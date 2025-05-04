حوّل عروض الشرائح، والأوراق البيضاء، والكتيّبات، والتقارير إلى فيديوهات احترافية في دقائق باستخدام أداة تحويل pdf إلى فيديو من HeyGen. ارفع ملف PDF، واختر الصوت والأسلوب، واحصل على ملف MP4 جاهز مع تعليق صوتي، ومرئيات، وترجمة نصية، وتصدير جاهز للمنصات، بدون الحاجة إلى أي مهارات في المونتاج.
Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.
Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.
Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.
Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.
Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.
لماذا HeyGen لتحويل ملفات PDF إلى فيديو
تعمل HeyGen على أتمتة الأجزاء المملة من تحويل النص إلى فيديو حتى تتمكّن الفرق من توسيع نطاق التعلّم والتسويق وتمكين المبيعات. يقرأ هذا المنتج محتواك، وينشئ لوحة قصة مشهدًا تلو الآخر، ويضيف تعليقًا صوتيًا طبيعيًا، ويثري الصفحات بعناصر بصرية ديناميكية وحركة — وكل ذلك مُحسَّن لزيادة التذكّر وسهولة المشاركة.
استبدل ساعات من التسجيل والمونتاج ببضع نقرات فقط. أنشئ فيديو كاملاً من ملف PDF وانتقل مباشرة إلى التوزيع.
السرد والنص على الشاشة والحركة تجعل المحتوى المعقّد أسهل في المتابعة والتذكّر مقارنة بالمستندات الثابتة.
صدّر ملفات MP4 وملفات الترجمة النصية، ونسخًا عمودية مُحسّنة لمنصات LMS وYouTube وLinkedIn وInstagram والاتصالات الداخلية.
إنشاء تلقائي للنص والمشاهد
HeyGen يقرأ ملف الـ PDF الخاص بك، يستخرج العناوين والفقرات، ويقسّم المحتوى إلى مشاهد محددة بالوقت باستخدام قدرات متقدّمة لتحويل ملفات PDF إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي. تتحوّل كل صفحة من ملف الـ PDF إلى شريحة فيديو واضحة بإيقاع مناسب، بحيث ينتقل عرض رسالتك بسلاسة وطبيعية.
سرد صوتي بالذكاء الاصطناعي بصوت طبيعي
مرئيات بالذكاء الاصطناعي ولقطات b-roll سياقية
أضِف الملاءمة والجاذبية البصرية تلقائياً. تقترح HeyGen صوراً وأيقونات ومقاطع قصيرة لتوضيح الأفكار وإبراز نقاط البيانات من مستندك.
الترجمة والتوطين على نطاق واسع
باستخدام مترجم الفيديو، يمكنك ترجمة النصوص وإنشاء تعليقات صوتية وترجمات محلية لحملات التدريب أو التسويق العالمية دون إعادة التسجيل.
كيفية استخدام أداة تحويل PDF إلى فيديو
امنح ملفات PDF حياة جديدة وحوّلها إلى فيديوهات جذابة باتباع هذه الخطوات الأربع البسيطة.
اسحب ملفاً، أو الصق رابط URL، أو استورد الشرائح. تدعم HeyGen ملفات PDF متعددة الصفحات حتى الحد الأقصى المسموح به في خطتك.
اختر صوت ذكاء اصطناعي، ونمطًا بصريًا، ونسبة أبعاد (16:9، 9:16، 1:1)، وسرعة الإيقاع المناسبة. ويمكنك اختياريًا استنساخ صوتك للحفاظ على اتساق الهوية الصوتية للعلامة التجارية.
عاين تقسيم المشاهد الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي، واستبدل العناصر البصرية، وعدّل النص الظاهر على الشاشة، أو حسّن التعليق الصوتي باستخدام موجّهات بلغة طبيعية.
أنشئ ملف MP4 جاهز للبث، مع ملف ترجمة SRT، وإصدارات مهيّأة لمواقع التواصل الاجتماعي لفيديو التعليق الصوتي الخاص بك. شارك لينك، أو ضمّن الفيديو في موقعك، أو حمّله وانشره.
المستندات التي تحتوي على عناوين واضحة، وقوائم نقطية، وأقسام منطقية تعطي أفضل نتائج عند التحويل، لأن HeyGen يمكنه إنشاء مشاهد مميزة من هذه العناصر الهيكلية، وتحويل ملف PDF إلى فيديو. عروض الشرائح، والأدلة، والكتيبات الإرشادية، والتقارير، والأوراق البيضاء كلها تعطي نتائج ممتازة عند تحويل PDF إلى فيديو.
لا. اختر من مكتبة من الأصوات الطبيعية بالذكاء الاصطناعي أو استنسخ صوتًا باستخدام عيّنة قصيرة للحصول على تعليق صوتي متّسق في فيديو السرد الخاص بك. يمكنك أيضًا رفع التعليق الصوتي الخاص بك إذا كنت تفضّل تحكّمًا كاملًا في السرد داخل فيديوك الجذّاب.
لصنّاع المحتوى الأفراد، باقة Creator تبدأ من $29
طول الفيديو يتناسب مع طول ملف الـPDF والإيقاع الذي تختاره. توفر HeyGen عناصر تحكم في سرعة السرد وتوقيت المشاهد بحيث يمكنك ضغط مستند طويل في ملخص قصير أو إنتاج شرح تفصيلي كامل.
نعم. يمكنك استبدال الصور المقترحة، وضبط النص الظاهر على الشاشة، وتغيير تنسيق الترجمة أو العناوين، أو تعديل التوقيت. أعد إنشاء أي مشهد بعد إجراء التعديلات من دون إعادة بناء المشروع بالكامل، لتضمن أن يظل فيديوك الجذّاب متجدّدًا.
نعم. يقوم HeyGen بإنشاء الترجمات النصية تلقائياً ويدعم الترجمة إلى العديد من اللغات مع مزامنة التعليق الصوتي وتوقيت الترجمة المصاحبة للحصول على فيديوهات محلية مخصّصة للجمهور.
صدّر ملفات MP4 عالية الجودة، وترجمات SRT، وصور مصغّرة، ونسخًا عمودية أو مربعة مُحسّنة لمنصات التواصل الاجتماعي ورفع المحتوى على أنظمة إدارة التعلّم (LMS).
سياسة العلامة المائية تعتمد على خطة HeyGen التي تستخدمها. قد تتضمّن التجارب المجانية علامات مائية، بينما تتيح لك الخطط المدفوعة تصدير الفيديوهات بدون علامة مائية، بدقة أعلى، ومع مزايا متقدّمة. لاحتياجات الإنشاء المتقدّمة، فإن الخطة الاحترافية تبدأ من $49
تحتفظ بالملكية الكاملة لكل الفيديوهات والأصول التي تنشئها. HeyGen لا تطالب بأي حقوق في محتواك. تأكد من أن أي وسائط تابعة لطرف ثالث تضيفها مرخَّصة بالشكل المناسب.
يتم تشفير الملفات التي ترفعها أثناء النقل وعند التخزين. توفّر خطط المؤسسات عناصر تحكم إضافية، وتخزيناً خاصاً، وخيارات امتثال للمحتوى الحساس.
