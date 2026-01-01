90٪

معدل إكمال الفيديو

25٪

زيادة في معدلات الإكمال

10 أضعاف

زيادة في سرعة إنتاج الفيديو

10-15

عدد اللغات لكل فيديو

80%

خفض في تكاليف الترجمة

1,000€

تم توفيره لكل دقيقة فيديو

كيف تنشئ أبرز العلامات التجارية في العالم باستخدام HeyGen

اكتشف لماذا يستخدم أكثر من 100,000 من أبرز العلامات التجارية حول العالم HeyGen لإنشاء فيديوهات في دقائق، مما يقلّل وقت الإنتاج، ويخفض التكاليف، ويزيد حجم المخرجات دون التأثير على الجودة.

اكتشف قصص العملاء من مختلف القطاعات

HubSpot
Video Translation

HubSpot

تعرّف كيف تستخدم HubSpot منصة HeyGen لتسريع إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، مما يتيح إنتاجًا أسرع، وتوطينًا سلسًا، وسردًا قصصيًا قابلًا للتوسّع لفرق العمل العالمية.

وسائل إعلام لافتة للانتباه
Avatar Video

وسائل إعلام لافتة للانتباه

اكتشف كيف استخدمت Attention Grabbing Media حلول HeyGen المعتمدة على الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى فيديو جذّاب والتفاعل مع جمهورها بفعالية.

مدرسة الذكاء الاصطناعي
Avatar Video

مدرسة الذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف تستخدم School of AI منصة HeyGen لإنشاء وترجمة الدورات التعليمية بالذكاء الاصطناعي بسرعة أكبر بمقدار 10 مرات، والوصول إلى متعلمين في أكثر من 70 دولة مع توفير 80–90% من وقت إنتاج الفيديو.

أنا أحب القطط السعيدة
Video TranslationAvatar Video

أنا أحب القطط السعيدة

اكتشف كيف توسّعت Happy Cats عالميًا باستخدام HeyGen، من خلال إنشاء محتوى فيديو متعدد اللغات أسرع 5 مرات مع خفض التكاليف والوصول إلى جماهير جديدة.

يانغ مون: الراهب صاحب الملايين من المشاهدات
Avatar Video

يانغ مون: الراهب صاحب الملايين من المشاهدات

كيف أنشأ فريق Yang Mun شخصية ذكاء اصطناعي انتشرت بقوة وتصل إلى ملايين الأشخاص باستخدام HeyGen فقط.

مُفضَّل
UGC Ads

مُفضَّل

اكتشف لماذا لجأت شركة Favoured إلى قدرات الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لتوسيع نطاق إنشاء المحتوى، مما أدى إلى اختبارات إبداعية أكثر دقة وحملات تسويقية أكثر فعالية.

أطلق العنان لقصة علامتك

انضم إلى العلامات التجارية التي تنشئ محتوى فيديو أكثر بمقدار 10 مرات مع تقليل وقت الإنتاج وتكلفته باستخدام HeyGen.

عندك أسئلة؟ لدينا الإجابات.

ما الذي يمكن أن تتعلمه الشركات من دراسات حالة الذكاء الاصطناعي التي تستخدم تقنية HeyGen؟

تستعرض دراسات الحالة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen كيف تقلّل الشركات وقت الإنتاج، وتوسّع نطاق المحتوى عالميًا، وتعزّز الإبداع. تُنهي الفرق إنتاج الفيديوهات خلال ساعات، وتقدّم الوكالات أعمالها بعدة لغات، وتُحيي العلامات التجارية حملاتها باستخدام الأفاتارات، مما يقلّل التكاليف مع تمكين سرد قصصي قابل للتوسّع وعالي الجودة عبر مختلف الأسواق.

كيف أظهرت دراسات الحالة في التسويق بالذكاء الاصطناعي تحسّن التفاعل والعائد على الاستثمار باستخدام HeyGen؟

تُظهر دراسات الحالة الخاصة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen كيف يحقق الفيديو المخصص والقابل للتوسّع تفاعلاً أقوى وعائداً أعلى على الاستثمار. ضاعفت العلامات التجارية معدلات التحويل والاحتفاظ من خلال فيديوهات الإعداد والترحيب، وحققت ثلاثة أضعاف التفاعل عبر حملات مخصّصة، ووسّعت انتشارها العالمي بمحتوى متعدد اللغات، ما يثبت أن HeyGen تمكّن فرق التسويق من توسيع نطاق التخصيص، وخفض التكاليف، وتعظيم الأثر.

ما النتائج التي تظهرها دراسات حالة الذكاء الاصطناعي في التعليم عند استخدام HeyGen في التدريب والتعلّم؟

تستعرض دراسات حالة HeyGen في مجال التعليم بالذكاء الاصطناعي كيف تعزّز المؤسسات والشركات نتائج التعلّم. تعتمد الأفاتارات على تمثيل الأدوار لتدريب المهارات، وتعمل المؤسسات على تحديث برامج التدريب على الامتثال، وتسرّع فرق الرعاية الصحية من إنشاء المحتوى الطبي، ويقدّم المعلّمون دروساً متعددة اللغات، مما يجعل التدريب أكثر تفاعلاً وقابلية للتوسّع وفعالية عبر المدارس والشركات وبرامج التطوير المهني.

كيف تستخدم دراسات حالة الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية HeyGen لتحسين التواصل وتقليل التكاليف؟

تستعرض دراسات حالة HeyGen في مجال الرعاية الصحية بالذكاء الاصطناعي كيف يطوّر مقدّمو الخدمات الطبية التواصل، ويخفضون التكاليف، ويوسّعون نطاق الوصول. يشارك الأطباء المعرفة الطبية عبر فيديوهات توضيحية، وتقلّل الفرق زمن إنتاج مواد التدريب بنسبة 50%، ويقوم مقدّمو الرعاية بتوسيع محتوى الشهادات متعدّد اللغات، لتقديم تعليم دقيق وفعّال من حيث التكلفة للمرضى والمتخصصين والجمهور العالمي.

كيف استخدمت مجموعة Würth تقنية إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen لتحقيق النجاح؟

تحوّلت Würth من التواصل الكتابي إلى التواصل المعتمد على الفيديو أولاً من خلال استخدام HeyGen لإنشاء فيديوهات متعددة اللغات تعتمد على الأفاتار. خفّضوا تكاليف الترجمة بنسبة 80%، وقلّلوا وقت الإنتاج إلى النصف، ومكّنوا الموظفين من إتقان المنصة في غضون 45 دقيقة فقط، مما جعل التدريب والرسائل العالمية أكثر كفاءة وفعالية من حيث التكلفة.

ما الذي يمكن أن تتعلمه الشركات من Komatsu في قصص العملاء بالذكاء الاصطناعي باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي؟

توضح دراسة حالة الذكاء الاصطناعي لدى Komatsu كيف يمكن للشركات استخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي لتحويل التدريب والاتصال. من خلال إنشاء فيديوهات متعددة اللغات، متسقة وجذابة، حسّنت Komatsu معدلات إكمال الدورات لتقترب من 90%، وعزّزت الاحتفاظ بالمعلومات، وخفّضت تكاليف الإنتاج. وتبرز تجربتهم الناجحة كيف تُظهر قصص العملاء مع الذكاء الاصطناعي حلول تعلّم قابلة للتوسّع ومتسقة مع الهوية التجارية، يمكن أن تمتد إلى ما بعد التدريب لتشمل التسويق والاتصال العالمي.

كيف حسّنت trivago نتائج التسويق باستخدام دراسات الحالة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen؟

تجربة trivago مع HeyGen تُظهر أن دراسات الحالة في التسويق بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تُبسّط تعريب الفيديو بشكل كبير. من خلال الاستفادة من المترجمين والأفاتارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، تمكّنت trivago من خفض وقت ما بعد الإنتاج إلى النصف (موفّرة 3–4 أشهر)، وتعريب الإعلانات التلفزيونية بسرعة في 30 سوقًا، والحفاظ على هوية علامة تجارية متّسقة لتقديم نتائج تسويقية قابلة للتوسّع وفعّالة وعالية الجودة.

كيف استفادت Ogilvy من أفاتارات الذكاء الاصطناعي في دراسات حالة التسويق بالذكاء الاصطناعي؟

تعاونت Ogilvy مع HeyGen لإنشاء فيديوهات تسويقية معتمدة على الأفاتار وذات تأثير عاطفي قوي، مثل حملة موجهة لجيل Z تجسّد شخصية مغنٍ شهير. باستخدام أفاتارات HeyGen، تمكّنوا من إنتاج محتوى مخصص ومحلي للغاية على نطاق واسع، مما عزّز ارتباط الجمهور، وحافظ على النبرة العاطفية، ورفع مستويات التفاعل عبر مختلف الأسواق.

