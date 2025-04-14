أنشئ ترجمات نصية دقيقة لأي فيديو في ثوانٍ. مولّد الترجمات النصية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل الصوت المنطوق إلى ترجمات نظيفة وجاهزة للاستخدام تساعد على تحسين إمكانية الوصول، وزيادة التفاعل، ورفع أداء محتواك على كل المنصات. ارفع الفيديو الخاص بك، وأنشئ الترجمات فورًا، ثم عدّلها بأدوات بسيطة تحافظ على سير عملك سريعًا وخاليًا من التوتر.
لماذا تستخدم HeyGen لإضافة ترجمات إلى فيديوهاتك؟
تساعد الترجمات النصية المشاهدين على متابعة رسالتك، وتحسين سهولة الوصول، وزيادة التفاعل. تجعل HeyGen العملية سريعة من خلال إنشاء ترجمات نصية دقيقة تلقائيًا، بحيث لا تحتاج إلى نسخ يدوي أو خطوات إضافية.
يتولى الذكاء الاصطناعي عملية النسخ، وضبط التوقيت، والتنسيق، ليقدّم لك ترجمات جاهزة للاستخدام تتطابق مع الصوت. يمكنك تعديلها، وتنسيقها بما يناسب المنصات المختلفة، وتصدير الصيغة التي تحتاجها لـ YouTube وTikTok وInstagram وReels أو المحتوى الطويل. كل شيء يعمل داخل المتصفح، بحيث يمكنك إضافة ترجمات لأي فيديو من أي جهاز بدون تثبيت أي برنامج.
إذا كان مقطع الفيديو يحتاج إلى قص قبل إنشاء الترجمات، يمكنك تجهيزه بسرعة باستخدام أداة قص الفيديو أونلاين:
أفضل الممارسات لإنشاء الترجمات النصية
الترجمة النصية الدقيقة تجعل محتواك سهل المتابعة، حتى عندما لا يستطيع المشاهدون استخدام الصوت. اتّبع هذه النصائح البسيطة لتحسين جودة الترجمة النصية ومساعدة الذكاء الاصطناعي على فهم الصوت لديك:
✓ استخدم صوتًا نقيًا: وضوح الكلام وتقليل الضوضاء الخلفية يحسّنان الدقة.
✓ تكلّم بوتيرة ثابتة: الإلقاء المتّسق يحافظ على تزامن الترجمة النصية مع الفيديو.
✓ راجع التفاصيل المهمة: تحقّق جيدًا من الأسماء والمصطلحات التقنية وعبارات العلامة التجارية.
✓ اختر أنماطًا سهلة القراءة: استخدم خطوطًا واضحة وتباينًا جيدًا في الفيديوهات الطويلة. استخدم حجم خط أكبر للمنصات القصيرة مثل TikTok أو Reels.
✓ صدّر بالشكل الصحيح: استخدم SRT أو VTT للمنصات التي تدعم ملفات الترجمة. استخدم الترجمة المحروقة داخل الفيديو للتطبيقات التي لا تدعمها.
✓ عاين قبل النشر: راجع التوقيت والتنسيق وسهولة القراءة لمرة أخيرة.
تعزيز إمكانية الوصول إلى الفيديو باستخدام ترجمات بالذكاء الاصطناعي
HeyGen يوفّر لك كل ما تحتاجه لإنشاء ترجمات دقيقة، وتعديلها بسهولة، ونشر المحتوى على أي منصة. كل ميزة توفّر الوقت مع منحك تحكماً كاملاً في الترجمات النهائية.
✓ إنشاء ترجمات بالذكاء الاصطناعي: أنشئ ترجمات واضحة ودقيقة في ثوانٍ. HeyGen يحلل الصوت الخاص بك ويُنتج ترجمات نظيفة بتوقيت مضبوط.
✓ أدوات تعديل بسيطة: عدّل التوقيت أو علامات الترقيم أو الإملاء بسرعة من دون الحاجة إلى أدوات أو برامج إضافية.
✓ تصدير أو حرق الترجمات على الفيديو: حمّل ملفات SRT أو VTT لمنصات مثل YouTube، أو صدّر فيديوهات مع ترجمات مدمجة للفيديوهات القصيرة على TikTok وInstagram وReels.
✓ دعم لغات متعددة: أنشئ ترجمات بلغات مختلفة للوصول إلى جماهير عالمية.
✓ سير عمل سريع عبر المتصفح: كل شيء يعمل أونلاين بحيث يمكنك الرفع، وإضافة الترجمات، والتصدير من أي جهاز.
✓ آمن ويحافظ على الخصوصية: تظل فيديوهاتك محمية طوال عملية العمل.
صمّم وخصّص الترجمات النصية في فيديوهاتك من خلال تغيير الخط، والحجم، والموقع، والخلفية للحصول على ترجمات واضحة وجاهزة للنشر على أي منصة. إذا كنت تريد إضافة نصوص أخرى على الشاشة أو عناصر للهوية البصرية، جرّب أداة Add Text to Video:
أضف ترجمات إلى فيديوك في 4 خطوات سهلة
إنشاء الترجمات النصية باستخدام HeyGen يستغرق بضع خطوات سريعة فقط. لست بحاجة إلى خبرة في المونتاج أو أي برامج خاصة. كل شيء يعمل أونلاين، ويمكنك الانتقال من الرفع إلى التصدير خلال دقائق.
اختر ملف MP4 أو MOV أو WebM وقم برفعه مباشرة من جهازك. تدعم HeyGen أكثر صيغ الفيديو شيوعًا.
تحلل HeyGen الصوت الخاص بك تلقائياً وتنتج ترجمات فرعية دقيقة ومضبوطة زمنياً بناءً على ما يُقال.
أجرِ تعديلات على التوقيت، صحّح الأسماء، أضف علامات الترقيم أو غيّر مظهر الترجمة النصية. أنت تتحكّم بالكامل في النتيجة النهائية.
حمّل الترجمات كملفات SRT أو VTT أو صدّر فيديو مع ترجمات مدمجة جاهز للنشر على منصات مثل TikTok وInstagram وReels.
تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة للتعرّف على الكلام لإنشاء ترجمات نصية دقيقة للغاية، حتى مع الكلام السريع. يتيح لك إجراء مراجعة سريعة تحسين الأسماء والاختصارات أو المصطلحات التقنية للحصول على نتائج مثالية.
نعم. يمكنك تصدير ملفات SRT/VTT للمنصات التي تدعم عرض الترجمات، أو حرق الترجمات مباشرة داخل الفيديو الخاص بك لمنصات TikTok وReels وShorts. ولتشذيب الفيديو قبل إضافة الترجمات، جرّب أداةتشذيب الفيديو أونلاين
العديد من المزايا الأساسية، بما في ذلك إنشاء الترجمات الفرعية تلقائياً، وأدوات التحرير، وتصدير ملفات SRT/VTT، متاحة مجاناً. يمكنك إضافة ترجمات للفيديوهات فوراً بدون تثبيت أي سوفت وير. يمكنك فتح مزايا فيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّمة من خلال الخطط التي تبدأ من $49 شهرياً.
يدعم HeyGen صيغ MP4 وMOV وAVI وWebM، مما يجعل من السهل إضافة ترجمات لمحتوى مصوَّر بالموبايل أو الكاميرات أو تسجيلات الشاشة.
بالتأكيد. يمكنك إنشاء ترجمات نصية بعدة لغات، مما يجعل محتواك متاحًا لجمهور عالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعليم الإلكتروني، وقنوات التسويق. منصتنا أنشأت بالفعل 110,336,635 أفاتار بالذكاء الاصطناعيأفاتارللمبدعين والشركات.
لا. سيحتفظ الفيديو الخاص بك بوضوحه الأصلي سواء قمت بتنزيل ملفات الترجمة النصية أو حرق الكابشن مباشرة داخل الفيديو لمنصات مثل TikTok أو Instagram.
على الإطلاق. الواجهة بسيطة وتعمل من خلال المتصفح، لذلك يمكن لأي شخص إنشاء الترجمات وتحريرها وتنسيقها خلال دقائق. إذا كنت تحتاج إلى نص إضافي على الشاشة، يمكنك أيضًا استخدام إضافة نص إلى الفيديو.
