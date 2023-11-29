لكل شخص قصة. تتيح لك HeyGen أن تحكي قصتك.
لماذا نبني HeyGen: من الفكرة إلى الابتكار
بدأت HeyGen بفكرة بسيطة: جعل إنشاء الفيديو عملية سهلة بلا تعقيد. اليوم، نعيد ابتكار سرد القصص باستخدام الذكاء الاصطناعي، لنمكّن أي شخص من إنشاء فيديوهات عالية الجودة بلا حدود.
نحن نعيش في عالم يعتمد على الفيديو أولًا
يتم مشاهدة أكثر من 1 مليار ساعة من الفيديو يوميًا على YouTube، ويشاهد الشخص العادي 17 ساعة من الفيديو كل أسبوع. لذلك إذا كانت الشركة تريد عملاء، فهي تحتاج إلى فيديوهات. والفيديوهات تحتاج إلى كاميرات، وممثلين، ومواقع تصوير، وبرامج مونتاج، وإعادة تصوير… ومع كل ذلك، يمكن أن تصل تكلفة الفيديو النهائي إلى 1,000 دولار للدقيقة الواحدة، على الأقل.
ثم جاء الذكاء الاصطناعي
الناس يحبون الفيديو، لكن معظمهم لا يحبون الظهور أمام الكاميرا. هذا ما اكتشفه المؤسس Joshua Xu عندما كان مهندسًا في شركة Snap، يطوّر مزايا لـ SnapChat Ads وAI camera. لكن مع إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، يمكن للجميع إطلاق العنان للراوي الكامن بداخلهم — فإزالة الكاميرا في الواقع تفتح باب الإبداع والحرية في سرد القصص بصريًا. وهكذا وُلدت HeyGen.
الآن كل ما تحتاجه هو نص مكتوب
مع HeyGen يمكن للشركات ببساطة كتابة النص ثم إنشاء الفيديو الخاص بها. لا حاجة إلى كاميرا، ولا ميزانية كبيرة، ولا صداع. لقد ساعدنا أكثر من 100,000 شركة وملايين الأشخاص على إنشاء الفيديوهات وتوطينها وتخصيصها على نطاق واسع — ونحن ما زلنا في البداية فقط. بينما نضع معايير الصناعة للاستخدام الأخلاقي للفيديو بالذكاء الاصطناعي، ونقود التوجّه نحو تجارب ذكاء اصطناعي أكثر غمراً، نعلم أن هذه مجرد بداية. نحن متحمسون لرؤية إلى أين ستصل هذه القصة.
مصمَّم لأفضل الشركات، ومدعوم من أفضل المستثمرين
تفخر HeyGen بدعمها من قِبل مستثمرين رائدين مثل Benchmark وConviction وThrive Capital وBond، الذين يشاركوننا رؤيتنا في إحداث نقلة في عالم سرد القصص من خلال الفيديو المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
شركة فيديو بالذكاء الاصطناعي HeyGen تُقدَّر قيمتها بـ 500 مليون دولار في جولة تمويل
بلومبرغ
20 يونيو 2024
HeyGen تنطلق مع طفرة فيديوهات الذكاء الاصطناعي
Forbes
06 نوفمبر 2025
44 من أكثر شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة الواعدة في 2024، بحسب كبار المستثمرين المغامرين
بيزنس إنسايدر
9 سبتمبر 2024
Forbes
29 نوفمبر 2023
مكاتبنا
مكاتبنا العالمية تجمع ألمع العقول لابتكار مستقبل إنشاء الفيديو المدعوم بالذكاء الاصطناعي.
لوس أنجلِس
12130 Millennium Drive، جناح 300 لوس أنجلِس، كاليفورنيا 90094
سان فرانسيسكو
180 شارع سانسوم سان فرانسيسكو، كاليفورنيا 94104
بالو ألتو
3101 Park Blvd Palo Alto، كاليفورنيا 94306
تورونتو
1 University Ave تورونتو، أونتاريو M5J 1T1
نلتزم بالقيام بالأمور بالشكل الصحيح
الثقة والسلامة عنصران أساسيان في عملياتنا. تعمل بروتوكولات التحقق المتقدّمة من هوية المستخدم وجهودنا القوية في مراقبة المحتوى باستمرار على تعزيز مستويات الأمان والمسؤولية والمعايير الأخلاقية في منتجاتنا.
SOC 2 النوع الثاني
اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)
CCPA
DPF
قانون الذكاء الاصطناعي
عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات
هل أداة الدبلجة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen توفّر أكثر قدرات مزامنة الشفاه طبيعية؟
نعم. تم تطوير HeyGen بتقنية متقدّمة لمزامنة ملامح الوجه، مما يضمن تطابق حركات الشفاه تمامًا مع التعليق الصوتي. هذا يوفّر تجربة دبلجة طبيعية تشبه الأداء البشري، وتعمل بسلاسة عبر مختلف أنواع المحتوى، من فيديوهات التسويق إلى مواد التدريب.
ما الذي يقدّمه أداة الدبلجة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟
أداة الدبلجة الصوتية من HeyGen تستبدل الصوت الأصلي بتعليقات صوتية متعددة اللغات يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على النبرة والأسلوب ومزامنة الشفاه. تتيح هذه الأداة لصنّاع المحتوى إنتاج فيديوهات مصقولة ومُحَلْيَة فورًا، دون الحاجة إلى مونتاج معقّد أو فرق دبلجة باهظة التكلفة.
هل يستطيع HeyGen التعامل مع لغات متعددة بكفاءة؟
نعم. HeyGen تدعم الدبلجة متعددة اللغات بأكثر من 175 لغة ولهجة، مما يتيح تكييف فيديو واحد بسرعة إلى عدة لغات. هذا يجعل توزيع المحتوى عالميًا أكثر سلاسة للمؤسسات وصنّاع المحتوى الذين يسعون إلى جودة متسقة عبر الأسواق الدولية.
كيف يحافظ الذكاء الاصطناعي على دقة مزامنة الشفاه أثناء الدبلجة؟
تقوم HeyGen بمواءمة مسارات الصوت مع حركات الوجه باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي متخصّصة في التحريك وضبط التوقيت. يضمن ذلك أن يتطابق الصوت المُدبلج مع حركات الشفاه بشكل طبيعي، مما يساعد المشاهدين على التركيز على الرسالة بدلاً من ملاحظة مشكلات المزامنة المشتّتة.
هل صوت الدبلجة يبدو بشريًا أم آليًا؟
أصوات الذكاء الاصطناعي في HeyGen تبدو طبيعية ومعبرة ومصممة للاستخدام المهني. على عكس أدوات تحويل النص إلى كلام الآلية، فهي تقدّم صوتًا دافئًا وطبيعيًا، مما يجعل الفيديوهات تبدو أكثر واقعية للتعلّم أو التسويق أو سرد القصص.
هل يمكنني اختيار أصوات أو لهجات مختلفة عند الدبلجة؟
نعم. توفر HeyGen مكتبة واسعة من الأصوات بمختلف الأجناس والنبرات واللهجات الإقليمية. يتيح لك هذا التنوع مواءمة صوت الفيديو مع هوية علامتك التجارية وتوقعات جمهورك والسياق الثقافي لتحقيق أفضل تأثير ممكن.
هل أحتاج إلى مهارات مونتاج فيديو لاستخدام الدبلجة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟
لا تحتاج إلى أي مهارات في المونتاج. ما عليك سوى رفع الفيديو، اختيار اللغة والصوت، وHeyGen تتولى كل شيء تلقائياً. يسهّل التصميم البديهي للمنصّة عملية الدبلجة حتى على المبتدئين.
هل سيجعل HeyGen الدبلجة اللغوية سهلة لأعمال السينما والتلفزيون؟
HeyGen تجعل الدبلجة اللغوية أسهل لأعمال السينما والتلفزيون، حيث توفّر تكييفاً سلساً للصوت بأكثر من 175 لغة ولهجة، مما يساعد في التوزيع العالمي مع الحفاظ على الإحساس الأصلي والأثر العاطفي للعمل.
