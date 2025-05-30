تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

ضغط حجم الفيديو أونلاين

اضغط حجم الفيديو أونلاين في ثوانٍ مع الحفاظ على وضوح الصورة. ارفع أي ملف MP4 أو MOV أو MKV أو AVI وأنشئ نسخة أصغر تُحمَّل بشكل أسرع ويسهل مشاركتها. HeyGen تجعل تقليل حجم ملفات الفيديو الكبيرة أمرًا بسيطًا وآمنًا وسريعًا، بدون تثبيت أي سوفت وير أو فقدان للجودة.

Tool featured image
١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
ضغط حجم الفيديو أونلاين

صدّر الفيديوهات بالدقة التي تحتاجها

يجب أن تتمكّن من التحكّم في جودة الفيديو الخاص بك دون الحاجة إلى التعامل مع إعدادات معقّدة. أداة ضغط الفيديو أونلاين من HeyGen تتيح لك تصدير الفيديو بالدقّة التي تناسب مشروعك، سواء كنت تعيد تحجيم لقطات بدقّة HD أو تجهّز ملفًا أخف للمشاركة السريعة.

حمّل الفيديو الخاص بك واختر من دقّات مثل 4K أو 1080p أو 720p للتحكّم في حجم الملف مع الحفاظ على وضوح الصورة. إنها طريقة سهلة لتحسين المحتوى للبريد الإلكتروني أو الموبايل أو منصّات الويب دون التضحية بدرجة الوضوح.

إذا كنت تريد تحسين الفيديو قبل ضغطه، استخدم أداة إضافة صورة إلى الفيديو لإضافة الصور أو الطبقات أو العناصر الرسومية التي تجعل محتواك أكثر جاذبية.

ابدأ مجاناً →
a woman is smiling in 720p 1080p and 4k
ضغط حجم الفيديو أونلاين

أفضل الممارسات لاستخدام أداة ضغط الفيديو أونلاين لتقليل حجم الملف

لا يجب أن يفقد الملف الأصغر تأثيره البصري. مع بعض التعديلات البسيطة، يمكنك ضغط فيديوهاتك مع الحفاظ عليها نظيفة وسلسة وجاهزة للمشاركة. توصي HeyGen بقص اللقطات الزائدة قبل التصدير لتقليل الحجم الإجمالي للملف، واختيار دقة 1080p أو 720p لتحقيق أفضل توازن بين الوضوح ومستوى الضغط.

إذا كنت تستخدم الأفاتارات أو الرسومات أو التعليق الصوتي، فحافظ على بساطة المشاهد حتى يعمل برنامج الضغط بكفاءة. احرص دائمًا على معاينة الفيديو قبل تنزيله للتأكد من أن كل شيء يبدو كما يجب. هذه الممارسات تساعدك على إنتاج فيديوهات تُحمَّل بسرعة وتبقى سهلة المشاركة عبر أي جهاز.

ابدأ مجانًا →
a screenshot of a web page that says submit and post to #generation-wonderland
ضغط حجم الفيديو أونلاين

مشاركة أسرع عبر أداة ضغط الفيديو أونلاين

تسهُل مشاركة الفيديو عندما يكون حجم ملفك أصغر. ضغط الفيديو أونلاين يساعد على تقليل وقت الرفع، وتجاوز حدود حجم المرفقات في البريد الإلكتروني، وضمان تشغيل أكثر سلاسة للمشاهدين. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص عند إرسال التحديثات، أو مشاركة مقاطع التسويق، أو تجهيز المحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي.

تساعدك HeyGen على إنشاء نسخة أخف من الفيديو الخاص بك دون التضحية بالوضوح. صدّر ملفك، وانسخ الرابط القابل للمشاركة، ثم أرسله فورًا عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني أو أي منصة أخرى دون الحاجة إلى الانتظار لتحميل ملفات كبيرة.

ابدأ مجانًا →
a screen that says ' publish to web ' on it
كيف يعمل؟

كيفية ضغط ومشاركة الفيديو بسهولة

ضغط الفيديو الخاص بك عبر الإنترنت يستغرق بضع خطوات بسيطة فقط. ارفع ملفك، واختر الإعدادات المناسبة، ثم شارك النسخة المحسّنة بدون عناء المرفقات الكبيرة أو أوقات الرفع الطويلة.

الخطوة 1

ارفع فيديوك

اسحب وأسقط فيديو الدقة الكاملة الخاص بك في مساحة عمل HeyGen. أداة الرفع تدعم ملفات MP4 وMOV وMKV وAVI وغيرها.

الخطوة 2

إجراء تعديلات سريعة

قصِّر المقاطع الطويلة أو احذف المقاطع غير المستخدمة للمساعدة في تقليل حجم الملف النهائي والحفاظ على فيديوك منظماً.

الخطوة 3

اختر الدقة التي تناسبك

اختر دقة 1080p أو 720p أو أي مقاس تصدير آخر يناسب احتياجاتك. الأداة تضبط حجم الملف بناءً على اختيارك

الخطوة 4

شارك فورًا

حمّل فيديوك المضغوط أو استخدم رابطًا قابلًا للمشاركة لإرساله عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل أو منصات التواصل الاجتماعي.

الأسئلة الشائعة حول أداة ضغط حجم الفيديو

ما هو أداة ضغط حجم الفيديو من HeyGen؟

أداة ضغط حجم الفيديو هي أداة أونلاين تقلّل حجم ملفك مع الحفاظ على وضوح وجودة الصورة. تساعدك على تصدير الفيديوهات بدقة 4K أو 1080p أو 720p لتسهيل رفعها أو مشاركتها أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني. جرّبها من هنا: أداة ضغط حجم الفيديو.

هل يؤدي ضغط الفيديو إلى تقليل جودته؟

قد تؤدي عملية الضغط إلى تقليل الجودة قليلًا، لكن HeyGen تحسّن لقطاتك لتظل واضحة وسلسة حتى مع دقة أقل. اختيار دقة 1080p أو 720p يحافظ على وضوح الفيديو مع تقليل حجم الملف بشكل كبير.

ما هي صيغ الفيديو التي يمكنني ضغطها؟

يمكنك رفع ملفات MP4 وMOV وMKV وAVI وFLV و3GP والعديد من الصيغ الشائعة الأخرى. يقوم هذا الأداة تلقائياً بتحسين كل صيغة لتشغيل سريع وتوافق كامل عبر مختلف الأجهزة.

هل يمكنني ضغط ملفات كبيرة مثل 1GB أو 2GB؟

نعم. HeyGen يتعامل بسهولة مع ملفات الفيديو الكبيرة ويحوّلها إلى نسخ أصغر مناسبة للمشاركة دون تجمّد أو الحاجة إلى تثبيت أي برامج. يمكنك ضغط الفيديوهات الطويلة، ولقطات الكاميرا، أو المقاطع عالية الدقة.

كم يستغرق ضغط الفيديو من وقت؟

معظم عمليات الضغط تنتهي خلال ثوانٍ، حسب حجم الملف وسرعة الإنترنت لديك. بعد المعالجة، يمكنك تنزيل الفيديو المحسَّن فورًا أو مشاركته من خلال لينك.

هل يمكنني تعديل الفيديو قبل ضغطه؟

نعم. يمكنك قص الأجزاء غير الضرورية لتقليل الحجم أكثر.أداة قص الفيديو أونلاينللحصول على تعديل أكثر دقة قبل تشغيل الضغط.

هل يمكنني إضافة رسومات أو عناصر فوقية قبل الضغط؟

بالتأكيد. إذا كنت تريد إدراج صور أو شعارات أو ملصقات قبل الضغط، يمكنك تحسين لقطاتك باستخدام أداة avatars للحصول على نتيجة أكثر احترافية.

هل أداة ضغط حجم الفيديو مجانية الاستخدام؟

نعم. العديد من ميزات الضغط الأساسية متاحة مجاناً، ويمكنك ضغط الفيديوهات بدون تثبيت أي برنامج. ما عليك سوى الرفع، اختيار الدقة، ثم تنزيل الملف المحسَّن.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background