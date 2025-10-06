تكامل HeyGen مع Sora 2 يمنح صُنّاع المحتوى، والمعلّمين، وروّاد الأعمال، والشركات القدرة على إنشاء لقطات B-roll سينمائية، ومشاهد، ومرئيات مباشرة داخل سير العمل الخاص بهم. هذا التكامل يجعل سرد القصص أسرع، وأكثر إبداعًا، وأكثر تأثيرًا دون إضافة خطوات إضافية.
إطلاق العنان للإبداع
يمكنك إنشاء لقطات B-roll ومشاهد ومرئيات فورًا من خلال موجّه بسيط. هذا يوسّع النطاق الإبداعي لكل مشروع فيديو، ويسمح لك بالانتقال من فكرة إلى مرئيات داعمة في ثوانٍ باستخدام مولّد لقطات B-roll بالذكاء الاصطناعي المدمج في HeyGen.
انسيابي داخل سير العمل
لا حاجة للتنقّل بين التطبيقات أو إجراء عمليات تصدير أو استخدام أدوات إضافية. كل شيء يتم داخل HeyGen، حيث ينشئ المستخدمون محتواهم بالفعل. هذا يبقي سير العمل بسيطًا مع جعل كل فيديو أكثر تفاعلية وحيوية.
مرئيات وتخطيطات عالية الجودة
استخدم العناصر البصرية المدمجة أو ارفع لقطات الشاشة أو التسجيلات أو أصول العلامة التجارية الخاصة بك. تحافظ HeyGen على تنسيقات نظيفة، ووضع نص واضح، وتباعد متّسق حتى يظل المشاهدون مركزين على الشرح بدلًا من الفوضى البصرية. كل مشهد مُحسَّن لتحقيق أقصى قدر من الوضوح والتعلّم., normal
قيمة للتواصل
يمكنك إضافة مزيد من الوضوح باستخدام عناصر بصرية سياقية تدعم رسالتك، مما يجعل التواصل أكثر فعالية وتأثيرًا. وفي الوقت نفسه، تقلّل من وقت الإنتاج دون التضحية بالإبداع.
مدعوم من OpenAI Sora 2
OpenAI Sora 2 هو نموذج متقدّم لإنشاء الفيديو والصوت بالذكاء الاصطناعي، وهو ما يدعم مزايا سرد القصص الجديدة في HeyGen. يقدّم مستوى عالياً من الواقعية، وفيزياء دقيقة، وحوارات طبيعية، مع قدرة عالية على التحكم في تسلسلات متعددة اللقطات. يبرع Sora 2 في إنتاج مشاهد بصرية واقعية أو بأسلوب الأنمي أو سينمائية بالذكاء الاصطناعي، مع مؤثرات صوتية متزامنة.
مع HeyGen، أصبحت هذه الإمكانيات متاحة الآن مباشرة داخل سير عملك، وكذلك من خلال تطبيق سطح المكتب الجديد Sora 2 للمستخدمين المتقدّمين.
كيفية إنشاء فيديوهات Sora بالذكاء الاصطناعي
إنشاء الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي سريع وبسيط. مع HeyGen، يمكنك تحويل الخطوات المكتوبة إلى فيديو تعليمي متكامل باستخدام سير عمل موجّه مصمَّم للسرعة وسهولة التحديث.
اختر جمهورك والمنصة ونتيجة التعلّم المستهدفة. حدّد ما ينبغي أن يفهمه المشاهد أو ينجزه بعد المشاهدة.
الصق خطواتك أو اكتب وصفًا قصيرًا. HeyGen ينشئ تلقائيًا فيديو تعليميًا متكاملًا.
عدّل النص، غيّر أسلوب التعليق الصوتي، اضبط العناصر البصرية، أو ترجم الفيديو إلى لغات إضافية.
حمّل فيديو الشرح الخاص بك وانشره في أي مكان. يمكنك تحديثه في أي وقت من خلال تعديل النص وإعادة إنشائه.
هو دمج نموذج الفيديو Sora 2 من OpenAI مع HeyGen، مما يتيح إنشاء لقطات B-roll ومشاهد ومرئيات فوراً داخل المنصة. لفترة محدودة، يمكنك إنشاء أي عدد من الفيديوهات بدون علامة مائية Sora.
OpenAI Sora هو نموذج متقدّم من الجيل الجديد في الذكاء الاصطناعي لإنشاء الفيديو والصوت. يستخدم تطبيق Sora هذه التقنية لإنشاء مقاطع فيديو بالذكاء الاصطناعي، وإعادة مزجها، ومشاركتها بدرجة عالية من الواقعية، ودقة في محاكاة الفيزياء، وصوت أصلي طبيعي.
Sora 2 يقدّم واقعية عالية، وفيزياء دقيقة، وحوارات طبيعية، مع إمكانية التحكّم في تسلسلات متعددة اللقطات.
لا. كل شيء يتم داخل HeyGen دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات أو تصدير الملفات. تطبيق سطح المكتب Sora 2 مثالي للمبدعين الذين يريدون أداة قوية لإنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي مع صوت متزامن. اكتشف خيارات الأسعار السنوية الميسورة التي تبدأ من $24 سنوياً.
نعم. بما أن سير العمل يعتمد على النص، يمكنك تعديل خطوة، أو استبدال مشهد، أو تحديث المصطلحات وإعادة إنتاج الفيديو بسرعة. هذا مثالي للفرق سريعة الإيقاع التي تحتاج إلى شروحات محدثة دون إعادة التسجيل في كل مرة يتغيّر فيها واجهة المستخدم أو السياسات.
تحتفظ بحقوق المحتوى الذي تنشئه، بما في ذلك النصوص المكتوبة والفيديوهات التي تقوم بتصديرها. تعتمد إعدادات الأمان والتحكم في الوصول على خطتك وإعدادات مساحة العمل الخاصة بك. بالنسبة للتدريب الحساس، اتبع السياسات الداخلية وقيّد الوصول على الفرق التي تحتاج فعلياً إلى هذه المواد. منصّة الذكاء الاصطناعي لدينا قامت بالفعل بـبترجمة 18,698,196 فيديو عبر لغات متعددة
