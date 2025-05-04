مسجّل شاشة بالذكاء الاصطناعي

التقط شاشة جهازك وكاميرا الويب والصوت باستخدام مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen. سجّل بتزامن مثالي، ونقِّ ضوضاء الخلفية، وأنشئ ترجمات تلقائياً. أنشئ فيديوهات عالية الجودة قابلة للمشاركة في دقائق، بدون تنزيلات أو برامج مونتاج.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
سجّل بطريقة أذكى وأسرع وأفضل

مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen يوفّر لك كل ما تحتاجه لالتقاط الفيديوهات وتحسينها ومشاركتها بجودة احترافية من خلال منصة واحدة سهلة الاستخدام. سواء كنت تنشئ شروحات تعليمية، عروضاً للمنتجات، فيديوهات للتعريف والتهيئة، أو عروضاً تقديمية للفِرق، يساعدك HeyGen على توفير الوقت، وزيادة الإنتاجية، والحفاظ على جودة بمستوى الاستوديو مباشرة من متصفحك.

بفضل التحسينات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتسجيل المصادر المتعددة، وأدوات المشاركة الفورية، سيبدو كل فيديو تسجّله احترافياً ويتميز بصوت واضح تماماً.

تحسين تلقائي بالذكاء الاصطناعي

حوّل تسجيلاتك تلقائياً من عادية إلى احترافية. يعتمد HeyGen على تقنيات متقدّمة من الذكاء الاصطناعي لتنقية الصوت لديك في الوقت الفعلي عبر إزالة الضوضاء الخلفية، وموازنة مستويات الصوت، وحذف الكلمات الحشوية. لا تحتاج إلى أي تعديل. ستحصل في كل مرة على تسجيلات سلسة بجودة احترافية.

يمكنك ضبط مخرجاتك بدقة باستخدام إعدادات التحسين المدمجة التي تحافظ على صوتك واضحًا وطبيعيًا، مما يجعلها مثالية للمبدعين والمعلمين والمهنيين.

التقاط سلس من مصادر متعددة

التقط شاشة جهازك وكاميرا الويب والميكروفون في تزامن مثالي في نفس الوقت. انتقل بين طرق العرض بسهولة أثناء التسجيل لإبراز العناصر البصرية الأساسية أو تعابير الوجه.

قبل التسجيل، خطّط للنص الخاص بك باستخدام مولّد نصوص الفيديو بالذكاء الاصطناعي لتنظيم رسالتك بوضوح وتوفير الوقت.

هذا الإعداد المرن مثالي للشروحات التعليمية، وجولات المنتجات، أو العروض التقديمية عن بُعد، حيث يمنح فيديوهاتك لمسة شخصية تُبقي المشاهدين متفاعلين. تضمن الواجهة الانسيابية عدم حدوث أي تأخير في الصورة أو الصوت، حتى عند التبديل بين المصادر أثناء التسجيل.

كيف يعمل؟

سجّل شاشتك في 4 خطوات سهلة

التقط شاشة جهازك بسهولة وحوّل التسجيلات إلى فيديوهات احترافية وجذابة باستخدام مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.

الخطوة 1

افتح مسجّل شاشة الذكاء الاصطناعي

شغّل مسجّل الشاشة من HeyGen مباشرة في متصفحك. لا حاجة لأي تنزيلات أو تثبيتات، فقط افتح الأداة واستعد للتسجيل خلال ثوانٍ.

الخطوة 2

اختر ما تريد تسجيله

حدّد بالضبط ما تريد تسجيله: شاشتك، كاميرا الويب، أو كليهما مع الصوت. يمكنك التبديل بين طرق العرض في أي وقت للحفاظ على تركيز جمهورك على ما يهمّ أكثر.

الخطوة 3

دع الذكاء الاصطناعي يعزّز تسجيلك

بمجرد أن تبدأ التسجيل، يعمل الذكاء الاصطناعي في HeyGen تلقائياً في الخلفية. يقوم بإزالة ضوضاء الخلفية، وقصّ الفترات الطويلة من الصمت، وضبط توازن الصوت، وحتى إضافة الترجمات لجعل الفيديو الخاص بك سلساً واحترافياً بدون أي تعديل يدوي.

الخطوة 4

عاين وشارك فوراً

عند الانتهاء، يمكنك معاينة التسجيل وتصديره خلال ثوانٍ. حمّل فيديوك المصقول بجودة HD أو 4K، أو شاركه فورًا عبر رابط آمن، مثالي للشروحات والعروض التقديمية وتحديثات الفريق.

الأسئلة الشائعة حول مسجّل الشاشة

ما هو مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي؟

مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي يلتقط شاشة جهازك وكاميرا الويب والصوت، مع تحسين الفيديو تلقائياً. تعمل HeyGen على تحسين الوضوح من خلال إزالة الضوضاء، وقصّ فترات الصمت، وإنشاء الترجمات حتى تبدو تسجيلاتك احترافية بدون تحرير يدوي.

هل يمكنني تسجيل الشاشة وكاميرا الويب في الوقت نفسه؟

نعم. يتيح لك HeyGen تسجيل الشاشة والكاميرا والميكروفون في الوقت نفسه مع مزامنة مثالية. يمكنك التبديل بين التخطيطات أثناء التسجيل، مما يجعله مثاليًا للشروحات، والعروض التوضيحية، والجولات الإرشادية التي تحتاج إلى الجمع بين العناصر المرئية وسياق المقدم.

هل يعمل مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي مباشرة في المتصفح؟

بالتأكيد. تعمل HeyGen بالكامل عبر الإنترنت بدون أي تثبيت أو إعداد مسبق. يمكنك التسجيل فورًا على Windows أو Mac أو متصفحات الموبايل، ويتم حفظ كل الملفات بأمان في السحابة لسهولة الوصول إليها.

هل يمكن لـ HeyGen تحسين جودة الصوت في تسجيلاتي؟

نعم. الذكاء الاصطناعي المدمج يزيل ضوضاء الخلفية، ويوازن مستويات الصوت، ويقصّ الكلمات الحشوية، ويعزّز الوضوح تلقائياً. وللحصول على نتيجة أنقى، يمكنك تحسين الصوت لاحقاً باستخدام أداة زيادة مستوى صوت الفيديو

هل يقوم مسجّل الشاشة بإنشاء ترجمات تلقائيًا؟

نعم. يقوم HeyGen بإنشاء ترجمات مكتوبة ونصوص دقيقة تلقائياً أثناء التسجيل. هذا يجعل فيديوهاتك أكثر سهولة في الوصول، وأسهل في المتابعة، وجاهزة للمنصات مثل YouTube وReels وبوابات التدريب الداخلية. منصّة الذكاء الاصطناعي لدينا قدترجمت 18,698,196 فيديو عبر لغات متعددة.

هل يمكنني تعديل التسجيلات بعد التقاطها؟

يمكنك إجراء تعديلات سريعة باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي مثل إزالة الصمت، واكتشاف المشاهد، والقص، وضبط الترجمات. وللمزيد من التنقيح — مثل قص المقاطع، استخدم أداة قص الفيديو أونلاين

هل مسجّل الشاشة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen متاح مجانًا للاستخدام؟

نعم. يمكنك تسجيل الفيديوهات وتحسينها وتصديرها مجاناً مع الإصدار الأساسي. الترقية تفتح لك الميزات المتقدمة للفرق، وتسجيلات أطول، وسير عمل متقدّم. فعّل ميزات فيديو الذكاء الاصطناعي المتقدمة مع الخطط التي تبدأ من $49 شهرياً. يمكنك التسجيل من هنا

