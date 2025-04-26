حوّل عروض PPT إلى فيديو أونلاين باستخدام الذكاء الاصطناعي

حوّل شرائح PowerPoint إلى فيديوهات احترافية باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي بصوت طبيعي. استورد عرضك التقديمي بسهولة لتحويل كل شريحة تلقائياً إلى مشهد، وتحويل العروض الثابتة إلى فيديوهات جذابة لأي جمهور.
Supports: PPT, PPTX, PDF · Up to 50MB
حوّل العروض التقديمية الثابتة إلى فيديوهات تفاعلية فورًا
تقوم أداة تحويل العروض التقديمية إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen بأتمتة عملية إنشاء الفيديو، حيث تحوّل عروضك التقديمية الثابتة إلى فيديوهات عالية الجودة مع أفاتارات واقعية وتعليق صوتي طبيعي بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى كاميرا أو استوديو أو تسجيل شاشة مباشر.
عروض تقديمية وجولات إرشادية غير متزامنة
توقّف عن إرسال ملفات PDF أو عروض ثابتة لا يجد عملاؤك وقتًا لقراءتها. يمكنك إضافة أفاتار احترافي بالذكاء الاصطناعي ليرافق جمهورك خطوة بخطوة في عروض المبيعات أو شرائح اجتماعات مجلس الإدارة، مما يخلق تجربة تفاعلية شبيهة بـ Loom تحافظ على التواصل الإنساني حتى عندما تكون مسافرًا أو غير متاح لاجتماع مباشر.
أفاتار احترافي بالذكاء الاصطناعي مضاف في زاوية شريحة باوربوينت لشركة، تعرض مؤشرات نمو ربع سنوية.
تحويل الشرائح إلى مشاهد تلقائياً
تخطَّ التحرير اليدوي للفيديو وبرامج تسجيل الشاشة المعقّدة. ما عليك سوى استيراد ملف PowerPoint (.ppt) أو PDF مباشرة إلى المنصّة، وسيقوم الذكاء الاصطناعي تلقائياً بتقسيم العرض التقديمي، وتحويل كل شريحة منفردة إلى مشهد فيديو منسّق بشكل مثالي. يستغرق التحويل من ملف pptx إلى فيديو ثوانٍ فقط.
شبكة من شرائح PowerPoint المستوردة مُنظَّمة تلقائياً في مشاهد فيديو منفصلة داخل واجهة محرّر HeyGen.
حوّل ملاحظات المتحدّث إلى نصوص جاهزة بلا أخطاء
تخلّص من الإحباط الناتج عن التلعثم في الكلام وتكرار محاولات التسجيل الحي. يمكنك استخدام ملاحظات المتحدّث التي كتبتها بالفعل لعرضك التقديمي ولصقها مباشرة في مربع النص لكل شريحة مطابقة، لتوجيه أداء أفاتار الذكاء الاصطناعي الخاص بك بسلاسة تامة. يمكنك أيضًا استخدام تحويل النص إلى كلام أو تسجيل صوتك أنت لإضفاء لمسة شخصية.
واجهة محرّر HeyGen تعرض شريحة PowerPoint كخلفية، مع ملاحظات المتحدث الأصلية للشريحة ملصقة في مربع نصّ السكربت أسفلها.
تصدير ومشاركة متعددة المنصات
صدّر فيديوهات عروضك التقديمية بصيغة MP4 بدقة مذهلة تصل إلى 4K. حمّل وشارك عروض البتش المتحركة والشروحات التعليمية بسهولة عبر شبكات الإنترانت الداخلية في الشركة، أو أنظمة إدارة التعلّم (LMS)، أو أرسلها مباشرة إلى العملاء المحتملين لإغلاق الصفقات بشكل أسرع. حمّل الملف النهائي بصيغة mp4 بجودة عالية لأي مشغّل أو منصة.
كيفية تحويل عرض PowerPoint إلى فيديو باستخدام HeyGen
استخدم الشرائح الموجودة لديك لإضفاء الحيوية على عروضك التقديمية، ودَع مُحوِّل PowerPoint إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يحوّل العروض الثابتة إلى نتائج فيديو احترافية جذابة.
ارفع شرائح العرض التقديمي الخاصة بك (PPT، PPTX، أو PDF). يقوم الذكاء الاصطناعي بتحليل العرض وتقسيمه، وتنظيم كل شريحة في مشهد فيديو مستقل. يدعم النظام الأساسي صيغ ملفات Microsoft Office القياسية بدون أي قيود على حجم الملف أو كلمات المرور.
الصق ملاحظات المتحدّث الحالية في مربع النص لكل شريحة. أدخل الطوابع الزمنية للتحكم في التوقيت والإيقاع، أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئ نصًا تلقائيًا من محتوى الشرائح.
اختر من بين مجموعة متنوعة من الأفاتارات الاحترافية أو استخدم الـ Digital Twin الخاص بك. اختر صوت ذكاء اصطناعي يتوافق مع هوية علامتك التجارية ولغتك، أو حمّل تسجيلك الصوتي للحصول على أداء أكثر أصالة. خصّص نبرة التعليق الصوتي لتناسب أسلوبك.
صدّر بصيغة MP4 وشارك فوراً. حمّل الملف النهائي أو ارفعه مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم (LMS) أو الإنترانت أو البريد الإلكتروني. يتم إنشاء كل فيديو في ثوانٍ.
مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والبساطة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل PowerPoint إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي.
أداة تحويل PPT إلى فيديو من HeyGen تحوّل شرائح PPT أو PPTX إلى فيديوهات جذابة بالذكاء الاصطناعي مع تعليق صوتي ورسوم متحركة وأفاتارات، وكل ذلك عبر الإنترنت. إنها أداة إنشاء فيديو بالذكاء الاصطناعي تتيح لك تحويل أي ملف عرض تقديمي PowerPoint إلى ملف mp4 مع سرد احترافي ومرئيات عالية الجودة.
نعم. بمجرد رفع ملف PowerPoint الخاص بك، يمكنك اختيار أفاتار بالذكاء الاصطناعي وصوت لتقديم المحتوى، مما يجعل الفيديو يبدو احترافياً وحيوياً. اختر من خيارات التعليق الصوتي بالذكاء الاصطناعي، أو استخدم تحويل النص إلى كلام، أو سجّل صوتك الخاص للحصول على سرد أصيل.
هذه الوظيفة جزء من منصة HeyGen لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي التي تحوّل الشرائح الثابتة إلى تجارب فيديو كاملة السرد.
لا. يدعم HeyGen الرفع المباشر لملفات PowerPoint القياسية (.ppt و .pptx). يقوم النظام تلقائياً بمعالجة الشرائح لتحويلها إلى فيديو. يمكنك تحويل ملفك من Microsoft PowerPoint 2007 أو أي إصدار أحدث دون الحاجة إلى تحويله إلى صيغة ملف أخرى أولاً.
قد تدعم الأدوات الأساسية بعض الانتقالات، لكن HeyGen يتيح لك تحسين الفيديو الخاص بك بانتقالات سلسة مخصّصة، وتحرير قائم على المشاهد، ومرئيات ديناميكية باستخدام أدواته المدمجة. يمكنك أيضاً ضبط التوقيت في كل ثانية ليتوافق مع إيقاع الشرائح في العرض الأصلي.
نعم. يمكنك تحسين فيديو PowerPoint الذي حوّلته بإضافة موسيقى خلفية، وطبقات ترجمة نصية، وحتى عناصر العلامة التجارية المخصّصة. لقد قامت الشركات وصنّاع المحتوى بالفعلبإنشاء فيديوهات 135,807,118 باستخدام منصّة الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا.
يمكنك إنشاء فيديو لشرح المنتجات والخدمات، ومحتوى التدريب، والعروض التجارية، والدروس التعليمية، وعروض الفيديو التسويقية باستخدام أداة PowerPoint to Video الخاصة بنا. تمنحك هذه الأداة إمكانات فيديو متكاملة لإنشاء محتوى جذاب من أي عرض تقديمي. يمكنك أيضًا البدء باستخدام ميزات HeyGen الخاصة بـ تحويل النص إلى فيديو أو تحويل الصورة إلى فيديو إذا لم تكن تستخدم الشرائح على الإطلاق.
استخدام خاصية التصدير المدمجة في PowerPoint يمنحك مجرد تسجيل شاشة ثابت لشرائح العرض. HeyGen يقدّم لك ما هو أكثر من ذلك بإضافة أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وتعليق صوتي احترافي، وتحرير ديناميكي للمشاهد. ستحصل على فيديو احترافي بمقدّم بشري، وليس مجرد عرض شرائح متحرك. هذا هو الفارق بين مجرد تسجيل وبين إنتاج متكامل.
فيما يخص الملفات المدخلة، يدعم HeyGen صيغ ملفات Microsoft PowerPoint بما في ذلك .ppt و.pptx، بالإضافة إلى PDF. أما بالنسبة للمخرجات، فيمكنك التصدير بصيغة mp4 (تدفق فيديو mpeg-4). يتولى محوّل الملفات عبر الإنترنت هذا عملية التحويل بالكامل من عرض تقديمي إلى فيديو بشكل تلقائي، مع تقديم نتائج عالية الجودة باستخدام هذه المنصة عبر الإنترنت.
يدعم HeyGen ملفات العروض التقديمية الكبيرة التي تحتوي على شرائح متعددة وصور وصوت مضمّن. إذا كان ملفك محمياً بكلمة مرور، فقم بإزالة كلمة المرور قبل الرفع لضمان تحويل سلس. لا توجد حدود صارمة لحجم الملف في العروض التقديمية القياسية. فعّل مزايا الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّمة مع الخطط التي تبدأ من $49 شهرياً.
نعم. إذا كان ملف PowerPoint الخاص بك يحتوي بالفعل على تعليق صوتي أو تسجيل، يمكن للمنصّة معالجته أثناء التحويل. يمكنك أيضًا اختيار استبدال الصوت الأصلي بصوت تعليق صوتي بالذكاء الاصطناعي أو إضافة طبقة تعليق صوتي إضافية فوقه. هذا يجعل من السهل تحويل ppt أو تحويل pptx أو تحويل عرض PowerPoint يحتوي بالفعل على صوت المقدم إلى فيديو احترافي يقوده أفاتار.
معظم العروض التقديمية يتم تحويلها في ثوانٍ إلى بضع دقائق حسب عدد الشرائح ومستوى التعقيد. يتم إنشاء كل ثانية من الفيديو بكفاءة، لذلك حتى العروض الطويلة التي تضم أكثر من 50 شريحة تُنتج النتائج بسرعة. اختر صيغة التصدير، اضغط على «إنشاء»، ثم حمّل ملف mp4 النهائي.
