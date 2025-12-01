مولّد فيديوهات YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي لمقاطع منتشرة

أنشئ مقاطع YouTube Shorts لافتة للانتباه في دقائق باستخدام مولّد YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. من كتابة النص إلى فيديو عمودي جاهز للنشر، يقوم الذكاء الاصطناعي لدينا بكتابة الجمل الجاذبة، وإنشاء العناصر البصرية، ومزامنة الصوت، وإضافة الترجمات حتى يتمكن صُنّاع المحتوى والعلامات التجارية من توسيع إنتاج المحتوى القصير من دون كاميرات أو عمليات مونتاج طويلة.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
إعادة توظيف المحتوى الطويل

Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.

نمو صُنّاع المحتوى والنشر المستمر

Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.

مقاطع ترويجية للموسيقى والصوت

Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.

دروس تعليمية قصيرة

Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.

الكواليس وصناعة القصة

Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.

حملات الوكالات والعلامات التجارية

Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.

لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد فيديوهات YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي؟

HeyGen تجمع بين إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي بجودة إنتاج احترافية وسير عمل مصمّم خصيصاً لمحتوى Shorts، حتى تتمكّن من ابتكار الأفكار، والتجربة، والنشر بسرعة أكبر. أنشئ مقاطع Shorts محسّنة لجذب الانتباه مع قصّات متوافقة مع الإيقاع، وقوالب جاهزة لكل منصة، وتوطين تلقائي — كل ذلك مصمّم لزيادة المشاهدات ونمو جمهورك.

انشر أكثر وبشكل أسرع

أنشئ السكربتات والمشاهد وShorts جاهزة في دقائق. HeyGen تتولى المهام الثقيلة تلقائياً حتى تتمكن من النشر باستمرار والحفاظ على زخم الخوارزميات.

مصمَّم لأداء المنصّة بأعلى كفاءة

كل مخرج يعتمد على تصميم يراعي الموبايل أولاً، وقراءة مريحة للنصوص، وإيقاع مضبوط لاكتشاف وحفظ مشاهدات YouTube Shorts. صدّر ملفات جاهزة للمنصات مع اقتراحات للبيانات الوصفية (الميتاداتا).

وسّع نطاق عملك ووطّن المحتوى بسهولة

أنشئ نسخًا لغوية مختلفة، واختبر بدايات الفيديو A/B، أو أنشئ دفعات من عشرات المقاطع من فيديو طويل واحد. تدعم HeyGen سير العمل بالجملة وأتمتة الـ API لصنّاع المحتوى والفرق.

منشئ السكربت والخطّاف لمقاطع Shorts القصيرة

ابدأ بموضوع أو الصق فقرة، وHeyGen تنشئ لك نصًا قصيرًا جاهزًا للانتشار مع مقدمة قوية، ونداء لاتخاذ إجراء، وعلامات للمشاهد. يقود النص العناصر البصرية، والعناوين، والتوقيت لزيادة الاحتفاظ بالمشاهدين في الثواني الأولى.

script to video

ترجمة تلقائية للنصوص على الشاشة وتنسيق الترجمة

تعتمد المقاطع القصيرة على تشغيل يعتمد على النص أولًا، مما يجعلها مثالية لـ TikTok وغيرها من المنصات. يقوم HeyGen بإنشاء ترجمات نصية دقيقة تلقائيًا، وتطبيق خطوط واضحة وحركة جذابة، ويمنحك تحكمًا فوريًا في الأسلوب والحجم والموضع على شاشات الموبايل في مشاريع الفيديو القصيرة الخاصة بك.

YouTube video captions

مرئيات توليدية واختيار لقطات b-roll

من الرسوم المتحركة إلى المشاهد المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، يقدّم HeyGen عناصر بصرية تتوافق مع النص الذي تكتبه. يمكنك استبدالها بلقطاتك الخاصة أو ترك المولّد يختار لقطات b-roll مرخّصة تناسب النبرة والإيقاع.

Voice cloning

إعدادات المنصّة وتحسين التصدير

صدّر ملفات MP4 عمودية محسّنة لـ YouTube Shorts، مع نسب أبعاد صحيحة، ومعدل بت مناسب، وترجمات، وعناوين وأوصاف مقترحة لتحسين قابلية الاكتشاف.

motion graphics photos to video

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنتاج المحتوى وتدفع نموّها باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمّم وسائط تعليمية
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أنني أستطيع كتابة سيناريو، وإرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مولّد فيديوهات YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي

جهّز مقاطع YouTube Shorts جذابة بصرياً في دقائق قليلة عبر الخطوات البسيطة التالية.

الخطوة 1

أدخل موجّهًا أو ارفع لقطات فيديو

اكتب موضوعاً، أو الصق نصاً، أو ارفع فيديو طويلاً. HeyGen تنشئ تلقائياً مقترحات لافتتاحيات جذابة وتقسيمات للمشاهد.

الخطوة 2

اختر نمط Shorts والصوت

اختر مستوى الطاقة، وأسلوب العناوين، والصوت لفيديوهاتك القصيرة بالذكاء الاصطناعي. أضف موسيقى أو دع HeyGen يقترح لك صوتًا مناسبًا لنصك وصيغة الفيديو.

الخطوة 3

عاين وعدّل بسرعة

عدّل الترجمة النصية، واستبدل العناصر البصرية، أو غيّر الجملة الافتتاحية باستخدام موجّهات لغوية طبيعية داخل مُنشئ الفيديو. أعد إنشاء مشهد واحد أو الفيديو القصير بالكامل خلال ثوانٍ.

الخطوة 4

تصدير ونشر

حمّل ملفات MP4 عمودية مُحسّنة لـ YouTube Shorts، مع عناوين وأوصاف وعلامات مقترحة لمحتوى الفيديو القصير الخاص بك. استخدم التصدير الدفعي أو الـ API للنشر على نطاق واسع.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو مولّد فيديوهات يوتيوب القصيرة بالذكاء الاصطناعي؟

مولّد فيديوهات YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي هو أداة تحوّل السكربتات القصيرة أو الأفكار أو الفيديوهات الطويلة إلى فيديوهات Shorts عمودية جاهزة، باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة السكربت، المونتاج، مزامنة الصوت، وإضافة الترجمات. HeyGen ينشئ فيديوهات مهيّأة للموبايل ومصممة للأداء القوي على خلاصة YouTube Shorts، بحيث يتمكّن صانعو المحتوى من النشر بشكل أكثر تكرارًا بدون الحاجة إلى مونتاج معقّد.

كيف يساعد HeyGen في إنشاء Shorts تحقق أداءً قويًا؟

تركّز HeyGen على أول ثلاث ثوانٍ، ووضوح العناوين، والتحرير المتوافق مع الإيقاع. يقوم النظام بإنشاء بدايات جذّابة، ويُطابق العناصر البصرية مع الإشارات الصوتية، ويطبّق تنسيقات تعتمد على العناوين أولًا، بحيث تكون مقاطع Shorts مُحسّنة للتشغيل التلقائي والمشاهدة بدون صوت.

هل يمكنني تحويل الفيديوهات الطويلة إلى العديد من مقاطع Shorts القصيرة؟

نعم، لننشئ مقاطع فيديو قصيرة. تقوم HeyGen تلقائياً باكتشاف اللحظات البارزة في المقاطع الطويلة وتُنشئ عدة Shorts مع ترجمة نصية على الشاشة وقصّات محسّنة. سير العمل هذا لإعادة توظيف المحتوى مثالي للبودكاست، والبثوث المباشرة، والمحاضرات.

هل يتم دعم الترجمات النصية والترجمات اللغوية؟

بالتأكيد. يقوم HeyGen بإنشاء ترجمات نصية دقيقة تلقائياً، ويمكنه ترجمة النصوص والترجمات إلى العديد من اللغات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدّمة للفيديوهات القصيرة.مترجم الفيديوالميزة. يتم الحفاظ على دبلجة الصوت المحلية وتوقيت الترجمات النصية لضمان أداء طبيعي.

هل أحتاج إلى توفير موسيقى أو لقطات فيديو؟

لا. يمكن لـ HeyGen إنشاء العناصر البصرية واختيار المقاطع الصوتية المرخَّصة تلقائياً. يمكنك أيضاً رفع المقاطع الصوتية ومواد الفيديو الخاصة بك للحصول على مظهر وصوت أكثر تخصيصاً.

كم من الوقت يستغرق إنشاء فيديو قصير؟

معظم المقاطع القصيرة يتم إنشاؤها خلال دقائق. مستوى التعقيد، وطول الفيديو، وحجم الدفعة يؤثرون على إجمالي وقت المعالجة. يمكن جدولة مهام الدُفعات ومعالجتها عبر API لتلبية احتياجات الأحجام الكبيرة. بالنسبة للمبدعين الأفراد،خطة Creatorتبدأ من $29

هل يمكنني إجراء اختبار A/B لعدة مقدمات ورسائل مختلفة؟

نعم. HeyGen ينشئ عدة نسخ لكل موجّه بحيث يمكنك اختبار العناوين الجاذبة، والعناصر البصرية، وعبارات الحث على الإجراء (CTAs). استخدم مجموعات التصدير لإجراء التجارب وتوسيع نطاق النسخ الفائزة بسرعة.

ما هي صيغ التصدير المتاحة لمقاطع Shorts؟

صدّر فيديوهات MP4 عمودية محسّنة لـ YouTube Shorts، بالإضافة إلى نسخ مربعة وأفقية عند الحاجة. كما يوفّر HeyGen ملفات SRT وتوصيات للبيانات الوصفية عند النشر.

هل يمكنني استخدام صوتي أو الأفاتارات الخاصة بي في Shorts؟

نعم. يمكنك رفع عيّنة من صوتك لاستنساخ صوتك، أو استخدام الأفاتارات والمبدعين من المكتبة. تتضمن الأفاتارات مزامنة دقيقة لحركة الشفاه وحضورًا ثابتًا على الشاشة عبر عدة مقاطع Shorts.

من يملك المحتوى الذي أنشئه؟

تحتفظ بالملكية الكاملة لكل الأصول التي تنشئها. HeyGen لا تدّعي أي حقوق في محتواك. تأكد من أن أي مواد تابعة لطرف ثالث تقوم بإدراجها مرخَّصة بشكل صحيح.

هل HeyGen آمن لأصول المبدعين والعلامات التجارية؟

تلتزم HeyGen بممارسات الأمان القياسية في القطاع، مع تخزين مشفّر وضوابط صارمة للوصول. تتضمن خطط المؤسسات حوكمة لمساحات العمل، وأذونات مبنية على الأدوار، وخيارات تخزين خاصة.

