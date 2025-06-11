تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

أنشئ فيديوهات تيك توك viral بالذكاء الاصطناعي بسرعة وبسهولة

أنشئ محتوى جاهزاً لـ TikTok في دقائق. استخدم أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وأصواتاً وقوالب جاهزة لإنتاج فيديوهات عالية الأداء تبرز في مجالك.

Tool featured image
١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي

حوّل النص المكتوب لديك إلى محتوى TikTok باستخدام الذكاء الاصطناعي

مولّد فيديوهات TikTok بالذكاء الاصطناعي من HeyGen هو طريقك السريع لإنشاء فيديوهات لافتة للانتباه بدون تصوير أو مونتاج. اكتب رسالتك فقط، واختر أفاتار، وحدّد قالبًا عموديًا. سواء كنت تروّج لمنتجاتك، أو تشارك شروحات «كيف تفعل»، أو تطلق حملة قابلة للانتشار، أدواتنا تساعدك على إنشاء فيديوهات TikTok باستخدام أصوات بالذكاء الاصطناعي، وخيارات أفاتار بدون إظهار الوجه، وترجمة فورية للنصوص على الشاشة.

ابدأ مجاناً →
A smiling woman holds a small bottle of skincare product next to a user interface showing a script and voice selection for a skincare testimonial.
إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي

أفضل الممارسات لإنشاء فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعي

زد نطاق الوصول والتفاعل على TikTok باتّباع هذه النصائح السريعة:

  • اجعل النص الخاص بك أقل من 60 ثانية لتحقيق تأثير قوي في الفيديوهات القصيرة
  • اختر قوالب فيديو عمودية مصممة خصيصًا للمشاهدة على الموبايل
  • استخدم الترجمات النصية والرموز التعبيرية لتحسين وقت المشاهدة وسهولة الوصول
  • جرّب أوضاع الأفاتار بدون وجه إذا كنت تفضّل الحفاظ على الخصوصية
  • صدّر بجودة HD واختبر صيغاً مختلفة لفيديوهات المنتجات، وفيديوهات الشرح، والاتجاهات الرائجة
ابدأ مجانًا →
A stack of vertical cards featuring a smiling woman with "Hi everyone," text and a heart-eyes emoji.
إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي

أنشئ فيديوهات تيك توك عالية الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي

من عروض المنتجات إلى القصص المعتمدة على الترندات، تساعد HeyGen صُنّاع المحتوى والمسوّقين وروّاد الأعمال على إنتاج فيديوهات TikTok تحقّق مشاهدات. باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية، وترجمة تلقائية للنصوص على الشاشة، يمكنك إنشاء عدد غير محدود من فيديوهات TikTok بسرعة، بدون الحاجة إلى أي برنامج مونتاج.

جرّبت أدوات مثل CapCut أو Simplified أو InVideo؟ HeyGen تجعل الأمر أبسط بفضل الأتمتة بالذكاء الاصطناعي وإنشاء الفيديوهات بدون إظهار الوجه، والمصمَّمة خصيصاً لـ TikTok.

ابدأ مجانًا →
Video creation interface with three portrait video clips of smiling people, an 'Avatar' reference, and a text prompt.
كيف يعمل؟

كيفية استخدام مولّد فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعي من HeyGen

حوّل أي نص مكتوب إلى فيديو تيك توك رائج باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي والصوت

الخطوة 1

اكتب نص فيديو TikTok الخاص بك

قصير وجذّاب ومناسب للترند — فقط اسقطه في المحرّر.

الخطوة 2

اختر الأفاتار والصوت المناسبين لك

اختر من بين أكثر من 700 أفاتار وصوت ليتوافق مع أسلوبك وجمهورك. لا حاجة لممثلين أو استوديو.

الخطوة 3

خصّص العناصر البصرية والأسلوب

أضف حركات، وترجمات نصية، وخلفيات، وانتقالات لإضفاء الحيوية على رسالتك.

الخطوة 4

تصدير ومشاركة على TikTok

حمّل الفيديو النهائي أو شاركه مباشرة عبر رابط — بدون علامة مائية.

الأسئلة الشائعة حول مُنشئ فيديوهات TikTok بالذكاء الاصطناعي

ما هو مُنشئ فيديوهات تيك توك بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

أداة HeyGen لإنشاء فيديوهات TikTok بالذكاء الاصطناعي تحوّل النص الذي تكتبه أو الرابط أو الفكرة التي لديك إلى فيديو TikTok جاهز بالكامل باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وأصوات، وترجمات، وعناصر بصرية. تنشئ فيديوهات عمودية بنسبة 9:16 بجودة احترافية بدون تصوير أو مونتاج. جرّب الأداة من هنا: أداة إنشاء فيديوهات TikTok بالذكاء الاصطناعي

حاصل على المركز الأول كأسرع منتج نموًا في جوائز G2 لأفضل البرمجيات لعام 2025، يغيّر HeyGen طريقة إنشاء الفيديوهات للتسويق والمبيعات والتدريب.

كيف ينشئ الذكاء الاصطناعي فيديوهات جاهزة لـ TikTok بهذه السرعة؟

الذكاء الاصطناعي يحلّل النص الذي تكتبه، ويطبّق إيقاعاً مشابهاً لأسلوب TikTok، ويضيف ترجمة نصية تلقائية، ويختار العناصر البصرية المناسبة، ويزامن أفاتاراً واقعياً أو صوتاً حقيقياً. بهذه الطريقة تحصل على محتوى قصير يبدو طبيعياً على TikTok خلال بضع دقائق فقط.

هل يمكنني إنشاء فيديوهات عمودية بنسبة 9:16 لمنصات TikTok وReels وShorts؟

نعم. يتم إنشاء كل فيديو تلقائياً بتنسيق عمودي 9:16 يحقق أداءً جيداً على TikTok وInstagram Reels وYouTube Shorts وغيرها من منصات الموبايل. تتضمن خيارات التصدير نسخاً نظيفة وبدقة HD جاهزة للرفع مباشرة.

هل يمكنني إنشاء فيديوهات تيك توك بدون إظهار الوجه باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. يمكنك الاختيار من بين مئات الأفاتارات أو استخدام قوالب الصوت فقط لإنشاء فيديوهات TikTok بدون إظهار الوجه. هذا مثالي للمبدعين الذين يفضّلون الخصوصية أو يريدون سير عمل محتوى آلياً. منصّتنا أنشأت بالفعل 110,336,635 من فيديوهات بالذكاء الاصطناعي أفاتارللمبدعين والشركات.

هل يتضمن المُنشئ الترجمة النصية والانتقالات والموسيقى؟

نعم. HeyGen يضيف تلقائياً الترجمات، والرسوم المتحركة، والانتقالات، وأعمالاً فنية بالذكاء الاصطناعي، وموسيقى خالية من حقوق الملكية. هذه التحسينات تساعد على زيادة الاحتفاظ بالمحتوى، ووضوح الرسالة، والأداء العام على TikTok.

هل يمكنني تحويل نص مكتوب أو رابط URL إلى فيديو تيك توك فورًا؟

نعم. ما عليك سوى لصق النص أو الرابط، وسيقوم الذكاء الاصطناعي باستخلاص النقاط الأساسية، وكتابة نص قصير للفيديو، وبناء الفيديو لك. للحصول على نص أقوى، استخدم مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي قبل إنشاء الفيديو الخاص بك.

هل يمكنني إعادة استخدام فيديوهاتي على TikTok كـ Reels وعلى YouTube Shorts؟

نعم. بعد تصدير فيديو TikTok الخاص بك، يمكنك تغيير مقاسه وتحسينه لمنصات أخرى باستخدام أداة إعادة توظيف الفيديو. يساعدك ذلك على توسيع نطاق الوصول عبر قنوات الفيديو القصير المتعددة. استمتع بميزات فيديو متقدّمة بالذكاء الاصطناعي مع الباقات التي تبدأ من $49 شهرياً.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا →
CTA background