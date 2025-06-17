منشئ دعوات بالذكاء الاصطناعي لدعوات فورية

أنشئ دعوات فيديو جميلة وجاهزة للمشاركة من النصوص أو الصور أو روابط الفعاليات باستخدام أداة HeyGen المجانية لإنشاء الدعوات بالذكاء الاصطناعي. الصق نص الفعالية، واختر أسلوباً بصرياً، وأنشئ فوراً دعوات مصقولة بمشاهد متحركة، وتعليق صوتي، وترجمة نصية، وصيغ جاهزة للتصدير، دون الحاجة إلى كاميرات أو تحرير.
جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً
Generate elegant, animated wedding invites that highlight names, dates, venue details, and RSVP links. Localize versions for guests in different languages and produce both short teaser clips and full announcement videos.
Convert agendas, speaker bios, and registration links into professional video invites for partners or internal teams. Apply corporate templates and export versions for email, intranet, and LinkedIn campaigns.
Create playful birthday, housewarming, or holiday video invites with themed motion, music, and instant share links—perfect for group chats and social posts.
Design persuasive video invitations that explain purpose, schedule, and donation options. Produce tailored versions for partner segments and track engagement after distribution using AI.
Send cinematic launch invites that include teaser visuals, event run-of-show, and RSVP CTAs. Regenerate updates as details evolve without re-shoots.
Use guest name variables or uploaded photos to produce individualized video invites at scale. HeyGen helps craft a personal touch while automating mass personalization for creating invitations.
لماذا HeyGen هو أفضل أداة لإنشاء دعوات بالذكاء الاصطناعي
HeyGen يحوّل نص الدعوات إلى فيديوهات دعوة كاملة بالذكاء الاصطناعي، بجودة إنتاج احترافية، وتوقيت ذكي، وتقديم بعدة لغات. تَصنع الفرق دعوات متسقة تحمل هوية العلامة التجارية بسرعة، وتُنجز الترجمة والتوطين بسهولة، وتُوسّع نطاق الدعوات للضيوف والشركاء والحضور بأقل قدر من الجهد.
حوّل تفاصيل فعاليّتك إلى فيديو جاهز خلال دقائق. HeyGen تقوم بأتمتة ترتيب المشاهد، والتحريك، وضبط التوقيت حتى تركّز على الرسالة نفسها بدلًا من الانشغال بالإنتاج.
طبّق ألوان العلامة التجارية وخطوطها وشعاراتها وقوالبها. عدّل المشاهد، واستبدل العناصر، أو حسّن النص مع الحفاظ على هوية متسقة في كل دعوة وكل تنسيق.
ترجم نصوص الفعاليات وأعد إنشاء الفيديوهات بلغات أخرى مع التعليق الصوتي والترجمة النصية على الشاشة. مترجم الفيديو من HeyGen يعيد إنشاء التوقيت والإيقاع لتقديم طبيعي في دعوتك باستخدام الذكاء الاصطناعي.
تأليف المشاهد وتوقيتها اعتمادًا على السكربت
انسخ نص الدعوة الخاص بك أو ارفع قائمة الضيوف، وHeyGen ينشئ لك فيديو مشهداً تلو الآخر يتبع النص الذي كتبته. يقوم المحرّك بالتعرّف على العناوين، وتفاصيل RSVP، وكتل الجدول الزمني لإنشاء مشاهد واضحة وسهلة القراءة مع انتقالات سلسة، ونصوص متحركة، وتركيز بصري على التفاصيل الأساسية. استخدم تحويل «صورة إلى فيديو» لتحسين تجربة الدعوة عبر الإنترنت، من خلال إدخال الصور لتحويلها إلى خلفيات متحركة والحفاظ على اتساق الشكل البصري للمشاهد عبر الإصدارات المختلفة.
نظام تصميم متحرك مع عناصر تحكم في الهوية البصرية للعلامة التجارية
اختر من قوالب جاهزة منتقاة أو خصّص بالكامل لوحات الألوان، والخطوط، ومنحنيات الحركة، والشرائط السفلية. يطبّق محرّك التصميم في HeyGen مجموعة هوية علامتك تلقائياً على كل دعوة، ويحافظ على وضوح القراءة على الشاشات الصغيرة، ويضمن أن الحركة والإيقاع يتوافقان مع طابع الحدث — رسمي، مرح، أو سينمائي.
تعليق صوتي طبيعي، وموسيقى، ودعم مزامنة الشفاه
أضف تعليقات صوتية بالذكاء الاصطناعي بجودة الاستوديو بعدة لغات، واختر موسيقى خلفية تناسب الأجواء، واستخدم استنساخ الصوت للرسائل الشخصية. عند استخدام مقدّم على الشاشة أو أفاتار، يطبّق HeyGen مزامنة شفاه دقيقة بحيث تتطابق الدعوات المنطوقة مع الحركة المُنشأة بسلاسة.
تصدير محسّن للمنصات مع أتمتة مدمجة
حوّل الدعوات إلى ملفات MP4، أو فيديوهات قصيرة عمودية، أو صور GIF جاهزة للمراسلة، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، أو صفحات الفعاليات باستخدام تصميم قابل للتخصيص. استخدم الإنشاء بالجملة أو واجهة برمجة التطبيقات (API) لإنشاء مئات الدعوات المخصّصة من ملف جدول بيانات، وأتمتة الإرسال باستخدام Webhooks وتكاملات التخزين السحابي.
اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتدفع نموّها باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
كيفية استخدام أداة إنشاء الدعوات بالذكاء الاصطناعي
أنشئ دعوات فيديو بالذكاء الاصطناعي في أربع خطوات واضحة — من كتابة النص إلى فيديو جاهز للمشاركة.
أضف الأسماء، التاريخ، الوقت، الموقع، رابط تأكيد الحضور (RSVP)، وأي ملاحظات أخرى. HeyGen يحلل النص، يحدّد العناصر ذات الأولوية، ويجهّز م
اختر قالباً قابلاً للتخصيص، ونظام ألوان، وموسيقى خلفية لدعواتك. اختر صوتاً للإعلانات أو حمّل مقطعاً قصيراً لإنشاء استنساخ صوت مخصص.
حرّر النص، واستبدل الصور، أو أضف متغيّرات الضيوف لإنشاء نسخ مخصّصة. عدّل التوقيت، أو شدّة الحركة، أو أنماط الترجمة النصية باستخدام عناصر تحكم بسيطة.
أنشئ ملفات مُحسّنة لوسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني وصفحات الفعاليات باستخدام أداة مجانية لصناعة الدعوات. استخدم وضع الدُفعات أو واجهة API لإنشاء آلاف الدعوات المخصّصة وتفعيل إرسالها عبر Webhooks أو عمليات الدمج.
أداة إنشاء الدعوات بالذكاء الاصطناعي تحوّل نص الدعوة، أو الصور، أو الروابط الخاصة بفعاليتك إلى فيديو مكتمل الإنتاج باستخدام صور مولَّدة، وتصميم حركي، وتعليق صوتي، وأتمتة للتوقيت. على عكس محررات القوالب الثابتة، تقوم HeyGen بإنشاء مشاهد متحركة، وتطبيق إيقاع تلقائي، وإنتاج صيغ فيديو جاهزة للمشاركة بدون ضبط إطارات يدوي أو تحرير معقّد.
نعم. يدعم HeyGen مجموعات الهوية البصرية للعلامة التجارية التي تطبّق تلقائياً الألوان والخطوط والشعارات وقواعد التصميم على كل دعوة. يمكنك ضبط منحنيات الحركة وأنماط الترجمة النصية وتكوين المشهد بدقة لضمان توافق كل نسخة مع معايير علامتك التجارية.
ارفع ملف جدول بيانات يحتوي على متغيّرات الضيوف، الأسماء، روابط الصور أو عبارات التحية، وHeyGen سيُنشئ دعوات مخصّصة على دفعات. يمكن أن يتضمّن كل ملف سطر صوتي أو صورة مخصّصة، مما يتيح تواصلاً شخصياً قابلاً للتوسّع بدون تعديل يدوي. فعّل مزايا الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّمة مع الخطط التي تبدأ من $49 شهرياً.
نعم. استخدم مولّد الدعوات بالذكاء الاصطناعي المدمج والمجاني لتبسيط عملية التصميم.مترجم الفيديولإنشاء نسخ محلية. تقوم HeyGen بترجمة نصوص السكربت، وإنشاء تعليقات صوتية طبيعية، وضبط الترجمة النصية ومزامنة الشفاه مع الصوت المترجم بحيث تصل الرسائل بشكل طبيعي إلى الضيوف الدوليين.
يمكنك رفع مقاطع موسيقية مرخَّصة أو الاختيار من مكتبة HeyGen التي تضم موسيقى مصرحاً باستخدامها. يقوم المحرّك بمواءمة الموسيقى مع إيقاع الفيديو، ويمكنه ضبط المونتاج تلقائياً ليتزامن مع الإشارات الموسيقية للحصول على نتيجة احترافية.
صدّر ملفات MP4 مُحسّنة للبريد الإلكتروني، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو صفحات الفعاليات، أو الريلز العمودية لـ Instagram وTikTok، أو صور GIF متكررة للرسائل السريعة. تضمن القوالب الجاهزة ضبط نسب الأبعاد، ومعدلات البت، وتضمين الترجمات بشكل صحيح لكل وجهة.
معظم فيديوهات الدعوات يتم إنشاؤها خلال دقائق، حسب الطول ودرجة التعقيد. جداول إنشاء الدُفعات تتوسع مع حجم المحتوى، وتدعم واجهات API وwebhooks التسليم غير المتزامن للفهرسات الكبيرة.
تحتفظ بالملكية الكاملة لجميع الدعوات المُنشأة. تخزّن HeyGen البيانات وتنقلها بشكل آمن مع ضوابط على مستوى المؤسسات. للفعاليات الحساسة، استخدم تكاملات التخزين الخاصة والتحكم في الوصول القائم على الأدوار لإدارة توزيع الدعوات.
نعم. عدّل النص، واستبدل العناصر البصرية، أو غيّر إعدادات الصوت ثم أعد إنشاء الفيديو. تقوم HeyGen بتحديث المشاهد التي تم تعديلها فقط، مما يجعل التعديلات المتكررة سريعة وفعّالة بدون إعادة بناء الفيديو بالكامل.
تدعم HeyGen روابط مشاركة قابلة للتصدير وتنزيل الملفات لأي منصة بريد إلكتروني أو RSVP، ويمكنها الاتصال عبر واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لأتمتة إرسال المحتوى إلى أنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو أدوات التسويق عبر البريد الإلكتروني، أو أدوات إدارة الفعاليات.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.