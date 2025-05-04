محوّل PDF إلى فيديو لإنشاء فيديوهات بصوت راوي

حوّل عروض الشرائح، والأوراق البيضاء، والكتيّبات، والتقارير إلى فيديوهات احترافية في دقائق باستخدام أداة تحويل pdf إلى فيديو من HeyGen. ارفع ملف PDF، واختر الصوت والأسلوب، واحصل على ملف MP4 جاهز مع تعليق صوتي، ومرئيات، وترجمة نصية، وتصدير جاهز للمنصات، بدون الحاجة إلى أي مهارات في المونتاج.

التدريب والتعلّم الإلكتروني

Turn manuals, SOPs, and course PDFs into narrated lessons with chapter markers and downloadable transcripts.


عروض المنتج التوضيحية وتمكين فرق المبيعات

Convert spec sheets, product guides, and pitch decks into concise videos reps can share with prospects.


المحتوى التسويقي ومحتوى وسائل التواصل الاجتماعي

Repurpose whitepapers and case studies into short, engaging videos and explainer videos.


الاتصالات الداخلية وإعداد الموظفين الجدد

Produce consistent, repeatable onboarding videos and company updates from policy documents and handbooks.

الريادة الفكرية وإعادة توظيف المحتوى

Turn long-form reports and research into digestible video summaries that increase reach and time on content by converting PDF documents.

لماذا HeyGen لتحويل ملفات PDF إلى فيديو

تعمل HeyGen على أتمتة الأجزاء المملة من تحويل النص إلى فيديو حتى تتمكّن الفرق من توسيع نطاق التعلّم والتسويق وتمكين المبيعات. يقرأ هذا المنتج محتواك، وينشئ لوحة قصة مشهدًا تلو الآخر، ويضيف تعليقًا صوتيًا طبيعيًا، ويثري الصفحات بعناصر بصرية ديناميكية وحركة — وكل ذلك مُحسَّن لزيادة التذكّر وسهولة المشاركة.

وفّر وقت الإنتاج

استبدل ساعات من التسجيل والمونتاج ببضع نقرات فقط. أنشئ فيديو كاملاً من ملف PDF وانتقل مباشرة إلى التوزيع.

حسّن الفهم والتفاعل

السرد والنص على الشاشة والحركة تجعل المحتوى المعقّد أسهل في المتابعة والتذكّر مقارنة بالمستندات الثابتة.

انشر في أي مكان، فورًا

صدّر ملفات MP4 وملفات الترجمة النصية، ونسخًا عمودية مُحسّنة لمنصات LMS وYouTube وLinkedIn وInstagram والاتصالات الداخلية.

إنشاء تلقائي للنص والمشاهد

HeyGen يقرأ ملف الـ PDF الخاص بك، يستخرج العناوين والفقرات، ويقسّم المحتوى إلى مشاهد محددة بالوقت باستخدام قدرات متقدّمة لتحويل ملفات PDF إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي. تتحوّل كل صفحة من ملف الـ PDF إلى شريحة فيديو واضحة بإيقاع مناسب، بحيث ينتقل عرض رسالتك بسلاسة وطبيعية.

سرد صوتي بالذكاء الاصطناعي بصوت طبيعي

ارفع صورة، أضف النص الذي تريد قوله، ثم اضغط على «إنشاء فيديو». HeyGen تتولى الباقي. حوّل الصور إلى فيديوهات مبهرة في ثوانٍ مع جودة فيديو عالية. هذه هي أداة تحويل الصور إلى فيديو المثالية لمن يحتاج إلى إنشاء فيديوهات سريعة على نطاق واسع.

مرئيات بالذكاء الاصطناعي ولقطات b-roll سياقية

أضِف الملاءمة والجاذبية البصرية تلقائياً. تقترح HeyGen صوراً وأيقونات ومقاطع قصيرة لتوضيح الأفكار وإبراز نقاط البيانات من مستندك.

الترجمة والتوطين على نطاق واسع

باستخدام مترجم الفيديو، يمكنك ترجمة النصوص وإنشاء تعليقات صوتية وترجمات محلية لحملات التدريب أو التسويق العالمية دون إعادة التسجيل.

"لقد مكّن كتّابنا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع في عملية العمل الذي أتمتّع به أنا عندما يتعلّق الأمر بوسائط سرد القصص البصرية."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا فيلم كنت أقدّمه كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة نص، وإرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

روجر هيرست, الشريك المؤسس
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض أي مشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا الآن إنجاز الكثير أكثر بالموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة تحويل PDF إلى فيديو

امنح ملفات PDF حياة جديدة وحوّلها إلى فيديوهات جذابة باتباع هذه الخطوات الأربع البسيطة.

الخطوة 1

ارفع ملف الـ PDF الخاص بك

اسحب ملفاً، أو الصق رابط URL، أو استورد الشرائح. تدعم HeyGen ملفات PDF متعددة الصفحات حتى الحد الأقصى المسموح به في خطتك.

الخطوة 2

اختر الصوت والأسلوب والطول

اختر صوت ذكاء اصطناعي، ونمطًا بصريًا، ونسبة أبعاد (16:9، 9:16، 1:1)، وسرعة الإيقاع المناسبة. ويمكنك اختياريًا استنساخ صوتك للحفاظ على اتساق الهوية الصوتية للعلامة التجارية.

الخطوة 3

مراجعة لوحة القصة المقترحة

عاين تقسيم المشاهد الذي أنشأه الذكاء الاصطناعي، واستبدل العناصر البصرية، وعدّل النص الظاهر على الشاشة، أو حسّن التعليق الصوتي باستخدام موجّهات بلغة طبيعية.

الخطوة 4

أنشئ وصدّر

أنشئ ملف MP4 جاهز للبث، مع ملف ترجمة SRT، وإصدارات مهيّأة لمواقع التواصل الاجتماعي لفيديو التعليق الصوتي الخاص بك. شارك لينك، أو ضمّن الفيديو في موقعك، أو حمّله وانشره.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما أنواع ملفات PDF التي تعمل بشكل أفضل مع تحويل PDF إلى فيديو؟

المستندات التي تحتوي على عناوين واضحة، وقوائم نقطية، وأقسام منطقية تعطي أفضل نتائج عند التحويل، لأن HeyGen يمكنه إنشاء مشاهد مميزة من هذه العناصر الهيكلية، وتحويل ملف PDF إلى فيديو. عروض الشرائح، والأدلة، والكتيبات الإرشادية، والتقارير، والأوراق البيضاء كلها تعطي نتائج ممتازة عند تحويل PDF إلى فيديو.


هل أحتاج إلى تسجيل صوتي بنفسي؟

لا. اختر من مكتبة من الأصوات الطبيعية بالذكاء الاصطناعي أو استنسخ صوتًا باستخدام عيّنة قصيرة للحصول على تعليق صوتي متّسق في فيديو السرد الخاص بك. يمكنك أيضًا رفع التعليق الصوتي الخاص بك إذا كنت تفضّل تحكّمًا كاملًا في السرد داخل فيديوك الجذّاب.

لصنّاع المحتوى الأفراد، باقة Creator تبدأ من $29

ما هي مدة الفيديو الذي سيتم إنشاؤه؟

طول الفيديو يتناسب مع طول ملف الـPDF والإيقاع الذي تختاره. توفر HeyGen عناصر تحكم في سرعة السرد وتوقيت المشاهد بحيث يمكنك ضغط مستند طويل في ملخص قصير أو إنتاج شرح تفصيلي كامل.

هل يمكنني تعديل العناصر البصرية والنص بعد التحويل؟

نعم. يمكنك استبدال الصور المقترحة، وضبط النص الظاهر على الشاشة، وتغيير تنسيق الترجمة أو العناوين، أو تعديل التوقيت. أعد إنشاء أي مشهد بعد إجراء التعديلات من دون إعادة بناء المشروع بالكامل، لتضمن أن يظل فيديوك الجذّاب متجدّدًا.

هل تتضمّن الخدمة التسميات التوضيحية والترجمات؟

نعم. يقوم HeyGen بإنشاء الترجمات النصية تلقائياً ويدعم الترجمة إلى العديد من اللغات مع مزامنة التعليق الصوتي وتوقيت الترجمة المصاحبة للحصول على فيديوهات محلية مخصّصة للجمهور.

ما هي صيغ التصدير المتاحة؟

صدّر ملفات MP4 عالية الجودة، وترجمات SRT، وصور مصغّرة، ونسخًا عمودية أو مربعة مُحسّنة لمنصات التواصل الاجتماعي ورفع المحتوى على أنظمة إدارة التعلّم (LMS).

هل يوجد علامة مائية على عمليات التصدير المجانية؟

سياسة العلامة المائية تعتمد على خطة HeyGen التي تستخدمها. قد تتضمّن التجارب المجانية علامات مائية، بينما تتيح لك الخطط المدفوعة تصدير الفيديوهات بدون علامة مائية، بدقة أعلى، ومع مزايا متقدّمة.

من يملك حقوق ملكية مقاطع الفيديو التي أنشئها؟

تحتفظ بالملكية الكاملة لكل الفيديوهات والأصول التي تنشئها. HeyGen لا تطالب بأي حقوق في محتواك. تأكد من أن أي وسائط تابعة لطرف ثالث تضيفها مرخَّصة بالشكل المناسب.

ما مدى أمان محتوى ملف الـPDF الخاص بي؟

يتم تشفير الملفات التي ترفعها أثناء النقل وعند التخزين. توفّر خطط المؤسسات عناصر تحكم إضافية، وتخزيناً خاصاً، وخيارات امتثال للمحتوى الحساس.

