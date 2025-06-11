أنشئ محتوى جاهزاً لـ TikTok في دقائق. استخدم أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وأصواتاً وقوالب جاهزة لإنتاج فيديوهات عالية الأداء تبرز في مجالك.
حوّل النص المكتوب لديك إلى محتوى TikTok باستخدام الذكاء الاصطناعي
مولّد فيديوهات TikTok بالذكاء الاصطناعي من HeyGen هو طريقك السريع لإنشاء فيديوهات لافتة للانتباه بدون تصوير أو مونتاج. اكتب رسالتك فقط، واختر أفاتار، وحدّد قالبًا عموديًا. سواء كنت تروّج لمنتجاتك، أو تشارك شروحات «كيف تفعل»، أو تطلق حملة قابلة للانتشار، أدواتنا تساعدك على إنشاء فيديوهات TikTok باستخدام أصوات بالذكاء الاصطناعي، وخيارات أفاتار بدون إظهار الوجه، وترجمة فورية للنصوص على الشاشة.
أفضل الممارسات لإنشاء فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعي
زد نطاق الوصول والتفاعل على TikTok باتّباع هذه النصائح السريعة:
أنشئ فيديوهات تيك توك عالية الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي
من عروض المنتجات إلى القصص المعتمدة على الترندات، تساعد HeyGen صُنّاع المحتوى والمسوّقين وروّاد الأعمال على إنتاج فيديوهات TikTok تحقّق مشاهدات. باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية، وترجمة تلقائية للنصوص على الشاشة، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من فيديوهات TikTok بسرعة، بدون الحاجة إلى أي برنامج مونتاج.
جرّبت أدوات مثل CapCut أو Simplified أو InVideo؟ HeyGen تجعل الأمر أبسط بفضل الأتمتة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الفيديوهات بدون إظهار الوجه، والمصمَّمة خصيصاً لـ TikTok.
كيفية استخدام مولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعي من HeyGen
حوّل أي نص مكتوب إلى فيديو تيك توك رائج باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي والصوت
قصير وجذّاب ومناسب للترند — فقط اسقطه في المحرّر.
اختر من بين أكثر من 700 أفاتار وصوت ليتوافق مع أسلوبك وجمهورك. لا حاجة لممثلين أو استوديو.
أضف حركات، وترجمات نصية، وخلفيات، وانتقالات لإضفاء الحيوية على رسالتك.
حمّل الفيديو النهائي أو شاركه مباشرة عبر رابط — بدون علامة مائية.
أداة HeyGen لإنشاء فيديوهات TikTok بالذكاء الاصطناعي تحوّل النص الذي تكتبه أو الرابط أو الفكرة التي لديك إلى فيديو TikTok جاهز بالكامل باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وأصوات، وترجمات، وعناصر بصرية. تنشئ فيديوهات عمودية بنسبة 9:16 بجودة احترافية بدون تصوير أو مونتاج. جرّب الأداة من هنا: أداة إنشاء فيديوهات TikTok بالذكاء الاصطناعي
حاصل على المركز الأول كأسرع منتج نموًا في جوائز G2 لأفضل البرمجيات لعام 2025، يغيّر HeyGen طريقة إنشاء الفيديوهات للتسويق والمبيعات والتدريب.
الذكاء الاصطناعي يحلّل النص الذي تكتبه، ويطبّق إيقاعاً مشابهاً لأسلوب TikTok، ويضيف ترجمة نصية تلقائية، ويختار العناصر البصرية المناسبة، ويزامن أفاتاراً واقعياً أو صوتاً حقيقياً. بهذه الطريقة تحصل على محتوى قصير يبدو طبيعياً على TikTok خلال بضع دقائق فقط.
نعم. يتم إنشاء كل فيديو تلقائياً بتنسيق عمودي 9:16 يحقق أداءً جيداً على TikTok وInstagram Reels وYouTube Shorts وغيرها من منصات الموبايل. تتضمن خيارات التصدير نسخاً نظيفة وبدقة HD جاهزة للرفع مباشرة.
نعم. يمكنك الاختيار من بين مئات الأفاتارات أو استخدام قوالب الصوت فقط لإنشاء فيديوهات TikTok بدون إظهار الوجه. هذا مثالي للمبدعين الذين يفضّلون الخصوصية أو يريدون سير عمل محتوى آلياً. منصّتنا أنشأت بالفعل 110,336,635 من فيديوهات بالذكاء الاصطناعي أفاتارللمبدعين والشركات.
نعم. HeyGen يضيف تلقائياً الترجمات، والرسوم المتحركة، والانتقالات، وأعمالاً فنية بالذكاء الاصطناعي، وموسيقى خالية من حقوق الملكية. هذه التحسينات تساعد على زيادة الاحتفاظ بالمحتوى، ووضوح الرسالة، والأداء العام على TikTok.
نعم. ما عليك سوى لصق النص أو الرابط، وسيقوم الذكاء الاصطناعي باستخلاص النقاط الأساسية، وكتابة نص قصير للفيديو، وبناء الفيديو لك. للحصول على نص أقوى، استخدم مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي قبل إنشاء الفيديو الخاص بك.
نعم. بعد تصدير فيديو TikTok الخاص بك، يمكنك تغيير مقاسه وتحسينه لمنصات أخرى باستخدام أداة إعادة توظيف الفيديو. يساعدك ذلك على توسيع نطاق الوصول عبر قنوات الفيديو القصير المتعددة. استمتع بميزات فيديو متقدّمة بالذكاء الاصطناعي مع الباقات التي تبدأ من $49 شهرياً.
