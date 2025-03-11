تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

اجعل الصورة تغنّي: حرّك أي صورة باستخدام الذكاء الاصطناعي

ارفع صورة أو الصق رابط صورة لتحصل فورًا على فيديو غنائي مصقول. HeyGen تحرّك الوجوه، وتزامن حركة الشفاه مع الصوت، وتضيف تعابير طبيعية، وترجمات، وملفات جاهزة للنشر على المنصات، بحيث تنشئ مقاطع قابلة للمشاركة بدون كاميرات أو تحريك يدوي.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

اختر أفاتار
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
مقاطع سوشيال ميديا وفيديوهات ميمز قابلة للانتشار الفيروسي

Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.

رسائل وتحيات مخصّصة

Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.

أدوات التعليم وتعلّم اللغات

Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.

حملات العلامة التجارية والتمائم

Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.

رسوم متحركة للذكريات والتخليد

Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.

المؤثرون الافتراضيون وVTubing

Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.

لماذا HeyGen هو أفضل أداة لجعل الصور تغني

تجمع HeyGen بين تحريك الوجوه المتقدّم، وجودة الصوت العالية ومزامنة الشفاه، مع إعدادات جاهزة في المنصّة، بحيث يتمكّن المبدعون والفرق من إنتاج مقاطع غناء قابلة للانتشار بسرعة وبشكل موثوق. أنشئ عشرات النُسخ المختلفة، ووطّن الصوت لعدّة لغات، وشاركها عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

حركة وجه واقعية

يُحاكي نظامنا الوميض الخفيف، وأشكال الفم، وحركة الرأس بدقة، بحيث تبدو الصور الغنائية طبيعية ومعبرة عاطفيًا من دون الحاجة إلى تعديل إطار بإطار.

سير عمل بسيط يناسب الجميع

ارفع أي صورة واضحة، واختر أو ارفع ملفاً صوتياً، وHeyGen تتولى كشف الوجوه، ومزامنة الشفاه، والمعالجة النهائية، بحيث يحصل المبدعون بدون أي خبرة في التحريك على نتائج احترافية.

وسّع نطاقك، ووطّن محتواك، وشاركه

أنشئ العديد من الإصدارات المحلية باستخدام مترجم الفيديو والتصدير الدفعي حتى تتمكن من اختبار العبارات الجاذبة واللغات والصيغ المختلفة عبر الشرائح الجماهيرية والمنصات.

حوّل صورة إلى فيديو غنائي مع اكتشاف ذكي للوجه

تقوم HeyGen باكتشاف معالم الوجه وربط الصوت بأشكال فم وتعابير واقعية. تعمل عملية التحويل من صورة إلى فيديو على إعادة بناء مسارات الحركة الدقيقة واستمرارية الإضاءة بحيث يبدو ناتج الفيديو حيّاً ومقنعاً من أول مشاهدة.

مزامنة شفاه دقيقة وتوقيت تعبيري طبيعي

محرك مزامنة الشفاه لدينا يطابق الصوت على مستوى المقاطع الصوتية ويضيف توقفات طبيعية وأنفاساً وتعبيرات دقيقة لخلق تجربة غناء بالذكاء الاصطناعي جذابة. والنتيجة هي بورتريه غنائي يحافظ على الإيقاع والعاطفة وانتباه المشاهد مع صوت يبدو حقيقياً، ليجعل صورتك تنبض بالحياة.

خيارات صوت مرنة ودعم للأصوات

استخدم أي أغنية أو مسار صوتي قمت برفعه، أو اختر من بين نماذج صوت عالية الجودة، أو أنشئ صوتًا قابلًا للغناء بعدة لغات. تدعم HeyGen النطق متعدد اللغات حتى تتمكّن من جعل الشخصيات تغني بلغات مختلفة بأداء مقنع.

ملفات تصدير وإعدادات جاهزة للمنصات

صدّر مقاطع MP4 محسّنة للتنسيقات الرأسية والمربعة والأفقية مع طبقات الترجمة النصية ومناطق آمنة لوضع النص. تضمن الإعدادات المسبقة أن يطابق مقطعك إرشادات منصات التواصل الاجتماعي ويبدو رائعًا في معاينات الخلاصات أو القصص.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

ستيف سووري, مصمّم وسائط تعليمية
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أنني أستطيع كتابة سيناريو، وإرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيفية استخدام أداة Make Photo Sing

أنشئ مقطع صورة غنائية في أربع خطوات بسيطة من صورة إلى فيديو.

الخطوة 1

حمّل صورتك

اختر صورة واضحة من الأمام أو الصق رابط صورة. تقوم HeyGen تلقائياً باكتشاف الوجه واقتراح أفضل إطار لمزامنة الشفاه.

الخطوة 2

أضف أو اختر ملفًا صوتيًا

ارفع أغنية أو مقطع صوتي، أو اختر من نماذج الأصوات المتاحة. حدّد اللغة والتوقيت؛ تقوم HeyGen بتحليل الإيقاع وربط الفونيمات بحركة الفم.

الخطوة 3

عاين وعدّل

راجع المسودة التي تم إنشاؤها، وعدّل التعابير، وأضف ترجمات نصية، أو غيّر التوقيت. أنشئ لقطات بديلة أو طبّق صوتًا مختلفًا للتنويع.

الخطوة 4

تصدير ومشاركة

صدّر ملفات MP4 مُحسّنة لـ Reels وTikTok وStories مع ترجمة نصية ومناطق نص آمنة. صدّر دفعات من نسخ متعددة لاختبارات A/B أو لحملات متعددة اللغات.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ماذا يعني «make photo sing» وكيف يحقق HeyGen ذلك؟

جعل الصورة «تغني» يعني تحريك وجه ثابت ليؤدي مقطعًا صوتيًا محددًا مع مزامنة حركات الشفاه وإضافة تعبيرات وحركات جسدية معبّرة. تستخدم HeyGen تقنيات كشف الوجه، وربط الأصوات الكلامية (الفونيمات)، وتوليد الحركة لإنشاء أوضاع فم واقعية، ورفيف للعينين، وحركة خفيفة للرأس تتماشى مع الصوت لتقديم نتيجة مقنعة.

ما هي أفضل أنواع الصور لاستخدامها في البورتريهات الغنائية؟

الصور الشخصية الأمامية ذات الإضاءة الجيدة وقلة العوائق تعطي أفضل النتائج. تجنّب الزوايا الجانبية الحادة، أو العوائق الكثيفة، أو الصور منخفضة الدقة جدًا لضمان أن تبدو صورتك بالذكاء الاصطناعي في أفضل شكل. إذا كان لديك صورة بزاوية مائلة فقط، فجرّب قصًا أوضح يركّز على الوجه لتحسين مزامنة الشفاه وتعبيرات الوجه.

هل يمكنني استخدام أي أغنية أو تسجيل صوتي؟

نعم، يمكنك رفع الأغاني أو مسارات الصوت ضمن حدود الطول والصيغ التي يدعمها النظام الأساسي. انتبه لحقوق النشر عند استخدام الموسيقى التجارية. توفر HeyGen أيضًا مؤثرات صوتية ونماذج صوت مرخَّصة للاستخدام التجاري الآمن والنمذجة السريعة.

ما مدى واقعية مزامنة الشفاه وتعابير الوجه؟

تعمل مزامنة الشفاه في HeyGen على مستوى الفونيم، وتضيف تعديلات في التوقيت، وأنفاسًا، وتعبيرات دقيقة لتعزيز الواقعية. النتائج مقنعة بدرجة كبيرة لمقاطع السوشيال القصيرة والرسائل المخصّصة؛ لكن اللقطات القريبة جدًا أو المشاهد السينمائية قد تُظهر حدود التقنيات الحالية في التوليد.

هل يمكنني جعل عدة أشخاص يغنّون في صورة واحدة؟

معظم الأدوات تُحسِّن العمل لوجه متحرك واحد في كل مرة. إذا كانت الصورة تحتوي على عدة وجوه، يمكنك إنشاء مقاطع منفصلة لكل وجه، أو رفع صورة مجمَّعة واختيار الوجه الذي تريد تحريكه حيثما كان ذلك مدعومًا.

هل يدعم HeyGen لغات ولهجات متعددة؟

نعم. المنصّة تدعم نماذج صوتية ونطق متعددة اللغات، مما يتيح لك جعل صورتك تغنّي بلغات مختلفة. استخدم مترجم الفيديو لإعادة إنشاء المسارات الصوتية والترجمات حتى تبدو مقاطع الغناء بالذكاء الاصطناعي طبيعية عبر مختلف اللغات.

هل الفيديوهات المُنشأة مناسبة للاستخدام التجاري؟

المقاطع المُنشأة باستخدام HeyGen والأصول المرخَّصة المزوَّدة مناسبة للاستخدام التجاري، مما يتيح لك جعل أي صورة «تغنّي». تحقّق من تراخيص أي ملفات صوتية أو صور تابعة لطرف ثالث تقوم برفعها لضمان الالتزام بحقوق الملكية وسياسات المنصات عند استخدام صور بالذكاء الاصطناعي.الخطة الاحترافية تبدأ من $49

هل يمكنني تعديل فيديو الغناء المُنشأ؟

نعم. يمكنك معاينة المسودات وتطبيق تعديلات مثل درجة تعبير الوجه، نص الترجمة النصية، أو مسارات صوتية بديلة. أعد إنشاء نسخ مختلفة بسرعة لاختبار أصوات ولغات وتوقيتات متعددة.

كم يستغرق وقت الإنشاء وما هي صيغ الملفات المتاحة؟

عادةً ما يتم تصيير المقاطع القصيرة في ثوانٍ إلى بضع دقائق حسب الطول والتعقيد، مما يتيح لك إنشاء صور غناء أونلاين مجاناً بسرعة. يتم توفير التصدير كملفات MP4 مُحسَّنة للوضعيات الرأسية والمربعة والأفقية مع خيار حرق الترجمة على الفيديو.

هل يتم حماية صورتي وبياناتي؟

تقوم HeyGen بتشفير الملفات التي ترفعها وتلتزم بضوابط صارمة للخصوصية. تحتفظ بملكية المحتوى الذي تنشئه. راجع شروط المنصّة للاطّلاع على التفاصيل الخاصة بالتخزين وفترات الاحتفاظ وأذونات المشاركة.

