تساعد الترجمات النصية المشاهدين على متابعة رسالتك، وتحسين سهولة الوصول، وزيادة التفاعل. تجعل HeyGen العملية سريعة من خلال إنشاء ترجمات نصية دقيقة تلقائيًا، بحيث لا تحتاج إلى نسخ يدوي أو خطوات إضافية.

يتولى الذكاء الاصطناعي عملية النسخ، وضبط التوقيت، والتنسيق، ليقدّم لك ترجمات جاهزة للاستخدام تتطابق مع الصوت. يمكنك تعديلها، وتنسيقها بما يناسب المنصات المختلفة، وتصدير الصيغة التي تحتاجها لـ YouTube وTikTok وInstagram وReels أو المحتوى الطويل. كل شيء يعمل داخل المتصفح، بحيث يمكنك إضافة ترجمات لأي فيديو من أي جهاز بدون تثبيت أي برنامج.

إذا كان مقطع الفيديو يحتاج إلى قص قبل إنشاء الترجمات، يمكنك تجهيزه بسرعة باستخدام أداة قص الفيديو أونلاين: