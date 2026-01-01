جذّاب وفعّال
سرّع إنشاء المحتوى وحوّل المحتوى الثابت إلى فيديوهات ديناميكية يقودها الأفاتار باستخدام أدوات مثل تحويل PPT/PDF إلى فيديو، والقوالب المخصصة القابلة للتعديل، وتسجيل الشاشة مباشرة داخل المنصة.
مصمَّم للتعلّم والتطوير (L&D)، حيث يحوّل نظام فيديوهات الذكاء الاصطناعي من HeyGen كل مرحلة من مراحل دورة حياة التدريب لتقديم محتوى تدريبي جذّاب وقابل للتوسّع ومُحَلْيَن ليلائم الثقافات المحلية، بأكثر من 175 لغة ولهجة.
مع منصة HeyGen للفيديو بالذكاء الاصطناعي، يمكنك إنشاء فيديوهات تدريبية ديناميكية وشخصية وتفاعلية بسهولة، لتقليل وقت الإنتاج وتكاليفه دون التأثير على الجودة.
ترجم مواد التدريب فوراً إلى أكثر من 175 لغة ولهجة مع خاصية المراجعة اللغوية المدمجة، لتعزيز سهولة الوصول وجذب المتعلمين بلغتهم المفضلة.
عدّل مقاطع الفيديو الحالية لتعكس السياسات الجديدة أو تغييرات المنتج أو العمليات المحدَّثة، مما يساعدك على الحفاظ على دقة المحتوى دون الحاجة إلى إعادة تصوير مكلفة أو تعديلات تستغرق وقتًا طويلًا.
شارك الفيديوهات بسهولة أو أضِفها إلى أي نظام إدارة تعلّم (LMS) لتقديم تدريب مرن وعند الطلب. مع تصدير SCORM، يمكنك دمج المحتوى بسلاسة وتتبع معدلات إكمال الدورات.
رحّب بالموظفين الجدد من خلال فيديوهات جذابة وشخصية، وقدّم لهم محتوى تطوير مستمر يمكن توسيعه بسهولة مع نمو الفرق.
قم بتدريب الموظفين الجدد وإبقاء الموظفين الحاليين على اطّلاع دائم بالتغييرات التنظيمية. ضمَن الامتثال العالمي من خلال محتوى يسهل توطينه لكل سوق.
احرص على أن تكتسب الفرق المتخصصة المهارات والمعرفة التي تحتاجها لتمثيل شركتك بثقة.
إنتاج فيديو مكلف مع فترات تنفيذ طويلة
قدرات محدودة في التوطين
شرائح ثابتة لا تنجح في جذب الانتباه
تدريب عام واحد يناسب الجميع
صعب تحديث المحتوى بعد الإطلاق
تدريب مخصص جاهز خلال دقائق
محلِّي إلى أكثر من 175 لغة ولهجة
فيديوهات جذابة تزيد من مستوى الفهم
محتوى مخصص لكل متعلم حسب دوره
تحديث مقاطع الفيديو فورًا لتعكس أي تغييرات
منذ لحظة رفع الملفات الأولى وحتى التسليم النهائي، يتم حماية بياناتك ببروتوكولات رائدة على مستوى الصناعة.
متوافق بالكامل مع معايير SOC 2 TYPE II وGDPR وCCPA وData Privacy Framework ومعايير قانون الذكاء الاصطناعي (AI Act).
نطوّر ممارساتنا الأمنية بشكل استباقي للتنبؤ بالتهديدات الناشئة والتخفيف من حدّتها.
يتناول هذا التقرير كيف أصبحت تقنية الفيديو بالذكاء الاصطناعي حلاً تحويلياً لمختلف التحديات في مجالي التعلّم والتطوير والتدريب، ويقدّم مبررات قوية لاستخدام الفيديو بالذكاء الاصطناعي كأداة استراتيجية.
يساعد هذا الدليل العملي المتخصصين في التعلم والتطوير على توسيع نطاق برامج التدريب، ويستعرض كيف يمكن للفرق إنشاء محتوى تدريبي جذاب ومتعدد اللغات ومحدَّث بسرعة وبطريقة فعّالة من حيث التكلفة.
اكتشف كيف تمكّن HeyGen المتخصصين في التعلم والتطوير عبر جميع الوظائف — من الموارد البشرية والامتثال إلى تمكين فرق المبيعات والتدريب التقني — من تحديث برامج التعلم وتوسيع نطاقها.
يقدّم لك هذا الدليل خطوة بخطوة طريقة إنشاء فيديوهات التدريب والتمكين باستخدام فيديو بالذكاء الاصطناعي. ابدأ في إنشاء فيديوهات تدريب احترافية ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية بسرعة أكبر بمقدار 10 مرات وبتكلفة أقل بكثير.
مولّد فيديوهات تدريبية بالذكاء الاصطناعي هو أداة تستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى تدريبي تلقائياً في شكل فيديو. بدلاً من الحاجة إلى كاميرات أو ممثلين أو استوديوهات، تتيح مولّدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي لفرق التعلم والتدريب تحويل النصوص أو المستندات أو العروض التقديمية بسرعة إلى فيديوهات تدريبية احترافية مع مقدّمين افتراضيين بالذكاء الاصطناعي يشبهون البشر، وتعليقات صوتية طبيعية، ومزامنة دقيقة لحركة الشفاه. هذه المنصات تجعل من السهل توسيع برامج التدريب عالمياً مع الحفاظ على انخفاض التكاليف ووقت الإنتاج.
تدعم فيديوهات التدريب بالذكاء الاصطناعي فرق التعلّم والتطوير (L&D) من خلال تسريع وتسهيل إنشاء وتحديث وتقديم محتوى تعلّمي جذّاب. يمكن لفرق التعلّم والتطوير (L&D) أن:
تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي هو استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تسويقية مخصّصة وتوزيعها على نطاق واسع. كل ما على الشركات فعله هو تقديم نص مكتوب أو رفع محتوى، لتتولى منصات مثل HeyGen إنشاء فيديوهات احترافية تضم أفاتارات وتعليقات صوتية وترجمات. هذا الاعتماد على الأتمتة يساعد الشركات على خفض تكاليف الإنتاج، وتقليص مدة التنفيذ، والحفاظ على اتساق الهوية التجارية عبر المناطق المختلفة، مما يجعل تسويق الفيديو بالذكاء الاصطناعي أداة أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى الابتكار وتحقيق نمو أسرع.
أفاتارات الفيديو بالذكاء الاصطناعي والتعليقات الصوتية بالذكاء الاصطناعي يساعدان معًا في إنشاء فيديوهات تدريبية، لكن لكلٍ منهما دور مختلف:
باختصار: الأفاتارات توفّر تجربة تعلّم أكثر غنىً وقربًا من التفاعل البشري، بينما تكون التعليقات الصوتية أنسب للمحتوى التدريبي البسيط بأسلوب المحاضرات.
تساعد HeyGen فرق التعلم والتطوير (L&D) على إنشاء فيديوهات تدريبية في دقائق من خلال استبدال أساليب الإنتاج التقليدية بأفاتارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. بدلاً من قضاء أسابيع في كتابة النصوص والتصوير والمونتاج، كل ما عليك هو:
النتيجة هي محتوى تدريب احترافي عالي الجودة يتم إنتاجه على نطاق واسع، من دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو إعادة تصوير مكلفة. كما يسهّل HeyGen تحديث مقاطع الفيديو وترجمتها خلال دقائق، حتى تتمكّن الفرق من الحفاظ على محتوى تدريبي ملائم لمختلف الجماهير حول العالم.
نعم. مع HeyGen يمكنك ترجمة فيديوهات التدريب فورًا إلى أكثر من 175 لغة ولهجة، مما يجعل برامج التدريب قابلة للتوسّع وسهلة الوصول في مختلف المناطق.
الفيديوهات المعتمدة على الأفاتار تجذب الانتباه بشكل أفضل من عروض الشرائح الثابتة أو الويبينارات الطويلة، مما يؤدي إلى تقليل معدلات التراجع وتحسين الاحتفاظ بالمعلومات.
من خلال الاستغناء عن المعدات باهظة الثمن والاستوديوهات وفرق الإنتاج، تقلّل HeyGen التكاليف وأوقات التنفيذ، مع الاستمرار في تقديم فيديوهات تدريبية احترافية عالية الجودة.
يمكن تصدير فيديوهات HeyGen ورفعها إلى معظم منصات إدارة التعلّم (LMS)، مما يجعل من السهل إضافة تدريبات مدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى سير العمل الحالي لديك.
الأمان والخصوصية من أعلى الأولويات. يتم حماية الفيديوهات والبيانات ببروتوكولات أمان بمستوى المؤسسات، مما يضمن بقاء محتوى التدريب الخاص بك آمنًا.
