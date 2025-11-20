تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

أداة مجانية لإنشاء فيديوهات شرح بالذكاء الاصطناعي للعلامات التجارية

حوّل النصوص الثابتة والمواضيع المعقّدة إلى فيديوهات شرح قصيرة يفهمها الناس فعلاً. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات شرح يقدمها مُقدِّم تجمع بين الصوت، والصورة، وبنية واضحة، وكل ذلك بدون كاميرات أو جداول مونتاج. قم بتثقيف العملاء والفرق والمتعلمين بشكل أسرع من خلال إنشاء فيديوهات تحافظ على هوية علامتك التجارية ويسهل تحديثها.

اختر أفاتار
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
شروحات المنتجات والميزات

أدلة التدريب الداخلي وإرشادات سير العمل

Turn internal documentation into explainer videos with AI for onboarding, compliance, and process training. New hires and existing staff can revisit lessons anytime they need. This reduces support load and keeps standards consistent.

محتوى تثقيف العملاء ومركز المساعدة

Convert help articles and FAQs into explainer videos that show rather than tell. Use on-screen visuals and friendly narration in your explainer video maker so customers can easily follow along. Better self-service resources mean fewer support tickets and happier users.

تمكين المبيعات ومواد شرح العروض البيعية

Help sales teams explain complex offers with quick, shareable explainer clips. Give prospects a simple overview they can rewatch or share with stakeholders. This speeds up understanding inside buying groups.

وحدات الدورات التعليمية والشروحات الأكاديمية

Educators and course creators can convert lesson content into structured video explainers. Clear pacing and visuals support different learning styles. Students benefit from bite-sized lessons that are easy to review.

سياسات الامتثال والتواصل بشأن التغييرات

Explain new policies, security updates, or system changes with calm, structured videos. People see what is changing, why it matters, and what they should do next. This improves adoption and reduces confusion across teams.

لماذا تختار HeyGen لإنشاء فيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي؟

تجعل HeyGen من السهل تحويل المحتوى المعقّد إلى فيديوهات تفسيرية سهلة الفهم في دقائق. ابدأ من مستند أو نص مكتوب أو رابط URL ودَع الذكاء الاصطناعي يحدّد المشاهد، ويضيف التعليق الصوتي، وينظّم رسالتك. ستحصل على فيديوهات تفسيرية بمستوى احترافي، مع الحفاظ على المرونة لإجراء تعديلات سريعة وإصدار نسخ جديدة.

اجعل الموضوعات المعقّدة سهلة الفهم

قسّم المستندات الطويلة، والأدلة التقنية، أو العمليات التفصيلية إلى مشاهد قصيرة ومركّزة. يعمل النص على الشاشة مع العناصر البصرية والتعليق الصوتي معًا بحيث يستوعب المشاهدون الفكرة الأساسية بسرعة. هذا يعزّز التعلّم ويقلّل من الالتباس لدى جمهورك.

أنشئ فيديوهات تفسيرية بدون تصوير أو تصميم

تخطَّ عناء تسجيل التعليقات الصوتية أو توظيف المواهب أو تعلّم تصميم الحركة. HeyGen يتولى عنك مهمة مقدّم الفيديو، والتصميمات، وتوقيت العناصر، حتى تتمكّن من التركيز على ما تحتاج إلى شرحه بدلًا من الانشغال بكيفية إنشاء الفيديو.

وسّع نطاق فيديوهات الشرح لتصل إلى كل جمهور تستهدفه

أعد استخدام الهياكل عبر المنتجات والفرق والمناطق مع تغيير المحتوى واللغة. جدّد الأقسام بسرعة عند تغيّر التفاصيل وابقِ مكتبة الشروحات لديك دقيقة ومحدّثة. سير عمل واحد يدعم العديد من حالات الاستخدام المختلفة.

المستند والسكريبت والرابط إلى فيديو الشرح

ابدأ باستخدام ملفات PDF أو مقالات قاعدة المعرفة أو النصوص المكتوبة، وحوّلها بسرعة إلى فيديوهات شرح. تقوم HeyGen بتحديد الأجزاء الأساسية وتحويلها إلى مشاهد مع تعليق صوتي وعناصر بصرية. يمكنك تحسين الهيكل ليتوافق مع سير العرض الذي تفضّله.

مقدّمو عروض بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية طبيعية

اختر مقدّمين واقعيين وأصواتاً طبيعية لرواية محتواك بعدة لغات باستخدام أداة إنشاء فيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي. يضمن الإلقاء الودود والواضح في فيديوهاتك بالذكاء الاصطناعي بقاء المشاهدين متفاعلين حتى عندما تكون الموضوعات معقّدة. يمكنك مواءمة نبرة الفيديو مع احتياجات التدريب أو تثقيف العملاء حول المنتج أو التسويق.

تصميمات مرئية ووسائط وتعليقات توضيحية

ادمج النصوص والأيقونات وإبرازات الشاشة والوسائط الداعمة في تنسيقات واضحة ومنظمة. تعمل الترجمات النصية التلقائية على تحسين إمكانية الوصول وتساعد المشاهدين على المتابعة في البيئات الصامتة. الاتساق البصري يعزّز الثقة ويسهّل تذكّر علامتك.

تحرير سريع وتصدير عالي الجودة

حدّث النصوص والمشاهد وإيقاع السرد في عملية إنشاء الفيديو من دون الحاجة للبدء من جديد. عندما تكون جاهزًا، صدّر فيديوهات شرح عالية الجودة مناسبة لمنصات إدارة التعلّم (LMS)، ومراكز المساعدة، والمواقع الإلكترونية، وقنوات التواصل الاجتماعي. يظل محتواك سهل إعادة الاستخدام والتوظيف.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتّع به أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما كان لدينا برنامج أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني فقط كتابة نص، إرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض أي مشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة إنشاء فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي

HeyGen يقدّم لك سير عمل موجّه يحوّل الأفكار المكتوبة إلى فيديوهات شرح واضحة بسرعة. لا تحتاج إلى خبرة في المونتاج، فقط رسالة تريد توصيلها بشكل أفضل.

الخطوة 1

ابدأ من مصدر المحتوى الخاص بك

ارفع مستنداً، أو الصق نصاً، أو شارك رابط URL يحتوي على المعلومات الأساسية.

الخطوة 2

اختر الصوت والمقدّم والأسلوب

اختر صوتًا ومقدّمًا يناسبان جمهورك ونبرة علامتك التجارية.

الخطوة 3

حسِّن المشاهد والرسائل الرئيسية

راجع كل مشهد واضبط الصياغة والأمثلة ودرجة التركيز. أضف صورًا أو أيقونات أو لقطات شاشة داعمة حيثما كان ذلك مفيدًا.

الخطوة 4

أنشئ وصدّر وشارك

أنشئ فيديو الشرح النهائي وصدّره إلى قنواتك المفضلة. يمكنك تضمينه في مراكز المساعدة، وبوابات التعلّم، والمنصات الداخلية، أو الصفحات العامة.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي؟

فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي هو فيديو قصير يستخدم الذكاء الاصطناعي لتحويل النصوص أو المستندات أو البرومبتات إلى شروحات مرئية. يجمع بين التعليق الصوتي والمشاهد والنصوص على الشاشة لتبسيط الأفكار بحيث يفهمها الناس بشكل أسرع وبمجهود أقل.

هل أحتاج إلى مهارات في التصميم أو المونتاج لاستخدام HeyGen؟

لا. تم تصميم HeyGen بحيث يتمكن خبراء المحتوى والمسوقون والمعلمون من إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى مهارات المونتاج. القوالب ومسارات العمل الإرشادية تتولى تنسيق العناصر وتوقيت اللقطات، لتتفرغ أنت للتركيز على الرسالة.

هل يمكنني إنشاء فيديوهات شرح من مستندات موجودة بالفعل؟

نعم. يمكنك رفع ملفات PDF أو النصوص أو أي محتوى آخر قائم على النص واستخدامه كأساس لفيديو الشرح الخاص بك. يساعدك HeyGen على تلخيص المادة وتنظيمها في تسلسل من مشاهد سهلة المتابعة في فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي.

هل يدعم HeyGen عدة لغات لمقاطع الشرح التوضيحية؟

نعم. يمكنك إنشاء تعليق صوتي وترجمة نصية بعدة لغات من خلال ميزة مترجم الفيديو. هذا يجعل من السهل تخصيص نفس فيديو الشرح لمناطق أو جماهير مختلفة دون إعادة بناء العناصر البصرية من البداية.

أين يمكنني استخدام فيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي؟

يمكنك استخدام فيديوهات الشرح في مراكز المساعدة، ومنصات إدارة التعلّم (LMS)، ورسائل المبيعات البريدية، وصفحات الهبوط، والبوابات الداخلية، وقنوات التواصل الاجتماعي. أي مكان يحتاج فيه الأشخاص إلى فهم واضح لموضوع معيّن يمكن أن يستفيد من فيديو توضيحي.

ما الطول المناسب لفيديو الشرح؟

تعمل الكثير من فيديوهات الشرح بشكل أفضل عندما تكون مدتها بين دقيقة واحدة وخمس دقائق، حسب مدى عمق الموضوع. تتيح لك HeyGen تقسيم الموضوعات الطويلة إلى وحدات أصغر داخل فيديو الشرح بالذكاء الاصطناعي، حتى يتمكن المشاهدون من مشاهدة ما يحتاجون إليه بالضبط، في الوقت الذي يحتاجون إليه.

هل يمكنني تحديث فيديو الشرح عندما تتغيّر المعلومات؟

نعم. يمكنك إعادة فتح المشروع، وتعديل النص أو المشاهد، وإعادة إنشاء الأجزاء التي تغيّرت فقط. بهذه الطريقة تحافظ على مكتبة فيديوهات الشرح لديك محدثة دون الحاجة لإعادة بناء كامل في كل مرة يتم فيها إجراء تعديل.

هل يمكنني تضمين العناصر البصرية الخاصة بي وتسجيلات الشاشة؟

نعم. يمكنك إضافة لقطات شاشة للمنتج، ورسومات توضيحية، وتسجيلات شاشة مباشرة داخل فيديو الشرح الخاص بك. هذه العناصر تساعد على تبسيط الأفكار المجردة وجعلها أسهل في المتابعة داخل فيديو الشرح.

هل جودة المخرجات مناسبة للتدريب الاحترافي والمحتوى الموجّه للعملاء؟

نعم. HeyGen يصدّر فيديوهات عالية الجودة تعمل بشكل ممتاز في التعلم المهني، وإعداد الموظفين الجدد، والتجارب الموجّهة للعملاء. الصور الواضحة، والصوت النقي، والترجمة النصية تدعم حالات الاستخدام الجادة.

هل يمكن للفرق التعاون في إنشاء فيديوهات الشرح؟

نعم. يمكن للفرق مشاركة الوصول إلى المشاريع، ومراجعة النصوص، واقتراح التعديلات. يضمن التعاون دقة المحتوى مع الاستمرار في تسريع عملية إنتاج الفيديو.

