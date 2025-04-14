تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

مولّد العناوين الفرعية

أنشئ ترجمات نصية دقيقة لأي فيديو في ثوانٍ. مولّد الترجمات النصية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يحوّل الصوت المنطوق إلى ترجمات نظيفة وجاهزة للاستخدام تساعد على تحسين إمكانية الوصول، وزيادة التفاعل، ورفع أداء محتواك على كل المنصات. ارفع الفيديو الخاص بك، وأنشئ الترجمات فورًا، ثم عدّلها بأدوات بسيطة تحافظ على سير عملك سريعًا وخاليًا من التوتر.

Subtitle Generator
١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
مولّد العناوين الفرعية

لماذا تستخدم HeyGen لإضافة ترجمات إلى فيديوهاتك؟

تساعد الترجمات النصية المشاهدين على متابعة رسالتك، وتحسين سهولة الوصول، وزيادة التفاعل. تجعل HeyGen العملية سريعة من خلال إنشاء ترجمات نصية دقيقة تلقائيًا، بحيث لا تحتاج إلى نسخ يدوي أو خطوات إضافية.
يتولى الذكاء الاصطناعي عملية النسخ، وضبط التوقيت، والتنسيق، ليقدّم لك ترجمات جاهزة للاستخدام تتطابق مع الصوت. يمكنك تعديلها، وتنسيقها بما يناسب المنصات المختلفة، وتصدير الصيغة التي تحتاجها لـ YouTube وTikTok وInstagram وReels أو المحتوى الطويل. كل شيء يعمل داخل المتصفح، بحيث يمكنك إضافة ترجمات لأي فيديو من أي جهاز بدون تثبيت أي برنامج.

إذا كان مقطع الفيديو يحتاج إلى قص قبل إنشاء الترجمات، يمكنك تجهيزه بسرعة باستخدام أداة قص الفيديو أونلاين:

ابدأ مجاناً →
a video of a man sitting on a couch says welcome
مولّد العناوين الفرعية

أفضل الممارسات لإنشاء الترجمات النصية

الترجمة النصية الدقيقة تجعل محتواك سهل المتابعة، حتى عندما لا يستطيع المشاهدون استخدام الصوت. اتّبع هذه النصائح البسيطة لتحسين جودة الترجمة النصية ومساعدة الذكاء الاصطناعي على فهم الصوت لديك:

✓ استخدم صوتًا نقيًا: وضوح الكلام وتقليل الضوضاء الخلفية يحسّنان الدقة.
✓ تكلّم بوتيرة ثابتة: الإلقاء المتّسق يحافظ على تزامن الترجمة النصية مع الفيديو.
✓ راجع التفاصيل المهمة: تحقّق جيدًا من الأسماء والمصطلحات التقنية وعبارات العلامة التجارية.
✓ اختر أنماطًا سهلة القراءة: استخدم خطوطًا واضحة وتباينًا جيدًا في الفيديوهات الطويلة. استخدم حجم خط أكبر للمنصات القصيرة مثل TikTok أو Reels.
✓ صدّر بالشكل الصحيح: استخدم SRT أو VTT للمنصات التي تدعم ملفات الترجمة. استخدم الترجمة المحروقة داخل الفيديو للتطبيقات التي لا تدعمها.
✓ عاين قبل النشر: راجع التوقيت والتنسيق وسهولة القراءة لمرة أخيرة.

ابدأ مجانًا →
a screenshot of a website that says " select your preferred caption style "
مولّد العناوين الفرعية

تعزيز إمكانية الوصول إلى الفيديو باستخدام ترجمات بالذكاء الاصطناعي

HeyGen يوفّر لك كل ما تحتاجه لإنشاء ترجمات دقيقة، وتعديلها بسهولة، ونشر المحتوى على أي منصة. كل ميزة توفّر الوقت مع منحك تحكماً كاملاً في الترجمات النهائية.

✓ إنشاء ترجمات بالذكاء الاصطناعي: أنشئ ترجمات واضحة ودقيقة في ثوانٍ. HeyGen يحلل الصوت الخاص بك ويُنتج ترجمات نظيفة بتوقيت مضبوط.
✓ أدوات تعديل بسيطة: عدّل التوقيت أو علامات الترقيم أو الإملاء بسرعة من دون الحاجة إلى أدوات أو برامج إضافية.
✓ تصدير أو حرق الترجمات على الفيديو: حمّل ملفات SRT أو VTT لمنصات مثل YouTube، أو صدّر فيديوهات مع ترجمات مدمجة للفيديوهات القصيرة على TikTok وInstagram وReels.
✓ دعم لغات متعددة: أنشئ ترجمات بلغات مختلفة للوصول إلى جماهير عالمية.
✓ سير عمل سريع عبر المتصفح: كل شيء يعمل أونلاين بحيث يمكنك الرفع، وإضافة الترجمات، والتصدير من أي جهاز.
✓ آمن ويحافظ على الخصوصية: تظل فيديوهاتك محمية طوال عملية العمل.

صمّم وخصّص الترجمات النصية في فيديوهاتك من خلال تغيير الخط، والحجم، والموقع، والخلفية للحصول على ترجمات واضحة وجاهزة للنشر على أي منصة. إذا كنت تريد إضافة نصوص أخرى على الشاشة أو عناصر للهوية البصرية، جرّب أداة Add Text to Video‎:

ابدأ مجانًا →
a video of a man sitting on a couch with the caption more accessible and engaging
كيف يعمل؟

أضف ترجمات إلى فيديوك في 4 خطوات سهلة

إنشاء الترجمات النصية باستخدام HeyGen يستغرق بضع خطوات سريعة فقط. لست بحاجة إلى خبرة في المونتاج أو أي برامج خاصة. كل شيء يعمل أونلاين، ويمكنك الانتقال من الرفع إلى التصدير خلال دقائق.

الخطوة 1

ارفع فيديوك

اختر ملف MP4 أو MOV أو WebM وقم برفعه مباشرة من جهازك. تدعم HeyGen أكثر صيغ الفيديو شيوعًا.

الخطوة 2

دع الذكاء الاصطناعي ينشئ الترجمات النصية لفيديوهاتك

تحلل HeyGen الصوت الخاص بك تلقائياً وتنتج ترجمات فرعية دقيقة ومضبوطة زمنياً بناءً على ما يُقال.

الخطوة 3

راجع، عدّل وصمّم الأسلوب

أجرِ تعديلات على التوقيت، صحّح الأسماء، أضف علامات الترقيم أو غيّر مظهر الترجمة النصية. أنت تتحكّم بالكامل في النتيجة النهائية.

الخطوة 4

صدّر الترجمات النصية الخاصة بك

حمّل الترجمات كملفات SRT أو VTT أو صدّر فيديو مع ترجمات مدمجة جاهز للنشر على منصات مثل TikTok وInstagram وReels.

الأسئلة الشائعة حول مولّد العناوين الفرعية

ما مدى دقة الترجمات النصية التي يُنشئها الذكاء الاصطناعي؟

تستخدم HeyGen تقنيات متقدّمة للتعرّف على الكلام لإنشاء ترجمات نصية دقيقة للغاية، حتى مع الكلام السريع. يتيح لك إجراء مراجعة سريعة تحسين الأسماء والاختصارات أو المصطلحات التقنية للحصول على نتائج مثالية.

هل يمكنني إنشاء ترجمات لفيديوهات TikTok وInstagram وYouTube؟

نعم. يمكنك تصدير ملفات SRT/VTT للمنصات التي تدعم عرض الترجمات، أو حرق الترجمات مباشرة داخل الفيديو الخاص بك لمنصات TikTok وReels وShorts. ولتشذيب الفيديو قبل إضافة الترجمات، جرّب أداةتشذيب الفيديو أونلاين

هل يعمل مولّد الترجمات النصية مجانًا؟

العديد من المزايا الأساسية، بما في ذلك إنشاء الترجمات الفرعية تلقائياً، وأدوات التحرير، وتصدير ملفات SRT/VTT، متاحة مجاناً. يمكنك إضافة ترجمات للفيديوهات فوراً بدون تثبيت أي سوفت وير. يمكنك فتح مزايا فيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّمة من خلال الخطط التي تبدأ من $49 شهرياً.

ما هي صيغ الفيديو التي يمكنني رفعها؟

يدعم HeyGen صيغ MP4 وMOV وAVI وWebM، مما يجعل من السهل إضافة ترجمات لمحتوى مصوَّر بالموبايل أو الكاميرات أو تسجيلات الشاشة.
للاحتياجات المتقدمة في إنشاء الفيديو،خطة Proتبدأ من $49

هل يدعم هذا الأداة الترجمات النصية بعدة لغات؟

بالتأكيد. يمكنك إنشاء ترجمات نصية بعدة لغات، مما يجعل محتواك متاحًا لجمهور عالمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والتعليم الإلكتروني، وقنوات التسويق. منصتنا أنشأت بالفعل 110,336,635 أفاتار بالذكاء الاصطناعيأفاتارللمبدعين والشركات.

هل ستؤثر الترجمة النصية على جودة الفيديو؟

لا. سيحتفظ الفيديو الخاص بك بوضوحه الأصلي سواء قمت بتنزيل ملفات الترجمة النصية أو حرق الكابشن مباشرة داخل الفيديو لمنصات مثل TikTok أو Instagram.

هل أحتاج إلى خبرة في المونتاج لاستخدام هذه الأداة؟

على الإطلاق. الواجهة بسيطة وتعمل من خلال المتصفح، لذلك يمكن لأي شخص إنشاء الترجمات وتحريرها وتنسيقها خلال دقائق. إذا كنت تحتاج إلى نص إضافي على الشاشة، يمكنك أيضًا استخدام إضافة نص إلى الفيديو.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا →
CTA background