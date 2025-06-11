ارفع فيديو أو الصق رابطاً واحصل على ترجمات نصية دقيقة وقابلة للتعديل خلال دقائق. HeyGen تنسخ الصوت، وتضبط التوقيت، وتصدّر ملفات SRT أو ترجمات مدمجة داخل الفيديو، بحيث يصبح محتواك متاحاً وسهل المشاهدة ومهيأً للمنصات المختلفة بدون الحاجة إلى إضافة الترجمات يدوياً.
Short, captioned videos perform better on mute-first platforms, especially when you add subtitles to a video. HeyGen produces readable burned-in captions and caption animations that increase viewability and watch time for Reels, Shorts, and Stories.
Make training videos and company updates accessible. Auto-captioned lessons and meeting recaps help non-native speakers and hearing-impaired colleagues follow content and search transcripts for key points.
Add searchable captions to product videos so viewers can scan benefits quickly. Export SRT files for web players and burned-in versions for social ads to maximize reach and clarity.
Long-form conversations need speaker-aware captions. HeyGen identifies speakers, timestamps dialogue, and outputs clean subtitle tracks that speed up editing and publishing for repurposed clips.
Ensure compliance by adding closed captions and downloadable transcripts. HeyGen’s caption exports and branding features help you meet accessibility rules and provide proof of compliance for audits.
Localize caption tracks for new markets using the video translator and multilingual voice options. HeyGen regenerates timing and subtitles so localized videos feel native and keep pacing intact, allowing you to add subtitles to a video seamlessly.
لماذا تُعد HeyGen أفضل أداة لإضافة ترجمات إلى الفيديو
تجمع HeyGen بين النسخ السريع، وتوقيت بجودة بشرية، وعناصر تحكم بسيطة في التنسيق، حتى يتمكن الفرق وصنّاع المحتوى من إضافة ترجمات إلى الفيديوهات على نطاق واسع. حسّن الاحتفاظ بالمشاهدين، وزِد التفاعل، ولبِّ معايير الوصول دون الحاجة إلى أدوات معقّدة.
أنشئ ترجمات نصية في دقائق مع إضافة علامات الترقيم واكتشاف المتحدث. HeyGen يصحح الأخطاء الشائعة ويضيف الطوابع الزمنية للأسطر بحيث تتوافق الترجمات مع التدفق الطبيعي للكلام وتحافظ على سهولة القراءة.
اختر الخطوط والأحجام والمواضع والحركات. حرّر النصوص يدويًا أو اقبل التصحيحات المقترحة، ثم صدّر ملفات SRT أو VTT أو نسخًا بحرق الترجمة مدمجة في الفيديو، ومهيأة لمنصات التواصل الاجتماعي ومشغلات الويب.
أنشئ دفعات من الفيديوهات مع تسميات توضيحية ومسارات ترجمة محلية باستخدام أداة ترجمة الفيديو. أنشئ ترجمات وتسميات توضيحية بعدة لغات وصدّرها لجمهور عالمي بدون إعادة تسجيل أو ترجمة يدوية.
إنشاء تلقائي للتسميات التوضيحية مع اكتشاف المتحدثين
يقوم HeyGen تلقائياً بكتابة الصوت المنطوق وتحليل تغيّر المتحدّثين بحيث تظل الترجمات النصية دقيقة في المقابلات والحوارات والجلسات متعددة الأصوات. يطبّق النظام علامات ترقيم ذكية ويقسّم السطور لتحسين سهولة القراءة، مما ينتج مسارات ترجمة نصية نظيفة يمكنك تعديلها أو تصديرها كملفات SRT وVTT باستخدام مولّد ترجمات. هذا يوفر عليك ساعات من العمل مقارنة بالنسخ اليدوي، ويضمن إتاحة المحتوى للمشاهدين الذين يعتمدون على الترجمات النصية في الفيديوهات عبر الإنترنت.
توقيت دقيق ومحاذاة متطابقة مع الإطارات
يتم ضبط الترجمة النصية مع الصوت على مستوى المقاطع الصوتية والعبارات بحيث يظهر النص بشكل طبيعي مع الكلام. محرّك التوقيت في HeyGen يضبط الترجمة وفقًا للتوقفات والتداخلات والموسيقى حتى لا تحجب الترجمات اللقطات المهمة، مما يجعلها أداة أساسية لتحرير الفيديو. تتضمّن ملفات التصدير ملفات دقيقة في التوقيت جاهزة للترجمة المغلقة، ورفع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وسير عمل البث التلفزيوني.
التحكم في الأسلوب والقوالب الجاهزة للمنصّة
طبّق خطوط وألوان علامتك التجارية وهوامش مناطق الأمان وأنماط الترجمة النصية المتحركة بنقرة واحدة. يتضمّن HeyGen إعدادات جاهزة لـ Facebook وInstagram وYouTube وTikTok بحيث تظل الترجمات النصية قابلة للقراءة عبر مختلف نسب الأبعاد. سواء كنت تحتاج إلى ترجمات اجتماعية مدمجة داخل الفيديو أو ملفات ناعمة يمكن تشغيلها وإيقافها لمشغلات البث، فإن خيارات التنسيق تضمن بقاء فيديوهاتك متوافقة مع هوية علامتك التجارية ومع قواعد كل منصة.
سير عمل الترجمة والتعريب للترجمات النصية على دفعات
عالج عددًا كبيرًا من الفيديوهات دفعة واحدة عن طريق ربط بيانات CSV أو تحميل المجلدات بالقوالب. بعد ذلك يقوم HeyGen بإنشاء التسميات التوضيحية، ومسارات الترجمة النصية المحلية، وحزم التصدير لكل لغة. وبالاقتران مع مترجم الفيديو لدينا، يمكنك إنشاء تعليقات صوتية مترجمة وترجمات متزامنة لتوسيع نطاق الوصول بسرعة من دون الحاجة إلى إنشاء نسخ رئيسية جديدة من الفيديو.
كيفية إضافة ترجمات إلى الفيديو على نطاق واسع باستخدام HeyGen
أضف ترجمات إلى فيديوهاتك في أربع خطوات بسيطة.
أضف ملف الفيديو الخاص بك أو الصق رابطًا عامًا. تدعم HeyGen الصيغ الشائعة والاستيراد من الخدمات السحابية حتى تتمكن من البدء فورًا.
اختر اللغة المنطوقة وشغّل عملية التفريغ النصي. HeyGen يكتشف المتحدثين، ويضيف علامات الترقيم، ويضبط الأسطر مع الصوت لضبط التوقيت بدقة، مما يجعله أداة فعّالة لتحرير الفيديو وإنشاء الترجمات.
راجع النص المكتوب، وصحّح أي سطور عند الحاجة، ثم اختر أنماط الترجمة النصية أو إعدادات جاهزة للمنصات. أضف ترجمة نصية مدمجة في الفيديو أو احتفظ بالترجمة النصية القابلة للتشغيل والإيقاف.
صدّر ملفات SRT أو VTT أو ملفات MP4 بترجمات مدمجة، مُحسّنة لعرضها في Feed أو Stories أو مشغلات الويب، لتعزيز سهولة الوصول إلى ترجمات الفيديو الخاصة بك. استخدم التصدير الدفعي لإنشاء حزم متعددة اللغات وأصول جاهزة للرفع إلى مديري الإعلانات.
ارفع الفيديو الخاص بك أو الصق الرابط، ثم اختر لغة الكلام وشغّل التفريغ التلقائي. عدّل النص المفرّغ إذا لزم الأمر، واختر إعدادات التنسيق أو التصدير، ثم صدّر ملفات SRT أو VTT أو فيديو بترجمات مدمجة جاهزة للتوزيع.
توفر HeyGen ترجمات نصية تلقائية عالية الدقة مع علامات الترقيم واكتشاف المتحدث. تعتمد الدقة على وضوح الصوت ومستوى الضوضاء الخلفية. يمكنك تعديل النصوص يدويًا لضمان صحة بنسبة 100% وتصدير ملفات الترجمة النهائية باستخدام مولّد الترجمات النصية.
صدّر ملفات ترجمة نصية مرنة مثل SRT وVTT للمشغّلات التي تدعم تشغيل وإيقاف الترجمات، أو صدّر ملفات MP4 مدمجة حيث تُعرض الترجمات مباشرة داخل الفيديو لتجربة مشاهدة أفضل. كما يوفّر HeyGen حزمًا من نسخ اللغات للتصدير بالجملة، مما يتيح لك إضافة ترجمات إلى فيديو واحد بعدة لغات.
نعم. اختر الخطوط، والأحجام، والألوان، وصناديق الخلفية، وهوامش مناطق الأمان. يتضمّن HeyGen إعدادات جاهزة مُحسّنة لمنصّات التواصل الاجتماعي بحيث تظل الترجمة النصية على الشاشة قابلة للقراءة على الموبايل وأجهزة الكمبيوتر.
نعم. استخدم video translator لإنشاء نصوص مترجمة ومسارات ترجمة نصية. تقوم HeyGen بمزامنة الترجمات مع ضبط التوقيت بحيث تبدو الفيديوهات المترجمة طبيعية في كل لغة.
نعم. استخدم سير العمل الدفعي لمعالجة المجلدات أو ربط إدخالات CSV بالقوالب. سيقوم HeyGen بإنشاء الترجمات، والمسارات المترجمة، وحزم التصدير لجميع الفيديوهات في المهمة.
النصوص القابلة للبحث والترجمات المحروقة على الفيديو تحسّن إمكانية الوصول وتزيد من وقت بقاء الزائر على الصفحة، مما يمكن أن يعزّز الظهور العضوي. كما تساعد ملفات SRT/VTT المنصّات على فهرسة المحتوى المنطوق لتحسين قابلية الاكتشاف، وتعزيز ظهور ترجمات الفيديو.
تقوم HeyGen بتشفير الملفات المرفوعة وتخزين الأصول المُنشأة بشكل آمن، مما يضمن بقاء مشاريع تحرير الفيديو الخاصة بك محمية. تحتفظ بملكية محتواك ويمكنك التحكّم في إعدادات المشاركة والاحتفاظ والتصدير بما يتوافق مع احتياجاتك المتعلقة بالخصوصية.
