاء الأقسام بسرعة عندما تتغير المعلومات أو يصل أي تعقيب.

هل يمكنني الحفاظ على اتساق العروض التقديمية مع هوية علامتي التجارية؟

نعم. يمكنك تطبيق شعاراتك وخطوطك ولوحات الألوان الخاصة بعلامتك التجارية على جميع الفيديوهات. يتم الحفاظ على اتساق الهوية البصرية للعلامة التجارية مع الاستمرار في إتاحة إمكانية التخصيص حسب الفريق أو المشروع.

أين يمكنني استخدام فيديوهات العروض التقديمية المصدَّرة؟

يمكنك استخدام مقاطع الفيديو المصدَّرة التي تم إنشاؤها باستخداممولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي لديناعلى منصات التعلّم، وأدوات المبيعات، ومراكز التواصل الداخلي، والمواقع الإلكترونية، وقنوات التواصل الاجتماعي. الملفات متوافقة مع أنظمة الاستضافة والتشغيل الشائعة.

هل يمكن لعدة أشخاص التعاون في العمل على نفس العرض التقديمي؟

نعم. يمكن للفرق مشاركة الوصول إلى المشاريع، واقتراح التعديلات، وإدارة الإصدارات المختلفة. يساعد ذلك خبراء المحتوى، والمدرّبين، وفرق التواصل على العمل معًا بسلاسة.

هل عروض الفيديو بالذكاء الاصطناعي مناسبة للمحتوى السري؟

نعم، طالما تلتزم بسياسات مؤسستك وممارساتها الخاصة بالبيانات عند استخدام مُنشئ الذكاء الاصطناعي. تم تصميم HeyGen لدعم سير عمل آمن بحيث تظل التحديثات الداخلية ومواد التدريب محمية.

هل يمكنني تحديث عرض تقديمي بدون البدء من الصفر؟

نعم. يمكنك فتح مشروع قائم، وتعديل النص أو الشرائح، ثم إعادة إنشاء المشاهد المتأثرة. هذا يوفر الوقت ويساعدك على إبقاء برامج التدريب والعروض التقديمية المتكررة محدَّثة بمحتوى مخصص.

