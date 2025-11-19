أداة ذكاء اصطناعي لتحريك الوجوه وإنشاء فيديوهات واقعية

Face talking يحوّل الصورة الثابتة إلى فيديو واقعي يتحدث باستخدام الذكاء الاصطناعي. مع HeyGen، يمكنك إنشاء فيديوهات Face talking تبدو طبيعية ومعبرة وقريبة من الإنسان، بدون كاميرات أو تصوير أو سير عمل إنتاجي معقد.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

اختر أفاتار
تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الخاص بك
اكتب بأي لغة
التعليم والتدريب

Face talking videos explain lessons, onboarding steps, and tutorials in a clear and personal way. This improves understanding and keeps learners engaged without live instruction.

التسويق والتواصل الخاص بالمنتج

Use face talking to introduce features, explain benefits, or deliver announcements with a human presence. This builds trust while keeping messaging consistent.

التحديثات المؤسسية والداخلية

Teams share policies, updates, and instructions using familiar faces in talking photos. This removes the need for meetings or scheduled recordings.

إعداد العملاء ودعمهم

Face talking videos guide users step by step through processes and workflows. This reduces confusion and improves completion rates.

السرد القصصي والأرشيفات الرقمية

Creators animate portraits to narrate stories, biographies, or historical content with emotional impact. This brings static visuals to life.

اتصال متعدد اللغات

Organizations deliver the same message globally by translating scripts while keeping the same talking face with the video translator.

لماذا تُعد HeyGen أفضل أداة فيديو بالذكاء الاصطناعي لوجه يتحدث

ميزة تحريك الوجه أثناء الكلام مصممة للحظات التي يعزّز فيها الحضور البشري الوضوح والثقة والتفاعل، مما يجعلها مثالية لتطبيقات الكلام بالذكاء الاصطناعي. تتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات متحدثة بشكل ثابت وفعّال باستخدام تقنية الكلام بالذكاء الاصطناعي.

تواصل بشري بدون تصوير

ميزة «Face talking» تتيح لك الظهور على الشاشة كأفاتار بالذكاء الاصطناعي من دون الحاجة لتسجيل نفسك. تحافظ على التواصل البشري المرئي، مع التخلص من التوتر والإعداد والوقت المطلوب لتسجيل الفيديو المباشر من خلال استخدام الأفاتارات بالذكاء الاصطناعي.

تحديثات أسرع وتكرار أسرع

بدلًا من إعادة تصوير الفيديوهات، يمكن تحديث محتوى الوجوه المتحدثة من خلال تعديل النص أو الصوت. هذا يجعل عملية المراجعة فورية ويحافظ على حداثة المحتوى باستمرار.

تسليم متّسق في كل فيديو

ميزة «Face talking» تضمن نفس ملامح الوجه، ونبرة الصوت، وأسلوب العرض في جميع الفيديوهات، مما يساعد الفرق على الحفاظ على صوت موحّد واحترافي.

إنشاء فيديو وجه يتحدث من صورة

ارفع صورة بورتريه واحدة وولّد فيديو لوجه يتحدث مع حركة فم واقعية وتعبيرات وجه طبيعية باستخدام مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل بنية الوجه لإنتاج حركة كلام سلسة وطبيعية تبدو حقيقية، مما يلغي الحاجة إلى التصوير أو الإضاءة أو مهارات التحريك.

تحريك الوجه بالكلام المعتمد على النص

أنشئ فيديوهات لوجوه تتحدث عن طريق كتابة النص بدلًا من تسجيل الصوت. يبقى صوت الذكاء الاصطناعي وحركة الشفاه متزامنين تمامًا، مما يتيح تعديلات سريعة دون التأثير على الواقعية. هذا مثالي للمحتوى كثيف الإنتاج أو الذي يتم تحديثه بشكل متكرر.

مزامنة شفاه طبيعية وتحكّم في التعابير

تتميّز فيديوهات الوجه المتحدّث بمزامنة دقيقة لحركة الشفاه مع حركات وجهية خفيفة. هذا الأسلوب يتجنّب المبالغة في التحريك ويقدّم أداءً مقنعاً يحافظ على تركيز المشاهدين وراحتهم. النتيجة تبدو احترافية وأقرب إلى التفاعل البشري، مما يعزّز فعالية تجربة التحدّث بالذكاء الاصطناعي.

دعم التحدّث بالوجه بعدة لغات

أنشئ فيديوهات متحدثين بوجه واحد بعدة لغات. يتيح لك ذلك توصيل رسالتك عالميًا دون إعادة إنتاج العناصر البصرية، مما يقلّل وقت التوطين مع الحفاظ على اتساق الهوية التجارية.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اكتشف كيف توسّع الشركات المشابهة لشركتك إنشاء المحتوى وتحقق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أمتلكه أنا عندما يتعلق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة السحرية بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر مطلقًا للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض أي مشاريع. الأمر يشبه أننا عززنا فريقنا؛ يمكننا إنجاز الكثير أكثر بالإمكانات المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام مُنشئ تحويل الصور بالذكاء الاصطناعي إلى فيديو

حوّل ملامح وجهك المثالي إلى فيديو حي باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحريك الوجه في أربع خطوات بسيطة.

الخطوة 1

ارفع صورة

اختر صورة شخصية واضحة من الأمام. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحضير الوجه لتحريك واقعي داخل أفاتار بالذكاء الاصطناعي.

الخطوة 2

أضف نصاً أو صوتاً

اكتب النص الذي تريده أو ارفع ملفاً صوتياً. يتم إنشاء التوقيت والتعبير وحركة الشفاه تلقائياً.

الخطوة 3

أنشئ فيديو لوجه يتحدث

HeyGen تنشئ وجهاً يتحدث بشكل طبيعي مع مزامنة دقيقة لحركة الشفاه وتعبيرات الوجه.

الخطوة 4

تصدير ومشاركة

حمّل الفيديو واستخدمه عبر المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، أو في أدواتك الداخلية.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو التحدّث بالوجه؟

تقنية تحريك الوجه بالكلام هي تقنية تعتمد على الذكاء الاصطناعي تقوم بتحريك صورة ثابتة لتحويلها إلى صورة تتحدث كما لو كانت تنطق فعلياً. فهي تنشئ حركة شفاه واقعية وتعابير وجه متناسقة مع النص أو الصوت المُدخل، مما يتيح إنشاء فيديو طبيعي لشخص يتحدث انطلاقاً من صورة واحدة فقط.

ما مدى واقعية فيديوهات الوجوه المتحدثة؟

تم تصميم فيديوهات الوجوه المتحدثة لتبدو بشرية وليست رسوم متحركة. تساعد حركات الوجه الدقيقة ومزامنة الشفاه الدقيقة في فيديوهات المتحدث على الكاميرا في الحفاظ على الثقة وتجنّب الإحساس الغريب الذي يظهر غالبًا في الرسوم المتحركة البسيطة.

ما نوع الصورة الأنسب لميزة تحريك الوجه بالكلام؟

الصور الشخصية الواضحة من الأمام مع إضاءة جيدة تعطي أفضل النتائج. الصور التي تظهر فيها ملامح الوجه بوضوح تمكّن الذكاء الاصطناعي من إنشاء حركة كلام أكثر سلاسة ودقة.

هل يمكنني إنشاء فيديوهات لوجه يتحدث باستخدام النص فقط؟

نعم، يمكن إنشاء فيديوهات وجه يتحدّث بالكامل انطلاقًا من النص باستخدام نهج تحويل النص إلى فيديو. يقوم الذكاء الاصطناعي بتحويل النص إلى كلام ومزامنة حركة الوجه تلقائيًا، مما يلغي الحاجة إلى تسجيل الصوت.

هل يمكن لوجه واحد أن يتحدث بعدة لغات؟

يمكن تخصيص وجه واحد ليتحدث بعدة لغات من خلال تغيير النص في فيديو مخصص لرأس متحدث. يتيح ذلك الحفاظ على هوية بصرية متسقة مع تكييف المحتوى لمناطق وجماهير مختلفة. بالنسبة للمبدعين الأفراد،خطة Creatorتبدأ من $29

هل أحتاج إلى مهارات في مونتاج الفيديو أو التحريك؟

لا تحتاج إلى أي مهارات تقنية. يتم إنشاء فيديوهات لوجه يتحدث من خلال سير عمل بسيط باستخدام صورة ونص مكتوب، مما يجعل العملية متاحة وسهلة للجميع.

هل يمكنني إعادة استخدام نفس الأفاتار المتحدث بالوجه نفسه؟

نعم، بمجرد إنشاء أفاتار بوجه متحدث، يمكن إعادة استخدامه في عدد غير محدود من الفيديوهات. هذا يسهّل إنشاء محتوى قابل للتوسّع دون الحاجة لتكرار خطوات الإعداد.

احصل على وصول كامل إلى 500 واستكشف كلالأفاتارات.

لمن تُعد ميزة التحدث بالوجه الأنسب؟

ميزة «Face talking» مثالية للمعلمين، والمسوقين، والشركات، وصنّاع المحتوى الذين يحتاجون إلى تواصل فيديو يشبه التفاعل البشري، من دون عناء التصوير أو تكاليف الإنتاج.

استكشف خيارات الأسعار السنوية الميسورة التي تبدأ من $24 سنوياً.

