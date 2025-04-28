مولّد رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي لنتائج فورية

حوّل النصوص العادية أو السكربتات أو المخططات إلى فيديوهات متحركة باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي، بدون الحاجة إلى إعداد لوحات القصة أو ضبط الإطارات المفتاحية. مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ينشئ لك المشاهد والحركة والتعليق الصوتي، حتى تركّز على الرسالة نفسها بدلًا من العمل اليدوي.
Transform complex features into simple animated explainers that show the value in under two minutes.
Announce new features, campaigns, or offers with animated promos that look like they came from a full studio. Use dynamic typography, animated UI mockups, and bold CTAs to drive clicks and sign ups.
Turn tweets, blog snippets, and announcements into vertical animated clips for Reels, TikTok, and Shorts. Add auto captions, stickers, and animated elements to hold attention even with sound off in your AI video.
Replace long PDFs and slide decks with animated modules that people will actually finish. Use avatars to host the training, diagrams to explain processes, and callouts to highlight what matters most.
Turn lesson plans, articles, and notes into bite-sized educational animations. Combine diagrams, timelines, and simple character scenes in your animation video to explain concepts clearly.
Tell brand stories, customer journeys, or founder narratives with animated scenes that feel human. Mix AI avatars with animated backgrounds to create shareable story clips in minutes.
لماذا HeyGen هو أفضل مولّد رسوم متحركة بالذكاء الاصطناعي
تم تصميم HeyGen للمبدعين والمسوقين والفرق التي تحتاج إلى رسوم متحركة عالية الجودة على نطاق واسع، من دون التعقيد التقليدي لإنشاء الفيديو. تم تصميم كل ميزة لتكون سريعة، وتعاونية، ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية في إنشاء الفيديو.
أنشئ رسوماً متحركة تبدو وكأن فريقاً محترفاً قام بإنتاجها، حتى لو كنت تعمل بمفردك. تم ضبط الأفاتارات والموشن جرافيك والتصميمات لتبدو عصرية وجاهزة للنشر على مختلف المنصات.
ثبّت الشعارات والألوان والخطوط والعناوين السفلية بحيث يبدو كل فيديو ويعكس هوية شركتك. مجموعات الهوية البصرية والقوالب تساعد فريقك بالكامل على الالتزام بالمعايير حتى لو لم يكونوا خبراء في صناعة الفيديو.
أنشئ عدة نسخ مختلفة من الجمل الافتتاحية، وعبارات الحث على الإجراء، والصيغ المتنوعة في دقائق. استخدم ما يحقق أفضل أداء، وعدّل ما لا يحقق النتائج المطلوبة، واستمر في إطلاق رسوم متحركة جديدة دون إبطاء سير العمل.
حوّل النص إلى فيديو متحرك بنقرة واحدة
اكتب ما تريد شرحه أو بيعه أو الإعلان عنه، ودَع HeyGen تنشئ لك النسخة الأولى. يحوّل الذكاء الاصطناعي فكرتك إلى نص منظم، ومشاهد، وتصميمات متحركة تتوافق مع هدفك. ستحصل خلال دقائق على مسودة فيديو متحرك كاملة جاهزة للتنقيح بدلًا من البدء من صفحة فارغة.
حرّك الأفاتارات والأيقونات والمشاهد تلقائياً
اختر أفاتاراً واقعياً يتحدث أو شخصية بسيطة وشاهدها تتحرك مع مزامنة شفاه دقيقة وإيماءات معبّرة. أضف الأيقونات والأشكال والموشن جرافيك بحيث يكون لكل نقطة توضيح بصري واضح. المحرّك يتولى تلقائياً ضبط التوقيت والانتقالات، لتبدو الحركة سلسة واحترافية من دون الحاجة إلى ضبط الإطارات يدوياً.
تعليق صوتي تلقائي، وترجمة نصية، وتصميم صوتي
أنشئ تعليقاً صوتياً طبيعياً في ثوانٍ بعدة لغات ونبرات تتماشى مع هوية علامتك التجارية. HeyGen يضيف لك الترجمات والتصميم الصوتي الأساسي بحيث يكون كل فيديو جاهزاً للنشر عبر المنصات. يمكنك ضبط السرعة، والتشديد، والإيقاع من خلال عناصر تحكم بسيطة للحفاظ على تفاعل المشاهدين حتى النهاية.
عدّل المشاهد باستخدام تعليمات نصية بسيطة
حدّث الرسوم المتحركة الخاصة بك بمجرد إخبار HeyGen بما تريد تغييره. اطلب تقصير جزء معيّن، أو استبدال عنصر بصري، أو تغيير الدعوة إلى الإجراء، أو تعديل الخلفية وشاهد التحديث يحدث خلال ثوانٍ. ولتحكّم أدق، انتقل إلى محرر المخطط الزمني لضبط لقطات محددة بينما يستمر إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي في الحفاظ على تزامن كل شيء.
كيفية استخدام مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي
لا تحتاج إلى خبرة في التحريك أو مهارات في المونتاج لتحصل على نتائج قوية. HeyGen يوجّهك من الفكرة حتى التصدير من خلال سير عمل بسيط وموجّه.
انسخ نصاً جاهزاً، أو أضف مقالاً، أو اكتب موجهاً نصياً قصيراً عن الفيديو الذي تريد إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي. تقوم HeyGen بتنظيمه في سرد واضح يتكوّن من مشاهد ونقاط رئيسية وعبارة دعوة لاتخاذ إجراء (CTA) واضحة، مما يجعله مثالياً لصنّاع المحتوى.
اختر أفاتار متحدث أو مقدّم بسيط، وحدد أسلوب الحركة، واختر نسبة العرض إلى الارتفاع المناسبة للويب أو السوشيال أو العروض التقديمية باستخدام مُنشئ فيديو بالذكاء الاصطناعي. وحّد الخطوط والألوان والشعار مع هوية علامتك التجارية بنقرة واحدة.
انقر على «إنشاء» ودَع HeyGen يبني لك الرسوم المتحركة الكاملة مع المشاهد والانتقالات والتعليق الصوتي والترجمة النصية. يقوم النظام بمواءمة العناصر البصرية مع النص بحيث يكون لكل سطر لحظته الواضحة على الشاشة.
استخدم عناصر تحكم بسيطة لضبط التوقيت، وتبديل العناصر البصرية، أو تعديل نبرة الصوت. استنسخ الفيديو فوراً إلى لغات جديدة للوصول إلى جماهير عالمية مع الحفاظ على نفس الرسوم المتحركة الأساسية.
مولّد الرسوم المتحركة بالذكاء الاصطناعي هو أداة تحوّل النصوص أو السكربتات أو الأفكار إلى فيديوهات متحركة تلقائياً. بدلاً من تصميم كل إطار أو إعداد الشخصيات يدوياً، يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء المشاهد والحركة والتعليق الصوتي نيابةً عنك.
لا، يمكنك إنشاء أول فيديو متحرك لك حتى بدون أي خبرة سابقة في المونتاج. تم تصميم الواجهة حول موجّهات بسيطة، وقوالب جاهزة، وخطوات إرشادية تشبه ملء نموذج أكثر مما تشبه تعلّم أداة معقّدة لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي.
يمكنك إنشاء فيديوهات لشرح المنتجات، وعروض ترويجية تسويقية، ووحدات للتعريف والتدريب، ومقاطع قصيرة لوسائل التواصل الاجتماعي، ولقطات قصصية سردية. استخدم الأفاتار لمحتوى بأسلوب المتحدث أمام الكاميرا، أو اعتمد على موشن جرافيك بسيط لشرح النقاط بطريقة واضحة.
نعم، يمكنك رفع الشعارات والخطوط وألوان الهوية البصرية ولقطات الشاشة وصور المنتج مباشرة داخل HeyGen. يمكن إعادة استخدام هذه العناصر في مختلف المشاريع بحيث يظل كل فيديو رسوم متحركة متسقًا مع هويتك البصرية.
تدعم HeyGen العديد من اللغات واللهجات وأنماط الصوت، بحيث يمكنك تكييف نفس الرسوم المتحركة لأسواق مختلفة باستخدام video translator. يمكنك تغيير لغة التعليق الصوتي مع الحفاظ على توافق العناصر البصرية والتوقيت.
نعم، كل مشهد قابل للتحرير بالكامل بعد الإنشاء. يمكنك تغيير العناصر البصرية، إعادة صياغة الجمل، ضبط التوقيت، أو استبدال الأفاتار دون الحاجة إلى إعادة بناء الفيديو بالكامل.
تم تصميم مقاطع الفيديو التي تُنشأ في HeyGen لاستخدامها في التسويق والمبيعات والدعم والاتصالات الداخلية. يمكنك استخدامها على موقعك الإلكتروني، وفي الحملات، وفي المواد الموجّهة للعملاء وفقًا لشروط خطتك.
معظم المستخدمين ينتقلون من الفكرة إلى فيديو جاهز للمشاركة في دقائق بدلًا من أيام أو أسابيع. العروض الترويجية البسيطة ومقاطع السوشيال غالبًا ما تُنجَز في محاولة واحدة، بينما الشروحات الأكثر تعقيدًا قد تحتاج إلى بضع جولات سريعة من التعديل.
نعم، يمكن لعدة أعضاء من الفريق العمل في مساحة العمل نفسها، ومشاركة القوالب، وإعادة استخدام الأصول. يمكن للمراجعين ترك تعليقات وطلب تعديلات، بحيث لا تحتاج إلى تبادل الملفات ذهابًا وإيابًا.
الأدوات التقليدية تتوقع منك أن تصمّم، تحرّك، وتعدّل كل تفصيلة يدويًا. HeyGen تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء الهيكل، والعناصر البصرية، والتعليق الصوتي نيابةً عنك، بحيث تنتقل مباشرةً إلى مرحلة التحسين والإطلاق.
