اجمع مقاطعك في فيديو واحد سلس خلال ثوانٍ وبخطوات بسيطة. ارفع ملفاتك، رتّبها كما تريد، ثم حمّل ملف MP4 نظيف بدون علامات مائية أو تسجيل حساب. كل شيء يعمل مباشرة من المتصفح بسرعة وأمان. مثالي لمنشورات السوشيال، مقاطع الموبايل، مشروعات المدرسة أو التعديلات السريعة. حافظ على البساطة، دمج فيديوهاتك، واحصل على ملف جاهز للاستخدام في ثوانٍ.
ادمج مقطعين فيديو في تسلسل واحد سلس
يوفّر لك هذا الأداة طريقة بسيطة لدمج الفيديوهات بدون تثبيت أي برنامج. ارفع المقاطع، أعد ترتيبها، قصّ الأجزاء غير الضرورية واختر التخطيط الذي يناسب مشروعك. يمكنك إضافة موسيقى، تصحيح اختلاف اتجاه المقاطع ودمج الفيديوهات الأفقية أو الرأسية في ملف واحد نظيف. يدعم MP4 وMOV وAVI وغيرها، ويعمل على أي جهاز. تتم كل المعالجة بأمان داخل المتصفح، بحيث يمكنك دمج فيديوهاتك بسرعة وتنزيل الملف النهائي بدون أي تعقيد. يمكنك أيضاً استكشاف أدوات مثل إنشاء محتوى من الصفر باستخدام مُنشئ الصور إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
أفضل الممارسات لدمج الفيديوهات مع HeyGen
بعض التعديلات السريعة يمكن أن تجعل الفيديو المدمج يبدو أكثر سلاسة. حاول أن تحافظ على دقة المقاطع متقاربة لتجنّب تغيّر الجودة بشكل ملحوظ. إذا كانت الفيديوهات مصوّرة باتجاهات مختلفة، استخدم أدوات القص أو التخطيط للحفاظ على الموضوع في المنتصف وسهل المتابعة. راجع مستويات الصوت بحيث تكون الانتقالات طبيعية، واقصص اللحظات غير الضرورية. اختر نسبة عرض إلى ارتفاع تناسب المنصّة التي ستنشر عليها، وعاين الفيديو قبل التصدير للتأكد من أن كل شيء يتدفّق بسلاسة.
لماذا تدمج الفيديوهات مع استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen؟
أداة دمج الفيديوهات أونلاين هذه تتيح لك جمع المقاطع بدون حسابات أو تنزيلات أو علامات مائية. تعمل على أي جهاز وتدعم الصيغ الشائعة مثل MP4 وMOV، بحيث يمكنك رفع ودمج الفيديوهات بسهولة. يمكنك دمج عدة مقاطع، والحفاظ على جودة صورة واضحة، وحفظ الفيديو النهائي في ثوانٍ قليلة فقط. تظل ملفاتك آمنة أثناء المعالجة ويتم حذفها بعد التنزيل. إنها طريقة بسيطة لإنشاء فيديو نظيف وجاهز للمشاركة للعمل أو الدراسة أو منصات التواصل الاجتماعي. إذا كنت تريد إضافة مزيد من الطابع الشخصي إلى فيديوهاتك، جرّب أداةأنشئ أفاتارك الخاص.
كيفية دمج مقطعي فيديو في HeyGen
دمج فيديوهين سهل مثل رفع المقاطع، ترتيب المشاهد، وتصديرها داخل استوديو الذكاء الاصطناعي من HeyGen. فقط ارفع، رتّب، عدّل، وصدّر ملف MP4 النهائي خلال دقائق.
حمّل ملفات الفيديو الخاصة بك بصيغ MP4 أو MOV أو AVI أو أي صيغة مدعومة أخرى. تأكد من أن كل المقاطع التي تريد دمجها جاهزة.
رتّب المقاطع بالترتيب الذي تفضّله. قصّ الحواف، واضبط التخطيط، وحدّد موضع كل مشهد بحيث يتماشى كل شيء بسلاسة.
حسّن الفيديو الخاص بك عن طريق إضافة الصوت أو استبداله، وضبط التوقيت، والتأكد من أن الانتقالات تسير بسلاسة. عاين التسلسل للتأكد من أن كل شيء يبدو بالشكل الصحيح.
بعد أن تصبح راضيًا عن النتيجة، اجمع المقاطع في فيديو واحد سلس. صدّر ملف MP4 النهائي الخاص بك وقم بتنزيله فورًا. العملية بالكامل سريعة وبسيطة وتتم عبر الإنترنت بشكل كامل.
ارفع المقاطع الخاصة بك، رتّبها في المحرّر وصدّر ملف MP4 واحد خلال دقائق. إذا كنت تريد قص المقاطع أو تنظيفها قبل دمجها، جرّب أداةقص الفيديو أونلاين
نعم. يمكنك دمج مقطعين أو أكثر مجاناً وتصدير ملف MP4 بدون علامة مائية جاهز لوسائل التواصل الاجتماعي أو العروض التقديمية أو المشاريع المدرسية. يمكنك فتح ميزات فيديو بالذكاء الاصطناعي متقدّمة مع الخطط التي تبدأ من $49 شهرياً.
لا. يظل الفيديو النهائي المدمج حادًا بدقة HD ومُحسّنًا لتشغيل سلس. تحافظ HeyGen تلقائيًا على الوضوح والألوان والدقة كما هي أثناء المعالجة. لاحتياجات الإنشاء المتقدّمة،خطة Proتبدأ من $49
يمكنك رفع ملفات MP4 وMOV وAVI وWebM. يدعم هذا الأداة أيضًا المزج بين الاتجاهات المختلفة، مما يتيح لك دمج اللقطات الرأسية والأفقية في فيديو واحد متناسق.
نعم. تعمل الأداة مباشرة في متصفح الموبايل على iPhone وAndroid والأجهزة اللوحية، وكذلك على Mac وWindows وChromebook. منصّتنا أنشأت بالفعل 110,336,635 من مقاطع الفيديو بالذكاء الاصطناعي لأفاتارات لصنّاع المحتوى والشركات.
نعم. يمكنك رفع مسار صوتي جديد أو الإبقاء على الصوت الأصلي. إذا كنت بحاجة إلى ضبط سرعة التشغيل، استخدم أداة تغيير سرعة الصوت
نعم. تتم معالجة فيديوهاتك بأمان داخل المتصفح ويتم حذفها تلقائياً بعد التحميل. أنت وحدك من يملك صلاحية الوصول إلى محتواك طوال عملية المعالجة.
بالتأكيد. يمكنك دمج المقاطع لـ TikTok وInstagram Reels وYouTube وغيرها. لإنشاء فيديوهات بصوت راوٍ أو لإضافة أصوات بالذكاء الاصطناعي، جرّب أداة تحويل النص إلى فيديو بالصوت
