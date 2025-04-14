أنشئ فيديوهات احترافية من نصوص أو صور أو برومبت واحد فقط باستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. اختر أفاتارًا يشبه الإنسان، أضف النص الذي تريده، وامنحك المنصة محتوى بجودة الاستوديو بأكثر من 175 لغة، بدون تصوير أو فرق عمل أو برامج مونتاج. كل ما تحتاجه لإنشاء فيديوهات مصقولة وتحويل أفكارك إلى واقع، في منصة واحدة متكاملة.

من موجّه إلى فيديو لا تحتاج إلى أي خبرة في المونتاج. اكتب موضوعاً، الصق نصاً، أو أضف رابط URL، وسيتولى وكيل الفيديو الباقي. يقوم بكتابة النص، وبناء لوحة القصة، واختيار العناصر البصرية، وإخراج فيديو كامل بالذكاء الاصطناعي يمكنك نشره أو تحسينه، وكل ذلك انطلاقاً من إدخال واحد فقط.

إنتاج فيديو آلي زوّد صانع الفيديو بالذكاء الاصطناعي بمقال مدونة، ملف PDF، أو موجّه قصير، وهو يتولى بناء السرد الكامل. يتم تنظيم المشاهد تلقائياً، وتُطابَق لقطات الـB-roll والتصميمات مع محتواك، ويتم مزامنة التعليق الصوتي مع كل إطار، لتصل إلى مسودة شبه نهائية بنقرة واحدة.

مرئيات ذكية كل فيديو يحصل على هوية بصرية خاصة به. مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي ينتقي لقطات من مكتبات الفيديو، وينشئ صورًا مخصّصة، ويصمّم عناصر ورسومات على الشاشة متوافقة مع نصّك. لا قوالب معاد استخدامها، ولا تصاميم نمطية؛ كل مقطع مُفصَّل وفقًا لرسالتك وجمهورك.