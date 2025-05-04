تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

أنشئ فيديو تعليمي بالذكاء الاصطناعي من نص مكتوب في دقائق

ابدأ من نص مكتوب، أو عرض شرائح، أو تسجيل شاشة، وأنشئ فيديوهات تعليمية مصقولة باستخدام HeyGen. أنشئ تلقائياً التعليق الصوتي، والترجمة النصية، وترتيب المشاهد، وملفات التصدير الجاهزة للمنصات، حتى تتمكّن الفرق من نشر فيديوهات التدريب والعروض التوضيحية وفيديوهات الشرح بشكل أسرع، من دون الحاجة إلى كاميرات أو تحرير على خط الزمن.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

جرّب أداة تحويل الصور إلى فيديو مجاناً

ابدأ مجانًا
اختر أفاتار
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الخاص بك
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
وحدات سريعة لإعداد الموظفين الجدد

وحدات سريعة لإعداد الموظفين الجدد

Onboarding often creates scheduling and production bottlenecks. HeyGen transforms policy docs and slide decks into consistent onboarding lessons with narration, captions, and quick quizzes so new hires ramp faster and HR scales deliveries.

جولات تعريفية بالمنتج وشروحات للميزات

جولات تعريفية بالمنتج وشروحات للميزات

Product teams need frequent tutorial updates after releases. HeyGen converts release notes and screen captures into short explainers with clear step-by-step scenes, sample usage clips, and highlight overlays to speed adoption and reduce support load.

مقاطع لتثقيف العملاء ودعمهم

مقاطع لتثقيف العملاء ودعمهم

Support teams can turn knowledge base articles into short troubleshooting videos. HeyGen produces searchable transcripts and timestamped scenes so customers find answers faster and teams reduce ticket volume.

وحدات الدورات التدريبية ومحتوى التعلّم الإلكتروني

وحدات الدورات التدريبية ومحتوى التعلّم الإلكتروني

Educators and creators can generate full course modules from syllabi or slide decks. HeyGen creates lesson videos, assessment prompts, and downloadable assets to help scale monetized course catalogs with consistent production value.

التعلّم المصغّر ودعم الأداء

التعلّم المصغّر ودعم الأداء

Need quick refreshers for busy teams? HeyGen crafts microlearning clips and one-step how-tos that learners consume on the job, improving retention with short, focused video lessons.

تدريب وشهادات متعددة اللغات

تدريب وشهادات متعددة اللغات

Global programs require localization. Use HeyGen’s video translator to regenerate voiceovers, captions, and timing for each language so certification materials remain synchronized and culturally appropriate without reshoots.

لماذا HeyGen هو أفضل مولّد لفيديوهات الشروحات بالذكاء الاصطناعي

تجمع HeyGen بين إنشاء الفيديو اعتماداً على النص، والسرد الدقيق، وأنماط تصميم المحتوى التعليمي لإنتاج فيديوهات تدريبية احترافية بسرعة. من وحدات الدورات إلى فيديوهات الشرح السريعة، تساعد HeyGen الفرق على توسيع نطاق التدريب مع الحفاظ على ثبات الجودة والهوية البصرية وإمكانية الوصول باستخدام أداة إنشاء الفيديوهات التعليمية.

ابدأ مجانًا
إنتاج الدروس بسرعة

حوّل النصوص أو الشرائح إلى فيديوهات جاهزة للدروس في دقائق. تقوم HeyGen بكتابة نصوص المشاهد، وضبط توقيت التعليق الصوتي، وتجميع العناصر البصرية بحيث تتمكّن فرق التدريب من الاستغناء عن جلسات التسجيل والتحرير اليدوي.

نقاء بجودة الاستوديو بدون الحاجة إلى استوديوهات

HeyGen تضبط الإضاءة وحركة الكاميرا والتعليق الصوتي الواضح تلقائياً، بحيث تبدو فيديوهات الشروحات وتُسمَع بمستوى احترافي من دون الحاجة إلى إنتاج في موقع التصوير.

مصمَّم للتوسّع والتوطين

أنشئ عددًا كبيرًا من الدروس دفعة واحدة، وترجم النصوص باستخدام أداة ترجمة الفيديو، وأنتج تعليقات صوتية وترجمات نصية مخصّصة لكل لغة، بحيث يمكن طرح برامج التدريب عالميًا دون إعادة التسجيل.

كتابة ذكية لمحتوى الدورات وتقسيمها إلى شرائح مستهدفة

قدّم مخططًا للدرس أو الصق نص السيناريو الكامل، وسيقوم HeyGen تلقائيًا بتنظيمه في مشاهد وعناوين وإشارات توقيت. يقترح النظام أهدافًا تعليمية، ويقسّم المحتوى إلى دروس قصيرة سهلة الاستيعاب، ويُدرج علامات للاختبارات أو عبارات الحث على الإجراء (CTA)، بحيث يتبع كل شرح تسلسلًا تربويًا مُجرَّبًا ويكون جاهزًا للنشر.

ابدأ مجانًا →
An AI content editor displaying a text input, 'Q3 Result Overview,' a man's photo, and a green AI cursor.

تعليق صوتي طبيعي وترجمة نصية متزامنة

أنشئ تعليقًا صوتيًا بصوت بشري بعدة لغات ولهجات. HeyGen يقدّم مزامنة شفاه دقيقة عند استخدام مقدّمين على الشاشة، ويُنشئ الترجمة النصية تلقائيًا، ويصدّر ملفات SRT أو ترجمة مدمجة داخل الفيديو لدعم سهولة الوصول والتكامل مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS). يضمن ذلك وضوح الصوت وإمكانية البحث في النصوص المكتوبة للمتعلمين.

ابدأ مجانًا →
A content creation app interface showing a smiling woman avatar next to a slide with "New York's Billiard Scene" text, and a "Welcome" button.

تكوين بصري ولقطات b-roll ذكية

تحوّل HeyGen الشرائح ولقطات الشاشة وتسجيلات المنتج إلى مشاهد ديناميكية مع حركة، وعمليات تكبير وتصغير، واقتراحات لقطات b-roll. يطبّق المنصّة تقنيات تحويل الصور إلى فيديو بسلاسة، وتضيف تراكبات لقصاصات الشيفرة أو الملاحظات التوضيحية، وتضبط الإيقاع مع السرد بحيث تظل الجولات الشارحة والعروض التوضيحية مشوّقة وسهلة المتابعة.

ابدأ مجانًا →
A young Black woman with curly hair in a green sweater against a vibrant green and blue background. A white box reads "ONBOARDING DAY 2".

الإنشاء الدفعي، إدارة الإصدارات، وتصدير المحتوى إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS)

أنشئ مئات النسخ المختلفة من الدروس انطلاقاً من جداول البيانات أو مكتبات المحتوى باستخدام سير عمل مجمّع لتبسيط عملية إنشاء الفيديو. تحافظ HeyGen على حِزم الهوية البصرية والقوالب وسجل الإصدارات، وتصدّر حِزم SCORM وLTI وMP4 والترجمات الجاهزة للرفع بسهولة إلى أنظمة إدارة التعلّم (LMS) وتوزيعها عبر المنصات، مستفيدة من قدراتها المتقدّمة في إنشاء الفيديو.

ابدأ مجانًا →
A man smiles behind a dialog box showing "Export as SCORM" enabled and "SCORM 1.2" selected.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أنني أستطيع كتابة سيناريو، وإرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض أي مشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ دروس الفيديو بالذكاء الاصطناعي

أنشئ فيديوهات تعليمية متكاملة في أربع خطوات واضحة، من المحتوى إلى مواد جاهزة للتعلّم.

ابدأ مجانًا
الخطوة 1

حمّل محتواك أو الصق موجزًا قصيرًا

قدّم شرائح عرض، أو تسجيلات شاشة، أو مستندًا، أو نصًا قصيرًا. تقوم HeyGen بتحليل البنية واستخلاص النقاط الرئيسية لبناء مخطط درس.

الخطوة 2

اختر الأسلوب والصوت والإيقاع

اختر نوع المُقدِّم، نموذج الصوت، مدة الفيديو، والنسق البصري. طبّق مجموعة الهوية البصرية لعلامتك التجارية بحيث يستخدم كل فيديو الخطوط والألوان والعناصر التراكبية الصحيحة.

الخطوة 3

عاين، عدّل، وأضف عناصر تفاعلية

راجع المسودات التي تم إنشاؤها، عدّل النصوص، أضف اختبارات قصيرة أو تنبيهات، ثم أنشئ نسخاً بديلة من الفيديو. يتم تطبيق التعديلات تلقائياً على جميع المتغيرات لتوفير الوقت.

الخطوة 4

صدّر وانشر إبداعاتك من الفيديو للمتعلمين.

صدّر ملفات SCORM وLTI وMP4 وملفات الترجمة، أو انشر مباشرة في نظام إدارة التعلّم (LMS). استخدم التصدير الدفعي لنشر مكتبات الدورات التدريبية بالكامل وتتبع تقدّم المتعلمين.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي وكيف يقوم HeyGen بإنشائه؟

فيديو شرح بالذكاء الاصطناعي هو فيديو تعليمي يتم إنشاؤه من نصوص أو شرائح عرض أو لقطات شاشة، باستخدام إعداد تلقائي للنص، والتعليق الصوتي، وتكوين المشاهد عبر أداة video generator بالذكاء الاصطناعي. تقوم HeyGen بأخذ المواد المصدرية الخاصة بك، وتصميم هيكل الدرس، وإنتاج التعليقات الصوتية والترجمة النصية، وتجميع العناصر البصرية في فيديوهات شروحات جاهزة للنشر باستخدام تقنيات متقدّمة لإنشاء الفيديو دون الحاجة إلى تصوير يدوي.

هل أحتاج إلى مهارات تسجيل أو معدات خاصة لإنشاء فيديوهات تعليمية؟

لا. HeyGen تُنتج فيديوهات تعليمية احترافية بدون كاميرات أو غرف تسجيل صوتي. إذا رغبت، يمكنك رفع تسجيلاتك الخاصة، لكن سير عمل تحويل النص إلى فيديو وتحويل الصورة إلى فيديو في HeyGen ينشئ دروسًا مصقولة من المحتوى الموجود باستخدام مولّد الفيديو الخاص بها.

ما مدى دقة السكربتات والتعليقات الصوتية المُنشأة؟

HeyGen، وهي أداة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، تُعدّ نصوصًا مركّزة على تحقيق التحويلات بناءً على مدخلاتك، ويمكنها إنشاء تعليق صوتي طبيعي بعدة لغات. يمكن تعديل النصوص بسهولة، كما يدعم HeyGen استنساخ الصوت واختيار نبرة الصوت بحيث تتوافق الرواية مع أسلوبك التعليمي.

هل يمكنني إضافة اختبارات وأسئلة تقييمية إلى الشروحات التعليمية؟

نعم، يمكنك استخدام محرر الفيديو لإجراء تحسينات إضافية. تدعم HeyGen إنشاء أسئلة الاختبارات وروبريكات التقييم من محتوى الدرس. يمكن تضمين هذه العناصر داخل سير الفيديو أو تصديرها كبنود متوافقة مع أنظمة إدارة التعلّم (LMS) لأغراض التتبع وتسجيل الدرجات.

ما هي صيغ التصدير وتكاملات أنظمة إدارة التعلّم (LMS) المدعومة؟

تشمل خيارات التصدير ملفات فيديو MP4، وملفات الترجمة SRT/VTT، وحِزم SCORM، وتصديرًا جاهزًا لـ LTI. يتكامل HeyGen مع منصات إدارة التعلّم (LMS) الشائعة ويدعم الرفع الجماعي لمجموعات الدورات التدريبية الكبيرة.

كيف تعمل عملية التوطين في برامج التدريب متعددة اللغات؟

استخدم مترجم الفيديو لترجمة النصوص، وإعادة إنشاء التعليق الصوتي باللغات المستهدفة، وإنتاج ترجمات متزامنة. تقوم HeyGen بضبط التوقيت ومزامنة الشفاه عند الاقتضاء بحيث تبدو الدروس المترجمة طبيعية ومحلية.

هل يمكنني الحفاظ على اتساق الهوية التجارية عبر عدد كبير من الشروحات؟

نعم. يمكنك رفع حزمة الهوية البصرية التي تتضمن الشعارات والخطوط ولوحات الألوان. تقوم HeyGen بتطبيق هذه العناصر تلقائياً، وتدعم القوالب والعناصر المقفلة للحفاظ على اتساق الشكل البصري والدروس والرسائل.

كم يستغرق إنشاء فيديو تعليمي؟

يتم إنشاء الدروس القصيرة البسيطة في غضون دقائق، بينما قد تستغرق الوحدات الأطول متعددة المشاهد وقتًا أطول حسب الطول ودرجة التعقيد. تُنفَّذ المهام الدفعية لعدد كبير من الدروس بالتوازي، بحيث يمكن معالجة الكتالوجات الكبيرة بكفاءة، مما يجعل إنشاء محتوى الفيديو أسهل.خطة المبدع تبدأ من $29

هل تعد مقاطع الفيديو التعليمية المُنشأة مناسبة للتدريب على الشهادات أو الامتثال؟

نعم. HeyGen يقدّم دروسًا تحتوي على ترجمات نصية، ومتعدّدة الإصدارات، وقابلة للتصدير، وتلبّي احتياجات الوصول وإمكانية التتبع. استخدم بيانات التصدير الوصفية وتتبع الإكمال لدعم متطلبات الشهادات وعمليات التدقيق.

من يملك المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام HeyGen؟

تحتفظ بملكية جميع مقاطع الفيديو والأصول التي تنتجها. تستخدم HeyGen موارد مرخَّصة، ويتم توفير المخرجات المُنشأة للاستخدام التجاري والتعليمي. تأكّد من أن أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم برفعه يمتلك حقوق الاستخدام المناسبة في أداة إنشاء فيديوهات الشروحات الخاصة بك.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا →
CTA background