أضف أي صورة أو ملف PNG أو شعار أو رسم إلى فيديوهاتك بسرعة. ارفع الفيديو، وضع الصور بالضبط في المكان الذي تريده، وخصّص كل التفاصيل في محرّر إلكتروني بسيط يعمل على أي جهاز.
نصائح لاستخدام الصور بفعالية مع HeyGen
طوّر فيديوهاتك بإضافة صور، ملفات PNG شفافة، ملصقات، أو عناصر جرافيك تحمل هوية علامتك التجارية في بضع نقرات فقط. ولعناصر أكثر إبداعًا، يمكنك أيضًا استخدام أدوات مثل أداة Add Stickers to Video لتخصيص العناصر البصرية في فيديوهاتك.
حمّل أي صيغة صور بما في ذلك PNG وJPG وSVG وWebP، ثم ضع صورتك وغيّر حجمها في أي مكان على المخطط الزمني. سواء كنت تحتاج إلى شعار، صورة منتج، أو رسم توضيحي لشرح تعليمي، يوفّر لك المحرّر تحكماً كاملاً في موضع الصورة وحجمها ودرجة الشفافية.
بما أن كل شيء يعمل عبر الإنترنت، فلن تحتاج إلى أي برنامج مثبت. يعمل على iPhone وAndroid وMac وWindows، مع الحفاظ على خصوصية ملفاتك أثناء تصدير فيديوهات حادة وعالية الجودة. العملية بالكامل سريعة وبسيطة ومناسبة للمبتدئين.
حوّل فيديوهاتك إلى تجارب تفاعلية مشوّقة
إضافة الصور إلى الفيديوهات عملية بسيطة، ومع بعض التقنيات الذكية يمكنك جعل النتيجة النهائية تبدو أنيقة واحترافية:
• استخدم صورًا عالية الجودة: اختر ملفات PNG أو JPG بدقة عالية لتجنّب ظهور البكسلة، خاصة على الشاشات الكبيرة.
• ضع العناصر البصرية بعناية: ضع الصور في أماكن لا تغطي الوجوه أو الحركات الأساسية. الزوايا غالبًا ما تكون الأنسب للشعارات أو الرسومات الصغيرة.
• استخدم الشفافية لدمج أكثر سلاسة: خفّض مستوى العتامة أو استخدم ملفات PNG شفافة لدمج الشعارات بشكل طبيعي داخل المشهد.
• اختر الحجم المناسب: اجعل الصورة كبيرة بما يكفي لتبرز على الموبايل دون أن تطغى على الإطار بالكامل.
• أضف لقطات B-roll وعناصر مساعدة: أضف صورًا داعمة، أو صورًا من مكتبات جاهزة، أو أيقونات لتسليط الضوء على الأفكار وجعل المحتوى أكثر جاذبية.
• عاين الفيديو على الموبايل: تأكد من وضوح الصورة، والمحاذاة، ووضعها الصحيح في التنسيقات الرأسية أو الأفقية.
• حسّن التوقيت على خط الزمن: عدّل أوقات البداية والنهاية بحيث تظهر الصور في اللحظة المناسبة تمامًا لتحقيق إيقاع سلس.
زيادة التفاعل باستخدام فيديوهات معزَّزة بالصور
تجعل HeyGen من السهل إضافة الصور إلى فيديوهاتك وتخصيصها باستخدام عناصر تحكم بسيطة واحترافية.
• إضافة طبقات صور: ارفع صورًا أو ملفات PNG وضعها في أي مكان. غيّر الحجم، أو دوّرها، أو عدّل الشفافية خلال ثوانٍ.
• إدراج الشعارات والعلامات المائية: أضف هوية علامتك التجارية باستخدام شعارات PNG شفافة ونظيفة.
• استخدام الملصقات والرسومات: أضف أيقونات أو عناصر بصرية لإبراز النقاط الأساسية، أو استكشف هوية بصرية أعمق مع منصة الفيديو المخصص Personalized Video Platform.
• إضافة صور متعددة: أنشئ عروض شرائح بسيطة أو اعرض عدة خطوات من خلال وضع عدة صور على المخطط الزمني.
• تحسينات الوسائط بالذكاء الاصطناعي: أنشئ صورًا، واقترح لقطات B-roll، أو اضبط مواضع العناصر تلقائيًا باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.
• صورة داخل صورة: أضف صورًا عائمة صغيرة لردود الفعل أو الشروحات التعليمية.
• دعم كامل للصيغ: يعمل مع PNG وJPG وSVG وWebP وGIF ويضيفها إلى فيديوهات MP4 أو MOV أو AVI أو WebM بدون فقدان للجودة.
أضف صورًا إلى فيديوك في 4 خطوات سهلة
أنشئ فيديوهات جذابة بصرياً من خلال إضافة الصور بسهولة، دون الحاجة إلى أي خبرة في المونتاج. عدّل مباشرة من المتصفح وصدّر بجودة عالية بدون علامة مائية. ابدأ الآن واكتشف مدى سرعة إضافة صورة إلى فيديوك.
ارفع ملف MP4 أو MOV أو أي صيغة مدعومة أخرى.
أضف صورتك أو شعارك أو أي عنصر رسومي.
اسحب وأسقط لوضع الصورة. غيّر الحجم أو دوّر أو قصّ أو عدّل الشفافية. حدّد التوقيت على المخطط الزمني.
صدّر الفيديو بجودة HD أو 4K وشاركه على TikTok أو Instagram أو YouTube.
ارفع الفيديو الخاص بك، وأضف صورتك واسحبها إلى المكان المناسب باستخدام محرر HeyGen البسيط على المتصفح. يمكنك تغيير حجم الصورة وتحديد موضعها وتوقيتها بسهولة. جرّبه باستخدام أداةإضافة صورة إلى الفيديو.
نعم. يمكنك إضافة الصور وملفات PNG والشعارات مجانًا باستخدام محرر HeyGen عبر الإنترنت. كما تتوفر عمليات التصدير بدون علامة مائية حسب خطتك. للمبدعين الأفراد،خطة Creatorتبدأ من $29
لا. تحافظ HeyGen على جودة الفيديو الأصلية لديك بدقة HD أو 4K مع إبقاء الصور التي أضفتها واضحة وحادّة. تظل ملفات PNG الشفافة ناعمة وواضحة عند التصدير.
يمكنك رفع ملفات بصيغ PNG أو JPG أو SVG أو WebP أو GIF. تعمل ملفات PNG الشفافة بشكل أفضل للشعارات، والتراكبات النظيفة، والعلامات التجارية الاحترافية.
نعم. أضِف عدّة صور عبر المخطط الزمني لإنشاء عروض شرائح، وشرح الخطوات أو إبراز مزايا المنتج. كل صورة تتمتّع بتحكّم مستقل في موضعها وتوقيتها.
بالتأكيد. يمكنك إضافة الشعارات، وصور المنتجات، والرسومات لمقاطع TikTok وInstagram وYouTube. ولعناصر إبداعية إضافية، جرّب أداة إضافة الملصقات إلى الفيديو. وللاحتياجات الإبداعية المتقدّمة، يبدأالباقة الاحترافيةمن $49
يمكنك رفع فيديوهات بصيغ MP4 وMOV وAVI وWebM، ثم تصدير مشروعك النهائي بجودة HD أو 4K لتشغيل سلس على جميع المنصات الرئيسية. الشركات وصنّاع المحتوى قاموا بالفعل بـإنشاء فيديوهات 135,807,118 باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.
نعم. يساعد الذكاء الاصطناعي في المحاذاة والتباعد والتوازن البصري للحصول على نتيجة احترافية. ولتحكم أعمق في هوية علامتك التجارية، استكشف تحويل النص إلى فيديو.
