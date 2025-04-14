من رابط إلى فيديو: حوّل أي لينك إلى فيديو

حوّل أي صفحة ويب إلى فيديو احترافي مع تعليق صوتي خلال دقائق باستخدام أداة تحويل الروابط إلى فيديو من HeyGen. الصق الرابط، اختر النمط البصري، واحصل على فيديو متكامل مع ترجمات، وتعليق صوتي، ورسوم متحركة.
لماذا تختار العلامات التجارية HeyGen
تحويل فوري من صفحة ويب إلى فيديو
الصق أي رابط، والأداة تقرأ الصفحة، وتستخرج المحتوى الأساسي، والصور، والبيانات الوصفية، ثم تنشئ لوحة قصة مشهدًا تلو الآخر تلقائيًا. لا حاجة لنسخ ولصق المحتوى. ستحصل على مخطط فيديو جاهز للمراجعة مع التعليق الصوتي والعناصر البصرية والتوقيت مضبوطًا خلال ثوانٍ. بالنسبة للفرق التي تحوّل صفحات المنتجات والمقالات على نطاق واسع، هذا يحل محل ساعات من التحرير في خطوة واحدة. الـمولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعيهو نقطة البداية لكتابة السكربتات، والموجّهات (prompts)، والمحتوى المعتمد على الشرائح إلى جانب إدخال الروابط (URL).
نص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يمكنك تعديله بحرية
بعد تحليل الصفحة، يقوم الأداة بصياغة نص تعليق صوتي مبني حول الرسائل الأساسية والعناوين وتفاصيل المنتج الموجودة في الصفحة. يمكنك مراجعته في محرر بسيط قبل عملية الإنشاء، مع حرية كاملة في إعادة الصياغة أو الحذف أو الإضافة لأي جزء. هذا يمنحك تحكّمًا كاملًا في السرد دون الحاجة إلى البدء من صفحة فارغة. بالنسبة للمحتوى الذي يبدأ من نص مكتوب بالكامل، تحويل النص إلى فيديو يتجاوز خطوة إدخال الرابط ويبني الفيديو مباشرةً انطلاقًا من النص.
سرد مدمج، وترجمات نصية، وموسيقى
كل فيديو يتم إنشاؤه يتضمّن تعليقًا صوتيًا واضحًا بالذكاء الاصطناعي متزامنًا مع المحتوى المعروض على الشاشة، مع ترجمة نصية تلقائية، وموسيقى خلفية متوافقة مع إيقاع محتوى الصفحة. لن تحتاج إلى تسجيل منفصل أو استخدام برامج خاصة بالترجمة النصية. السرد يبدو طبيعيًا ويمكن استبداله بسهولة بنمط صوت مختلف، أو لغة أخرى، أو نبرة مختلفة من داخل المحرّر.مزامنة الشفاه بالذكاء الاصطناعيتطابق الصوت الجديد مع أي فيديو موجود إطارًا بإطار، ضمن سير عمل متقدّم لمزامنة الصوت يدعم أيضًا المقاطع التي تقوم برفعها.
فيديو متعدد اللغات بأكثر من 175 لغة
يمكن ترجمة أي فيديو يتم إنشاؤه من رابط URL إلى أكثر من 175 لغة مع سرد طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة، دون الحاجة إلى إعادة البناء أو إعادة التسجيل. تستخدم الفرق العالمية ذلك لإنتاج فيديو أساسي واحد وتوزيع نسخ محلية منه على كل سوق مستهدف ضمن سير العمل نفسه. يتولى مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي عملية التوطين من البداية إلى النهاية، بما في ذلك مطابقة الصوت وإضافة الترجمات، عبر جميع اللغات المدعومة.
المعالجة الدفعية وأتمتة واجهة برمجة التطبيقات (API)
أرسل قائمة من الروابط واحصل على فيديوهات جاهزة دون الحاجة لاستخدام محرّر الفيديو لكل رابط على حدة. يتيح لك الـ API إعداد القوالب، وأنماط الصوت، ونِسَب الأبعاد مرة واحدة وتطبيقها تلقائياً على مئات الروابط. تقوم فرق التسويق بجدولة عمليات الإرسال ليتم تشغيلها عند نشر صفحات جديدة. أما الفرق التي تحوّل المستندات إلى جانب الروابط، فيمكنها استخدامتحويل PDF إلى فيديولمعالجة الملفات الثابتة عبر نفس خط المعالجة.
حالات استخدام مُنشئ الفيديو من رابط URL
A blog post stops working the moment readers close the tab. Converting the URL into a short video immediately extends the content to social platforms without additional writing. The headline, key argument, and supporting points become a clip ready for LinkedIn, Instagram Reels, or YouTube Shorts. For full scene-by-scene treatment of long articles, article to video handles extended written content.
Product pages are built to convert, but most buyers skip text and want to see the product in action. Paste the URL and get a narrated walkthrough covering key features, differentiators, and outcomes in under two minutes. This is faster than a screen recording and more polished for sales emails or demo embeds. Sales teams that need a structured, purpose-built format can use the product demo video generator.
Landing pages are filled with conversion-optimized copy and proof points that translate directly into video. Pull the URL and generate a short clip carrying the same message in motion. Use it as a paid ad, social embed, or email creative without writing a separate brief. Teams scaling this into full campaigns can build on that foundation with marketing videos templates.
Internal knowledge base pages and HR wikis contain content employees rarely engage with in text form. Converting those URLs into narrated clips makes it more accessible and memorable. An entire onboarding library can be built from existing documentation without writing new scripts. For instructional video with SCORM and LMS support, training video covers the full L&D workflow.
Agencies managing multiple client accounts need to produce video without expanding production hours. A URL-based workflow allows one person to process an entire website, blog section, or press archive into a video library within a single working session. Branded and localized variants can be rendered through the same pipeline with minor template adjustments. Teams producing high-volume paid content can pair url to video with the AI ad maker for direct delivery in paid ad dimensions.
A webpage in English does not reach an international audience on its own. Convert the URL into a video, then translate it into any of 175+ languages with matching narration and captions in one additional step. What once required separate production runs for each market now happens from a single source URL. The AI dubbing tool covers audio localization, voice matching, and dialect selection across all supported languages.
كيف يعمل مُنشئ الفيديو من رابط URL
حوّل أي رابط صفحة ويب إلى فيديو قابل للمشاركة في أربع خطوات فقط، بدون الحاجة إلى أي برنامج مونتاج أو خبرة سابقة.
أدخل رابط أي صفحة ويب. الأداة تقرأ الصفحة وتستخرج المحتوى الأساسي تلقائياً.
اختر قالبًا، ونسبة عرض إلى ارتفاع، ونبرة تناسب نوع المحتوى والقناة والعلامة التجارية.
اقرأ النص المكتوب تلقائياً بعناية، وعدّل السرد، واضبط مواضع التركيز قبل عملية الإنشاء.
قم بإخراج الفيديو النهائي وتحميله بصيغتك المفضلة، ليكون جاهزًا للمشاركة أو التضمين أو الجدولة.
أداة تحويل من رابط إلى فيديو تقرأ المحتوى والصور والبيانات الوصفية من أي صفحة ويب وتُنشئ فيديو مُعلَّق صوتيًا تلقائيًا. الصق الرابط، وسيقوم النظام بكتابة النص، واختيار العناصر البصرية، وإضافة التعليق الصوتي دون الحاجة لأي عمل إنتاجي يدوي.تحويل النص إلى فيديويُنتج نفس مستوى الجودة بدءًا من مستند فارغ.
منشورات المدوّنة، وصفحات المنتجات، وصفات الهبوط، والمقالات الإخبارية، وصفحات التعريف بالشركة تحقق معدلات تحويل جيدة. الصفحات التي تحتوي على عناوين واضحة وفقرات منظمة تنتج نصوصًا أكثر دقة. الصفحات المعتمدة بشكل أساسي على الصور مع نص قليل قد تحتاج إلى مزيد من تحرير النص قبل عملية الإنشاء. لتحويل ملفات الشرائح بجانب الروابط (URLs)،تحويل PPT إلى فيديويتعامل مع المحتوى المعتمد على العروض التقديمية عبر نفس خط المعالجة الآلي.
قابل للتخصيص بدرجة عالية. غيّر الإيقاع، والقوالب، والموسيقى الخلفية، وأسلوب التعليق الصوتي، والترجمة، والعناصر البصرية وعناصر الفيديو أونلاين. استخدم تعديل النص إلى فيديو لتغيير الرسائل، وطبّق تحويل الصورة إلى فيديو للحصول على عناصر بصرية أغنى، أو اضبط التوقيت والانتقالات بدقة للحصول على نتيجة أكثر سينمائية.
نعم. استخدم video translator لإنشاء نسخ محلية مع ترجمة نصية ودبلجة صوتية. تحافظ HeyGen على التوقيت والإيقاع مع إعادة إنشاء سرد طبيعي باللغة المستهدفة للحفاظ على الاتساق عبر الأسواق.
تشمل خيارات التصدير ملفات MP4 محسّنة للويب ووسائل التواصل الاجتماعي، ونسخًا عمودية لـ Reels/TikTok، ومواد متكررة لـ Canvas، وملفات عالية معدل البت للبث التلفزيوني. اختر الإعدادات الجاهزة لكل منصة لضمان نسبة العرض إلى الارتفاع والدقة وحجم الملف المناسب لكل وجهة.
نعم. توفر HeyGen نقاط نهاية REST لإنشاء تسجيلات ملفات الفيديو الخاصة بك ومراقبتها واسترجاعها. تتيح لك معالجة الدُفعات، وإشعارات الـ webhook، وتكاملات التخزين أتمتة سير العمل لكتالوجات المحتوى الكبيرة والتحديثات المتكررة.
يستفيد المسوّقون، فرق المنتجات، مدراء التجارة الإلكترونية، المعلّمون، الناشرون، وصنّاع المحتوى. أي شخص يحتاج إلى إنتاج فيديو سريع وقابل للتوسّع اعتمادًا على محتوى الويب الحالي سيحقق وفورات كبيرة في الوقت والتكلفة مقارنة بالإنتاج التقليدي.
تحتفظ بكامل الحقوق على مقاطع الفيديو التي تقوم بتصديرها. HeyGen لا تدّعي ملكية هذه المقاطع. تأكد من أن لديك الحقوق القانونية لأي وسائط تابعة لطرف ثالث أو أي محتوى محمي بحقوق النشر يتم تضمينه في الصفحات المحوّلة؛ تظل أنت المسؤول عن هذه الأصول.
نعم. HeyGen يقدّم مواد إعلانية جاهزة للمنصات ومُحسَّنة للإعلانات على السوشيال والإعلانات البرمجية. استخدم الإنشاء الدفعي لإنشاء العديد من نسخ الإعلانات لاختبارات A/B وحملات الأداء.
يتم تشفير الملفات المرفوعة والفيديوهات المُنشأة أثناء النقل وعند التخزين. تلتزم HeyGen بممارسات أمان بمستوى القطاع وتوفّر إعدادات مرنة للتحكم في التخزين والصلاحيات. للمحتوى الحساس، استخدم تكاملات التخزين الخاصة وقيود الوصول لحماية ملفات الفيديو الخاصة بك.
