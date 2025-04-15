مولّد ممثلين بالذكاء الاصطناعي: أنشئ ممثلين واقعيين بالذكاء الاصطناعي

أنشئ فيديوهات يقدمها ممثلون، وإعلانات بأسلوب UGC، ومقاطع تدريبية باستخدام ممثلين واقعيين بالذكاء الاصطناعي، بدون كاميرا أو استوديو أو اختيار ممثلين. اختر ممثلاً جاهزاً من المكتبة، أو استنسخ صوتك، أو أنشئ ممثلاً خاصاً بعلامتك التجارية، وانشر فيديوهات جاهزة للمنصات في دقائق.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
التسويق والإعلانات القصيرة

Create UGC-style testimonials, product demos, and trend-led shorts with believable spokespeople that drive engagement and conversions.

التدريب والتأهيل

Generate consistent training presenters and explainer videos for global teams with synchronized captions and SCORM exports for LMSs.

تمكين المبيعات والجولات التعريفية بالمنتج

Build repeatable product demos and feature explainers that sales reps can customize with region-specific messaging.

محتوى اجتماعي وشراكات مع صُنّاع المحتوى

Produce influencer-style clips and multi-language variants for international rollouts without travel, casting, or scheduling.

دعم العملاء وقاعدة المعرفة

Turn knowledge-base articles into narrated, on-screen explanations that reduce support tickets and improve resolution times.

لماذا يُعد HeyGen أفضل مولّد ممثلين بالذكاء الاصطناعي؟

الممثلون بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يجمعون بين تعابير طبيعية، ومزامنة شفاه دقيقة، وضوابط بمستوى المؤسسات، بحيث تتمكّن فرق التسويق والتعلّم والمنتج من استبدال جلسات التصوير البطيئة بإنتاج سريع وقابل للتكرار باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي.

أداء واقعي بدون إنتاج فيديو تقليدي

اختر ممثلين بتعبيرات غنية أو أنشئ ممثلاً مخصصاً من تسجيل قصير عبر كاميرا الويب. HeyGen تُنتج تعابير وجه دقيقة وتوقيتاً طبيعياً بحيث يتفاعل المشاهدون كما لو كانوا يشاهدون مؤدياً حقيقياً.

وسّع نطاق إنتاج المحتوى الإبداعي

أنشئ دفعات من عشرات أو آلاف النسخ المتنوعة لكاتالوجات المنتجات، والأسواق المحلية، واختبارات A/B بالاعتماد على أصول يتم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي. طبّق حزم الهوية البصرية والقوالب بحيث يظل كل فيديو متسقاً على مستوى كبير، بما في ذلك المقاطع التي تتضمن محتوى مُنشأ بالذكاء الاصطناعي.

مصمَّم لدعم الترجمة المحلية وإمكانية الوصول

أنشئ تعليقًا صوتيًا وترجمات نصية بأكثر من 100 لغة. تقوم HeyGen بإعادة مزامنة التوقيت لنصوص الترجمة في أداة ترجمة الفيديو بحيث تبدو الفيديوهات المترجمة محلية وطبيعية بدون إعادة تصوير.

أكثر من 250 ممثلاً جاهزاً للاستخدام واستنساخات مخصّصة

استفد من مكتبة متنوعة من الممثلين بمختلف الأعمار والأعراق والأنماط. أو أنشئ نسخة خاصة عن طريق تسجيل عينة قصيرة بموافقة صاحبها لإنتاج ممثل مخصّص للعلامة التجارية يمكنه إلقاء أي نص.

مزامنة شفاه بجودة الاستوديو وتحكّم في التعابير العاطفية

تقوم HeyGen بمحاذاة الصوت مع الفونيمات بدقة أقل من الإطار الواحد، وتُسقِط حركة الوجه بحيث تأتي الكلمات، والتوقفات، والتعبيرات الدقيقة بشكل طبيعي، تمامًا كما تفعل ممثلة بالذكاء الاصطناعي. تحكّم في النبرة، والطاقة، والحركات الدقيقة للوجه لتتوافق مع الرسالة.

حوّل النص إلى فيديو في دقائق

الصق نص السكربت الخاص بك من أجل تحويل النص إلى فيديو أو رابط منتج، وسيقوم HeyGen تلقائياً بإنشاء تخطيطات المشاهد، والتعليق الصوتي، والترجمة النصية، واقتراحات لقطات b-roll. عدّل النص، واستبدل الممثلين، وأعد إنشاء لقطات بديلة فوراً باستخدام خيارات مُنشأة بالذكاء الاصطناعي لتسريع وقت التنفيذ.

تصدير بعدة صيغ وقوالب جاهزة للمنصات

صدّر ملفات MP4، وترجمات SRT/VTT، والصور المصغّرة، وإعدادات الموبايل المسبقة لـ Reels وStories والخلاصات ومشغلات الويب. يتم تسمية الحِزم وضبط أحجامها لتكون جاهزة للرفع المباشر إلى مديري الإعلانات وأنظمة إدارة التعلّم (LMSs).

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع الذي أتمتّع به أنا في عملية استخدام الوسائط البصرية لسرد القصص."

Steve Sowrey, مصمّم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة سيناريو، إرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض أي مشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا؛ يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ الممثلين بالذكاء الاصطناعي

حوّل الممثل المثالي الذي تتخيّله إلى واقع باستخدام مولّد الممثلين بالذكاء الاصطناعي من HeyGen في أربع خطوات بسيطة.

الخطوة 1

اختر ممثلاً أو أنشئ نسخة مستنسخة

اختر من بين ممثلين جاهزين من المكتبة أو سجّل فيديو سيلفي قصير لإنشاء ممثل خاص بعلامتك التجارية باستخدام مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 2

الصق النص أو رابط المنتج الخاص بك

أدخل النص أو رابط الـ URL الخاص بك. تقوم HeyGen باستخلاص النقاط الأساسية، واقتراح العناوين الجاذبة، وكتابة سرد تفصيلي للمشاهد خطوة بخطوة.

الخطوة 3

خصّص الصوت والعاطفة والأسلوب

اختر نموذج صوت، واضبط مستوى الحماس وتعبيرات الوجه، ثم أضف ترجمات أو عناصر توضيحية على الشاشة.

الخطوة 4

معاينة ومعالجة دفعات وتصدير

عاين النُسخ المختلفة، وشغّل مهام دفعية لعدة رموز SKU أو لغات، وصدّر حزمًا جاهزة للمنصات مثل TikTok وغيرها من المنصات.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هم الممثلون بالذكاء الاصطناعي؟

الممثلون بالذكاء الاصطناعي هم مؤدّون رقميون يظهرون على الشاشة — سواء كانوا ممثلين جاهزين من مكتبة، أو أفاتارات، أو نسخًا مستنسخة من أشخاص حقيقيين — قادرون على إلقاء أي نص بحركة طبيعية وتعبير عاطفي لاستخدامه في محتوى الفيديو.

هل يمكنني إنشاء ممثل بالذكاء الاصطناعي يشبهني؟

نعم. سجّل فيديو قصير بموافقة الممثل، وستقوم HeyGen بإنشاء نسخة خاصة من الممثل. تحمي إجراءات الموافقة وإعدادات الأمان طريقة الاستخدام وحقوق الملكية.

ما مدى طبيعية مظهر وأداء الممثلين بالذكاء الاصطناعي من حيث الشكل والصوت؟

تستخدم HeyGen مزامنة شفاه على مستوى الإطار الفرعي، وإعادة استهداف شبكة الوجه، وتقنية تحويل النص إلى كلام بجودة بشرية أو استنساخ الصوت. يتم ضبط النتائج للحصول على حركة فم واقعية، ورمشات طبيعية، وتعبيرات دقيقة للوجه.

هل يمكنني استخدام ممثلين بالذكاء الاصطناعي في الإعلانات المدفوعة والمشروعات التجارية؟

نعم. HeyGen توفّر شروطاً للاستخدام التجاري وخيارات لممثلين بعلامتك التجارية. تأكّد دائماً من امتلاكك لحقوق أي محتوى تابع لطرف ثالث تقوم بإدراجه، والتزم بسياسات المنصات التي تستخدمها.

ما هي اللغات واللهجات المتاحة؟

HeyGen تدعم أكثر من 100 لغة ولهجة محلية للتعليق الصوتي والترجمة النصية، مما يجعلها مثالية لصنّاع المحتوى على TikTok. تتم إعادة مزامنة الترجمات للحفاظ على الإيقاع والأداء الطبيعي.

هل الممثلون المخصصون خاصّون وآمنون؟

النسخ المخصّصة تكون خاصة بشكل افتراضي ويمكن قصرها على حسابك، مما يضمن وصولًا حصريًا إلى ممثلك بالذكاء الاصطناعي. تقوم HeyGen بتشفير الأصول وتوفّر عناصر تحكم على مستوى المؤسسات لإدارة الحوكمة والتحكم في الوصول.

ما مدى سرعة إنشاء فيديوهات بممثلين بالذكاء الاصطناعي؟

المقاطع البسيطة تُعالَج في غضون دقائق. مهام الدُفعات للفهرسات الكبيرة تعمل بالتوازي، بحيث يمكن للفرق إنتاج مئات الأصول بكفاءة.

هل أحتاج إلى عتاد أو برامج خاصة؟

لا. تعمل HeyGen في السحابة، مما يتيح لك الوصول إلى المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي من أي مكان. كل ما تحتاج إليه هو متصفح لكتابة النص، ومعاينة الفيديو، وتحريره، وتصديره.

من يملك المحتوى الذي يتم إنشاؤه؟

أنت تحتفظ بملكية مقاطع الفيديو والأصول التي تنشئها. توفر HeyGen ترخيصاً لاستخدام المخرجات المُنشأة لأغراض تجارية وفقاً للخطة التي تشترك بها.

