أنشئ فيديوهات احترافية لحملتك الانتخابية انطلاقًا من نص مكتوب خلال دقائق. سواء كنت تخوض انتخابات محلية أو تنسّق حملة على مستوى وطني، يتيح لك صانع الفيديو الانتخابي إنتاج فيديوهات مصقولة ومتّسقة مع رسالتك من دون الحاجة إلى كاميرات أو فرق تصوير أو خبرة في المونتاج. اكتب رسالتك، واختر أسلوبك، واحصل تلقائيًا على فيديو جاهز للبث.
لماذا تختار العلامات التجارية HeyGen لصناعة فيديوهات الانتخابات
تحويل النص إلى فيديو بسرعة لحملات الفيديو الترويجية
حوّل نص حملتك الانتخابية إلى فيديو ترويجي جاهز خلال دقائق. الصق نقاط الحديث، المواقف السياسية، أو نص الدعوة لاتخاذ إجراء، وسيقوم مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بإنشاء فيديو إعلان سياسي احترافي حول كلماتك تلقائياً. بدون لوحات قصة، وبدون تأخيرات إنتاج. رسالتك تصل إلى جمهورك المستهدف في نفس اليوم الذي تكتبها فيه، وليس بعد أسابيع من التصوير.
تواصل انتخابي متعدد اللغات عبر كل القنوات
تواصل مع كل ناخب في دائرتك الانتخابية، مهما كانت اللغة التي يتحدثون بها في المنزل. أداة مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي المدمجة تحوّل الفيديو الأصلي إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة شفاه دقيقة وصوت طبيعي. سجّل مرة واحدة، ثم نفّذ التوطين فورًا عبر كل القنوات التي تحتاج إلى الوصول إليها — من Facebook وInstagram إلى البث التلفزيوني والإعلانات الرقمية الخارجية. فرق الحملات التي كانت تقضي شهورًا في إنتاج محتوى متعدد اللغات يمكنها الآن تغطية كل المجتمعات اللغوية في فترة بعد الظهر.
مقدّم احترافي بدون تصوير أمام الكاميرا
قدّم حضورًا احترافيًا وموثوقًا على الشاشة دون الحاجة إلى حجز فريق تصوير. اختر من بين أكثر من 500 مولّد بشر بالذكاء الاصطناعي من مقدّمي العروض الجاهزين، أو أنشئ مقدّمًا مخصصًا من صورة واحدة باستخدام تقنية أفاتار الصور بالذكاء الاصطناعي . لا حاجة لشاشات خضراء، ولا معدات إضاءة، ولا تنسيق مواعيد. تظهر رسالة المرشح على الشاشة بجودة بث تلفزيوني في كل مرة، مما يلغي الحاجة إلى توظيف فرق إنتاج باهظة التكلفة.
قوالب جاهزة للعلامة التجارية لكل صيغة حملة
كل قناة من قنوات حملتك التسويقية لها متطلبات مختلفة للتنسيق: إعلانات تلفزيونية، مقاطع لوسائل التواصل الاجتماعي، ملخصات لاجتماعات عامة، ورسائل لجمع التبرعات. ابدأ من قالب مضبوط على مقاس كل موضع عرض، من إعلانات YouTube الكاملة إلى ريلز موبايل مدتها 15 ثانية. طبّق ألوان حملتك، وشعارك، والخط مرة واحدة باستخدام واجهة السحب والإفلات، وكل فيديو تنشئه سيبقى متوافقًا مع هوية علامتك تلقائيًا. أداة من نص إلى فيديو تجعل من السهل تغيير المقاس وتحسين كل تنسيق بدون إعادة البناء من الصفر.
إنشاء فيديو قابل للتوسّع عبر دورة الحملة بالكامل
الحملة الواحدة تحتاج إلى عشرات مقاطع الفيديو: فيديوهات إعلانات، شروحات للسياسات، مقاطع لجذب المتطوعين، رسائل لحثّ الناخبين على التصويت، ومحتوى سريع الاستجابة. تحويل النص إلى فيديو يتيح لأي عضو في الفريق إنشاء فيديوهات حملات سياسية بجودة البث التلفزيوني انطلاقًا من نص مكتوب، دون الحاجة إلى خبرة في الإنتاج. انتقل من إنتاج فيديو واحد في الأسبوع إلى فيديو واحد في اليوم دون زيادة عدد الموظفين أو الميزانية.
حالات استخدام صانع فيديو الانتخابات
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
كيف يعمل صانع فيديو الانتخابات
انتقل من النص إلى فيديو انتخابي جاهز للحملة في أربع خطوات، بدون تصوير، وبدون برامج مونتاج، وبدون أي خبرة في الإنتاج.
افتح المحرّر ثم اكتب أو الصق رسالة حملتك. أضف نقاط السياسات الأساسية، ونداء الناخبين لاتخاذ إجراء، أو نص الإعلان. يقرأ النظام النص الذي تكتبه ويُعدّ تلقائياً بنية المشهد والتوقيت والتعليق الصوتي.
اختر مقدّم العرض، والقالب، والتنسيق البصري الذي يناسب أسلوب حملتك. حدّد نسبة العرض إلى الارتفاع وألوان الهوية البصرية لتطابق هوية حملتك في كل فيديو تقوم بإنشائه.
أضف شعار حملتك، وعدّل نمط العنوان الفرعي، واضبط صوت التعليق بدقة، وراجع تقسيم المشاهد. يمكنك إجراء كل التعديلات من خلال محرر النصوص دون الحاجة للتعامل مع خط زمني أو إعدادات التصدير.
قم بإخراج فيديو الانتخابات النهائي وتحميله للبث التلفزيوني أو لوسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني. قم بترجمته إلى لغات إضافية بنقرة واحدة للوصول إلى كل مجتمع من الناخبين في دائرتك.
أداة إنشاء فيديوهات الانتخابات هي أداة تحوّل نصوص الحملات الانتخابية المكتوبة إلى فيديوهات جاهزة بجودة البث التلفزيوني، بدون تصوير أو مونتاج. تكتب رسالتك، وتختار الشكل البصري والمقدّم، ثم يقوم النظام بإنشاء الفيديو تلقائياً، بما في ذلك التعليق الصوتي، وبنية المشاهد، والنصوص الظاهرة على الشاشة، والعناصر الخاصة بالهوية البصرية. النتيجة هي فيديو احترافي جاهز للبث على التلفزيون أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني أو استخدامه في الإعلانات الرقمية خلال دقائق بدلاً من أيام.
نعم. يمكنك إنشاء مقدّم احترافي من صورة واحدة فقط باستخدام تقنية الأفاتار من الصور، والتي تنتج متحدثًا واقعيًا على الشاشة يقدّم النص الخاص بك دون أي تصوير. أو يمكنك بدلاً من ذلك الاختيار من بين أكثر من 500 مقدّم جاهز في مكتبة الأفاتار بالذكاء الاصطناعي.
معظم الفيديوهات تكون جاهزة خلال دقائق من إرسال النص الذي تكتبه. لإنشاء محتوى سريع بعد مناظرة أو خبر عاجل أو إعلان من المنافس، يمكنك الانتقال من نقاط حديث مكتوبة إلى فيديو جاهز في أقل من عشر دقائق. الحملات التي كانت تحتاج سابقًا من يومين إلى ثلاثة أيام لإنتاج رد يمكنها الآن نشره في نفس اليوم.
نعم. المنصّة تنتج فيديو بجودة استوديو مناسبة لإعلانات التلفزيون، وإعلانات ما قبل تشغيل الفيديو، وحملات YouTube، ومواضع الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك التحكّم في الهوية البصرية، والتنسيق، والانتقالات، وجودة التعليق الصوتي. المخرجات تلبّي المواصفات التقنية المطلوبة من قِبل منصّات الإعلانات الكبرى وقنوات البث التلفزيوني دون الحاجة إلى أي عمل إضافي في مرحلة ما بعد الإنتاج.
يمكن ترجمة فيديو انتخابي واحد إلى أكثر من 175 لغة باستخدام مترجم الفيديو، الذي يحافظ على أداء المتحدث الأصلي مع إنتاج تعليق صوتي دقيق ومزامنة شفاه متقنة في كل لغة مستهدفة. يمكن لفيديو واحد لحثّ الناخبين على التصويت أن يغطي الإسبانية والفيتنامية والماندرين والعربية وعشرات اللغات الأخرى انطلاقًا من ملف مصدر واحد، دون الحاجة إلى إنتاج منفصل لكل نسخة لغوية.
لا يوجد حد لعدد مقاطع الفيديو التي يمكنك إنتاجها. تتغيّر رسائل الحملات باستمرار طوال الدورة الانتخابية، وكل تحديث للنص يستغرق بضع دقائق فقط لإعادة إنشاء الفيديو. عدّل النص، وأعد التصيير، ثم وزّع النسخة المحدَّثة. لا حاجة لإعادة التصوير، أو إعادة حجز فريق العمل، أو الانتظار للمونتاج. يمكن للحملات نشر محتوى فيديو جديد يوميًا دون الضغط على موارد الإنتاج.
إنتاج الفيديوهات السياسية بالطريقة التقليدية عادةً يكلّف من 5,000 إلى 25,000 دولار للإعلان الواحد الجاهز، ويستغرق من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع لكل فيديو. أداة إنشاء فيديوهات الانتخابات تمكّنك من إنتاج نفس الجودة المناسبة للبث التلفزيوني بجزء بسيط من التكلفة وفي غضون دقائق. يذكر مستخدمو HeyGen أنهم حققوا خفضًا في تكاليف الإنتاج يصل إلى 70%. بالنسبة للحملات الانتخابية ذات الميزانيات المحدودة في المستويات الأدنى من ورقة الاقتراع، فهذا يجعل الإعلانات السياسية الاحترافية متاحة على نطاق كان في السابق مقتصرًا على الحملات ذات التمويل الكبير.
نعم. تتيح لك ميزة استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي استنساخ صوتك من عيّنة صوتية قصيرة، بحيث تبدو كل رواية في الفيديو كما لو كنت أنت من يسجّلها، من دون الحاجة إلى أي جلسات تسجيل إضافية. يُطبَّق صوتك على كل فيديو تنتجه، وأي تحديثات على النصوص تستخدم تلقائياً نفس الصوت المستنسخ، مما يحافظ على اتساق رسائلك عبر الحملة بالكامل.
نعم. استخدم أداة تحويل PDF إلى فيديو لتحويل مستندات السياسات أو عروض الإحاطة أو المواد المطبوعة إلى محتوى فيديو مُعلّق صوتيًا بشكل تلقائي. أداة تحويل PPT إلى فيديو تقوم بالأمر نفسه لملفات PowerPoint. كلتا الأداتين تستخرجان المحتوى، وتبنيان هيكل المشاهد، وتنتجان فيديو نهائيًا مع تعليق صوتي دون الحاجة إلى أي تعديل يدوي.
نعم. تتوفر خطة مجانية بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، وتتيح لك إنشاء فيديوهات واستكشاف المزايا الأساسية بدون أي تكلفة. الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهريًا تفتح لك استنساخ الصوت، وفيديوهات أطول، والوصول الكامل إلى مكتبة المقدّمين وإخراج متعدد اللغات. يمكن للحملات الانتخابية المحلية وحملات القواعد الشعبية البدء في إنتاج محتوى فيديو احترافي في نفس اليوم الذي تسجّل فيه، بدون أي التزام مسبق. بالنسبة للأفراد المبدعين، فإنخطة المبدعتبدأ من $29
نعم. يمكنك رفع لقطات الفيديو والصور والصوت الخاصة بك مباشرة داخل المحرّر لإنشاء فيديو إعلان سياسي يستخدم أصول الحملة الحقيقية إلى جانب العناصر المُنشأة بالذكاء الاصطناعي. أضِف لافتات نصية، وطبّق الفلاتر، واربط المواد البصرية التي رفعتها مع تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديو نهائي عالي الجودة. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للحملات التي تريد استخدام لقطات من الفعاليات أو التجمعات جنبًا إلى جنب مع المحتوى المُنشأ، من دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات أو منصات مختلفة.
يمكنك نشر فيديوهات الحملات السياسية مباشرة على Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وأي موقع أو منصة بريد إلكتروني تدعم ملفات الفيديو القياسية. يتضمن المحرر أدوات لتغيير المقاس بحيث يتم تصدير كل فيديو تلقائياً بالتنسيق ونسبة العرض إلى الارتفاع المناسبين لكل منصة. حمّل الملف النهائي، وصِل حساباتك، ووزّع المحتوى على كل القنوات في سير عمل واحد من دون إعادة تنسيق المحتوى يدوياً.
