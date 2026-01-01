تجربة trivago مع HeyGen تُظهر أن دراسات الحالة في التسويق بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تُبسّط تعريب الفيديو بشكل كبير. من خلال الاستفادة من المترجمين والأفاتارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي من HeyGen، تمكّنت trivago من خفض وقت ما بعد الإنتاج إلى النصف (موفّرة 3–4 أشهر)، وتعريب الإعلانات التلفزيونية بسرعة في 30 سوقًا، والحفاظ على هوية علامة تجارية متّسقة لتقديم نتائج تسويقية قابلة للتوسّع وفعّالة وعالية الجودة.