حوّل أي صفحة ويب إلى فيديو احترافي مع تعليق صوتي في دقائق باستخدام أداة تحويل الرابط إلى فيديو من HeyGen. الصق الرابط، اختر النمط البصري، واحصل على فيديو متكامل مع ترجمات، وتعليق صوتي، ورسوم متحركة.
لماذا تختار العلامات التجارية أداة HeyGen لإنشاء فيديو دعوات الزفاف؟
إنشاء فيديو مخصص من نص في أقل من دقيقة
تخطَّ عملية الإنتاج بالكامل. انسخ تفاصيل حفل زفافك في المحرّر، واختر قالبًا بصريًا، وسيقوم المنصّة بإنشاء فيديو دعوة زفاف متكامل تلقائيًا. كل تفصيلة، من أسمائكما وتاريخ الحفل إلى مكان إقامة الزفاف وقواعد اللباس، تُدمج في نتيجة سينمائية عالية الجودة. لا تحتاج إلى أي خلفية في التصميم أومن نص إلى فيديوعلى الإطلاق. تنتقل من صفحة فارغة إلى فيديو جاهز للمشاركة في الوقت الذي تستغرقه لكتابة رسالة.
تصفّح أكثر من 1,000 قالب فيديو قابل للتخصيص
تصفّح مكتبة تضم أكثر من 1,000 قالب فيديو لدعوات الزفاف تغطي الأساليب الرومانسية، والعصرية، والريفية، وحفلات الحديقة، وحفلات الزفاف في الوجهات السياحية. كل قالب قابل للتعديل بالكامل: غيّر الألوان، حدّث الخطوط، عدّل الإيقاع، وطبّق صورك الخاصة أو لقطات موقع الحفل باستخدام ميزة image to video. اختر القالب الأنسب لثيم حفل زفافك وخصّصه ليعكس أسلوبك بالكامل. سواء كان يومك الكبير أمسية رسمية بربطة عنق سوداء أو حفل زفاف على الشاطئ، ستجد أسلوباً يطابق رؤيتك.
تحرير فيديو بالسحب والإفلات، بدون الحاجة لأي مهارات
أنشئ فيديو دعوة زفاف دون الحاجة لاستخدام مخطط زمني أو تعلّم برامج معقّدة. يتيح لك محرر السحب والإفلات إعادة ترتيب المشاهد، ورفع الصور، وتبديل المقاطع الصوتية، وقص المقاطع، واقتصاص العناصر البصرية باستخدام أدوات بسيطة. يمكنك معاينة الفيديو في أي مرحلة وإجراء التعديلات فورًا دون إعادة تصيير المشروع بالكامل. محرر الفيديويتولى الجوانب التقنية حتى تتمكن من التركيز على التصميم والرسالة.
تعليق صوتي طبيعي بدون أي تسجيل
أضف تعليقًا صوتيًا دافئًا بصوت بشري إلى فيديو دعوة زفافك من دون الحاجة للوقوف أمام الميكروفون. اختر من مجموعة واسعة من الأصوات الطبيعية بالذكاء الاصطناعي بمختلف اللهجات والنبرات، أو استنسخ صوتك أنت من عيّنة قصيرة باستخدام استنساخ الصوت. يتزامن التعليق الصوتي بدقة مع النص والعناصر المرئية على الشاشة، ليمنح دعوتك إحساسًا شخصيًا وحميميًا لا يمكن للنص المكتوب وحده أن يقدّمه.
دعوات متعددة اللغات لقوائم ضيوف عالمية
حفلات الزفاف في وجهات السفر والعائلات متعددة الثقافات تحتاج غالبًا إلى دعوات بأكثر من لغة. ترجِم فيديو دعوة زفافك إلى أكثر من 175 لغة، بما في ذلك الماراثية، الهندية، الإسبانية، العربية، والفرنسية، مع الحفاظ على سرد بصوت طبيعي ومزامنة شفاه دقيقة طوال الفيديو، باستخدام أداة video translator من HeyGen. أنشئ النسخة الإنجليزية أولًا، ثم أنشئ أي لغة أخرى خلال دقائق من دون إعادة بناء الفيديو من البداية.
استخدامات صانع فيديو دعوات الزفاف
Traditional paper invitations do not capture tone, excitement, or personality. When guests are spread across cities and countries, a wedding video invitation lands differently. Write your important details, pair them with the right music and video clips, and send something that feels personal even when delivered to a phone screen thousands of miles away. Guests feel included from the moment the invite arrives, before they have even RSVP'd.
Announcing your engagement or sharing your save-the-date on Instagram, TikTok, or Facebook requires something more eye-catching than a photo with text overlay. A wedding invitation video created with the video generator gives you a scroll-stopping clip that showcases your date, venue, and vibe in seconds. Share your wedding invitation video to your feed, add it to your Stories, or pin it to your profile. No videographer or editing app required.
When your guest list spans two languages or two cultures, a single-language invitation leaves half the room feeling like an afterthought. Want to create a beautifully designed Marathi wedding invitation video alongside an English version? Produce one video in your primary language, then generate a fully localized version using AI dubbing for the second. Both versions carry the same warmth, pacing, and visual quality, so every guest feels the invitation was made for them.
Wedding planning platforms and email invitations are practical but rarely memorable. Embedding an online wedding invitation video into your digital invite suite changes the experience entirely. Instead of a block of text, guests receive a produced, narrated video that walks them through your important details with music and visuals. It takes the same information and makes it feel like a celebration. Use the text to video workflow to create it from the copy you have already written.
Booking venues and locking dates happens months before full invitation suites are ready. A save-the-date wedding video lets you communicate urgency and excitement early without waiting for all the details to be finalized. Write the essentials, pick a style from the selection of free templates, and generate a short, gorgeous clip that guests can save immediately. The invitation video format is flexible enough to work for save-the-dates, formal invitations, and day-of welcome messages alike.
The first thing guests see when they land on your wedding website should stun them and set the tone for your big day. A short welcome video with your names, your love story, and your wedding details creates an immediate emotional connection. Use the AI Studio to upload photos and videos, choose background music, and refine the pacing until the video feels exactly right.
كيفية إنشاء فيديو دعوة زفاف
أنشئ فيديو دعوة زفاف في أربع خطوات تأخذك من تفاصيل قائمة الضيوف إلى مقطع مصقول جاهز للمشاركة على كل القنوات.
اكتب أسماءكما، وتاريخ الزفاف، ومكان الحفل، وقواعد اللباس، وأي معلومات أخرى تريد إضافتها. يمكنك إضافة رسالة شخصية قصيرة أو ترك الأمر للتعليق الصوتي.
تصفّح مكتبة القوالب واختر الأسلوب البصري الذي يناسب حفل زفافك. عدّل الألوان والموسيقى والإيقاع والتصميم ليتماشى مع ثيم الحفل.
اختر صوت التعليق، أضف صورك الخاصة، واضبط التوقيت بدقة. يمكنك تعديل كل عنصر مباشرة داخل المحرر بدون أي مهارات تقنية.
حمّل فيديو دعوة الزفاف النهائي بصيغة MP4 أو كمقطع رأسي، وشاركه عبر واتساب أو إنستجرام أو البريد الإلكتروني أو موقع الزفاف الخاص بك.
فيديو دعوة الزفاف هو مقطع قصير مُنتَج يقدّم تفاصيل حفل زفافك مثل التاريخ والمكان وطبيعة الحفل من خلال الصور، والتعليق الصوتي، والموسيقى بدلًا من النصوص الثابتة. أنت تكتب معلومات الزفاف الخاصة بك، وتختار أسلوب العرض البصري، والمنصّة تقوم بإنشاء فيديو جاهز تلقائيًا. لا تحتاج إلى تصوير، أو برامج مونتاج، أو خبرة في التصميم. النتيجة هي فيديو أنيق يسهل مشاركته ويعبّر عن إحساس مناسبتك بطريقة لا تستطيع بطاقة ورقية تقديمها.
نعم. مستوى التخصيص المتاح يتجاوز ما تقدّمه معظم الدعوات المطبوعة. يمكنك إضافة صورك الخاصة، وإدراج صوت يبدو كأنه صوتك باستخدام تقنية AI voice generator، ورفع لقطات من جلسة تصوير الخطوبة، وكتابة الرسالة الدقيقة التي تريد إيصالها. الفيديو النهائي يعكس أسماءكما، وقصتكما، وذوقكما الجمالي.
معظم فيديوهات دعوات الزفاف تكون مدتها بين 30 و90 ثانية. هذه المدة كافية لعرض كل التفاصيل الأساسية، وتحديد الأجواء، وترك انطباع حماسي لدى الضيوف دون إطالة. الإصدارات القصيرة (من 15 إلى 30 ثانية) مناسبة لـ Instagram Stories وWhatsApp، بينما تناسب الإصدارات الأطول قليلًا مواقع حفلات الزفاف والبريد الإلكتروني.
نعم. يمكنك رفع صور الخطوبة أو أي صور شخصية مباشرة داخل المحرّر، والمنصّة ستدمجها في الفيديو مع الجرافيك المتحرك، والعناصر التوضيحية، والموسيقى.تحويل الصورة إلى فيديولتحويل الصور الثابتة إلى مشاهد متحركة بانتقالات سلسة.
إنشاء فيديو دعوة زفاف باللغة الماراثية يتبع نفس سير العمل مثل أي لغة أخرى. اكتب النص أو تفاصيل حفل الزفاف باللغة الإنجليزية، وأنشئ الفيديو، ثم استخدم مترجم الفيديو لإنتاج نسخة ماراثية بسرد طبيعي مع الحفاظ على مزامنة الشفاه. يمكنك أيضًا كتابة النص مباشرةً أو لصقه باللغة الماراثية، والمنصّة ستنشئ الفيديو خلال دقائق. يعمل هذا مع جميع اللغات الهندية الإقليمية بما في ذلك الهندية، التاميلية، التيلجو، والجوجاراتية، مما يجعله مفيدًا بشكل خاص للعائلات التي تحتفل عبر مجتمعات لغوية متعددة.
نعم. بمجرد الانتهاء من فيديو دعوة الزفاف الأساسي، يمكنك إنشاء نسخ مترجمة منه بأكثر من 175 لغة باستخدام أداة ترجمة الفيديو. تتم إعادة دبلجة التعليق الصوتي إلى اللغة المستهدفة بصوت طبيعي مع الحفاظ على التوقيت. لن تحتاج إلى إعادة بناء الفيديو أو كتابة نص جديد. يكون هذا مفيدًا بشكل خاص للعائلات متعددة الثقافات، وحفلات الزفاف في وجهات خارجية، وقوائم الضيوف التي تمتد عبر عدة دول.
يمكنك إنشاء فيديو دعوة زفاف مجاناً بدون تحميل أي برنامج. افتح أداة إنشاء فيديو دعوة الزفاف أونلاين في المتصفح، واختر من بين مجموعة القوالب المجانية، ثم أضف تفاصيل حفل زفافك واضغط لإنشاء الفيديو. لا يتطلّب الاشتراك المجاني بطاقة ائتمان، ويسمح لك بتصدير الدعوة النهائية ومشاركتها. الباقات المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهرياً تتيح لك قوالب إضافية لفيديو دعوة الزفاف، ومدداً أطول للفيديو، وخاصية استنساخ الصوت. للمبدعين الأفراد،خطة Creatorتبدأ من $29
عادةً ما يحتاج مصوّر الفيديو الذي ينشئ فيديوهات دعوات إلى يوم تصوير، ووقت للمونتاج، وميزانية تتراوح من بضع مئات إلى عدة آلاف من الدولارات، مع مدة تنفيذ تمتد لأيام أو أسابيع. هذه المنصّة تقدّم نتيجة مماثلة بالاعتماد على النصوص والصور فقط في أقل من ساعة. تحتفظ بتحكّم كامل في كل عنصر، ويمكنك إجراء عدد غير محدود من التعديلات، وإنشاء نسخ متعددة لقنوات مختلفة دون أي تكلفة إضافية.فيديو بدون ظهور الوجهيعني سير عمل بدون كاميرا، وبدون تنسيق مواعيد، وبدون انتظار.
نعم. بعد تصدير فيديو دعوة الزفاف، يمكنك تنزيله بصيغة MP4 وبنسبة العرض إلى الارتفاع التي تناسب منصتك، بما في ذلك التنسيقات الرأسية المهيأة لـ Instagram Stories وReels وحالة WhatsApp. استخدم إعدادات مولّد الريلز لمقاطع الفيديو الرأسية القصيرة، وخيار التصدير القياسي 16:9 لمواقع دعوات الزفاف وتضمين الفيديو في رسائل البريد الإلكتروني.
نعم. ارجع إلى أداة التحرير، وحدّث التفاصيل ذات الصلة في النص أو العناصر البصرية، ثم أعد التصيير. سيكون الفيديو المحدَّث جاهزًا خلال دقائق. هذه واحدة من أكثر المزايا العملية مقارنة بالدعوات المطبوعة: إذا تغيّر مكان الفعالية، أو تغيّر وقت البداية، أو أردت إضافة تفصيلة جديدة، يمكنك إنشاء نسخة جديدة بدون إعادة الطباعة أو إعادة التصميم لأي شيء.
