بعض التعديلات السريعة يمكن أن تجعل الفيديو المدمج يبدو أكثر سلاسة. حاول أن تحافظ على دقة المقاطع متقاربة لتجنّب تغيّر الجودة بشكل ملحوظ. إذا كانت الفيديوهات مصوّرة باتجاهات مختلفة، استخدم أدوات القص أو التخطيط للحفاظ على الموضوع في المنتصف وسهل المتابعة. راجع مستويات الصوت بحيث تكون الانتقالات طبيعية، واقصص اللحظات غير الضرورية. اختر نسبة عرض إلى ارتفاع تناسب المنصّة التي ستنشر عليها، وعاين الفيديو قبل التصدير للتأكد من أن كل شيء يتدفّق بسلاسة.