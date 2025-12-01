أنشئ مقاطع YouTube Shorts لافتة للانتباه في دقائق باستخدام مولّد YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. من كتابة النص إلى فيديو عمودي جاهز للنشر، يقوم الذكاء الاصطناعي لدينا بكتابة الجمل الجاذبة، وإنشاء العناصر البصرية، ومزامنة الصوت، وإضافة الترجمات حتى يتمكن صُنّاع المحتوى والعلامات التجارية من توسيع إنتاج المحتوى القصير من دون كاميرات أو عمليات مونتاج طويلة.
Extract highlights from Podcasts, livestreams, and webinars to create multiple Shorts that drive viewers back to full episodes.
Never run out of ideas. Generate frequent Shorts using an AI-powered approach, test different hooks, and scale your upload cadence to grow subscribers and watch time.
Create audio-reactive promotional Shorts for tracks, releases, and teasers that match tempo and accentuate drops.
Break lessons into quick, digestible Shorts with captions and clear learning objectives to improve retention and reach.
Produce many ad-ready Shorts per campaign, localized for each market, and use an AI video generator to test creatives rapidly to find winning variations.
لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد فيديوهات YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي؟
HeyGen تجمع بين إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي بجودة إنتاج احترافية وسير عمل مصمّم خصيصاً لمحتوى Shorts، حتى تتمكّن من ابتكار الأفكار، والتجربة، والنشر بسرعة أكبر. أنشئ مقاطع Shorts محسّنة لجذب الانتباه مع قصّات متوافقة مع الإيقاع، وقوالب جاهزة لكل منصة، وتوطين تلقائي — كل ذلك مصمّم لزيادة المشاهدات ونمو جمهورك.
أنشئ السكربتات والمشاهد وShorts جاهزة في دقائق. HeyGen تتولى المهام الثقيلة تلقائياً حتى تتمكن من النشر باستمرار والحفاظ على زخم الخوارزميات.
كل مخرج يعتمد على تصميم يراعي الموبايل أولاً، وقراءة مريحة للنصوص، وإيقاع مضبوط لاكتشاف وحفظ مشاهدات YouTube Shorts. صدّر ملفات جاهزة للمنصات مع اقتراحات للبيانات الوصفية (الميتاداتا).
أنشئ نسخًا لغوية مختلفة، واختبر بدايات الفيديو A/B، أو أنشئ دفعات من عشرات المقاطع من فيديو طويل واحد. تدعم HeyGen سير العمل بالجملة وأتمتة الـ API لصنّاع المحتوى والفرق.
منشئ السكربت والخطّاف لمقاطع Shorts القصيرة
ابدأ بموضوع أو الصق فقرة، وHeyGen تنشئ لك نصًا قصيرًا جاهزًا للانتشار مع مقدمة قوية، ونداء لاتخاذ إجراء، وعلامات للمشاهد. يقود النص العناصر البصرية، والعناوين، والتوقيت لزيادة الاحتفاظ بالمشاهدين في الثواني الأولى.
ترجمة تلقائية للنصوص على الشاشة وتنسيق الترجمة
تعتمد المقاطع القصيرة على تشغيل يعتمد على النص أولًا، مما يجعلها مثالية لـ TikTok وغيرها من المنصات. يقوم HeyGen بإنشاء ترجمات نصية دقيقة تلقائيًا، وتطبيق خطوط واضحة وحركة جذابة، ويمنحك تحكمًا فوريًا في الأسلوب والحجم والموضع على شاشات الموبايل في مشاريع الفيديو القصيرة الخاصة بك.
مرئيات توليدية واختيار لقطات b-roll
من الرسوم المتحركة إلى المشاهد المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، يقدّم HeyGen عناصر بصرية تتوافق مع النص الذي تكتبه. يمكنك استبدالها بلقطاتك الخاصة أو ترك المولّد يختار لقطات b-roll مرخّصة تناسب النبرة والإيقاع.
إعدادات المنصّة وتحسين التصدير
صدّر ملفات MP4 عمودية محسّنة لـ YouTube Shorts، مع نسب أبعاد صحيحة، ومعدل بت مناسب، وترجمات، وعناوين وأوصاف مقترحة لتحسين قابلية الاكتشاف.
كيفية استخدام مولّد فيديوهات YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي
جهّز مقاطع YouTube Shorts جذابة بصرياً في دقائق قليلة عبر الخطوات البسيطة التالية.
اكتب موضوعاً، أو الصق نصاً، أو ارفع فيديو طويلاً. HeyGen تنشئ تلقائياً مقترحات لافتتاحيات جذابة وتقسيمات للمشاهد.
اختر مستوى الطاقة، وأسلوب العناوين، والصوت لفيديوهاتك القصيرة بالذكاء الاصطناعي. أضف موسيقى أو دع HeyGen يقترح لك صوتًا مناسبًا لنصك وصيغة الفيديو.
عدّل الترجمة النصية، واستبدل العناصر البصرية، أو غيّر الجملة الافتتاحية باستخدام موجّهات لغوية طبيعية داخل مُنشئ الفيديو. أعد إنشاء مشهد واحد أو الفيديو القصير بالكامل خلال ثوانٍ.
حمّل ملفات MP4 عمودية مُحسّنة لـ YouTube Shorts، مع عناوين وأوصاف وعلامات مقترحة لمحتوى الفيديو القصير الخاص بك. استخدم التصدير الدفعي أو الـ API للنشر على نطاق واسع.
مولّد فيديوهات YouTube Shorts بالذكاء الاصطناعي هو أداة تحوّل السكربتات القصيرة أو الأفكار أو الفيديوهات الطويلة إلى فيديوهات Shorts عمودية جاهزة، باستخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة السكربت، المونتاج، مزامنة الصوت، وإضافة الترجمات. HeyGen ينشئ فيديوهات مهيّأة للموبايل ومصممة للأداء القوي على خلاصة YouTube Shorts، بحيث يتمكّن صانعو المحتوى من النشر بشكل أكثر تكرارًا بدون الحاجة إلى مونتاج معقّد.
تركّز HeyGen على أول ثلاث ثوانٍ، ووضوح العناوين، والتحرير المتوافق مع الإيقاع. يقوم النظام بإنشاء بدايات جذّابة، ويُطابق العناصر البصرية مع الإشارات الصوتية، ويطبّق تنسيقات تعتمد على العناوين أولًا، بحيث تكون مقاطع Shorts مُحسّنة للتشغيل التلقائي والمشاهدة بدون صوت.
نعم، لننشئ مقاطع فيديو قصيرة. تقوم HeyGen تلقائياً باكتشاف اللحظات البارزة في المقاطع الطويلة وتُنشئ عدة Shorts مع ترجمة نصية على الشاشة وقصّات محسّنة. سير العمل هذا لإعادة توظيف المحتوى مثالي للبودكاست، والبثوث المباشرة، والمحاضرات.
بالتأكيد. يقوم HeyGen بإنشاء ترجمات نصية دقيقة تلقائياً، ويمكنه ترجمة النصوص والترجمات إلى العديد من اللغات باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي المتقدّمة للفيديوهات القصيرة.مترجم الفيديوالميزة. يتم الحفاظ على دبلجة الصوت المحلية وتوقيت الترجمات النصية لضمان أداء طبيعي.
لا. يمكن لـ HeyGen إنشاء العناصر البصرية واختيار المقاطع الصوتية المرخَّصة تلقائياً. يمكنك أيضاً رفع المقاطع الصوتية ومواد الفيديو الخاصة بك للحصول على مظهر وصوت أكثر تخصيصاً.
معظم المقاطع القصيرة يتم إنشاؤها خلال دقائق. مستوى التعقيد، وطول الفيديو، وحجم الدفعة يؤثرون على إجمالي وقت المعالجة. يمكن جدولة مهام الدُفعات ومعالجتها عبر API لتلبية احتياجات الأحجام الكبيرة.
نعم. HeyGen ينشئ عدة نسخ لكل موجّه بحيث يمكنك اختبار العناوين الجاذبة، والعناصر البصرية، وعبارات الحث على الإجراء (CTAs). استخدم مجموعات التصدير لإجراء التجارب وتوسيع نطاق النسخ الفائزة بسرعة.
صدّر فيديوهات MP4 عمودية محسّنة لـ YouTube Shorts، بالإضافة إلى نسخ مربعة وأفقية عند الحاجة. كما يوفّر HeyGen ملفات SRT وتوصيات للبيانات الوصفية عند النشر.
نعم. يمكنك رفع عيّنة من صوتك لاستنساخ صوتك، أو استخدام الأفاتارات والمبدعين من المكتبة. تتضمن الأفاتارات مزامنة دقيقة لحركة الشفاه وحضورًا ثابتًا على الشاشة عبر عدة مقاطع Shorts.
تحتفظ بالملكية الكاملة لكل الأصول التي تنشئها. HeyGen لا تدّعي أي حقوق في محتواك. تأكد من أن أي مواد تابعة لطرف ثالث تقوم بإدراجها مرخَّصة بشكل صحيح.
تلتزم HeyGen بممارسات الأمان القياسية في القطاع، مع تخزين مشفّر وضوابط صارمة للوصول. تتضمن خطط المؤسسات حوكمة لمساحات العمل، وأذونات مبنية على الأدوار، وخيارات تخزين خاصة.
