تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

صانع فيديوهات الانتخابات لحملات الإعلانات السياسية

أنشئ فيديوهات احترافية لحملتك الانتخابية انطلاقًا من نص مكتوب خلال دقائق. سواء كنت تخوض انتخابات محلية أو تنسّق حملة على مستوى وطني، يتيح لك صانع الفيديو الانتخابي إنتاج فيديوهات مصقولة ومتّسقة مع رسالتك من دون الحاجة إلى كاميرات أو فرق تصوير أو خبرة في المونتاج. اكتب رسالتك، واختر أسلوبك، واحصل تلقائيًا على فيديو جاهز للبث.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

لماذا تختار العلامات التجارية HeyGen لصناعة فيديوهات الانتخابات

تحويل النص إلى فيديو بسرعة لحملات الفيديو الترويجية

حوّل نص حملتك الانتخابية إلى فيديو ترويجي جاهز خلال دقائق. الصق نقاط الحديث، المواقف السياسية، أو نص الدعوة لاتخاذ إجراء، وسيقوم مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي بإنشاء فيديو إعلان سياسي احترافي حول كلماتك تلقائياً. بدون لوحات قصة، وبدون تأخيرات إنتاج. رسالتك تصل إلى جمهورك المستهدف في نفس اليوم الذي تكتبها فيه، وليس بعد أسابيع من التصوير.

ابدأ مجانًا →
The HeyGen logo in a gradient speech bubble floats above a young man's head, with faint curved text in the top left and a soft blue background.

تواصل انتخابي متعدد اللغات عبر كل القنوات

تواصل مع كل ناخب في دائرتك الانتخابية، مهما كانت اللغة التي يتحدثون بها في المنزل. أداة مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي المدمجة تحوّل الفيديو الأصلي إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة شفاه دقيقة وصوت طبيعي. سجّل مرة واحدة، ثم نفّذ التوطين فورًا عبر كل القنوات التي تحتاج إلى الوصول إليها — من Facebook وInstagram إلى البث التلفزيوني والإعلانات الرقمية الخارجية. فرق الحملات التي كانت تقضي شهورًا في إنتاج محتوى متعدد اللغات يمكنها الآن تغطية كل المجتمعات اللغوية في فترة بعد الظهر.

ابدأ مجاناً →
Digital interface showing a smiling man in a video call, a speech bubble "Building a career in the US", and translation options for German, Greek, and Spanish with a cursor pointing to German.

مقدّم احترافي بدون تصوير أمام الكاميرا

قدّم حضورًا احترافيًا وموثوقًا على الشاشة دون الحاجة إلى حجز فريق تصوير. اختر من بين أكثر من 500 مولّد بشر بالذكاء الاصطناعي من مقدّمي العروض الجاهزين، أو أنشئ مقدّمًا مخصصًا من صورة واحدة باستخدام تقنية أفاتار الصور بالذكاء الاصطناعي . لا حاجة لشاشات خضراء، ولا معدات إضاءة، ولا تنسيق مواعيد. تظهر رسالة المرشح على الشاشة بجودة بث تلفزيوني في كل مرة، مما يلغي الحاجة إلى توظيف فرق إنتاج باهظة التكلفة.

ابدأ مجانًا →
A smiling man's photo on the left, and a video of him speaking excitedly with an "Excited" label on the right, separated by an audio waveform.

قوالب جاهزة للعلامة التجارية لكل صيغة حملة

كل قناة من قنوات حملتك التسويقية لها متطلبات مختلفة للتنسيق: إعلانات تلفزيونية، مقاطع لوسائل التواصل الاجتماعي، ملخصات لاجتماعات عامة، ورسائل لجمع التبرعات. ابدأ من قالب مضبوط على مقاس كل موضع عرض، من إعلانات YouTube الكاملة إلى ريلز موبايل مدتها 15 ثانية. طبّق ألوان حملتك، وشعارك، والخط مرة واحدة باستخدام واجهة السحب والإفلات، وكل فيديو تنشئه سيبقى متوافقًا مع هوية علامتك تلقائيًا. أداة من نص إلى فيديو تجعل من السهل تغيير المقاس وتحسين كل تنسيق بدون إعادة البناء من الصفر.

ابدأ مجاناً →
Faded images on the left transforming into vibrant, enhanced photos of a woman on the right, separated by a sparkle icon.

إنشاء فيديو قابل للتوسّع عبر دورة الحملة بالكامل

الحملة الواحدة تحتاج إلى عشرات مقاطع الفيديو: فيديوهات إعلانات، شروحات للسياسات، مقاطع لجذب المتطوعين، رسائل لحثّ الناخبين على التصويت، ومحتوى سريع الاستجابة. تحويل النص إلى فيديو يتيح لأي عضو في الفريق إنشاء فيديوهات حملات سياسية بجودة البث التلفزيوني انطلاقًا من نص مكتوب، دون الحاجة إلى خبرة في الإنتاج. انتقل من إنتاج فيديو واحد في الأسبوع إلى فيديو واحد في اليوم دون زيادة عدد الموظفين أو الميزانية.

ابدأ مجانًا →
Stacked mobile phones displaying various content, including a smiling woman in a video saying "Hi everyone" with a heart-eyes emoji.

حالات استخدام صانع فيديو الانتخابات

فيديوهات إعلان المرشحين والتعريف بهم

Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.

فيديوهات توضيح السياسات لزيادة تفاعل جمهورك

Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.

حملات تصويت متعددة اللغات

Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.

إعلانات فيديو تلخيص اجتماعات البلدية والمناظرات

After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.

فيديوهات لجمع التبرعات للتأثير في قرارات المتبرعين

Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.


استقطاب المتطوعين وتدريب المنظمين

Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.

كيف يعمل صانع فيديو الانتخابات

انتقل من النص إلى فيديو انتخابي جاهز للحملة في أربع خطوات، بدون تصوير، وبدون برامج مونتاج، وبدون أي خبرة في الإنتاج.

الخطوة 1

اكتب النص الخاص بك

افتح المحرّر ثم اكتب أو الصق رسالة حملتك. أضف نقاط السياسات الأساسية، ونداء الناخبين لاتخاذ إجراء، أو نص الإعلان. يقرأ النظام النص الذي تكتبه ويُعدّ تلقائياً بنية المشهد والتوقيت والتعليق الصوتي.

الخطوة 2

اختر أسلوبك البصري

اختر مقدّم العرض، والقالب، والتنسيق البصري الذي يناسب أسلوب حملتك. حدّد نسبة العرض إلى الارتفاع وألوان الهوية البصرية لتطابق هوية حملتك في كل فيديو تقوم بإنشائه.

الخطوة 3

خصّص فيديوك

أضف شعار حملتك، وعدّل نمط العنوان الفرعي، واضبط صوت التعليق بدقة، وراجع تقسيم المشاهد. يمكنك إجراء كل التعديلات من خلال محرر النصوص دون الحاجة للتعامل مع خط زمني أو إعدادات التصدير.

الخطوة 4

إنشاء وتوزيع

قم بإخراج فيديو الانتخابات النهائي وتحميله للبث التلفزيوني أو لوسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني. قم بترجمته إلى لغات إضافية بنقرة واحدة للوصول إلى كل مجتمع من الناخبين في دائرتك.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو صانع فيديوهات الانتخابات وكيف يعمل؟

أداة إنشاء فيديوهات الانتخابات هي أداة تحوّل نصوص الحملات الانتخابية المكتوبة إلى فيديوهات جاهزة بجودة البث التلفزيوني، بدون تصوير أو مونتاج. تكتب رسالتك، وتختار الشكل البصري والمقدّم، ثم يقوم النظام بإنشاء الفيديو تلقائياً، بما في ذلك التعليق الصوتي، وبنية المشاهد، والنصوص الظاهرة على الشاشة، والعناصر الخاصة بالهوية البصرية. النتيجة هي فيديو احترافي جاهز للبث على التلفزيون أو النشر على وسائل التواصل الاجتماعي أو الإرسال عبر البريد الإلكتروني أو استخدامه في الإعلانات الرقمية خلال دقائق بدلاً من أيام.

هل يمكنني إنتاج فيديوهات انتخابية دون أن أظهر بنفسي أمام الكاميرا؟

نعم. يمكنك إنشاء مقدّم احترافي من صورة واحدة فقط باستخدام تقنية الأفاتار من الصور، والتي تنتج متحدثًا واقعيًا على الشاشة يقدّم النص الخاص بك دون أي تصوير. أو يمكنك بدلاً من ذلك الاختيار من بين أكثر من 500 مقدّم جاهز في مكتبة الأفاتار بالذكاء الاصطناعي.

ما المدة التي أستطيع خلالها إنتاج فيديو حملة عندما أحتاج إلى الاستجابة بسرعة؟

معظم الفيديوهات تكون جاهزة خلال دقائق من إرسال النص الذي تكتبه. لإنشاء محتوى سريع بعد مناظرة أو خبر عاجل أو إعلان من المنافس، يمكنك الانتقال من نقاط حديث مكتوبة إلى فيديو جاهز في أقل من عشر دقائق. الحملات التي كانت تحتاج سابقًا من يومين إلى ثلاثة أيام لإنتاج رد يمكنها الآن نشره في نفس اليوم.

هل سيكون مظهر الفيديو احترافياً بما يكفي للبث والإعلانات المدفوعة؟

نعم. المنصّة تنتج فيديو بجودة استوديو مناسبة لإعلانات التلفزيون، وإعلانات ما قبل تشغيل الفيديو، وحملات YouTube، ومواضع الإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك التحكّم في الهوية البصرية، والتنسيق، والانتقالات، وجودة التعليق الصوتي. المخرجات تلبّي المواصفات التقنية المطلوبة من قِبل منصّات الإعلانات الكبرى وقنوات البث التلفزيوني دون الحاجة إلى أي عمل إضافي في مرحلة ما بعد الإنتاج.

هل يمكنني إنتاج نفس الفيديو بعدة لغات للمناطق التعليمية متعددة اللغات؟

يمكن ترجمة فيديو انتخابي واحد إلى أكثر من 175 لغة باستخدام مترجم الفيديو، الذي يحافظ على أداء المتحدث الأصلي مع إنتاج تعليق صوتي دقيق ومزامنة شفاه متقنة في كل لغة مستهدفة. يمكن لفيديو واحد لحثّ الناخبين على التصويت أن يغطي الإسبانية والفيتنامية والماندرين والعربية وعشرات اللغات الأخرى انطلاقًا من ملف مصدر واحد، دون الحاجة إلى إنتاج منفصل لكل نسخة لغوية.

كم عدد فيديوهات الحملة التي يمكنني إنتاجها، وكم مرة يمكنني تحديثها؟

لا يوجد حد لعدد مقاطع الفيديو التي يمكنك إنتاجها. تتغيّر رسائل الحملات باستمرار طوال الدورة الانتخابية، وكل تحديث للنص يستغرق بضع دقائق فقط لإعادة إنشاء الفيديو. عدّل النص، وأعد التصيير، ثم وزّع النسخة المحدَّثة. لا حاجة لإعادة التصوير، أو إعادة حجز فريق العمل، أو الانتظار للمونتاج. يمكن للحملات نشر محتوى فيديو جديد يوميًا دون الضغط على موارد الإنتاج.

كيف يقارن هذا بالاستعانة بشركة إنتاج فيديو لإنشاء محتوى انتخابي؟

إنتاج الفيديوهات السياسية بالطريقة التقليدية عادةً يكلّف من 5,000 إلى 25,000 دولار للإعلان الواحد الجاهز، ويستغرق من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع لكل فيديو. أداة إنشاء فيديوهات الانتخابات تمكّنك من إنتاج نفس الجودة المناسبة للبث التلفزيوني بجزء بسيط من التكلفة وفي غضون دقائق. يذكر مستخدمو HeyGen أنهم حققوا خفضًا في تكاليف الإنتاج يصل إلى 70%. بالنسبة للحملات الانتخابية ذات الميزانيات المحدودة في المستويات الأدنى من ورقة الاقتراع، فهذا يجعل الإعلانات السياسية الاحترافية متاحة على نطاق كان في السابق مقتصرًا على الحملات ذات التمويل الكبير.

هل يمكنني استخدام صوتي الخاص في سرد الحملة؟

نعم. تتيح لك ميزة استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي استنساخ صوتك من عيّنة صوتية قصيرة، بحيث تبدو كل رواية في الفيديو كما لو كنت أنت من يسجّلها، من دون الحاجة إلى أي جلسات تسجيل إضافية. يُطبَّق صوتك على كل فيديو تنتجه، وأي تحديثات على النصوص تستخدم تلقائياً نفس الصوت المستنسخ، مما يحافظ على اتساق رسائلك عبر الحملة بالكامل.

هل يمكنني تحويل مواد الحملات الحالية مثل ملفات PDF أو عروض الشرائح إلى فيديوهات؟

نعم. استخدم أداة تحويل PDF إلى فيديو لتحويل مستندات السياسات أو عروض الإحاطة أو المواد المطبوعة إلى محتوى فيديو مُعلّق صوتيًا بشكل تلقائي. أداة تحويل PPT إلى فيديو تقوم بالأمر نفسه لملفات PowerPoint. كلتا الأداتين تستخرجان المحتوى، وتبنيان هيكل المشاهد، وتنتجان فيديو نهائيًا مع تعليق صوتي دون الحاجة إلى أي تعديل يدوي.

هل توجد خطة مجانية للحملات ذات الميزانيات المحدودة؟

نعم. تتوفر خطة مجانية بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، وتتيح لك إنشاء فيديوهات واستكشاف المزايا الأساسية بدون أي تكلفة. الخطط المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهريًا تفتح لك استنساخ الصوت، وفيديوهات أطول، والوصول الكامل إلى مكتبة المقدّمين وإخراج متعدد اللغات. يمكن للحملات الانتخابية المحلية وحملات القواعد الشعبية البدء في إنتاج محتوى فيديو احترافي في نفس اليوم الذي تسجّل فيه، بدون أي التزام مسبق. بالنسبة للأفراد المبدعين، فإنخطة المبدعتبدأ من $29

هل يمكنني رفع لقطات أو صور موجودة مسبقًا إلى فيديو الإعلان السياسي الخاص بي؟

نعم. يمكنك رفع لقطات الفيديو والصور والصوت الخاصة بك مباشرة داخل المحرّر لإنشاء فيديو إعلان سياسي يستخدم أصول الحملة الحقيقية إلى جانب العناصر المُنشأة بالذكاء الاصطناعي. أضِف لافتات نصية، وطبّق الفلاتر، واربط المواد البصرية التي رفعتها مع تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي لإنتاج فيديو نهائي عالي الجودة. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للحملات التي تريد استخدام لقطات من الفعاليات أو التجمعات جنبًا إلى جنب مع المحتوى المُنشأ، من دون الحاجة إلى التبديل بين أدوات أو منصات مختلفة.

أين يمكنني نشر فيديوهات حملتي السياسية بعد أن تصبح جاهزة؟

يمكنك نشر فيديوهات الحملات السياسية مباشرة على Facebook وInstagram وTikTok وYouTube وأي موقع أو منصة بريد إلكتروني تدعم ملفات الفيديو القياسية. يتضمن المحرر أدوات لتغيير المقاس بحيث يتم تصدير كل فيديو تلقائياً بالتنسيق ونسبة العرض إلى الارتفاع المناسبين لكل منصة. حمّل الملف النهائي، وصِل حساباتك، ووزّع المحتوى على كل القنوات في سير عمل واحد من دون إعادة تنسيق المحتوى يدوياً.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background