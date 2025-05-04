ابدأ من نص مكتوب، أو عرض شرائح، أو تسجيل شاشة، وأنشئ فيديوهات تعليمية مصقولة باستخدام HeyGen. أنشئ تلقائياً التعليق الصوتي، والترجمة النصية، وترتيب المشاهد، وملفات التصدير الجاهزة للمنصات، حتى تتمكّن الفرق من نشر فيديوهات التدريب والعروض التوضيحية وفيديوهات الشرح بشكل أسرع، من دون الحاجة إلى كاميرات أو تحرير على خط الزمن.
جرّب أداة تحويل الصور إلى فيديو مجاناً
Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.
Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.
Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.
Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.
Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.
Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.
لماذا HeyGen هو أفضل مولّد لفيديوهات الشروحات بالذكاء الاصطناعي
تجمع HeyGen بين إنشاء الفيديو اعتماداً على النص، والسرد الدقيق، وأنماط تصميم المحتوى التعليمي لإنتاج فيديوهات تدريبية احترافية بسرعة. من وحدات الدورات إلى فيديوهات الشرح السريعة، تساعد HeyGen الفرق على توسيع نطاق التدريب مع الحفاظ على ثبات الجودة والهوية البصرية وإمكانية الوصول باستخدام أداة إنشاء الفيديوهات التعليمية.
حوّل النصوص أو الشرائح إلى فيديوهات جاهزة للدروس في دقائق. تقوم HeyGen بكتابة نصوص المشاهد، وضبط توقيت التعليق الصوتي، وتجميع العناصر البصرية بحيث تتمكّن فرق التدريب من الاستغناء عن جلسات التسجيل والتحرير اليدوي.
HeyGen تضبط الإضاءة وحركة الكاميرا والتعليق الصوتي الواضح تلقائياً، بحيث تبدو فيديوهات الشروحات وتُسمَع بمستوى احترافي من دون الحاجة إلى إنتاج في موقع التصوير.
أنشئ عددًا كبيرًا من الدروس دفعة واحدة، وترجم النصوص باستخدام أداة ترجمة الفيديو، وأنتج تعليقات صوتية وترجمات نصية مخصّصة لكل لغة، بحيث يمكن طرح برامج التدريب عالميًا دون إعادة التسجيل.
كتابة ذكية لمحتوى الدورات وتقسيمها إلى شرائح مستهدفة
قدّم مخططًا للدرس أو الصق نص السيناريو الكامل، وسيقوم HeyGen تلقائيًا بتنظيمه في مشاهد وعناوين وإشارات توقيت. يقترح النظام أهدافًا تعليمية، ويقسّم المحتوى إلى دروس قصيرة سهلة الاستيعاب، ويُدرج علامات للاختبارات أو عبارات الحث على الإجراء (CTA)، بحيث يتبع كل شرح تسلسلًا تربويًا مُجرَّبًا ويكون جاهزًا للنشر.
تعليق صوتي طبيعي وترجمة نصية متزامنة
أنشئ تعليقًا صوتيًا بصوت بشري بعدة لغات ولهجات. HeyGen يقدّم مزامنة شفاه دقيقة عند استخدام مقدّمين على الشاشة، ويُنشئ الترجمة النصية تلقائيًا، ويصدّر ملفات SRT أو ترجمة مدمجة داخل الفيديو لدعم سهولة الوصول والتكامل مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS). يضمن ذلك وضوح الصوت وإمكانية البحث في النصوص المكتوبة للمتعلمين.
تكوين بصري ولقطات b-roll ذكية
تحوّل HeyGen الشرائح ولقطات الشاشة وتسجيلات المنتج إلى مشاهد ديناميكية مع حركة، وعمليات تكبير وتصغير، واقتراحات لقطات b-roll. يطبّق المنصّة تقنيات تحويل الصور إلى فيديو بسلاسة، وتضيف تراكبات لقصاصات الشيفرة أو الملاحظات التوضيحية، وتضبط الإيقاع مع السرد بحيث تظل الجولات الشارحة والعروض التوضيحية مشوّقة وسهلة المتابعة.
الإنشاء الدفعي، إدارة الإصدارات، وتصدير المحتوى إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS)
أنشئ مئات النسخ المختلفة من الدروس انطلاقاً من جداول البيانات أو مكتبات المحتوى باستخدام سير عمل مجمّع لتبسيط عملية إنشاء الفيديو. تحافظ HeyGen على حِزم الهوية البصرية والقوالب وسجل الإصدارات، وتصدّر حِزم SCORM وLTI وMP4 والترجمات الجاهزة للرفع بسهولة إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS) وتوزيعها عبر المنصات، مستفيدة من قدراتها المتقدّمة في إنشاء الفيديو.
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
كيفية استخدام مُنشئ دروس الفيديو بالذكاء الاصطناعي
أنشئ فيديوهات تعليمية متكاملة في أربع خطوات واضحة، من المحتوى إلى مواد جاهزة للتعلّم.
قدّم شرائح عرض، أو تسجيلات شاشة، أو مستندًا، أو نصًا قصيرًا. تقوم HeyGen بتحليل البنية واستخلاص النقاط الرئيسية لبناء مخطط درس.
اختر نوع المُقدِّم، نموذج الصوت، مدة الفيديو، والنسق البصري. طبّق مجموعة الهوية البصرية لعلامتك التجارية بحيث يستخدم كل فيديو الخطوط والألوان والعناصر التراكبية الصحيحة.
راجع المسودات التي تم إنشاؤها، عدّل النصوص، أضف اختبارات قصيرة أو تنبيهات، ثم أنشئ نسخاً بديلة من الفيديو. يتم تطبيق التعديلات تلقائياً على جميع المتغيرات لتوفير الوقت.
صدّر ملفات SCORM وLTI وMP4 وملفات الترجمة، أو انشر مباشرة في نظام إدارة التعلّم (LMS). استخدم التصدير الدفعي لنشر مكتبات الدورات التدريبية بالكامل وتتبع تقدّم المتعلمين.
فيديو شرح بالذكاء الاصطناعي هو فيديو تعليمي يتم إنشاؤه من نصوص أو شرائح عرض أو لقطات شاشة، باستخدام إعداد تلقائي للنص، والتعليق الصوتي، وتكوين المشاهد عبر أداة video generator بالذكاء الاصطناعي. تقوم HeyGen بأخذ المواد المصدرية الخاصة بك، وتصميم هيكل الدرس، وإنتاج التعليقات الصوتية والترجمة النصية، وتجميع العناصر البصرية في فيديوهات شروحات جاهزة للنشر باستخدام تقنيات متقدّمة لإنشاء الفيديو دون الحاجة إلى تصوير يدوي.
لا. HeyGen تُنتج فيديوهات تعليمية احترافية بدون كاميرات أو غرف تسجيل صوتي. إذا رغبت، يمكنك رفع تسجيلاتك الخاصة، لكن سير عمل تحويل النص إلى فيديو وتحويل الصورة إلى فيديو في HeyGen ينشئ دروسًا مصقولة من المحتوى الموجود باستخدام مولّد الفيديو الخاص بها.
HeyGen، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُعدّ نصوصًا مركّزة على تحقيق التحويلات بناءً على مدخلاتك، ويمكنها إنشاء تعليق صوتي طبيعي بعدة لغات. يمكن تعديل النصوص بسهولة، كما يدعم HeyGen استنساخ الصوت واختيار نبرة الصوت بحيث تتوافق الرواية مع أسلوبك التعليمي.
نعم، يمكنك استخدام محرر الفيديو لإجراء تحسينات إضافية. تدعم HeyGen إنشاء أسئلة الاختبارات وروبريكات التقييم من محتوى الدرس. يمكن تضمين هذه العناصر داخل سير الفيديو أو تصديرها كبنود متوافقة مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS) لأغراض التتبع وتسجيل الدرجات.
تشمل خيارات التصدير ملفات فيديو MP4، وملفات الترجمة SRT/VTT، وحِزم SCORM، وتصديرًا جاهزًا لـ LTI. يتكامل HeyGen مع منصات إدارة التعلّم (LMS) الشائعة ويدعم الرفع الجماعي لمجموعات الدورات التدريبية الكبيرة.
استخدم مترجم الفيديو لترجمة النصوص، وإعادة إنشاء التعليق الصوتي باللغات المستهدفة، وإنتاج ترجمات متزامنة. تقوم HeyGen بضبط التوقيت ومزامنة الشفاه عند الاقتضاء بحيث تبدو الدروس المترجمة طبيعية ومحلية.
نعم. يمكنك رفع حزمة الهوية البصرية التي تتضمن الشعارات والخطوط ولوحات الألوان. تقوم HeyGen بتطبيق هذه العناصر تلقائياً، وتدعم القوالب والعناصر المقفلة للحفاظ على اتساق الشكل البصري والدروس والرسائل.
يتم إنشاء الدروس القصيرة البسيطة في غضون دقائق، بينما قد تستغرق الوحدات الأطول متعددة المشاهد وقتًا أطول حسب الطول ودرجة التعقيد. تُنفَّذ المهام الدفعية لعدد كبير من الدروس بالتوازي، بحيث يمكن معالجة الكتالوجات الكبيرة بكفاءة، مما يجعل إنشاء محتوى الفيديو أسهل.خطة المبدع تبدأ من $29
نعم. HeyGen يقدّم دروسًا تحتوي على ترجمات نصية، ومتعدّدة الإصدارات، وقابلة للتصدير، وتلبّي احتياجات الوصول وإمكانية التتبع. استخدم بيانات التصدير الوصفية وتتبع الإكمال لدعم متطلبات الشهادات وعمليات التدقيق.
تحتفظ بملكية جميع مقاطع الفيديو والأصول التي تنتجها. تستخدم HeyGen موارد مرخَّصة، ويتم توفير المخرجات المُنشأة للاستخدام التجاري والتعليمي. تأكّد من أن أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم برفعه يمتلك حقوق الاستخدام المناسبة في أداة إنشاء فيديوهات الشروحات الخاصة بك.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.