ارفع صورة أو الصق رابط صورة لتحصل فورًا على فيديو غنائي مصقول. HeyGen تحرّك الوجوه، وتزامن حركة الشفاه مع الصوت، وتضيف تعابير طبيعية، وترجمات، وملفات جاهزة للنشر على المنصات، بحيث تنشئ مقاطع قابلة للمشاركة بدون كاميرات أو تحريك يدوي.
Creators want fast, funny, or nostalgic clips to grow audiences. HeyGen turns photos into singable moments—perfect for memes, trend riffs, and short-form platforms where shareability matters.
Instead of a static ecard, send a singing portrait for birthdays, anniversaries, or surprises. HeyGen creates heartfelt or humorous clips that feel personal and memorable.
Teachers and language creators use singing photos to illustrate pronunciation and cadence. HeyGen’s lip sync and multilingual audio help learners see and hear how phrases are formed.
Marketing teams animate mascots or product characters to perform jingles or taglines. HeyGen helps brands produce short, repeatable clips for campaigns without studio time.
Bring historic photos or family portraits to life with singing messages and preserved expressions. These emotionally rich clips are ideal for memorials, archives, and family sharing.
Turn illustrations or avatars into singing performers for channels and virtual events using our AI photo animator. HeyGen’s expressive animation gives characters a unique voice and stage presence without motion capture.
لماذا HeyGen هو أفضل أداة لجعل الصور تغني
تجمع HeyGen بين تحريك الوجوه المتقدّم، وجودة الصوت العالية ومزامنة الشفاه، مع إعدادات جاهزة في المنصّة، بحيث يتمكّن المبدعون والفرق من إنتاج مقاطع غناء قابلة للانتشار بسرعة وبشكل موثوق. أنشئ عشرات النُسخ المختلفة، ووطّن الصوت لعدّة لغات، وشاركها عبر قنوات التواصل الاجتماعي.
يُحاكي نظامنا الوميض الخفيف، وأشكال الفم، وحركة الرأس بدقة، بحيث تبدو الصور الغنائية طبيعية ومعبرة عاطفيًا من دون الحاجة إلى تعديل إطار بإطار.
ارفع أي صورة واضحة، واختر أو ارفع ملفاً صوتياً، وHeyGen تتولى كشف الوجوه، ومزامنة الشفاه، والمعالجة النهائية، بحيث يحصل المبدعون بدون أي خبرة في التحريك على نتائج احترافية.
أنشئ العديد من الإصدارات المحلية باستخدام مترجم الفيديو والتصدير الدفعي حتى تتمكن من اختبار العبارات الجاذبة واللغات والصيغ المختلفة عبر الشرائح الجماهيرية والمنصات.
حوّل صورة إلى فيديو غنائي مع اكتشاف ذكي للوجه
تقوم HeyGen باكتشاف معالم الوجه وربط الصوت بأشكال فم وتعابير واقعية. تعمل عملية التحويل من صورة إلى فيديو على إعادة بناء مسارات الحركة الدقيقة واستمرارية الإضاءة بحيث يبدو ناتج الفيديو حيّاً ومقنعاً من أول مشاهدة.
مزامنة شفاه دقيقة وتوقيت تعبيري طبيعي
محرك مزامنة الشفاه لدينا يطابق الصوت على مستوى المقاطع الصوتية ويضيف توقفات طبيعية وأنفاساً وتعبيرات دقيقة لخلق تجربة غناء بالذكاء الاصطناعي جذابة. والنتيجة هي بورتريه غنائي يحافظ على الإيقاع والعاطفة وانتباه المشاهد مع صوت يبدو حقيقياً، ليجعل صورتك تنبض بالحياة.
خيارات صوت مرنة ودعم للأصوات
استخدم أي أغنية أو مسار صوتي قمت برفعه، أو اختر من بين نماذج صوت عالية الجودة، أو أنشئ صوتًا قابلًا للغناء بعدة لغات. تدعم HeyGen النطق متعدد اللغات حتى تتمكّن من جعل الشخصيات تغني بلغات مختلفة بأداء مقنع.
ملفات تصدير وإعدادات جاهزة للمنصات
صدّر مقاطع MP4 محسّنة للتنسيقات الرأسية والمربعة والأفقية مع طبقات الترجمة النصية ومناطق آمنة لوضع النص. تضمن الإعدادات المسبقة أن يطابق مقطعك إرشادات منصات التواصل الاجتماعي ويبدو رائعًا في معاينات الخلاصات أو القصص.
كيفية استخدام أداة Make Photo Sing
أنشئ مقطع صورة غنائية في أربع خطوات بسيطة من صورة إلى فيديو.
اختر صورة واضحة من الأمام أو الصق رابط صورة. تقوم HeyGen تلقائياً باكتشاف الوجه واقتراح أفضل إطار لمزامنة الشفاه.
ارفع أغنية أو مقطع صوتي، أو اختر من نماذج الأصوات المتاحة. حدّد اللغة والتوقيت؛ تقوم HeyGen بتحليل الإيقاع وربط الفونيمات بحركة الفم.
راجع المسودة التي تم إنشاؤها، وعدّل التعابير، وأضف ترجمات نصية، أو غيّر التوقيت. أنشئ لقطات بديلة أو طبّق صوتًا مختلفًا للتنويع.
صدّر ملفات MP4 مُحسّنة لـ Reels وTikTok وStories مع ترجمة نصية ومناطق نص آمنة. صدّر دفعات من نسخ متعددة لاختبارات A/B أو لحملات متعددة اللغات.
جعل الصورة «تغني» يعني تحريك وجه ثابت ليؤدي مقطعًا صوتيًا محددًا مع مزامنة حركات الشفاه وإضافة تعبيرات وحركات جسدية معبّرة. تستخدم HeyGen تقنيات كشف الوجه، وربط الأصوات الكلامية (الفونيمات)، وتوليد الحركة لإنشاء أوضاع فم واقعية، ورفيف للعينين، وحركة خفيفة للرأس تتماشى مع الصوت لتقديم نتيجة مقنعة.
الصور الشخصية الأمامية ذات الإضاءة الجيدة وقلة العوائق تعطي أفضل النتائج. تجنّب الزوايا الجانبية الحادة، أو العوائق الكثيفة، أو الصور منخفضة الدقة جدًا لضمان أن تبدو صورتك بالذكاء الاصطناعي في أفضل شكل. إذا كان لديك صورة بزاوية مائلة فقط، فجرّب قصًا أوضح يركّز على الوجه لتحسين مزامنة الشفاه وتعبيرات الوجه.
نعم، يمكنك رفع الأغاني أو مسارات الصوت ضمن حدود الطول والصيغ التي يدعمها النظام الأساسي. انتبه لحقوق النشر عند استخدام الموسيقى التجارية. توفر HeyGen أيضًا مؤثرات صوتية ونماذج صوت مرخَّصة للاستخدام التجاري الآمن والنمذجة السريعة.
تعمل مزامنة الشفاه في HeyGen على مستوى الفونيم، وتضيف تعديلات في التوقيت، وأنفاسًا، وتعبيرات دقيقة لتعزيز الواقعية. النتائج مقنعة بدرجة كبيرة لمقاطع السوشيال القصيرة والرسائل المخصّصة؛ لكن اللقطات القريبة جدًا أو المشاهد السينمائية قد تُظهر حدود التقنيات الحالية في التوليد.
معظم الأدوات تُحسِّن العمل لوجه متحرك واحد في كل مرة. إذا كانت الصورة تحتوي على عدة وجوه، يمكنك إنشاء مقاطع منفصلة لكل وجه، أو رفع صورة مجمَّعة واختيار الوجه الذي تريد تحريكه حيثما كان ذلك مدعومًا.
نعم. المنصّة تدعم نماذج صوتية ونطق متعددة اللغات، مما يتيح لك جعل صورتك تغنّي بلغات مختلفة. استخدم مترجم الفيديو لإعادة إنشاء المسارات الصوتية والترجمات حتى تبدو مقاطع الغناء بالذكاء الاصطناعي طبيعية عبر مختلف اللغات.
المقاطع المُنشأة باستخدام HeyGen والأصول المرخَّصة المزوَّدة مناسبة للاستخدام التجاري، مما يتيح لك جعل أي صورة «تغنّي». تحقّق من تراخيص أي ملفات صوتية أو صور تابعة لطرف ثالث تقوم برفعها لضمان الالتزام بحقوق الملكية وسياسات المنصات عند استخدام صور بالذكاء الاصطناعي.الخطة الاحترافية تبدأ من $49
نعم. يمكنك معاينة المسودات وتطبيق تعديلات مثل درجة تعبير الوجه، نص الترجمة النصية، أو مسارات صوتية بديلة. أعد إنشاء نسخ مختلفة بسرعة لاختبار أصوات ولغات وتوقيتات متعددة.
عادةً ما يتم تصيير المقاطع القصيرة في ثوانٍ إلى بضع دقائق حسب الطول والتعقيد، مما يتيح لك إنشاء صور غناء أونلاين مجاناً بسرعة. يتم توفير التصدير كملفات MP4 مُحسَّنة للوضعيات الرأسية والمربعة والأفقية مع خيار حرق الترجمة على الفيديو.
تقوم HeyGen بتشفير الملفات التي ترفعها وتلتزم بضوابط صارمة للخصوصية. تحتفظ بملكية المحتوى الذي تنشئه. راجع شروط المنصّة للاطّلاع على التفاصيل الخاصة بالتخزين وفترات الاحتفاظ وأذونات المشاركة.
