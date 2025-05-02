قصّ، قصّر، وصقّل فيديوهاتك باستخدام أداة قص الفيديو المجانية عبر الإنترنت. هذه الأداة السريعة التي تعمل من المتصفح تجعل عملية المونتاج بسيطة ودقيقة. احذف الأجزاء غير المرغوبة، وحسّن مقاطعك، واحصل على نتائج بجودة احترافية، وكل ذلك بدون تحميل أي برنامج. سواء كان الفيديو لوسائل التواصل الاجتماعي، أو عروض المنتجات، أو الشروحات التعليمية، يمكنك إنشاء فيديوهات نظيفة وجذابة في دقائق قليلة فقط.
حرّر الفيديوهات بسهولة مع دقة الذكاء الاصطناعي
حوّل اللقطات الطويلة أو الخام إلى مقاطع قصيرة وجذابة تناسب أي منصة. مع أداة القص بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، يمكنك تحسين الفيديوهات فورًا بدون أدوات معقدة أو مهارات مونتاج. مثالية لصنّاع المحتوى على السوشيال ميديا، والمسوّقين، والمهنيين الذين يحتاجون إلى نتائج سريعة وعالية الجودة
قصّ وحسّن فيديوهاتك بسهولة
قصّ فيديوهاتك بسهولة مع HeyGen. ارفع المقطع، عدّل شريط التمرير، ودَع الذكاء الاصطناعي يقدّم لك انتقالات سلسة، ولقطات دقيقة، وجودة متناسقة.
للحصول على أفضل النتائج:
ركّز على اللحظات الأساسية قبل القص
استخدم الذكاء الاصطناعي لإزالة التوقفات أو الأخطاء
اقطع عند الفواصل الطبيعية للحصول على تدفق سلس
حسّن طول المحتوى لكل منصة
بعدما تنهي قصّ اللقطات، يمكنك بسهولة تحويلها إلى صيغ جاهزة لكل منصة باستخدام أداة Repurpose Video الخاصة بنا لـ TikTok وInstagram Reels وYouTube وغيرها.
خصّص مقطعك لكل منصة
اختر نسبة العرض إلى الارتفاع، واقصّ الإطار، وغيّر حجم الفيديو ليناسب TikTok أو Instagram Reels أو YouTube Shorts أو Facebook. عدّل الصوت، أو اكتم الصوت، أو أضف اللمسات النهائية، وكل ذلك مباشرة من المتصفح.
قصّ، غيّر الحجم وأعد توظيف فيديوهاتك في 4 خطوات سهلة
أنشئ فيديوهات احترافية في دقائق عبر هذه الخطوات السهلة. استخدم ميزة Instant Highlight المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف أفضل أجزاء المحتوى الخاص بك ومشاركتها بسرعة، مع أدوات مترجم الفيديو عبر الإنترنت ومنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي.
استورد فيديوك من جهازك أو أضف رابطًا عامًا. الأداة تدعم صيغ MP4 وMOV وAVI.
استخدم شريط التمرير لاختيار نقطة بداية ونهاية المقطع للحصول على قص سريع ودقيق.
قصّ، غيّر الحجم، أو اكتم أجزاء من الفيديو ليتوافق مع متطلبات منصّتك.
احفظ المقطع المنقّح أو شاركه مباشرة على TikTok أو Instagram أو YouTube.
يدعم HeyGen صيغ الفيديو MP4 وMOV وAVI ومعظم الصيغ الشائعة لرفع الملفات بسرعة. إذا لم يتم تحميل ملف، فقد يكون تالفًا أو يتجاوز حدود حجم الرفع.
يمكنك قصّ الفيديوهات بدون إنشاء حساب، مما يجعل البدء فورًا أمرًا سهلًا. سجّل فقط إذا كنت تريد مزيدًا من المزايا وخيارات التخزين السحابي.
نعم. يمكنك قص عدة مقاطع وإزالة اللحظات غير المرغوب فيها في تعديل واحد. بعد الانتهاء، ما عليك سوى تصدير المقطع المصقول خلال ثوانٍ. لاحتياجات الإنشاء المتقدّمة،خطة Proتبدأ من $49
لا. الأداة تحافظ على دقة الفيديو الأصلية مع تقديم قصّات سلسة ودقيقة. يمكنك أيضًا تغيير حجم المقطع باستخدام أداة تغيير حجم الفيديو إذا لزم الأمر.
نعم. تتم معالجة جميع الفيديوهات باستخدام التشفير ويتم حذفها تلقائياً بعد وقت قصير من الانتهاء. يظل محتواك خاصاً ومحميّاً في كل خطوة.
بالتأكيد. يمكنك قص الفيديوهات وتغيير حجمها وتصديرها بصيغ مثالية لـ TikTok وReels وYouTube Shorts. ولإعادة توظيف المحتوى بالكامل، جرّب أداة إعادة توظيف الفيديو.
نعم. بعد القص، يمكنك تحسين الفيديو باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي مثل الأفاتار، والتعليق الصوتي، والترجمة. استكشف مولّد أفاتار التحدّث بالذكاء الاصطناعيللحصول على تخصيص متقدّم.
