سواء كنت تنشئ دورات تعليمية عبر الإنترنت، أو محاضرات، أو شروحات، أو رسائل تحفيزية، فإن صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يبسّط عملية إنتاج فيديوهات احترافية وجذابة. هذه الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي تشدّ انتباه الجماهير حول العالم وتساعدك على تحقيق تأثير يدوم.

الفوائد والقيمة

عزّز التفاعل ووسّع النطاق وبسّط إنشاء الدورات باستخدام إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

Save time creating online learning courses without sacrificing quality

Skip lengthy production cycles and create high-quality AI videos in minutes. Whether you’re delivering a lecture, inspiring learners with motivational talks, or guiding them through tutorials, our AI video generator enables faster production without cutting corners on content quality. Embrace AI allows for tailored learning experiences and enjoy Enhancing personalization, efficiency, and engagement through advanced AI technologies.

Captivate learners in online learning courses with lifelike AI avatars

Choose from a library of diverse AI avatars or create your digital twin that reflects your unique style and voice. With precise facial expressions, natural gestures, and advanced lip-syncing, learners stay focused on the material you're presenting in your online learning courses.

Scale content for global audiences using AI video generators

Translate and localize your AI videos into over 170 languages and dialects using AI-powered tools with just a couple of clicks. Provide meaningful content to learners worldwide with accurate translations that synchronize lip movements in your online learning courses.

اكتشف كيف يحوّل المتخصصون في التعلم والتطوير المحتوى التعليمي باستخدام أدوات إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي

TechMix

See how TechMix empowers international partners with AI video creation.

Equity Trust

Learn how Equity Trust creates 12 AI videos an hour with HeyGen.

AI Smart Ventures

Discover how AI Smart Ventures trains over 10,000 learners AI videod.

«كنا نعلم أن الاكتفاء بتقديم محتوى مكتوب لن يكون فعّالًا في الحفاظ على تفاعل شركائنا. باستخدام أفاتارات HeyGen، أصبح بإمكاننا إنشاء محتوى معلوماتي وممتع وتفاعلي في الوقت نفسه، مما يجعل التعلّم تجربة أكثر حيوية وديناميكية.»

جون سونكانسكي

منسق تسويق في TechMix

كيفية إنشاء دورات تعليمية عبر الإنترنت باستخدام HeyGen

  1. اعثر على قالب التعلّم المثالي

تصفّح مجموعة متنوعة من القوالب القابلة للتخصيص والمصممة خصيصًا لدورات التعلم عبر الإنترنت. سواء كنت تنشئ محاضرة، أو شرحًا تعليميًا، أو حديثًا تحفيزيًا، اختر التنسيق الذي يناسب أسلوبك في التدريس. طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية فورًا لتحصل على تجربة علامة تجارية متناسقة.

  1. أضف نص حديثك، والأفاتار، والخلفية
  1. خصّص فيديو الذكاء الاصطناعي الخاص بك
  1. أطلق إبداعك مع عناصر تصميم إضافية
  1. قدّم الفيديو النهائي الخاص بك

الأسئلة الشائعة

ما أنواع محتوى التعلّم التي يمكنني إنشاؤها باستخدام أداة إنشاء الدورات بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

يمكنك إنتاج مواد تعليمية متنوعة — مثل المحاضرات المصوّرة، والدروس التعليمية، ومقاطع الفيديو التحفيزية، وغيرها — بفضل مزايا الذكاء الاصطناعي في المنصّة.

هل يمكنني استخدام أداة إنشاء الدورات بالذكاء الاصطناعي مثل HeyGen للدورات الإلكترونية؟

بالتأكيد. سواء كان ذلك لمنصات التعليم الإلكتروني، أو تدريب الموظفين، أو بيئة الفصول الدراسية، تساعدك HeyGen على تقديم فيديوهات جذابة تحافظ على انتباه المتعلمين.

كيف تعمل الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي في فيديوهات التعليم؟

تعمل أفاتارات الذكاء الاصطناعي لدينا كمقدّمين افتراضيين، بملامح وجه واقعية ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه. يمكنك الاختيار من بين أفاتارات جاهزة أو إنشاء أفاتار خاص بك.

هل يمكن لـ HeyGen ترجمة فيديوهات التعلم الخاصة بي لجمهور عالمي؟

نعم، ترجمة فيديوهاتك إلى أكثر من 170 لغة تتم بسرعة وبساطة بفضل إمكانات التوطين المتقدّمة في HeyGen.

هل HeyGen مناسب للمبتدئين الذين ليست لديهم أي خبرة في مونتاج الفيديو؟

بالتأكيد. HeyGen سهل الاستخدام، ويقدّم قوالب وأدوات تحرير بديهية لمساعدة المبتدئين على إنشاء فيديوهات مصقولة واحترافية.

كيف يساعد HeyGen في توفير الوقت مقارنةً بإنتاج الفيديو التقليدي؟

عادةً ما تتطلّب عملية الإنتاج توظيف فريق وتصويرًا وعدة جولات من المونتاج. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات مصقولة في دقائق — مثالية للمدرّسين الذين يحتاجون إلى إنتاج المحتوى بسرعة.

هل يمكنني تخصيص مظهر وأسلوب فيديوهاتي؟

بالتأكيد. يمكنك اختيار الخلفيات والعناصر الرسومية والخطوط والألوان التي تتماشى مع هوية علامتك التجارية أو أسلوب دورتك التدريبية.

ما فوائد استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي مقارنة بالفيديو اللايف؟

الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي تُغنيك عن الظهور أمام الكاميرا، وإعادة التصوير، أو عمليات المونتاج الطويلة. إنها مثالية لتوسيع نطاق محتواك بشكل ثابت ومتّسق.

كيف أبدأ في استخدام HeyGen لدوراتي التعليمية؟

كل ما عليك هو التسجيل، ثم اختيار قالب جاهز أو البدء من الصفر، واختيار الأفاتار، ورفع النص الذي تريد استخدامه. واجهتنا السهلة الاستخدام ترشدك خطوة بخطوة خلال العملية.

ما هي صيغ تصدير الفيديو التي يدعمها HeyGen؟

يدعم HeyGen عدّة صيغ لتصدير الفيديو، مما يجعل مشاركة المحتوى على منصات مثل YouTube أو داخل الأنظمة الداخلية أمرًا بسيطًا.

هل HeyGen مناسبة من حيث التكلفة للشركات الصغيرة أو المعلّمين الأفراد؟

نعم، خطط التسعير المرنة تناسب الجميع من المعلّمين الأفراد حتى المؤسسات الكبرى.

هل يمكنني استخدام HeyGen لإنشاء تجارب تعلّم تفاعلية؟

نعم، تدعم الميزات المتقدّمة في HeyGen العناصر التفاعلية مثل الاختبارات القصيرة أو السيناريوهات المتفرعة، مما يوفّر تجربة أكثر تخصيصًا للمتعلمين لديك.

