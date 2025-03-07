تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

فيديوهات مبيعات تميّزك في كل مرحلة من رحلة المشتري

المبيعات تعتمد على بناء علاقات حقيقية. HeyGen تجعل من السهل إنشاء فيديوهات مبيعات مخصّصة تجذب الانتباه، وتزيد تفاعل العملاء المحتملين، وتدفع الصفقات إلى الأمام دون الحاجة لتسجيل أي فيديو بنفسك. من عروض المبيعات الخارجية إلى مقدمات ما قبل الاتصال وملخصات ما بعد الاجتماعات، تميّز في كل مرحلة من مراحل عملية البيع باستخدام فيديوهات فردية مخصّصة.كيفية استخدام HeyGen في تواصل مبيعات مخصّص.

G24.81,000+ reviews
الفوائد والقيمة

تفاعل بذكاء أكبر، وتابع أسرع، وأبرم المزيد من الصفقات

Cut through the noise with personalized sales outreach

Traditional sales emails and calls often go unnoticed. HeyGen’s video tools help you deliver a personal touch at scale without the extra time or effort, ensuring every lead feels valued and engaged. Simply type in a script, and with a single click, create multiple versions of your sales videos tailored to different prospects, pain points, or industries. Discover how to A/B test AI videos to optimize your outreach strategies.

a new message from nick jackson is displayed on a tablet

Save time while staying personal with sales video

Creating high-quality, personalized videos doesn’t have to be a time-sink. HeyGen’s intuitive platform lets you produce professional videos in minutes, so you can focus on closing deals instead of recording videos. With pre-built templates, lifelike AI avatars, and seamless editing, you can keep a personal touch while saving time to focus on building relationships and closing deals. Learn how to use HeyGen for sales presentations to create compelling video demos effortlessly.

a screen shows a product demo with a man and a woman

Move deals forward with engaging video follow-ups

Following up is critical but can feel repetitive. With HeyGen, you can easily create personalized follow-up sales videos that highlight key points, answer questions, and build trust, helping you keep deals on track. Haven’t heard back? With just a few clicks, gently nudge your prospects with reminders or fresh insights to reignite the conversation using video. Explore how to use HeyGen for AI SDR to streamline and automate your sales interactions.

a woman is smiling in front of a sign that says " we 're happy to partner with you and company name "

اكتشف كيف تحقق فرق المبيعات النجاح باستخدام الذكاء الاصطناعي

Pyne

Pyne

Learn how Pyne uses HeyGen to create dynamic, human-like demo agents that deliver 4x faster time to value and 3x better user retention.

كيفية إنشاء فيديوهات مبيعات مخصّصة باستخدام HeyGen

  1. افتح HeyGen

سجّل الدخول إلى HeyGen وابدأ في إنشاء فيديوهات مخصّصة للمبيعات تجذب الانتباه وتبني علاقات — بدون الحاجة إلى كاميرا. شاهد كيفية استخدام HeyGen في تواصل مبيعات مخصّص للتفاعل مع العملاء المحتملين بفعالية.

  1. أنشئ أفاتارك الخاص
  1. أضف نصوص الحديث والأفاتارات والخلفيات
  1. خصّص فيديوك
  1. استورد جهات الاتصال الخاصة بك
  1. قدّم فيديوك وشاركه

الأسئلة الشائعة

ما هي رسائل المبيعات بالفيديو المخصّصة؟

يستخدم التواصل البيعي عبر فيديوهات مخصّصة رسائل فيديو مصممة لكل عميل محتمل أو عميل حالي. يُعد هذا أسلوبًا فعّالًا للتميّز عن الآخرين، وبناء الثقة، وزيادة التفاعل طوال عملية البيع.

كيف يمكن أن يساعد HeyGen في التواصل البيعي؟

تتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات مبيعات عالية الجودة وشخصية بسرعة. سواء كانت لعروض مبيعات خارجية، أو متابعات، أو مقدمات قبل المكالمات، أو ملخصات بعد الاجتماعات، تساعدك منصة HeyGen المدعومة بالذكاء الاصطناعي على جذب العملاء المحتملين برسائل مخصّصة على نطاق واسع.

هل يمكنني إنشاء عدة نسخ من فيديو المبيعات لعملاء محتملين مختلفين؟

نعم، HeyGen يجعل توسيع نطاق التخصيص أمرًا سهلاً. يمكنك إنشاء نص واحد وتوليد عدة نسخ من فيديوهات المبيعات مع حقول ديناميكية للأسماء أو الشركات أو نقاط الألم المحددة — وكل ذلك في بضع نقرات فقط.

كيف تساعد فيديوهات المبيعات في تحسين المتابعات؟

تضيف الفيديوهات لمسة شخصية إلى المتابعات، مما يجعل رسائلك أكثر جاذبية وسهولة في التذكّر. تساعدك HeyGen على تعزيز النقاط الأساسية، والإجابة عن الأسئلة، وحتى تذكير العملاء المحتملين إذا لم يردّوا، مما يساعدك على إبقاء صفقاتك على المسار الصحيح.

هل HeyGen سهل الاستخدام لفرق المبيعات غير التقنية؟

بالتأكيد. تم تصميم HeyGen ليكون سهل الاستخدام، مع واجهة بديهية وقوالب جاهزة. حتى إذا لم يكن لديك أي خبرة في مونتاج الفيديو، يمكنك إنشاء فيديوهات مبيعات احترافية خلال دقائق.

كيف تساعد فيديوهات المبيعات من HeyGen في توفير الوقت مقارنة بالإنتاج التقليدي؟

إنتاج الفيديو التقليدي يمكن أن يستغرق ساعات أو أيام، لأنه يتضمّن كتابة النص وتصويره وتحريره. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات مبيعات في دقائق باستخدام أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح لك التركيز على البيع بدلًا من الانشغال بعملية الإنتاج.

هل يمكنني تحديث نصوص فيديوهات المبيعات بعد إنشائها؟

نعم، HeyGen تجعل من السهل تحديث نصوص الفيديو في أي وقت تحتاج إليه. سواء كنت تضيف معلومات جديدة أو تحسّن رسالتك، يمكنك تعديل النص بسهولة وإنشاء نسخ محدثة من الفيديو عند الطلب.

ما أنواع فيديوهات المبيعات التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

تدعم HeyGen مجموعة من فيديوهات المبيعات، بما في ذلك فيديوهات التعريف في المراسلات الخارجية، ورسائل ما قبل الاتصال، وفيديوهات المتابعة، وملخصات ما بعد الاجتماعات. يمكن تخصيص هذه الفيديوهات لكل مرحلة من مراحل عملية المبيعات.

هل يمكن لمقاطع المبيعات باستخدام HeyGen أن تعمل مع الحملات واسعة النطاق؟

نعم، HeyGen مثالي لتوسيع نطاق التواصل مع عملائك المحتملين. يمكنك إنشاء فيديوهات مبيعات مخصّصة لعشرات أو حتى مئات العملاء المحتملين بسرعة، مع ضمان أن يحصل كل عميل محتمل على رسالة فريدة وذات صلة.

هل يمكنني مشاركة فيديوهات المبيعات التي أُنشِئها باستخدام HeyGen عبر منصات مختلفة؟

بالتأكيد. يمكن مشاركة فيديوهات المبيعات من HeyGen عبر البريد الإلكتروني، ورسائل LinkedIn، وأنظمة إدارة علاقات العملاء (CRM)، أو تضمينها في منصات أخرى. هذه المرونة تضمن أن تصل إلى العملاء المحتملين أينما كانوا الأكثر نشاطًا.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background