بدائل HeyGen والمقارنات

في فئة أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي وأدوات الأفاتار بالذكاء الاصطناعي، تبرز HeyGen كخيار رائد لتحويل نصوص السكربت إلى فيديوهات أفاتار بالذكاء الاصطناعي عالية الجودة. فهي توفّر أفاتارات واقعية، وترجمات سلسة، ومنصة سهلة الاستخدام تميّزها عن البدائل الأخرى.

جرّب HeyGen مجاناً
١٣٦٬٤٤٢٬٣٧٣Videos generated
١١١٬٠٤٤٬٣٨٩Avatars generated
١٨٬٧٧٧٬٨٤٤Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
المنتج الأسرع نموًا رقم 1 وفقًا لـ G2

لماذا تتميّز HeyGen؟

اكتشف ما يميّز HeyGen فعلياً عن منصات الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى.
ليست كل أدوات الفيديو بالذكاء الاصطناعي متساوية. من واقعية الأفاتار إلى القدرة على التوسّع عالمياً، تتفوّق HeyGen على المنافسين في الجوانب الأكثر أهمية.

أكثر من مجرد وجوه تتحدث

معظم المنصات توفّر مقدّمين عامّين. HeyGen تمنحك أكثر من 500 أفاتار، بما في ذلك الأفاتارات الواقعية، والمصمَّمة بأسلوب فني، والمعتمدة على الصور، والمُنشأة بواسطة المستخدمين. مع مزامنة الشفاه ودعم الإيماءات، أفاتاراتنا لا تكتفي بالكلام، بل تؤدّي عرضًا متكاملًا.

✅ أكثر من 500 خيار أفاتار (واقعي، بأسلوب فني، محتوى من إنشاء المستخدمين UGC)
✅ مزامنة تعابير الوجه وحركة معبّرة
❌ معظم المنافسين يدعمون أنماط مقدّمين رسمية فقط

تحدّث عالميًا. ترجم فورًا.

تدعم HeyGen استنساخ الصوت، والدبلجة، ومزامنة الشفاه بأكثر من 175 لغة.

على عكس الآخرين الذين يكتفون بالترجمة النصية، نقدّم فيديوهات محلية بالكامل تتوافق في النبرة والتوقيت وتعابير الوجه مع كل جمهور.

✅ دعم لأكثر من 175 لغة
✅ استنساخ صوتي متعدد اللغات
✅ ترجمة الفيديو مع مزامنة الشفاه
❌ المنافسون يفتقرون إلى توطين كامل للفيديو مع مزامنة دقيقة

مكان واحد للكتابة والتحرير والتوسّع

تجمع HeyGen بين كتابة النصوص، والتحكم في الأفاتار، وتوجيه الصوت، والتحرير، والتعاون في مساحة عمل واحدة سلسة ومتكاملة. من صنّاع المحتوى إلى فرق المؤسسات، تُعد بيئة إنتاج الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأكثر تكاملاً المتاحة اليوم.

✅ Prompt-to-video, script editing
✅ Voice Director, team collaboration
✅ Brand kits, tagging, multi-user review
❌ Most platforms require external tools for editing or review

تقييم 4.8 على G2 من مستخدمين حقيقيين

HeyGen هي منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي الأعلى تقييمًا على G2. من الأداء إلى سهولة الاستخدام، يختارنا آلاف المبدعين والمسوقين لسبب واضح ويبقون معنا من أجل النتائج.

✅ تقييم 4.8/5 على G2
✅ مُحبوب لجودة الأفاتار، وسير العمل، وخيارات التوطين
✅ موثوق به من أكثر من 500,000 مستخدم وما زال العدد في ازدياد
❌ المنافسون يحصلون على تقييمات أقل ولا يحققون رضا المستخدمين عن الميزات

a badge that says “Best Software 2025 – Top 100 Fastest Growing”
أنواع الأفاتار

طرق لا حصر لها لاستخدام أفاتارك.

استنسخ نفسك، وأنشئ باستخدام الذكاء الاصطناعي، أو اختر من مكتبة الأفاتار الجاهزة لدينا.

استنسخ نفسك لإنشاء توأم رقمي. أنشئ أفاتار مدعوم بالذكاء الاصطناعي لا وجود له في الواقع. ابحث عن أفاتار من المجتمع، أو اختر واحدًا من مكتبتنا الجاهزة. لدينا أكثر من 500 أفاتار يمكنك الاختيار من بينها.

أيقونة تُمثّل ميزة Instant Voice من HeyGen للصوت المُنشأ بالذكاء الاصطناعي في الفيديوهات

Avatar IV is our most advanced model ever. Turn a single photo and script into a lifelike talking avatar for humans, pets, aliens, or anything else you can imagine.

أيقونة تمثّل إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي

A video avatar lets you be in two places at once, perfect for content creators, business professionals, and digital influencers.

أيقونة رفع صورة لإنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي من صورة واحدة

Your photo avatar can transform into an animated version of yourself, providing lifelike movement and expressions while maintaining a natural appearance.

أيقونة Gen AI تمثّل إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي مع أفاتار مستخدم وتأثيرات لامعة

Generate AI avatars, photos, and videos from text prompts—perfect for businesses, social media, and more.

أيقونة تمثّل أفاتارات دولية أو تخصيص محتوى مُنشأ بالذكاء الاصطناعي، مع تسمية «INT.»

Bring engagement to the next level with an interactive avatar that responds in real time, making virtual interactions feel more authentic.

أيقونة أفاتار جاهز مع بريق تمثّل مقدّمي فيديو بالذكاء الاصطناعي جاهزين للاستخدام

Create custom AI stock avatars for videos with HeyGen's advanced technology. Enhance videos with unique, dynamic, and engaging AI-driven visuals.

أفاتارات

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
عدد الأفاتارات
500+
100+
70+
20+
أفاتارات معبّرة
أفاتارات شخصية
أفاتارات الصور
أفاتارات بأسلوب فني أو من محتوى من إنشاء المستخدمين (UGC)
زوايا كاميرا مرنة

الأصوات واللغات

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
اللغات المدعومة
175+
130+
70+
40+
أصوات بالذكاء الاصطناعي
2000+
800+
300+
120+
استنساخ الصوت
استنساخ صوتي متعدد اللغات
مخرج الصوت
انعكاس الصوت
ترجمة الفيديو (مع مزامنة الشفاه)

إنشاء الفيديو

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
وكيل
130+
70+
40+
من مستند إلى فيديو
300+
من رابط إلى فيديو
تسجيل الشاشة
تحريك تكبير بالذكاء الاصطناعي
ترجمة النص التلقائية
إزالة خلفية الأفاتار
المحفّزات البصرية والرسوم المتحركة
مكتبة وسائط مدمجة
Thousands
Templates
Limited
2M+
صيَغ التصدير (MP4/WebM)
MP4

أدوات التعاون والعمل الجماعي

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
التعاون المباشر
70+
40+
التعليقات
300+
التحليلات
مجموعة العلامة التجارية
مساحات العمل

الوصول إلى المنصّة والأسعار

HeyGen
Synthesia
Colossyan
VEED
سعر البداية
$0 (Free Plan)
$29/month
$19/month
$12/month
الخطط المدفوعة
$29/month
$29/month
$19/month
$12/month
فيديو غير محدود
From $29
From $70
From $29
إمكانية الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات (API)
استنساخ الصوت
All paid plans
Creator plan only
Business plan
أفاتارات شخصية
All Plans（Free + Paid）
Creator only
تصدير SCORM
تقييم G2
⭐️ 4.8 / 5
⭐️ 4.7 / 5
⭐️ 4.3 / 5
⭐️ 4.5 / 5
بدائل HeyGen

HeyGen ومنافسوها

مقارنة أفضل مزايا HeyGen مع مولّدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى.

مقارنةً بالبدائل مثل Synthesia وVeed.io وColossyan وDeepbrain، تتميّز HeyGen بجودتها ومرونتها وكونها منصة متكاملة، مما يجعلها من أفضل مولدات الفيديو بالذكاء الاصطناعي من الفئة العليا.

شعار Synthesia

This is an AI video generator that easily transforms text into videos.

Users can turn any picture or video into an extraordinary experience with this tool.

شعار Elai

An AI-powered text-to-video platform that offers various features for the video AI generator experience.

شعار DeepBrain AI

A generative AI platform that uniquely transforms text into videos suitable for any need.

شعار OpenAI

A synthetic video creation platform utilizing advanced AI technology.

شعار Colossyan

Another AI video generator that allows users to create videos from text effortlessly.

مترجم بالذكاء الاصطناعي

تحدّث كل اللغات.

أفاتارك يتحدث أي لغة بطلاقة تامة.

توطين الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يكيّف المحتوى ليلائم اللغات والثقافات المختلفة مع الحفاظ على حديث طبيعي، ومزامنة شفاه دقيقة، وتفاعل سلس. يمكن للشركات إنشاء أفاتارات بالذكاء الاصطناعي شبيهة بالحقيقة، وترجمة الفيديوهات إلى أكثر من 70 لغة، وتخصيص الأصوات للهجات الإقليمية. من خلال التكيّف الثقافي المعتمد على الذكاء الاصطناعي، تستطيع العلامات التجارية التواصل بصدق مع الجماهير حول العالم.

حالات الاستخدام

من صنّاع المحتوى إلى المسوّقين.

أكثر من 100 حالة استخدام مع HeyGen.

ابدأ الآن

مديرو العلامات التجارية

ابنِ الثقة وزِد وعي الجمهور بعلامتك التجارية باستخدام فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. أنشئ محتوى قصصيًا، وفيديوهات ترويجية جذابة، وحملات عالمية بدون الحاجة إلى فريق إنتاج.

فرق المبيعات

تفاعل مع العملاء المحتملين وقم بتأهيلهم على مدار الساعة باستخدام أفاتارات SDR مدعومة بالذكاء الاصطناعي. أتمت الردود، واحجز الاجتماعات، وسرّع مسار المبيعات لديك دون الحاجة إلى توظيف إضافي.

المعلّمون ومنشئو التعلّم الإلكتروني

وسّع إنشاء الدورات التدريبية باستخدام فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. استخدم أفاتارات واقعية، ودعمًا متعدد اللغات، ومرئيات جذابة لجذب المتعلمين حول العالم.

مسوّقو الأداء

أنشئ إعلانات فيديو قوية بالذكاء الاصطناعي في دقائق. وفّر الوقت وقلّل التكاليف وخصّص المحتوى لتعظيم العائد على الاستثمار عبر منصات متعددة.

الموارد البشرية وتطوير التعلم والمهارات (HR & L&D)

بسّط تدريب الشركات باستخدام فيديوهات بالذكاء الاصطناعي جذّابة. وسّع نطاق المحتوى بسهولة، وعزّز تذكّر المعلومات، ووطّن مواد التعلم للموظفين في جميع أنحاء العالم.

مسوّقو الفعاليات

زد حضور الفعاليات باستخدام فيديوهات مخصّصة بالذكاء الاصطناعي. أرسل دعوات يقودها المتحدّثون، وعروضاً ترويجية جذّابة، وملخصات بعد الفعالية تعظّم الأثر.

فرق تمكين المبيعات

أنشئ عروض مبيعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تبيع نيابةً عنك على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. عرّف العملاء المحتملين بمنتجك، وسرّع إتمام الصفقات، ووسّع نطاق الوصول بسهولة.

مسوّقو المحتوى

حوّل النشرات البريدية إلى فيديوهات ديناميكية بالذكاء الاصطناعي. زِد التفاعل، وخصّص المحتوى، ووسّع نطاق الوصول دون أي تعقيد في الإنتاج.

مندوبو المبيعات

تميّز وسط الزحام باستخدام فيديوهات مبيعات بالذكاء الاصطناعي. قدّم رسائل مخصّصة، وأتمت متابعة العملاء، وأغلق الصفقات بشكل أسرع بدون أي تسجيل.

مديرو وسائل التواصل الاجتماعي

أنشئ فيديوهات بالذكاء الاصطناعي تجذب الانتباه على TikTok وInstagram وLinkedIn. زِد التفاعل، ووطّن المحتوى، وحافظ على هوية علامتك التجارية في دقائق.

مسوّقو المنتجات

أطلق المنتجات باستخدام فيديوهات قوية بالذكاء الاصطناعي. بسّط رسائلك، وابرز المزايا الرئيسية، ووطّن الإعلانات لجمهورك في مختلف أنحاء العالم.

فرق التعلم والتطوير

حوّل التدريب باستخدام فيديوهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي. حسّن استيعاب المحتوى، وطبّق الترجمة والتوطين بسهولة، ووسّع نطاق تدريب الموظفين دون أي تأخيرات في الإنتاج.

مقدمو الويبينار

أنشئ ندوات ويب وفيديوهات بودكاست عند الطلب بسهولة. أتمت إنتاج المحتوى، وأنشئ مقاطع قابلة للمشاركة، ووطّن المحتوى فورًا.
آراء العملاء

لا تكتفِ بكلامنا فقط.

يستخدم HeyGen ويثق به أفضل صنّاع المحتوى في العالم.

بتقييم 4.7 من 5 نجوم وعدد من جوائز التميّز على G2.

ابدأ مجانًا
  • بدون بطاقة ائتمان
  • أكثر من 1000 أفاتار

"هذه الأداة سهلة الاستخدام للغاية مع إرشادات مفيدة خطوة بخطوة. يعمل أفاتار الفيديو بالذكاء الاصطناعي المخصص بسلاسة تامة، وحتى الخطة المجانية تلبّي احتياجاتي."

K
Kwan S.

"HeyGen سهلة الاستخدام وبديهية للغاية في إنشاء فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. أُعجبت بجودة الأفاتارات ومزامنة الشفاه، مما يجعل الفيديوهات تبدو طبيعية جدًا."

J
Javier M.

"أصبح تحقيق هذا الآن يستغرق وقتًا أقل بكثير وبدون أي سفر. يمكنني الآن الجلوس بملابس مريحة وإنتاج كل مقاطع الفيديو الخاصة بي في جلسة واحدة، مما يوفر لي ساعات كثيرة كل أسبوع."

إ
إيريكس د.

"ما كان يستغرق مني أيامًا أصبح الآن يستغرق ساعات فقط. HeyGen يسرّع إنتاج الفيديو بشكل غير مسبوق، من دون أي تنازل عن الجودة."

C
Carlos M.

"لست خبيرًا في التكنولوجيا، لكن HeyGen سهل الاستخدام للغاية. أنشأت فيديو احترافيًا من أول محاولة. أعجبني كثيرًا."

د
ديانا ب.

كنت متشككًا في البداية، لكن جودة الذكاء الاصطناعي أبهرتني. الأصوات والأفاتارات عالية المستوى فعلًا. بالتأكيد جعلت سير العمل لدينا أكثر كفاءة.

إ
إيثان دبليو.

The fastest-growing product on G2 for a reason

G2 badgeG2 badgeG2 badgeG2 badge

الأسئلة الشائعة حول بدائل HeyGen

ما هو مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

HeyGen هي منصة فيديو بالذكاء الاصطناعي تحوّل النصوص المكتوبة إلى فيديوهات أفاتار احترافية تشبه الواقع، مع أفاتارات قابلة للتخصيص وميزات استنساخ الصوت. إذا كنت مهتمًا، يمكنك البدء في استكشافهاهنا.

كيف يمكنني إنشاء أفاتار بالذكاء الاصطناعي باستخدام HeyGen؟

أنشئ أفاتار بالذكاء الاصطناعي يشبهك تمامًا من خلال تحويل نفسك، مما يسمح للأفاتار بتقليد صوتك وتعابير وجهك — مثالي للفيديوهات الديناميكية. ابدأ رحلتك الإبداعية من هنا.

ما هي المزايا الرئيسية في HeyGen؟

تقدّم HeyGen أفاتارات بالذكاء الاصطناعي بتعبيرات واقعية، واستنساخ الصوت، ودعم لغات متعددة، وقوالب فيديو قابلة للتخصيص. لرؤية هذه المزايا عمليًا، اطّلع عليهاهنا.

هل HeyGen مجاني للاستخدام؟

تقدّم HeyGen خطط تسعير متنوّعة، بما في ذلك تجربة مجانية. لمزيد من التفاصيل، يمكنك زيارة موقعهم الرسمي أو صفحة الأسئلة الشائعة.

كيف تتكامل أفاتارات HeyGen مع مؤتمرات الفيديو؟

يمكن لأفاتارات HeyGen التفاعلية المشاركة في مؤتمرات الفيديو من خلال التكامل مع منصات مثل Zoom. تعرّف على المزيد حول هذه الإمكانية الرائعة هنا.

هل يمكنني تخصيص مظهر الأفاتار الخاص بي في HeyGen؟

نعم، يمكنك تخصيص الأفاتارات من خلال اختيار الملابس والخلفيات وخيارات الصوت بما يتناسب مع احتياجاتك. استكشف هذه الخيارات هنا.

ما أنواع الأفاتار التي يمكنني إنشاؤها باستخدام HeyGen؟

اختر من أفاتارات تفاعلية، وأفاتارات فيديو، وأفاتارات صور، وأفاتارات توليدية، وأفاتارات جاهزة. ابدأ رحلتك الإبداعية من هنا.

من هم المستخدمون المعتادون لمنصة HeyGen؟

يستخدم أكثر من 85,000 عميل HeyGen، بما في ذلك الشركات والمسوقون والمعلمون وصنّاع المحتوى، لإنشاء محتوى فيديو جذّاب. انضم إليهم اليوم من هنا.

ما هي خيارات التخصيص المتاحة لأفاتارات الفيديو في HeyGen؟

يمكن للمستخدمين تخصيص الأفاتارات من خلال اختيار أزياء مختلفة وخلفيات متنوعة، وتسجيل أفاتارات متعددة باستخدام ميزة Hybrid Avatar "Looks". استكشف خيارات التخصيص هذههنا.

هل يدعم HeyGen خيارات صوت متعددة اللغات؟

تدعم HeyGen عدة لغات وخيارات صوت مختلفة، مع إمكانية دمج أصوات من جهات خارجية عند الحاجة. اكتشف إمكانيات التعدد اللغويهنا.

Start creating videos with AI

See how businesses like yours scale content creation and drive growth with the most innovative AI video.

Book a meeting
CTA background