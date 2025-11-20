تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديوهات بسرعة

حوّل النص المكتوب إلى فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي مع مشاهد سينمائية، وسرد صوتي طبيعي، وتصميم حركي، وتوقيت دقيق على مستوى الإطار. أداة تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen تُغنيك عن الكاميرات والاستوديوهات والمحررين وتأخيرات الإنتاج، بحيث يستطيع فريقك إنشاء فيديوهات عالية الجودة على نطاق واسع.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

حالات استخدام أداة تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

تستخدم الفرق في مختلف القطاعات HeyGen لتحويل النصوص بصيغة السكربتات والبرومبتات إلى فيديوهات مؤثرة. من الإعداد الأولي للموظفين الجدد إلى التسويق، تضمن HeyGen أن يصبح السكربت الخاص بك جاهزًا للفيديو بأقل قدر من الجهد.


فيديوهات التدريب والتأهيل

فيديوهات التدريب والتأهيل

حوّل إجراءات العمل القياسية ووثائق الموارد البشرية والإرشادات الداخلية إلى فيديوهات تدريبية واضحة خطوة بخطوة، مع أسلوب تقديم متّسق عبر كل فريق.

شروحات تسويقية وعروض توضيحية للمنتجات

شروحات تسويقية وعروض توضيحية للمنتجات

حوّل نصوص الرسائل أو تفصيل المزايا إلى فيديوهات ترويجية احترافية تبرز الفوائد، والأسئلة الشائعة، وأهم تفاصيل المنتج.

وحدات تعليمية ومحتوى إرشادي

وحدات تعليمية ومحتوى إرشادي

حوّل المواد المعقّدة أو الشروحات الطويلة إلى دروس سهلة المتابعة باستخدام أداة تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي للتعلّم الرقمي وإنشاء الدورات.

محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة الموجزة

محتوى وسائل التواصل الاجتماعي والرسائل القصيرة الموجزة

أنشئ مقاطع لافتة للانتباه من الإعلانات، ونصوص القيادة الفكرية، وموجّهات سرد القصص، والتحديثات الأسبوعية باستخدام أداة تحويل النص إلى فيديو المجانية.

لماذا تُعد HeyGen الأفضل لإنشاء الفيديو من النص

HeyGen تستبدل إنتاج الفيديو التقليدي بسير عمل سريع يحوّل المحتوى المكتوب إلى فيديوهات واضحة وجاهزة للمشاركة. سواء كنت تحتاج إلى فيديوهات شرح سريعة، تحديثات داخلية، أو محتوى تدريبي على نطاق واسع، تساعدك HeyGen على الانتقال من النص إلى الفيديو بوضوح واتساق.

ابدأ مجانًا
أنشئ فيديوهات بجودة الاستوديو بدون تصوير

HeyGen يزيل الحاجة إلى الكاميرات أو جلسات التسجيل أو البرامج المعقّدة. انسخ نص السكربت الخاص بك والصقه لتحويله فورًا إلى فيديو احترافي يحتوي على مشاهد ديناميكية، وانتقالات سلسة، وتنسيق واضح — مثالي لفيديوهات الشرح، والدروس التعليمية، وجولات عرض المنتجات، ومحتوى الإعداد والتعريف للمستخدمين.

طابِق أي نبرة باستخدام أصوات وأنماط وتنسيقات بالذكاء الاصطناعي

سواء كنت تنشئ محتوى تعليميًا، رسائل للشركات، أو مقاطع جاهزة لوسائل التواصل الاجتماعي، توفر لك HeyGen تعليقًا صوتيًا بالذكاء الاصطناعي بصوت طبيعي، وتشكيلة من الأساليب البصرية، وقوالب مرنة تساعدك على مواءمة الفيديو مع أسلوبك وجمهورك وهوية علامتك التجارية.

وسّع إنتاج المحتوى بسرعة

أنشئ فيديوهات من نصوص طويلة، ودروس متعددة الفصول، وتحديثات متكررة، وسير عمل محتوى عالي الحجم في دقائق. تقوم HeyGen بأتمتة إنشاء المشاهد وتنسيقها حتى تتمكن من إنشاء عدد أكبر من الفيديوهات دون زيادة وقت الإنتاج أو الحاجة إلى موارد إضافية.

تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي بعدة لغات

اختر من بين أصوات ذكاء اصطناعي طبيعية بإيقاع واضح ونبرة معبّرة، مع دعم للغات ولهجات عالمية. يمكنك دمجها مع أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لتقديم مقدّمين احترافيين على الشاشة.

ابدأ مجاناً →
A woman wearing a yellow safety helmet smiles while adjusting it with one hand. Around her are interface-style elements, including a language selector with several country flags and a text message bubble written in Dutch that is attributed to a user named “Danielle.” The background is bright blue with a rounded square frame around the photo.

مشاهد مؤتمتة مع عناصر بصرية ديناميكية

يقوم HeyGen بتقسيم النص الذي تكتبه إلى مشاهد تلقائياً، ويطابقها مع التخطيطات والرسومات والهياكل البصرية التي تعزّز رسالتك. يمكنك أيضاً تحويل الصور إلى فيديو لسرد بصري ديناميكي.

ابدأ مجانًا →
Multiple overlapping photos of the same woman in different professional outfits, shown in rounded triangular frames.

تصميمات قابلة للتخصيص وهوية تجارية متكاملة

عدّل الألوان والخلفيات وتصميم الحركة ونِسَب الأبعاد والعناصر الظاهرة على الشاشة بسرعة، ليتوافق الفيديو مع هوية علامتك التجارية.

ابدأ مجانًا →
A white 3D structure made of clustered spheres with a thumbnail strip below showing image slots and an add button.

أدوات تحرير بسيطة لإجراء تعديلات سريعة

عدّل السطور، بدّل العناصر البصرية، اضبط التوقيت، أو غيّر الأسلوب من دون التعامل مع خط زمني. صدّر فيديوهات عالية الجودة في ثوانٍ.

ابدأ مجانًا →
A man sits at a desk smiling, beside an interface panel showing SCORM export options.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أمتلكه أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أنني أستطيع كتابة نص، وإرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ الفيديو من النص بالذكاء الاصطناعي

HeyGen تبسّط سير عملك من إدخال النص إلى إخراج الفيديو النهائي، وإليك كيف تعمل.

ابدأ مجانًا
الخطوة 1

الصق النص الخاص بك في أداة تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي

ارفع أو الصق النص الخاص بك. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل البنية ويجهّز مخطط الفيديو الخاص بك فورًا.

الخطوة 2

اختر صوتك والأسلوب البصري الذي تفضّله

اختر أسلوب السرد واللغة والنبرة وتنسيق الفيديو بما يتوافق مع أهداف المحتوى لديك.

الخطوة 3

خصّص المشاهد والإيقاع والعلامة التجارية

عدّل الخلفيات والألوان والإيقاع والعناصر البصرية الأخرى حسب الحاجة.

الخطوة 4

أنشئ، حسّن، وصدّر

HeyGen تُنتج محتوى الفيديو الخاص بك في دقائق. أجرِ تعديلات سريعة، ثم قم بالتنزيل أو المشاركة فورًا.

A user generating AI video through script using HeyGen's script to video AI tool.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو أداة تحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي؟

تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل الصور الثابتة إلى مقاطع فيديو قصيرة مُنشأة بالذكاء الاصطناعي. ارفع صورة، وأدخل نص السكربت، وسيقوم HeyGen بتحريك تعابير الوجه وإضافة الصوت، مما يجعله مثالياً لإنشاء فيديو كامل من صورة واحدة.

هل يمكنني استخدام صوتي الخاص في التعليق الصوتي أثناء عملية إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي؟

نعم، مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي هذا مثالي لإنشاء مقاطع قصيرة، وفيديوهات شرح، وعروض للمنتجات على منصات التواصل الاجتماعي. تم تصميمه لفيديوهات سريعة وجذّابة توصل رسالتك بوضوح. أنشئ محتوى عالي الجودة بالذكاء الاصطناعي مع 135,807,118 فيديو تم إنشاؤه.

هل يدعم HeyGen عدة لغات؟

HeyGen يدعم صيغ MP4 وWebM. يقوم النظام تلقائياً بضبط الدقة وجودة الفيديو لتناسب إعدادات التصدير الخاصة بك.

هل أحتاج إلى مهارات مونتاج لاستخدام أداة HeyGen لتحويل النص بالذكاء الاصطناعي إلى فيديو؟

نعم. باستخدام تقنية تحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen ومحرك تتبّع ملامح الوجه، يمكنك تحويل الصور القديمة أو الثابتة إلى فيديوهات بالذكاء الاصطناعي تتحدّث بحركة يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي وصوت متزامن مع حركة الشفاه.

هل يمكنني إنشاء فيديوهات طويلة من النصوص المكتوبة؟

تقدّم HeyGen مستوى مجاني لتحويل الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي حتى تتمكّن من استكشاف المزايا وإنشاء أول فيديو لك بدون دفع. ورغم أنّه ليس غير محدود بالكامل، إلا أنه من أفضل نقاط البداية المجانية.ترجم 18,698,196 فيديو عبر لغات متعددة.

هل يمكن لـ HeyGen إضافة الترجمات تلقائياً؟

نعم. يمكن لـ HeyGen إنشاء ترجمات تلقائياً بعدة لغات استناداً إلى النص أو التعليق الصوتي الخاص بك. يمكنك تعديل النص، وضبط التنسيق، وتصدير الفيديو مع ترجمات مدمجة داخل الفيديو أو كملفات ترجمات منفصلة.

هل يمكنني تغيير نسبة العرض إلى الارتفاع لمنصات مختلفة؟

نعم. يمكنك التبديل بين تنسيقات 16:9 و9:16 و1:1 في أي وقت. HeyGen يضبط تلقائياً التخطيط والإيقاع والعناصر البصرية لكل منصة بدون الحاجة إلى إعادة إنشاء الفيديو من البداية.

هل يدعم HeyGen القوالب المخصّصة للعلامة التجارية؟

تتيح لك HeyGen تخصيص الألوان والخلفيات والخطوط وأنماط التخطيط، حتى تحافظ على اتساق هوية علامتك التجارية في جميع مخرجات الفيديو الخاصة بك.

هل يمكنني التعاون مع فريقي داخل HeyGen؟

نعم. يمكنك مشاركة المشاريع، وترك التعليقات، ومراجعة التعديلات، وإدارة أذونات الفريق على مستوى الفريق، مما يجعل من السهل أن يعمل عدة أشخاص على نفس سير عمل الفيديو.

ما السرعة التي يمكن أن ينشئ بها HeyGen فيديو من نص مكتوب؟

يتم إنشاء معظم الفيديوهات خلال دقائق. يتم تصيير السكربتات القصيرة تقريبًا بشكل فوري، بينما قد تستغرق الفيديوهات الأطول متعددة المشاهد وقتًا أطول قليلًا حسب الطول ودرجة التعقيد.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background