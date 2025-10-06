تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

دمج OpenAI Sora 2 الآن داخل HeyGen

تكامل HeyGen مع Sora 2 يمنح صُنّاع المحتوى، والمعلّمين، وروّاد الأعمال، والشركات القدرة على إنشاء لقطات B-roll سينمائية، ومشاهد، ومرئيات مباشرة داخل سير العمل الخاص بهم. هذا التكامل يجعل سرد القصص أسرع، وأكثر إبداعًا، وأكثر تأثيرًا دون إضافة خطوات إضافية.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

إطلاق العنان للإبداع

يمكنك إنشاء لقطات B-roll ومشاهد ومرئيات فورًا من خلال موجّه بسيط. هذا يوسّع النطاق الإبداعي لكل مشروع فيديو، ويسمح لك بالانتقال من فكرة إلى مرئيات داعمة في ثوانٍ باستخدام مولّد لقطات B-roll بالذكاء الاصطناعي المدمج في HeyGen.

ابدأ مجانًا →

انسيابي داخل سير العمل

لا حاجة للتنقّل بين التطبيقات أو إجراء عمليات تصدير أو استخدام أدوات إضافية. كل شيء يتم داخل HeyGen، حيث ينشئ المستخدمون محتواهم بالفعل. هذا يبقي سير العمل بسيطًا مع جعل كل فيديو أكثر تفاعلية وحيوية.

ابدأ مجانًا →

مرئيات وتخطيطات عالية الجودة

استخدم العناصر البصرية المدمجة أو ارفع لقطات الشاشة أو التسجيلات أو أصول العلامة التجارية الخاصة بك. تحافظ HeyGen على تنسيقات نظيفة، ووضع نص واضح، وتباعد متّسق حتى يظل المشاهدون مركزين على الشرح بدلًا من الفوضى البصرية. كل مشهد مُحسَّن لتحقيق أقصى قدر من الوضوح والتعلّم., normal

ابدأ مجانًا →
Three vertical screens display young people; the foreground screen features a "Brand Fonts" menu with a cursor selecting a font style.

قيمة للتواصل

يمكنك إضافة مزيد من الوضوح باستخدام عناصر بصرية سياقية تدعم رسالتك، مما يجعل التواصل أكثر فعالية وتأثيرًا. وفي الوقت نفسه، تقلّل من وقت الإنتاج دون التضحية بالإبداع.

ابدأ مجانًا →

مدعوم من OpenAI Sora 2

OpenAI Sora 2 هو نموذج متقدّم لإنشاء الفيديو والصوت بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يدعم مزايا سرد القصص الجديدة في HeyGen. يقدّم مستوى عالياً من الواقعية، وفيزياء دقيقة، وحوارات طبيعية، مع قدرة عالية على التحكم في تسلسلات متعددة اللقطات. يبرع Sora 2 في إنتاج مشاهد بصرية واقعية أو بأسلوب الأنمي أو سينمائية بالذكاء الاصطناعي، مع مؤثرات صوتية متزامنة.

مع HeyGen، أصبحت هذه الإمكانيات متاحة الآن مباشرة داخل سير عملك، وكذلك من خلال تطبيق سطح المكتب الجديد Sora 2 للمستخدمين المتقدّمين.

ابدأ مجانًا →
كيف يعمل

كيفية إنشاء فيديوهات Sora بالذكاء الاصطناعي

إنشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي سريع وبسيط. مع HeyGen، يمكنك تحويل الخطوات المكتوبة إلى فيديو تعليمي متكامل باستخدام سير عمل موجّه مصمَّم للسرعة وسهولة التحديث.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

حدّد هدفك

اختر جمهورك والمنصة ونتيجة التعلّم المستهدفة. حدّد ما ينبغي أن يفهمه المشاهد أو ينجزه بعد المشاهدة.

الخطوة 2

أضف الموجّه أو النص الخاص بك

الصق خطواتك أو اكتب وصفًا قصيرًا. HeyGen ينشئ تلقائيًا فيديو تعليميًا متكاملًا.

الخطوة 3

حسّن وخصّص

عدّل النص، غيّر أسلوب التعليق الصوتي، اضبط العناصر البصرية، أو ترجم الفيديو إلى لغات إضافية.

الخطوة 4

تصدير ومشاركة

حمّل فيديو الشرح الخاص بك وانشره في أي مكان. يمكنك تحديثه في أي وقت من خلال تعديل النص وإعادة إنشائه.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة حول Sora 2

ما هو HeyGen مع OpenAI Sora 2؟

هو دمج نموذج الفيديو Sora 2 من OpenAI مع HeyGen، مما يتيح إنشاء لقطات B-roll ومشاهد ومرئيات فوراً داخل المنصة. لفترة محدودة، يمكنك إنشاء أي عدد من الفيديوهات بدون علامة مائية Sora.

ما هو OpenAI Sora؟

OpenAI Sora هو نموذج متقدّم من الجيل الجديد في الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو والصوت. يستخدم تطبيق Sora هذه التقنية لإنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، وإعادة مزجها، ومشاركتها بدرجة عالية من الواقعية، ودقة في محاكاة الفيزياء، وصوت أصلي طبيعي.

ما الذي يميز Sora 2 عن نماذج الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى؟

Sora 2 يقدّم واقعية عالية، وفيزياء دقيقة، وحوارات طبيعية، مع إمكانية التحكّم في تسلسلات متعددة اللقطات.

هل أحتاج إلى تطبيق آخر لاستخدام Sora 2 داخل HeyGen؟

لا. كل شيء يتم داخل HeyGen دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو تصدير الملفات. تطبيق سطح المكتب Sora 2 مثالي للمبدعين الذين يريدون أداة قوية لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي مع صوت متزامن. اكتشف خيارات الأسعار السنوية الميسورة التي تبدأ من $24 سنوياً.

هل يمكنني تحديث فيديوهات الشرح عندما يتغيّر منتجي؟

نعم. بما أن سير العمل يعتمد على النص، يمكنك تعديل خطوة، أو استبدال مشهد، أو تحديث المصطلحات وإعادة إنتاج الفيديو بسرعة. هذا مثالي للفرق سريعة الإيقاع التي تحتاج إلى شروحات محدثة دون إعادة التسجيل في كل مرة يتغيّر فيها واجهة المستخدم أو السياسات.

هل محتواي آمن، ومن يملك ما أقوم بإنشائه؟

تحتفظ بحقوق المحتوى الذي تنشئه، بما في ذلك النصوص المكتوبة والفيديوهات التي تقوم بتصديرها. تعتمد إعدادات الأمان والتحكم في الوصول على خطتك وإعدادات مساحة العمل الخاصة بك. بالنسبة للتدريب الحساس، اتبع السياسات الداخلية وقيّد الوصول على الفرق التي تحتاج فعلياً إلى هذه المواد. منصّة الذكاء الاصطناعي لدينا قامت بالفعل بـبترجمة 18,698,196 فيديو عبر لغات متعددة

هل أحتاج إلى تطبيق آخر لاستخدام Sora 2 داخل HeyGen؟

لا. كل شيء يتم داخل HeyGen دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو تصدير الملفات. تطبيق سطح المكتب Sora 2 مثالي للمبدعين الذين يريدون أداة قوية لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي مع صوت متزامن.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

CTA background