مولّد فيديوهات ترويجية بالذكاء الاصطناعي لإنشاء بروموهات فورية

أنشئ محتوى فيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي بمظهر احترافي وأداء قوي، من دون كاميرات أو مونتاج معقّد. حوّل روابط المنتجات، والنصوص القصيرة، والأفكار البسيطة إلى فيديوهات ترويجية متوافقة مع هويتك التجارية في دقائق. HeyGen تساعد الفرق على الإطلاق بإبداع أكبر، واختبار زوايا أكثر، والعمل بسرعة أعلى مقارنة بالإنتاج التقليدي.

إطلاق المنتجات وتسليط الضوء على المزايا

Announce new products and features with short promos that show the value clearly. Use overlays, quick cuts, and voiceover to highlight what matters most. Help audiences understand why they should care in seconds.

العروض الموسمية والعروض لفترة محدودة

Create stunning promos for holiday sales, flash discounts, and time bound campaigns quickly using our video maker. Update text, pricing, and voiceover without reshooting footage. This flexibility is ideal for fast moving promotions.

الترويج للفعاليات والتسجيلات

Drive signups for webinars, conferences, and live events with focused promo clips. Combine speaker visuals, agendas, and social proof to boost interest. Share across social, email, and websites with minimal extra work.

حملات العلامة التجارية وبناء الوعي

Tell your brand story with promos that reinforce your positioning and values. Mix lifestyle footage, product visuals, and narration into cohesive pieces. Use variants to speak to different segments while keeping the same core idea.

عروض تشويقية وإعلانات لوسائل التواصل الاجتماعي

Create vertical and square promos optimized for feeds and stories. Design content that hooks in the first seconds and keeps viewers watching. Repurpose promos for multiple platforms without manual resizing.

نمو التطبيقات وSaaS والشركات الناشئة

Explain what your product does and why it is different using quick, clear promos. Use screen visuals and simple language to reduce friction for new users. These videos help landing pages, app stores, and ads convert better.

لماذا HeyGen هو أفضل مولّد فيديوهات ترويجية بالذكاء الاصطناعي

HeyGen مصمَّم للمسوّقين وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى فيديوهات ترويجية عالية التأثير بسرعة. ابدأ بموجز أو رابط URL واستعد لتحرير أفكار جاهزة تتوافق بالفعل مع رسالتك. تحتفظ بالتحكّم الإبداعي، بينما يتولّى الذكاء الاصطناعي الاهتمام بالصورة والصوت والبنية.

أطلق الحملات أسرع مع فيديوهات ترويجية جاهزة

الصق رابط منتج أو فكرة قصيرة وأنشئ مسودات فيديو تتضمّن بالفعل المشاهد، والعناوين، والتعليق الصوتي. بدلاً من إنشاء كل فيديو ترويجي من الصفر، تقوم فقط بتحسين ما ينشئه الذكاء الاصطناعي. بهذا تنتقل من الفكرة إلى رفع الفيديو في جزء بسيط من الوقت مع أداة إنشاء الفيديوهات الترويجية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.

حافظ على اتساق هوية علامتك التجارية في كل فيديو ترويجي

طبّق مجموعة هوية علامتك التجارية بحيث تظل الشعارات والألوان والخطوط متسقة في كل حملة ترويجية. احفظ التنسيقات والأنماط التي تفضّلها وأعد استخدامها في الحملات المستقبلية. النتيجة هي مكتبة من الفيديوهات المتجانسة، حتى عندما يشارك العديد من الأشخاص في إنشائها.

اختبر المزيد من العروض ورسائل الجذب بجهد أقل

أنشئ عدة نسخ من نفس الإعلان الترويجي مع مقدمات، ومواد بصرية، أو عبارات حث على اتخاذ إجراء مختلفة. صدّر الأصول لقنوات الإعلانات المدفوعة والقنوات العضوية، وتابع أداء كل نسخة. يساعدك ذلك على تحسين عائد الإنفاق الإعلاني مع الحفاظ على انخفاض تكاليف الإنتاج.

عنوان URL والنص البرمجي لإنشاء فيديو ترويجي

ابدأ من صفحة منتج أو صفحة هبوط أو نص مكتوب، وأنشئ فيديو ترويجيًا منظمًا تلقائيًا باستخدام أداة إنشاء الفيديوهات الترويجية بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. تقوم HeyGen بتحديد المزايا الرئيسية وتحويلها إلى مشاهد تحتوي على نصوص ومرئيات. يمكنك تحسين الفيديو أو إعادة إنشائه حتى يتطابق الفيديو الترويجي مع رؤيتك.

قوالب وتخطيطات جاهزة للعروض الترويجية

استخدم قوالب مصممة خصيصاً لعروض المنتجات، العروض الترويجية، وحملات الإعلانات لإنشاء محتوى فيديو جذاب. تم تحسين التنسيقات لسهولة القراءة، وإيقاع العرض، ومواقع عبارات الحث على اتخاذ إجراء. هذا يمنحك أساساً بصرياً قوياً لكل حملة ترويجية.

أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وتعليقات صوتية، وترجمات نصية

أضف حضورًا بشريًا باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتعليقات صوتية طبيعية بعدة لغات لمشروعات صانع الفيديو الخاصة بك. تحافظ الترجمات التلقائية على فهم الفيديو حتى عند إيقاف الصوت. يمكنك تكييف النبرة وأسلوب الإلقاء ليتوافقا مع الأداء أو هوية العلامة التجارية.

تصدير متعدد الصيغ لكل قناة

صدّر المواد الترويجية بصيغ عمودية ومربعة وأفقية، مضبوطة لكل منصة على حدة. حافظ على مناطق الأمان ونص واضح يسهل قراءته عبر جميع المواضع. يمكن لمشروع واحد أن يزوّدك بالإعلانات، ومنشورات الخلاصة، والقصص، وأصول الموقع الإلكتروني في الوقت نفسه.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتدفع النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في العملية الذي أتمتّع به أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أنني أستطيع كتابة سيناريو، وإرساله، ولن أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض أي مشروعات. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا؛ أصبح بإمكاننا إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ فيديوهات البرومو بالذكاء الاصطناعي

HeyGen يندمج بسلاسة مع سير عمل التسويق الحالي، بحيث يمكن للفرق إضافة الفيديو دون إبطاء الحملات. من الفكرة حتى التصدير، تظل مركّزًا على الاستراتيجية بينما يتولى المنصّة تنفيذ العمل.

الخطوة 1

ابدأ بمنتج أو عرض أو فكرة

الصق رابط URL، أو صف عرضك الترويجي، أو أضف نصًا قصيرًا. حدّد الجمهور والهدف الرئيسي حتى يظل توجّه الفيديو متوافقًا مع أهدافك. هذا يضع الأساس للفيديو الترويجي الذي سيتم إنشاؤه.

الخطوة 2

اختر الأسلوب والصيغة والصوت

اختر القوالب ونِسَب الأبعاد التي تناسب قنواتك المستهدفة. حدّد صوت ذكاء اصطناعي أو أفاتار يتماشى مع نبرة علامتك التجارية. عدّل الأسلوب البصري ليتوافق مع مواد الأداء الإبداعية، أو حملات العلامة التجارية، أو كليهما.

الخطوة 3

حسّن العناوين الجاذبة والمشاهد وعبارات الحث على الإجراء

عاين العرض الترويجي الذي تم إنشاؤه وعدّل بدايات الفيديو، وعبارات إبراز الفوائد، والعروض. أضف أو احذف مشاهد، واضبط التوقيت، وحدّث النص الظاهر على الشاشة. تساعدك التعديلات البسيطة على تجهيز عدة نسخ مختلفة للاختبار.

الخطوة 4

صدّر وأطلق فيديو الترويج بالذكاء الاصطناعي الخاص بك

حمّل الفيديوهات النهائية بالصيَغ المناسبة وارفَعها على منصات الإعلانات، قنوات التواصل الاجتماعي، أو موقعك. راقِب الأداء وارجع إلى HeyGen لإنشاء نسخ جديدة بسرعة. هذا التسلسل يساعد موادك الترويجية على التحسّن مع كل حملة.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو فيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي؟

فيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي هو فيديو تسويقي يتم إنشاؤه بمساعدة الذكاء الاصطناعي. يستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء العناصر البصرية والتعليق الصوتي وبنية الفيديو انطلاقاً من مدخلات بسيطة، بحيث تنطلق الحملات بشكل أسرع وتحتاج إلى موارد إنتاج أقل.

هل أحتاج إلى مهارات مونتاج فيديو لاستخدام HeyGen؟

لا. تم تصميم HeyGen بحيث يتمكن المسوّقون والمؤسسون وفرق المحتوى من إنشاء مواد ترويجية دون الحاجة إلى مهارات المونتاج التقليدية. سير العمل الموجّه والقوالب وعناصر التحكم البسيطة تجعل عملية الإنتاج سهلة وفعّالة.

هل يمكنني استخدام لقطات الفيديو الخاصة بي وأصول علامتي التجارية؟

نعم. يمكنك رفع مقاطع لمنتجاتك، وصور العلامة التجارية، والشعارات لإدراجها في العروض الترويجية الخاصة بك. تظهر هذه العناصر جنبًا إلى جنب مع العناصر البصرية المُنشأة بالذكاء الاصطناعي، بحيث يبدو محتواك فريدًا وأصيلًا.

ما هي المنصات التي يمكنني استخدام هذه الفيديوهات الترويجية عليها؟

يمكنك استخدام العروض الترويجية المصدَّرة على منصات التواصل الاجتماعي، وشبكات الإعلانات، والمواقع الإلكترونية، وحملات البريد الإلكتروني. تساعدك إعدادات نسب الأبعاد الجاهزة على دعم TikTok وInstagram وFacebook وYouTube وغيرها الكثير من مشروع مصدر واحد.

ما المدة المناسبة لفيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي؟

نعم. يمكنك إنشاء تعليق صوتي وترجمات بعدة لغات لمقاطع الفيديو الترويجية التي تُنشئها بالذكاء الاصطناعي باستخدام ميزة مترجم الفيديو. هذا يجعل من الأسهل تكييف الحملات لمناطق مختلفة مع الحفاظ على الفكرة الإبداعية الأساسية في أداة إنشاء فيديوهات ترويجية بالذكاء الاصطناعي video generator.

هل جودة الفيديو مناسبة للإعلانات المدفوعة؟

نعم. HeyGen تصدّر ملفات عالية الجودة مناسبة للإعلانات المدفوعة والتوزيع العضوي لحملات إعلانات الفيديو الخاصة بك. تم تحسين وضوح الصورة، وإيقاع الفيديو، والترجمة النصية لمنصات الإعلانات الحديثة وبيئات الخلاصات في إعلان الفيديو الخاص بك.

هل يمكن للفرق والوكالات التعاون داخل HeyGen؟

نعم. يمكن للفرق مشاركة المشاريع، وإعادة استخدام القوالب، وتنسيق الإصدارات لفيديوهاتهم باستخدام منصتنا. يساعد ذلك الوكالات والفرق الداخلية والشركاء على إدارة عدد كبير من العروض الترويجية دون فقدان الاتساق في الهوية أو الرسالة.

كم من الوقت يمكن أن يوفره إنشاء فيديو ترويجي بالذكاء الاصطناعي؟

يمكن لسير عمل العروض الترويجية بالذكاء الاصطناعي تقليل وقت الإنتاج من أيام إلى دقائق في العديد من الحملات، مما يتيح لك إنشاء فيديو ترويجي بسهولة تامة. بدلاً من إعادة بناء كل فيديو من الصفر، يمكنك التكرار على الهياكل المجربة وإنشاء نسخ جديدة بسرعة.

هل يمكنني تحديث فيديو ترويجي موجود لاحقًا؟

نعم. يمكنك إعادة فتح المشاريع، وتعديل النصوص أو العروض أو العناصر البصرية، ثم إعادة إنشاء العرض الترويجي المحدَّث. يساعدك ذلك على إبقاء الحملات الدائمة متجددة ومتوافقة مع الأسعار والرسائل أو العناصر البصرية الحالية.

